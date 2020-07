Napi horoszkóp július 7.: az Oroszlánok ügyei rendeződni látszanak, a Szüzeknek változtatniuk kell a siker érdekében

NAPI HOROSZKÓP JÚLius 7.

KOS (március 21-április 20)



Olyasfajta szituációba kerülsz, amelyhez hasonlóban nem nagyon rendelkezel komoly tapasztalatokkal, épp ezért az első pillanatban fogalmad sincs, hogyan fogod megoldani a helyzetet. Nem vagy azonban egyedül, rengetegen vannak körülötted, akik nálad jóval több tapasztalattal rendelkeznek, ne akard az ismeretlent egyedül megoldani, kérj segítséget tőlük. Ne szégyelld bevallani azt, hogy segítségre van szükséged, hisz ha a megfelelő megoldókulcs nélkül kezdesz hozzá, még az is lehet, hogy olyan hiba csúszik a kiszámíthatatlan helyzetbe, amely eleve elrendeli a negatív eredményt!

BIKA (április 21-május 20)



Hosszú ideje tanácstalanul tolsz magad előtt egy számodra fontos és meghatározó döntést. Nem mered hangosan kimondani azt, amire jutottál, hisz félsz annak következményeitől. Ezen a ponton azonban be kell látnod, örökös félelemben nem élheted az életed, muszáj időnként bátornak lenned, hisz a karosszékben ülve nem fogsz tudni maradandót alkotni. Amennyiben magadra ruházol egy kis önbizalmat és bátorságot, seperc alatt ki mersz majd mondani hangosan is olyan dolgokat, amelyeket eddig bizony csupán suttogva mertél. Ne félj döntéseket hozni, hisz csak így juthatsz előbbre!

IKREK (május 21-június 21)



A sok bizonytalanság olyannyira frusztrál, hogy kezdesz emiatt besokallni, megelégeled ugyanis azt az ingoványos talajt, amin egyensúlyozni próbálsz, elég régóta most már. Épp ezért eljött a pillanat, amikor határozottnak kell lenned és lezárnod bizonyos dolgokat a életedben annak érdekében, hogy ez az állandó bizonytalanság véget érjen. Igyekezz a boldog pillanatokat nem tudod elvárásaidnak megfelelően megélni, adj lejjebb a gondokból és aminek lehet, annak tegyél pontot a végére! Sokkal nyugodtabban fogsz tudni aludni utána!

RÁK (június 22-július 22)



Komoly célokat fogalmaztál meg, nagyjából az is előtted van, hogyan fogod elérni őket, nem félsz az utadba kerülő akadályoktól sem, hisz mindent alaposan átgondoltál és pontos haditervvel rendelkezel. Mielőtt azonban nagyon elbíznád magad, érdemes egy B-tervet is kidolgoznod, hisz akadhatnak olyan váratlan helyzetek, amelyek mindent megváltoztathatnak és amennyiben minden áron ragaszkodsz az eredeti elképzelésedhez, nem biztos, hogy sikerélményeid lesznek. Légy rugalmasabb!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)



Úgy érzed, a sok viharfelhő után végre rendeződni látszik az életed, megnyugtat a tudat, hogy nem kell azon idegeskedned, mi lesz, ha nem sikerül valami és elúszik a sok befektetett munka. Véglegesen azonban nem dőlhetsz hátra, ébernek kell maradnod, ne engedd, hogy az apró sikerélmények következtében, a boldogságtól megrészegülve olyan magasan emelkedj el a földtől, amely miatt aztán nagyot csalódhatsz, ha valami nem a terveid szerint sül el. Az utóbbi időben megtanultál józan esszel élni és nem elszállni egy kis sikerélménytől, ez az, ami megnyugtat. Csak így tovább!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy érzed, hogy szükséged van egy kis változtatásra ahhoz, hogy új lendületet kaphass és végül sikerélményeid lehessenek. Alaposan gondold tehát át, honnan veszed ki a kockát és hova illeszted be, mert nem mindegy, hogy hirtelen kikapsz egyet a toronyból, aztán jó eséllyel összedől az egész, avagy jól megfontolt lépésekkel állva hagyod az egészet. Ne olyasmin próbálj változtatni, amely veszélybe sodorja a sikert, sokkal inkább kisebb dolgokban érdemes gondolkodnod. Tartsd szem előtt, hogy nem mindig az óriási lépések azok, amikkel előbbre jutsz, néha az apróbbak és jól átgondoltak vezetnek eredményre!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Hosszú vívódás után végre sikerült döntést hoznod egy bizonyos helyzetben, rendkívülien megnyugtat a tudat, hogy nem kell minden másodperced azzal töltened, hogy felsorakoztatod magadban a pro és kontra érveket. Döntésednek megfelelően most már nyugodtan vághatsz bele abba a kalandba, amely eddig félelemmel és kételyekkel töltött el. Nyugtasd meg a környezeted is, hogy minden kockázattal számoltál, mindennek vállalni fogod a következményét, ha végül sikertelen lesz, ám mivel bízol magadban, a tudásodban és a szerencsében, inkább úgy állsz a dologhoz, hogy a végén sikerélményed lehet. Ne félj az újtól, az ismeretlen mindig tapasztalatszerzést és új élményeket tartogat!

