Napi horoszkóp július 7.: a Rákok bizonytalan helyzetre találhatnak megoldást, a Szüzeknek fontos célkitűzésük van

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 7.

KOS (március 21-április 20)

Egészen a hét utolsó napjáig nem merted elhinni, hogy a siker megmutathatja magát, ma azonban mégis bőséggel megtérül a korábban, általad befektetett energia és fáradozás. Rendívül nagy lendületet ad az, hogy elérted, amiért dolgoztál és annyira szeretted volna. Ragadd meg az alkalmat, hogy azoknak is megköszönd az eddigi segítséget, akik közreműködtek és hozzásegítettek ahhoz, hogy elérd a célodat. Ünnepeld a barátaiddal egy finom vacsora és egy pohár bor társaságában a győzelmet!

BIKA (április 21-május 20)

Akadnak a környezetedben olyan személyek, akiknek egyáltalán nem osztod a véleményét, nem tudsz a világnézetükkel azonosulni, ennek okán igyekszel távoltartani magadat tőlük. Nem is kell beállnod a sorba, ha valaki nagyon idegesít, akkor messziről kerüld el, ám ha ez mégsem sikerül, akkor igyekezz teljesen közömbös maradni. Ne menj bele feleseleges vitákba, akkor sem, ha egyértelműen igazad van, mert úgysem tudod erről őket meggyőzni. Minek futnál az olyan szekér után, amely nem vesz fel? Ne is fáraszd magad!

IKREK (május 21-június 21)

Mihamarabb szeretnél végezni a feladataiddal a hét utolsó napján, valami azonban folyamatosan közbejön. Amennyiben azonban valóban fontos neked, hogy időben szabadulj, abban az esetben ne hagyd magad kizökkenteni, egyszerűen zárj ki mindenkit, minden zavaró tényezőt és csak arra fókuszálj, amit éppen csinálsz. Minden más várhat még, most ez az, ami prioritást élvez, ne futkározz tehát feleslegesen, csak a lényegre koncentrálj!

RÁK (június 22-július 22)

A kőrnyezeted tanácstalansága okán álltok egyhelyben a hét utolsó napján, fogalma sincs senkinek róla, hogy miképp kellene egy közös feladatot megoldanotok, te viszont úgy tűnik, hogy egyfajta megmentőként érkezhetsz, sikerülhet ugyanis elkapnod a logikai fonalat. Ne is titkold a megoldást, mindenképp hozd a tudtukra, hogy készen állsz a segítségnyújtásra, pontosan tudod ugyanis, hogy merre kell továbblépnetek ahhoz, hogy mihamarabb, a legkisebb zökkenőkkel a dolog végére érjetek. Büszke lehetsz magadra, hisz ha nem vagy ott, akkor lehetséges módon ülhetnének valamennyien napestig fejüket vakarva a dolog felett, akkor is megoldatlan maradna az egyenlet.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó napján minden adottá válik egy romantikus élményre, olyasvalaki akad az utadba, aki az első pillanatban ugyan kifejezetten unszimpatikus, második benyomásra azonban megváltozik a véleményed, hiszen roppant módon legyezi a hiúságodat, ahogy próbál megnyerni magának. Amennyiben látsz fantáziát az illetőben, abban az esetben érdemes egy esélyt adnod neki, légy azonban óvatos, hisz ha beleéled magad, benne lehet a bukás esélye is. Ismerkedjetek, randizzatok, az élet pedig majd eldönti, hogy van-e hosszútávon keresnivalótok egymás mellett!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Számodra kiemelten fontos célért küzdesz a hét utolsó napján, gyakorlatilag bármire hajlandó vagy azért, hogy elérd azt, amire vágysz. Miközben megállíthatatlanul menetelsz előte, ügyelj arra, hogy ne essenek mások áldozatául a ténykedésednek, nem kell ugyanis másokon keresztül gyalogolnod ahhoz, hogy végül megkaparinthasd azt, amiről úgy gondolod, jár neked. Maradj minden körülmények között hű magadhoz, igyekezz korrekt versenytárs lenni, hiszen így sokkal nyugodtabb lelkiismerettel állhatsz majd a dobogó legfelső fokán!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Túlságosan komolyan veszel egy bizonyos helyzetet, amely miatt egyelőre kár agonizálnod, nincs is ugyanis akkora jelentősége, mint amennyire jelen pillanatban aggódsz miatta. Koncentrálj, adj bele apait-anyait, a tőled telhető legnagyobb lendülettel rugaszkodj el, hiszem most sokkal fontosabb az, hogy eredményt tudj felmutatni. A jövő pedig bármit hozhat, nem is érdemes kimatekozni, hisz bárhogyan alakíthatja az élet, úgysem lesz befolyásod felette, de legalább a lelkiismeret-furdalás nem gyötör majd!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Ugyan egészen a hét utolsó napjáig megpróbáltál egy konfliktushelyzetet virágnyelven megoldani, ma mégis kiderül, hogy nem éppen működőképes az általad választott taktika. Elérkezett tehát a pillanat, hogy beleállj a helyzetbe és nyíltan kimondd, ami benned van. Ha véleményed van, ne titkold el, igenis hallasd a hangodat, hisz neked is meg lehet az álláspontod, amit nem kell titkolnod csak azért, mert lehet, hogy az nem egyezik a másokéval. Vállald önmagadat még akkor is, ha ez másoknak nem tetszik!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó napján a női megérzésed azt súgja, hogy az a személy, aki egy bizonyos helyzetben a segítőkész arcát mutatja, ő valójában csak a saját önös érdekeit próbálja érvényesíteni úgy, hogy téged használ fel. Légy azonban résen, ne engedd kihasználni magad, határozottan tudasd az érintettel, hogy pontosan tudod, mi zajlik a háttérben és egyetlen másodpercig nem vagy hajlandó asszisztálni ehhez. Még azelőtt parancsolj megáljjt az illetőnek, mielőtt kibontakozhatna!

