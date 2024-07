Napi horoszkóp július 9.: a Kosok hatalmas lépésre szánják rá magukat, a Bikáknak felelősségteljes helyzetben kell állást foglalniuk

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 9.

KOS (március 21-április 20)

Olyasfajta lépésre szánod rá magad a mai nap folyamán, amelyet a saját érdekedben már régen meg kellett volna tenned, most érezted azonban a legideálisabbnak a körülményeket. Nyugtasd meg az érted aggódókat, hogy nem forró fejjel döntöttél, sőt, pontosan tisztában vagy mindennel, figyelembe vetted a következményeket és minden kockázattal együtt kénytelen vagy megtenni ezt a lépést ahhoz, hogy egy sokkal zökkenőmentesebb, nyugodtabb életet élhess. Ne hagyd, hogy a kételkedők megingassanak elhatározásodban, hisz nem véletlenül szántad rá magad erre a nagy lépésre!

BIKA (április 21-május 20)

Komoly dologban kell állást foglalnod a hét második napján, amely igen nagy terhet jelent számodra. Mivel azonban nem mindegy, hogy mit mondasz, épp ezért alaposan gondold át, hogy milyen tanáccsal szolgálsz, hisz a szavaidnak és állásfoglalásodnak hosszú távú következménye lehet. Csínján bánj a szavakkal, ne befolyásolj senkit olyasmivel, amit te sem szívesen vállalnál fel, ha hasonló szituációban lennél. Csakis olyasmit mondj, ami ugyan véleménynek számít, de mégsem kell akkora mértékű felelősséget magadra vállalnod, amelyet később esetleg számon kérhetnek rajtad!

IKREK (május 21-június 21)

A mai nap folyamán valaki viszonylag nagy áldozatot hoz érted csak azért, hogy a te érdekeid érvényesüljenek egy bizonyos ügyben. Roppant jól esik a gesztus, hiszen ez egy kiváló bizonyíték, hogy mindenben számíthatsz rá. Ugyan a kapcsolatotok nem túl régi keletű, mégis valahogy az az érzésed, hogy hosszú távon barátságot köthettek. Becsüld meg a jelenlétét, légy hálás az önzetlen segítségnyújtásért és igyekezz viszonozni mindazt, amit kaptál tőle!

RÁK (június 22-július 22)

Vitás helyzetbe keveredsz a mai nap folyamán, melynek során a másik fél meggondolatlanul olyasmit vágva a fejedhez, amit övön aluli támadásként élsz meg. Ez rögtön fel is tűnik az illetőnek, aki roppant módon bánja, hogy hirtelen járt el a szája. Épp ezért minden fórumon igyekszik a tudtodra hozni, hogy milyen fontosnak tart, illetve hogy mennyire sajnálja a történteket. Üljetek le, beszéljétek meg a konfliktus okát és eredetét, találjatok közös nevezőt és próbáljatok dűlőre jutni egymással. Bocsáss meg neki, lépj túl rajta, hisz attól, mert haragszol rá, neked még nem lesz egyszerűbb az életed.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyan leckét tartogat számodra a mai nap, amely hosszútávon szolgálhat útravalóként a tekintetben, hogy miképp kell bizonyos helyzetekből, diplomáciát gyakorolva úgy kikerülni, hogy az ne sodorjon kellemetlen helyzetbe, ugyanakkor egyszer, s mindenkorra lezárhasd különösebb deficitek nélkül. Általában nem vagy az a típus, aki hosszú ideig filozofál bizonyos helyzeteken, jobb' szereted a kézzel fogható dolgokat, ám ezúttal érzed, hogy teljesen más a szituáció. Hogy ebből képes legyél levonni a számodra legmegfelelőbb konzekvenciát, ahhoz mélyebben el kell méláznod a történteken és örökre magadévá tenni a kapott leckét!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyasmit szeretnél ma kipróbálni, ami abszolút egyedülálló mutatvány, s melynek teljesítésével megmutathatod végre mindenkinek -de elsősorban magadnak- azt, hogy mire is vagy képes. Semmi másról nem szól ugyanis a történeted, mint önmagad legyőzéséről és arról, hogy vajon megvan-e benned a siker kulcsa, amelynek segítségével könnyűszerrel érheted el a célod. Nem lesz ugyan sétagalopp, ám mivel te kifejezetten szereted a kihívásokat, épp ezért ez sem igen fog tudni rajtad kifogni. Hajrá, menj és mutasd meg mindenkinek, hogy milyen fából faragtak!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki a környezetedben többet szeretne tőled egyszerű barátságnál, te azonban jelenleg nem állsz készen egy új kapcsolatra. Mivel kezd az illető nyomulása az agyadra menni, épp ezért a mai napon érkezik el a pillanat, amikor a tudtára adhatod, hogy nem épp a legjobb ajtón kopogtat nálad. Ahhoz azonban, hogy megértse a mondanivalódat, abszolút nem kell bántónak vagy arrogánsnak lenned, mindemellett arra érdemes figyelned, hogy világos legyen a mondanivalód. Ne legyen emiatt egyetlen álmatlan éjszakás sem, hisz nem kell illendőségből szabad utat adnod bárkinek!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Alapvetően elégedett vagy a mindennapjaiddal, hisz a tervek, amelyeken régóta dolgozol, szép lassan elkezdenek jövedelmezni, ennek eredményeképp úgy tűnik, minden sínen van. Ne engedd azonban, hogy az éberséged és a figyelmed egy pillanatra is lankadjon, hiszen bármikor jöhet egy kanyar, amelyben kisodródhatsz, dugába döntve mindent. Teljesen megnyugodni csak akkor fogsz tudni, ha már minden a helyén van és te, a célvonalat átszakítva, büszkén gyönyörködsz a teljesítményedben. Addig is figyelj és tedd a dolgod tovább, ahogy eddig is!

