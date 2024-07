Napi horoszkóp július 8.: a Szüzek a tökéletességre törekszenek, a Bakokat egy új célkitűzés tölti el nagy izgalommal

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 8.

KOS (március 21-április 20)

Nagy terveid vannak, melyeket szeretnél mindenképp megvalósítani, ám akadnak olyan személyek, akik mindenáron meg akarnak benne akadályozni. Ezt persze nyíltan nem merik előtted felvállalni, ennek ellenére te mégis látod rajtuk, hogy irigyen tekintenek rád a bátorságodért, a kitartásodért és a teljesítményorientáltságodért. Ne hagyd magad befolyásolni, ne foglalkozz az irigyeiddel, csakis saját magadra koncentrálj, hisz ha valamit nagyon szeretnél elérni, senki nem akadályozhat meg benne. Ne figyelj senkire, csakis saját magadra, a döntés kizárólag a te kezedben van!

BIKA (április 21-május 20)

Mindenáron segíteni szeretnél a hét első napján, szíved szerint mások érdekében lendítenél előre egy folyamatban lévő, de valamilyen oknál fogva meglassult ügyet, amelyben csupán kívülállóként szerepelsz. Emiatt azonban-bármennyire is szeretnél segíteni, mégsem tudod objektíven megközelíteni, nem látod egy-egy meghozott döntés következményét és visszahatását, illetve nem te leszel az, akinek a felelősséget vállalnia kell majd a későbbiek folyamán. Épp ezért jobb talán háttérbe húzódni, mielőtt szubjektív véleményed alapján mutatnál utat, illetve esetleges tájékozatlanságod okán helytelen tanácsokat adnál, hisz ezzel csak galibát okozhatsz. Légy óvatos, hisz fontos a jó szándék, de csakis akkor, ha nem lesz baj belőle!

IKREK (május 21-június 21)

Teljesen ki vagy békülve önmagaddal, tisztában vagy a képességeiddel, rendszerint ismered a határaidat is. Sokszor jól érzel rá bizonyos helyzetekre, általában nem csalnak a megérzéseid sem másokkal kapcsolatban. Érdemes azonban mégis óvatosnak lenned. Képtelenség ugyanis mindig, minden helyzetben a női megérzésre támaszkodni. Bizonyosodj meg minden egyes szituáció minden oldaláról, mielőtt ítélkezel bármilyen irányban. Jobb, ha időnként racionálisan végiggondolsz mindent, hidd el jóval nagyobb előnnyel fogsz kijönni bizonyos helyzetekből!

RÁK (június 22-július 22)

Igazi hedonista vagy, minden kilométerkőnél keresed az élményeket, imádod a nagy gasztro-túrákat a barátaid és finom borok társaságában, nyitott vagy az új kultúrák ízvilágai felé. Épp ezért engedd meg magadnak ma is, hogy néhány barátnőddel csapjatok egy óriási vacsorát, kipróbáljatok egzotikus ételeket, miközben a társaság is épül. Az élet az élményszerzésekről szól, ez pedig ismét egy kiváló alkalom arra, hogy legyen mivel megtölteni annak a bizonyos képzeletbeli emlékkönyvnek a hasábjait erre a napra is! Ugye milyen szerencsés vagy?

