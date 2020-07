Napi horoszkóp július 6.: a Szüzek szép eredményeket érhetnek el, a Bakok a nagy pillanatra várnak

NAPI HOROSZKÓP JÚLius 6.

KOS (március 21-április 20)

Nem úgy alakul a helyzet, ahogyan eltervezted, ám még mindig nem késő visszafordulni és más irányt venni. Időnként te is hibázhatsz, nem vagy tökéletes, de ezt bátran vállald fel, nem kell ezután sem lesütött szemmel, szégyenkezve járnod! Igyekezz végiggondolni, hol hibáztál és merre kell indulnod ahhoz, hogy végül gond nélkül elérd az úti célod. Bizonyosan tudni fogod, mit kell majd ezután másképp csinálnod, mindenből le tudod ugyanis vonni a megfelelő konzekvenciát. Ne keseredj el, ne add fel, csak menj tovább az utadon, mert a végén nagyon elégedett leszel!

BIKA (április 21-május 20)



Általában elég vakmerő vagy, nem igazán ijedsz meg a nagyobb kalandoktól sem, ám ezúttal valami mégis rossz érzést kelt benned. Nem gondolod ideálisnak a körülményeket ahhoz, hogy most mutasd meg, ami benned van, sokkal inkább szeretnél a háttérben maradni. Amennyiben valóban így érzel, nem kell mindenképp hallasd a hangod, várd meg, amíg a veszélyhelyzet elhárul, elvonulnak a viharfelhők és újra bevállalhatsz rizikósabb kihívásokat is. Bölcsen teszed, ha hallgatsz a megérzéseidre, hisz nem véletlenül súgják azt, amit!

IKREK (május 21-június 21)

Egy hozzád közel álló személy nagyon komoly dologban kér segítséget, te pedig jó barát lévén azonnal ugrasz és segítőkészen állsz oda mögé, ezzel biztosítva arról, hogy természetesen ezúttal is számíthat rád. Nem biztos, hogy azok az igazán jó barátok, akik állandóan együtt lógnak, miközben nincs egy önálló gondolatuk sem, s kimondani sem merik egymás előtt féltve őrzött titkaikat. Te pontosan tudod, mik az illető erényei és hátrányai, s ezt soha nem használod ki a saját érdekedben, sőt mitöbb, önzetlenül, teljes mellszélességgel kiállsz érte, ha a szükség így hozza. Hálásak lehettek a sorsnak, hogy ott vagytok egymásnak!

RÁK (június 22-július 22)

A hét első napja olyasfajta változást tartogat számodra, amely hosszabb távra szól és rengeteg élményt rejt magában. Te azonban mégsem fogadod a dolgot kitörő lelkesedéssel, egy pillanatra megremeg a lábad, nem vagy biztos a döntésedben, így abban sem, hogy pozitív lesz az élmény. Amennyiben tanácstalan vagy, esetleg túl ingoványosnak érzed a talajt, fordulj olyasvalakihez, aki tapasztaltabb nálad, hisz olyasfajta mankót nyújthat számodra, ami magabiztosabbá tesz. Ne félj az újtól!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)