SKORPIÓ (október 24-november 22)



Kissé frusztráló számodra, hogy a környezeted nem vesz komolyan annak ellenére, hogy elég sok alkalommal bizonyítottad, hogy olyan feladatokra is alkalmas vagy, amelyek mások számára megterhelőnek bizonyulnak, ezáltal olyan tudással rendelkezel, amellyel környezeted köszönőviszonyban sincs. Ne hagyd tehát, hogy elnyomjanak, állj ki magadért és mutasd meg mindenkinek, milyen határozott is tudsz lenni, ha arról van szó, hogy emberszámba vegyenek. Joggal követeled, hogy bizonyos helyzetekben te is ugyanolyan esélyeket kaphass, mint a többiek.

NYILAS (november 23-december 21)



Olyasmi miatt frusztrálod magad, amire egyelőre abszolút nem tudsz fizikai befolyással lenni, te valamiért mégis elhatároztad, hogy a kezedbe veszed az irányítást. Az egyéniségedből fakadóan nem tudod ugyanis hátradőlve nézni, ahogy körülötted alakulnak az események, a tettvágy túlcsordul benned és olyasfajta felelősséget vennél meggondolatlanul magadra, ami nem biztos, hogy hosszú távon pozitív eredményeket hoz majd számodra. Mielőtt tehát fejest ugrasz a sekély vízbe és kitöröd a nyakad, gondold végig mit vállalsz fel, mi az amiért még érdemes ennyit tenned és mit kellene hagynod, hogy elússzon az árral. Használd a józan ítélőképességed!

BAK (december 22-január 20)



Úgy érzed, hosszú ideje ballagsz abszolút monotonitással, azt sem tudod már tulajdonképpen, hogy mi az, ami motivált az elején, egyszerűen csak mész gépiesen, különösebb motiváció nélkül mész előre, már régen lemondtál arról, hogy bármi eredményt is elérhetsz. Így azonban kezdesz elég unalmas életet élni, amely előbb-utóbb egyfajta apátiás hangulatot eredményez. Ne mondj le ilyen könnyen a saját boldogságodról, addig változtass, amíg van rá lehetőséged, mert amennyiben most nem ragadod meg őket, el fognak úszni az árral, te pedig soha nem fogsz tudni kitörni ebből az állapotból. Keresd a kihívást, az új élményeket, amelyek lendületet adhatnak a tovább menetelhez. Fontos, hogy legyen célod, keress olyan motivációt, amely miatt érdemes előremenned, mert az egy helyben álldogálással semmit nem fogsz tudni elérni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Akad valaki a környezetedben, aki egyfolytában kéretlen tanácsokkal bombáz, azt gondolja ugyanis teljes meggyőződéssel, hogy mindenképp meg kell fogadnod azt, amit mond, így lehetsz ugyanis csak és kizárólag sikeres, ha az általa elmondottakat követed. Mivel azonban te önálló személyiség vagy a saját értékrendeddel, igyekezz diplomatikusan lerázni magadról a terhet, egyáltalán nem áll ugyanis szándékodban valaki más útját járni. Légy határozott és ne hagyd magad!

HALAK (február 20-március 20)



Határozott meggyőződéssel hiszed, hogy csak úgy lehet az életet élni, hogy mindent eltervezel, megrajzolsz, alakítgatsz a végsőkig, hogy tökéletes legyen. Épp ezért amikor esetleg porszem kerül a rendszerbe, amikor improvizálni kell, azonnal lefagysz, fogalmad sincs, mit kellene tenned a detonáció elkerülése érdekében, kapkodsz össze-vissza, logikátlan döntéseket hozol rendre, ami azt eredményezi, hogy a végén magyarázhatod a bizonyítványod boldog-boldogtalannak egyszerre. Ennek elkerülése érdekében meg kell tanulnod improvizálni, hisz az Élet nem egy matekpélda, nem tudsz mindig minden helyzetet kiszámítani úgy, ahogy szeretnél. Fogadd el, hogy vannak időnként váratlan helyzetek, amikor gyorsan, ám ésszel kell cselekedned.