BAK (december 22-január 20)

A teljesítményed tekintetében örökké elégedetlen vagy, épp ezért gyakran belemédz egyfajta önostorozásba, ha valami nem sikerül, rendszerint elsőként lendíted magasba a karod, ha felelősség vállalásról van szó, még akkor is, ha nem a te hibád a kialakult helyzet. Persze, roppant nemes tulajdonság az önfeláldozád, nem biztos azonban, hogy hasznos is. Amennyiben nem vagy érintett egy-egy szituációban, abban az esetben nem is kell vállalnod a felelősséget, az ugyanis, hogy mások vígan elvannak, míg te vezekelsz, az nemhogy nem igazságos, de egyenesen felháborító. Élvezd az életet és ne azzal foglalkozz, hogy miképp válhatsz mártírrá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Mindent tökéletesen kiszámoltál egy bizonyos folyamat kapcsán, nagyon gondosan figyelembe vetted a körülményeket, így magabiztosan tudsz a hét utolsó napján nekifutni a magasugrásnak. Mivel azonban számtalan olyan befolyásoló tényező van, amit minden igyekezeted ellenére sem tudsz irányítani, így első nekifutásra nem biztos, hogy sikerül megugranod az akadályt. Ennek ellenére nincs okod kesergésre, ne gondolkodj azon, hogy mi lett volna, ha másképp csinálod, csak arra fókuszálj, hogy a következő kísérlet sikerüljön. Mert hogy lennie kell egy következőnek is, különben örökké bánni fogod!

HALAK (február 20-március 20)

Komoly felelősséget tesz valaki a válladra, amire egyáltalán nem számítottál a hét utolsó napján. Az emiatt érzett frusztráció teljesen rányomja a bélyegét hangulatodra és közérzetedre, elég feszültté válsz, ami a környezetednek is feltűnik. Hidd el azonban, attól, mert minden szembe jövőn kitöltöd a benned lévő feszültséget, még nem lesz jobb a helyzet, maximum magadra haragítasz számodra fontos embereket. Tekints úgy a problémára, hogy neked ezt most mindenképp meg kell oldanod, zárd ki a külvilágot és csak erre koncentrálj. Hidd el, ha nem puffogsz egyfolytában, akkor rá fogsz jönni, hogy nincs is olyan megoldhatatlanul nagy teher a válladon. Minden csak hozzáállás kérdése!