Úgy érzed, olyasfajta dolgokkal kell most megbirkóznod, ami jócskán meghaladja a képességeidet. Ha azonban alaposabban elmerülsz a részletekben, kiderülhet, hogy csupán te magad dramatizálod túl a helyzetet, hisz korántsem biztos, hogy nem fogod tudni teljesíteni a küldetésedet. Ne rettenj meg az a első pillanatban a magasságtól, egyszerűen állj oda és összeszedetten, koncentráltan indulj felfelé. Most itt a lehetőség arra, hogy a környezeted előtt is bizonyíthasd rátermettségedet és azt, hogy alkalmas vagy nehezebb feladatokra is! Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Bejönnek a számításaid, úgy néz ki, hogy az eredmények elkezdenek szép sorjában érkezni. Ez roppant nagy büszkeséggel tölt el, a környezeted is meglehetős elismeréssel bólogat. Igyekezz a tudásod abban kamatoztatni, hogy másoknak is a segítségére leszel és megosztod a tapasztalataidat. Büszke lehetsz magadra, hisz nem csak hogy te érsz el sikereket, de ezáltal a környezetedben élők is lehetőséget kapnak. Ennél jobban nem is indulhatna a hét!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy érzed, minden igyekezeted ellenére sem találod valakivel a közös hangot, pedig nagyon szeretnél együttműködni vele. Kötekedőnek és provokatívnak ítéled meg a viselkedését, épp ezért nem szívesen tartózkodsz egy társaságban vele. Amennyiben azonban kicsivel nyitottabb vagy és megpróbálod megismerni, meg fogod látni, hogy megvan az oka arra, hogy falat építsen maga köré. Nem biztos, hogy ez a valódi énje, sőt! Rengeteg pozitív és szerethető tulajdonsága van, csak kicsit kell hozzá közelebb kerülni. Érdemes egy esélyt adnod a kapcsolatotoknak, mert hosszútávon szorosabbra is fűzhetitek a szálakat!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki a környezetedben olyasmire késztetne, amihez abszolút nem fűlik a fogad, mi több, kifejezetten ellenzed a dolgot. Épp ezért amennyiben nem látsz semmiféle perspektívát a szituációban, ne szégyellj nemet mondani, világosan értesd meg az illetővel, mi az, ami visszahúz és miért vannak ezzel kapcsolatban ellenérzéseid. Nem kell olyasmit vállalnod, ami távol áll tőled, járd a saját utadat és magad dönts arról, hogy pontosan melyik ösvényen és milyen tempóban haladsz. Amennyiben engedsz mások nyomásának, onnantól többé nem tudod irányítani a dolgokat sem!

NYILAS (november 23-december 21)

Nagy lépésre szántad el magad, most jött el ugyanis a pillanat, hogy kitörj a hétköznapok szürkeségéből és olyan útra lépj, amely elvezet a boldogsághoz. Ennek érdekében azonban egyes hátráltató tényezőket le kell ráznod magadról és csak arra érdemes fókuszálnod, ami valóban fontos és elengedhetetlenül szükséges a célod eléréséhez. Az első lépések garantáltan nem lesznek könnyűek, de ha hiszel magadban és valóban meg szeretnéd szerezni azt, amit megálmodtál, nem lesznek majd olyan akadályok, amiket ne tudnál legyőzni!

BAK (december 22-január 20)

Olyasmire készülsz, ami nem mindig történik meg veled, épp ezért mindent elkövetsz annak érdekében, hogy ha eljön a pillanat, a lehető legtökéletesebben sikerüljön a dolog. Rengeteg időt és energiát belefektettél már ebbe, csakis ennek köszönheted, hogy minden úgy halad a maga útján, ahogyan eltervezted. Épp ezért most kicsit lazíthatsz a gyeplőn, más dolgokkal is foglalkozhatsz, mert úgy néz ki, nem fog romba dőlni a műved csak azért, mert egy pillanatra máshova figyelsz. Csak így tovább, így dolgoznak a profik!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Azt hitted, végeztél már egy feladattal, rá kell azonban jönnöd, hogy akad még tennivalód bőven. Ahelyett, hogy hátradőlnél tehát, szedd össze magad és minden figyelmeddel összpontosíts, mert most nem hibázhatsz. Meglátod, ha időben sikerül mindent elvégezned, sokkal nyugodtabban zárhatod a napot. Az este aztán a lazításé a főszerep, bonts ki egy finom bort és nézz meg egy romantikus filmet. Akkor már megteheted, hisz nem gyötri majd semmi a lelkiismereted!

HALAK (február 20-március 20)

Hosszú ideje rágódsz egy bizonyos dolgon, nagyjából folyamatosan ekörül járnak a gondolataid, egyszerűen nem hagy nyugodni a helyzet. Amennyiben szeretnél mihamarabb felszabadulni, itt az idő, hogy leülj és alaposan végiggondold az okokat és az okozatot. Ne félj a változástól, ha az élet úgy hozza, hogy új úton kell elindulnod és sok mindent hátra kell hagynod, hisz csak így juthatsz egyről a kettőre. Nem kell mindenáron ragaszkodnod egy lukas zoknihoz, s ha már nem tudod használni, keress egy másikat. Időnként meg kell hozni nehezebb döntéseket is, de próbáld elhinni, hogy minél előbb zársz le magadban egy-egy korszakot, annál nagyobb tehertől szabadulhatsz meg! Bízz magadban!