NYILAS (november 23-december 21)

Mielőbb szeretnél már lezárni egy hosszú ideje húzódó szituációt, ennek érdekében csak és kizárólag erre a bizonyos ügyre összpontosítasz. Általában véve sok esetben jobb, ha mihamarabb pontot teszel egy-egy bizonytalanságából fakadóan kényelmetlen szituáció végére, nem árt azonban közben nyitott szemmel is járnod, hogy ne csak nézz, hanem láss is bizonyos helyzeteket. Soha nem tudhatod ugyanis, hogy mikor sodor az utadba olyan, vissza nem térő lehetőségeket az Élet, amelyeket ha nem ragadsz meg, akkor talán örökké bánni fogod. Vedd észre a kínálkozó alkalmat és indulj el egy olyan kalandra, amely számos pozitív élményt tartogat!

BAK (december 22-január 20)

Komoly cél eléréséért küzdesz, amely számos nehézséget tartogat számodra, ám mivel mindennél jobban szeretnéd elérni, épp ezért hajlandó vagy bármit megtenni érte. Vigyázz azonban, könnyen előfordulhat ugyanis, hogy olyasmiről álmodozol, amely nem biztos, hogy elérhető magasságban van. Ne akarj tehát komoly áldozatokat hozva, mindenáron menni valami után, ami nem is garantálja, hogy boldog leszel. Jó dolog néha álmodozni, de azért mégis érdemes meghúznod egy bizonyos határt a hamis illúziók és a valóság között, amelyhez nem árt, ha kicsit reálisabban gondolkodsz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nehézeségi fokát tekintve nem túl egyszerűen megugorható akadály kerül az utadba a mai nap folyamán, melynek okán kissé megremegnek a lábaid, nem is igazán tudod, hogy neki merj-e futni vagy inkább megállj és átadd inkább másnak a lehetőséget. Mielőtt azonban hagynád, hogy a félelem vezéreljen, előtte igyekezz aprólékosan végiggondolni, hogy a mérleg melyik serpenyőjébe milyen súlyt helyezz annak érdekében, hogy végül ne veszteséggel végződjön számodra a szituáció. Igyekezz felvenni egy logikai szálat, majd annak mentén indulj el, hisz úgy tűnik, másképp nem fog menni. Nem is lesz olyan nehéz, csupán csak össze kell szedned magad!

HALAK (február 20-március 20)

Olyasfajta meglepetésben lehet részed a mai nap folyamán, amire egyáltalán nem számítottál, épp ezért simogatja annyira a lelked. Egész nyugodtan éld meg minden pillanatát, hiszen mostanában nem nagyon adódott olyan alkalom, amikor egyszerűen magasról téve a világra, át tudtad adni magad az élvezeteknek. Rögtön másképp tekintesz mindenre, hisz a zsúfolt hétköznapokon ki ne örülne egy kis pozitívumnak? Ez a nap egy kiváló bizonyíték arra, hogy van az az apró pici gesztus, amely képes visszaadni az életkedvedet! Örülj felhőtlenül!