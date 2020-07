Napi horoszkóp július 8.: a Rákok hasznos tanáccsal szolgálhatnak, az Oroszlánok komoly eredményeket érhetnek el

NAPI HOROSZKÓP JÚLius 8.

KOS (március 21-április 20)



A mai nap a nosztalgiáé, rég nem látott ismerős keres ugyanis fel, akivel nagyon régóta nem volt alkalmad találkozni, ám most annál nagyobb melegség önti el a szíved az illető láttán. Töltsetek egy kis időt együtt, igyekezzetek minden, eddig elmaradt beszélgetést bepótolni és egy napra felejtsétek el a gondjaitok! Határozottan jót fog tenni neked az, hogy kicsit megfeledkezel a téged nyomasztó problémákról és azokról a terhekről, amelyekkel egyfajta szűnni nem akaró küzdelmet folytatsz. Kifejezetten bearanyozza a napod az illető, bizonyára gyakrabban kellene találkoznotok, ha ilyen jó hatással van rád!

BIKA (április 21-május 20)

Határtalanul boldog vagy, a mai nap ugyanis az, amire régóta vágytál, olyan álmod teljesülhet, ami nem minden nap adatik meg mindenkinek. Hagyj hátra mindent, ami nyomaszt, vegyél ki egy szabadnapot és ünnepelj felhőtlenül. Majd holnap ráérsz visszatérni a mókuskerékbe, majd holnap ráérsz a nyakadba venni a gondokat, de ma olyasmivel foglalkozz csak és kizárólag, ami boldogságot okoz! Ez ma a te napod!

IKREK (május 21-június 21)

Olyasmiről szerzel tudomást, ami az első pillanatban rendkívülien feldühít, fogalmad sincs hogyan reagálj diplomatikusan, hogy később ne kelljen mások bocsánatáért esedezned. Mivel alapvetően lobbanékony típus vagy, épp ezért olyasmik is kicsúszhatnak a szádon, amiket később megbánhatsz, épp ezért mielőtt hirtelen haragodban szóra nyílik a szád, érdemes háromig számolnod és diplomáciát gyakorolnod. Ha higgadtan kezeled az ügyet és utánajársz a dolog igazságtartalmának, még az is lehet, hogy te fogsz jól kijönni a helyzetből. Ne akarj mindent azonnal a világba kiáltani!

RÁK (június 22-július 22)



Olyasvalaki keres fel a mai napon, akihez abszolút nem fűznek szoros szálak, mégis valamilyen oknál fogva benned látja azt a személyt, aki tanáccsal szolgálhat neki. Számodra igen hízelgő az, hogy még olyanok is hozzád fordulnak, akik nem állnak közel hozzád, ám egy dologra érdemes vigyáznod: azzal, ha tanácsot adsz bárkinek bármilyen témában, valamilyen szintű felelősséget is a nyakadba veszel. Épp ezért igyekezz csak és kizárólag olyan támaszt nyújtani, ami nem ró rád sem hatalmas terheket és nem kell a végén neked magyarázkodnod!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A mai napon esélyt kapsz arra, hogy komoly eredményt érhess el, ám amekkora a siker, ugyanannyi a kockázat is a dologban. Pont emiatt remeg meg a lábad egy pillanatra, nem vagy ugyanis az a bevállalós, vakmerő típus, nem szívesen húzol tizenkilencre lapot. Most azonban eljött a pillanat, amikor el kell hagynod a biztonsági zónát és olyan lépést tenni, ami ugyan tőled távol áll, mégis nagy sikert zsebelhetsz be. Rajtad áll: mersz-e bátran nekifutni a dolognak vagy maradsz a komfortzónán belül. Ne feledd azonban, az már önmagában nagy eredmény, ha el mered hagyni a biztonságos talajt és bátran nekiindulsz az ismeretlennek!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Hatalmasat csalódtál egy hozzád közel álló személyben, akiről azt hitted, az egyetlen ember a világon, aki soha, semmivel nem tudna vagy akarna megbántani, ezúttal azonban elég messzire ment. Mivel szoros kapcsolatban vagytok, mindenképp érdemes egy esélyt adni neki, hogy megmagyarázhassa, mit és miért tett. Elképzelhető, hogy lesz elfogadható magyarázata a dologra, ám ha te ezzel nem éred be, vagy – ami még rosszabb – úgy látod, az illetőt különösebben nem is érdekli a dolog, ne rejtsd véka alá a véleményedet. Noha fájdalmas lehet a csalódás, valamire ez is jó: megint tanultál valamit.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