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét első napján kissé kezdesz ráunni, hogy a környezeted nem vesz komolyan, annak ellenére, hogy folyamatosan próbálsz velük megértetni valamit, ami nem csak számodra fontos, hanem a köz érdeke is. Mivel azonban az arrogancia sehova nem vezet, épp ezért ne töltsd ki az összes indulatodat gondolkodás nélkül mindenkin, aki csak szembejön, beszélj inkább a dolog érintettjeivel és tedd egyértelművé, hogy kezd nálad betelni az a bizonyos pohár. Ha képtelenek elfogadni, hogy te csak jót akarsz, akkor a legjobban teszed, ha nem idegeskedsz tovább, hanem az egész témát elengeded. Ne legyen emiatt egyetlen percig sem lelkiismeret-furdalásod, hiszen addig takaróztál, ameddig az a bizonyos paplan ért!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Mint mindig, mindenben, így a hét első napjár rád váró feladatok tekintetében is a tökéletességre törekszel, mindenfajta erőfeszítést megteszel annak érdekében, hogy a lehető legjobban végezd el a rád bízott projekteket. A kollégáid pontosan tudják rólad, hogy maximalista vagy, épp ezért soha nem is adod lejjebb a legjobbnál, ez az, amit olyannyira értékelnek benned, ennek okán sokan fel is néznek rád. Vigyázz azonban, ne vállalj olyasmit, ami túl nagy falat számodra, mindig törekedj arra, hogy ne roskadj össze a nagy terhek alatt. Ne akarj mindenáron mindig bizonyítani, tanulj meg lazítani!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Egy ideje borozasztóan vágysz egy bizonyos dologra, eközben pedig nem veszed észre a tényt, hogy csupán illúziókból építesz valamit, ami köszönőviszonyban sincs a realitással. Gyakran nehéz beletörődni, ha valami elérhetetlen, ám azt érdemes megtanulnod, hogy sokkal jobb még azelőtt elengedni azt, ami a valóságtól túlságosan elrugaszkodik, mielőtt nagyon beleélhetnéd magad. Próbálj racionálisabban látni különböző helyzeteket, nem biztos ugyanis, hogy az illúziókból történő táplálkozás mindig célravezető. Kétségtelenül jó dolog, néha szükség is van rá, de ami jó eséllyel nem fog soha megvalósulni, arra nem érdemes időt pazarolni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Ugyan a környezeted kitörő lelkesedéssel fut neki egy bizonyos feladatnak a hét első napján, neked valahogy mégsem annyira fűlik a fogad hozzá. Mivel azonban pontosan tudod, hogy a jó ügyért kell erőfeszítéseket tenned, így jobban teszed, ha összeszeded magad és beállsz a sorba. Hidd el, sokkal megnyugtatóbb lesz, ha nem kell lesütött szemmel járnod, hisz megtettél minden tőled telhetőt azért, hogy mások boldogok legyenek. Ugye milyen egyszerű?

NYILAS (november 23-december 21)

A hét első napján a szokásosnál is feszültebb vagy egy számodra fontos ügy miatt, ami nem-igen akarja az általad elvárt eredményt produkálni, bárhogy próbálkozol. Emiatt görcsösen nekifeszülsz, legalábbis mintha erővel megoldhatnád a helyzetet, amivel azonban azt éred el, hogy még lassabban megy majd az egész folyamat. A folytonos feszültség helyett jobban teszed tehát, ha górcső alá veszed a kialakult szituációt és megvizsgálod, hogy vajon mi lehet az az ok, amely miatt nem haladnak a dolgok a maguk medrében a megfelelő tempóban. Amennyiben megtalálod a rést a pajzson, abban az esetben mindenképp igyekezz korrigálni annak érdekében, hogy mihamarabb célba érhess!

BAK (december 22-január 20)

A hét első napján rendkívüli izgalommal tölt el egy új célkitűzés, tűkön ülsz tehát, hogy végre nekifuthass és teljesíthesd. Bármilyen izgatottnak is tűnsz azonban, mégsem eszik olyan forrón a kását, érdemes tehát alaposan végiggondolnod minden lepést, mielőtt akaratlan óvatlanságodért esetleg borsos árat fizetnél. Sose feledd a mondást: lassan járj, tovább érsz. Egy-egy feladat teljesítése ugyanis nem a gyorsaságon és a kapkodáson múlik, sokkal inkább az alaposságon, ezt tartsd mindig szem előtt!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy érzed, a hét első napján szinte minden tekintetben van behoznivalód, ennek érdekében gyakorlatilag egész nap a gázpedálon van a lábad, ami azért sem veszélytelen, mert előbb-utóbb hatalmas hibát fogsz véteni. Igyekezz tehát valamiképp lelassítani, ellenkező esetben a saját károdon fogod megtanulni, hogy nem túl bölcs dolog egyszerre két végéről égetni a gyertyát, hisz könnyen megégetheted magad. Ne hagyd, hogy a kétségbeesés határozza meg a cselekedeteidet, szedd össze magad és egyenletes tempóban haladj az utadon!

HALAK (február 20-március 20)

Rendkívül nagy erőfeszítésekkel szeretnél mindenáron megfelelni mindenkinek a környezetedben, legfőbb célod, hogy a körülötted lévők mintegy hősként tekintsenek rád amiatt, amilyen értékrendet képviselsz. Ez azonban az állandó küzdelem ellenére sem minden esetben sikerül, hisz egyszerűen képtelenség mindig, mindenkiben az elégedettség érzését kelteni. Nem is biztos, hogy megéri folyamatos áldozatokat hozva folyamatosan másokra koncentrálni, épp ezért a sokszor feleslegesen futott körök helyett inkább saját magadat helyezd előtérbe és a saját boldogságodra összpontosíts. Hidd el, hosszútávon ez sokkal kifizetődőbb lesz számodra!