Szeretsz előre tervezni, sokkal nagyobb biztonságban érzed magad, ha tudod, hogy az egyes lépéseidnek milyen következménye lehet. Ezúttal viszont nagyon úgy tűnik, hogy nincs ráhatásod az események alakulására, minden kiszámíthatatlan körülötted, és fogalmad sincs, mikor jön a szökőár. Csakhogy nem érdemes mindig a jövőn agyalni, sokkal jobban jársz, ha megtanulod élvezni a pillanatnyi helyzet kínálta örömöket. Ne bánd, ha végre nincs semmilyen felelősség rajtad, egyszerűen csak add át magad a kalandnak és majd valahol partot érsz. Ne görcsölj feleslegesen, ha úgysem tudod befolyásolni a dolgokat!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Ma olyan kihívással nézel szembe, ami nem tűnik egyszerű és könnyen megoldható feladatnak, mégis izgatja a fantáziádat, hiszen ez most bizonyítási lehetőség arra, hogy megmutasd, komolyabb dolgokban is megállod a helyed. Bátran merj szembenézni minden akadállyal, ne félj attól, hogy esetleg elhasalhatsz, sokkal inkább a cél lebegjen a szemed előtt. Nem biztos, hogy első nekifutásra sikerülni fog, de egy kísérletet mindenképp megér, ha másért nem, már csak azért is, hogy magadnak ne okozz csalódást!

NYILAS (november 23-december 21)



Az a fajta ember vagy, aki önfeláldozásáról és önzetlen segítőkészségéről híres a környezetében. Ezúttal is bebizonyosodik, hogy jókor vagy jó helyen, hisz olyan segítséget nyújtasz, amelyet nem sokan tennének meg másokért. A szeretteid roppant hálásak neked, mindenképp viszonozni szeretnék, amit értük teszel, téged azonban soha nem az érdekek vezérelnek. Egyedülálló önzetlenséged mellett nem feledkezz meg magadról sem, hisz a te boldogságod legalább olyan fontos, mint másoké!

BAK (december 22-január 20)



A mai napon váratlan meglepetés ér, ami nem csupán azért váratlan, mert abszolút nem számítottál rá, hanem azért is, mert egy olyan személytől kapod, akiről nem is feltételezted volna, hogy valaha efféle gesztust gyakorolna. Így ma már semmi nem szegheti a kedvedet, s akkora lendületet kaptál, hogy szinte egy levegővel le tudnád úszni az ötven méteres távot. Jó érzés tudni, hogy ebben a rohanó világban vannak még emberek, akik sietnek mások segítségére, amikor a legnagyobb szükség van rá. Értékeld ezt és igyekezz viszonozni valamivel a dolgot, hogy ő is hasonlóképp érezhessen!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Az utóbbi időben igencsak túlzásokba estél, annyi mindent vállalsz ugyanis magadra, hogy anyagilag kicsit összeszedd magad, aminek az lesz az eredménye, hogy a kimerülés határára kerülsz. Amennyiben azonban hosszabb távon szeretnél eredményes lenni, muszáj lesz tartalékolnod, épp ezért igyekezz okosan beosztani az energiáidat, ne élj fel minden tartalékot egyszerre. Hidd el, attól, mert időnként megpihensz, semmi nem fog odaveszni, sőt, nem is fog a kezedből kicsúszni az irányítás sem. Adj időt magadnak a feltöltődésre!

HALAK (február 20-március 20)

nem a várakozásainak megfelelően alakulnak a dolgok és ez rendkívül elkeserít. Fogalmad sincs ebben a pillanatban, merre van az az irány, amely a sikerhez vezet, épp ezért az is megfordul a fejedben, hogy feladod az egészet. Mielőtt azonban otthagysz csapot-papot, érdemes végig gondolnod, mi mindent tettél már meg a célodért, mennyi áldozatot hoztál meg érte és ennek tudatában mérlegelj. Nem érdemes most feladnod, próbálj inkább valamilyen újabb motivációt találni, mert ha hátat fordítasz és elballagsz, azt nagyon megbánhatod, ráadásul önmagadnak okoznád a legnagyobb csalódást azzal, ha nem lenne benned elegendő kitartás. A sikert sehol nem adják ingyen!