Napi horoszkóp július 5.: A Bikák változás előtt állnak, az Ikrek pozitív visszajelzéseket kapnak

NAPI HOROSZKÓP JÚLius 5.

KOS (március 21-április 20)

A hét utolsó napja teli van váratlan eseményekkel, amelyekre abszolút nem vagy felkészülve. Talán nem is tudod felismerni, hogy épp mi történik, emiatt a nagy káoszban kezd minden kicsúszni a kezeid közül. Most állj meg, mielőtt baj lesz, és gondold végig, mit érdemes lépni, mert ha hasra esel, elég nehéz lesz ennyi teherrel a válladon felállni. Nem hajt a tatár, ne kapkodj, mindent szép sorjában intézz el, igyekezz ügyesen befejezni az általad megkezdett dolgokat, majd dőlj hátra és egy jeges limonádé kíséretében fújd ki magad!

BIKA (április 21-május 20)



Komoly vívódások és álmatlan éjszakák után végre elhatározásra jutottál egy bizonyos dologgal kapcsolatban. Hosszú ideje érik már benned az, hogy változtatnod kell a jelenlegi életeden, hisz úgy érzed, megrekedtél ebben az helyzetben, nincs más megoldás, csak az, ha változtatsz és más utakat keresel, amelyek később valóban boldogsághoz vezethetnek. Amennyiben teljesen biztos vagy a dolgodban, mielőbb igyekezz lezárni a jelenlegi állapotot és ne késlekedj az új életed felé indulni. Az érted aggódókat nyugtasd meg, hogy ha soha nem próbálsz változtatni, nem fogsz tudni maradandó élményeket szerezni!

IKREK (május 21-június 21)



Pozitív visszajelzéseket kapsz valamivel kapcsolatosan, ami nagyon büszkévé tesz, alig várod, hogy valakivel megoszthasd a jó híreket. Nagyon bizakodó vagy, mert most bebizonyosodni látszik, hogy a régóta tartó, áldozatos munka végre zamatos gyümölcsöt termett. Légy azonban óvatos, nehogy fejedbe szálljon a dicsőség, mert nagyot eshetsz, ha nem nézel a lábad elé.

RÁK (június 22-július 22)



Egy számodra fontos ügyben nem jársz sikerrel, mert valaki az akaratán kívül bizonytalanságot ébreszt benned és elhiteti veled, hogy nem vagy alkalmas az adott feladatra. Később te is belátod, hogy nem a legjobb ötlet kívülállókra hallgatni, mert ha hagyod magad befolyásolni, azzal nem leszel beljebb. Önmagadnak okozol ezzel csalódást, mert azt gondolod, hogy mindig kész vagy mások szempontjaira figyelemmel cselekedni. Ha azonban őszintén hiszel abban, amit csinálsz, állj ki a saját elveidért, ne hagyd, hogy az orrodnál fogva vezessenek, különben hogyan tudnál te magad sikereket elérni?!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Összetűzésbe kerülsz valakivel, mert igazságtalannak tartasz egy bizonyos szituációt. Mielőtt azonban ösztönből, indulatosan mondanád ki, ami a lelked nyomja ezzel kapcsolatosan, gondolkodj, higgadj le és intelligens, civilizált emberek módjára mondd el a véleményed, mert sokkal hatékonyabb leszel és hamarabb meg tudod értetni a lényeget.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)



Aprólékosan kidolgozod a tervet az előtted álló feladathoz, a legkisebb esélyt hagyva a hibázásra. Noha a környezeted nem érti, miért kell egy falatot olyan sokáig rágnod, te pontosan tudod, ahhoz, hogy magabiztosan végigvidd, amit elterveztél, le kell rajzolnod, hogy is fog felállni a támadás, különben hogy is lehetne góllal befejezni azt?! Ne törődj vele, mit mondanak mások, azt csináld, amit jónak látsz és ne azt, amit az emberek elvárnak tőled.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyan helyzet állt elő az életedben, amikor el kell döntened, merre mész tovább. Amennyiben úgy döntesz, lehorgonyzol, abban az esetben úgy rendezkedj be, hogy hosszú távra szóljon a dolog, ám ha arra az álláspontra jutsz, hogy jobb továbbállni, húzd fel a vitorlát és hajózz gyorsan tovább. Hisz ha csak helyben álldogálsz, soha nem lesz esélyed arra, hogy nagy dolgokat vigyél véghez, hogy oda juss egyszer, ahova az álmaid visznek. Ha viszont így jól érzed magad, akkor ne gondolj a lehetetlenre, törődj bele a jelenedbe.

SKORPIÓ (október 24-november 22)



Minden a terveid szerint alakul, nagyon jó úton haladsz afelé, hogy a korábbi befektetéseid most jövedelmezni kezdjenek neked. Bár nem hitted volna, mégis megérte annyi energiát ráfordítani, hisz nyugodtan dőlhetsz hátra, nem kell reggeltől-estig azon idegeskedned, mi és hogyan fog majd alakulni. Most már a környezetednek is teljesen nyugodtan beszámolhatsz a kilátásban lévő sikereidről, mert nagyon úgy tűnik, ez már a zsebedben van.

NYILAS (november 23-december 21)



Noha rendkívül eredményorientált ember vagy és mindig a helyes megoldáson töröd a fejed, ezúttal kissé késve jön az a bizonyos eredmény, ami meglehetősen bosszant. Attól azonban, mert a siker ezúttal nem jön egyetlen csettintésre, még nem kell lehúzni a rolót, s végképp nem szabad elkullogni. Kellő akaraterővel és kitartással a munkád meg fogja hozni a gyümölcsét. Ha viszont most feladod, soha nem fogod megtudni, milyen közel jutottál a kitűzött célhoz! Bízz magadban és menj tovább!

BAK (december 22-január 20)



Azt hitted, elegendő időd van még valamire, jól be is osztottad, hogy mikor, mit kell csinálnod ahhoz, hogy időben végezz. Most azonban váratlanul mégis úgy hozza a helyzet, hogy a korábbi határidőt közelebbre hozták, neked pedig ide-oda kell szaladgálnod, hogy mindent be tudj fejezni, ráadásul hibátlanul és ne tűnjön úgy, hogy összecsaptad az egészet. Nyugi, edzett vagy, van hozzá megfelelő tudásod és tapasztalatod, nem fog gondot okozni egy kis rohanás.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valamit nagyon szeretnél elérni, ehhez viszont kicsivel több önbizalommal és vakmerőséggel kell rendelkezned. Nem elég csupán álmodni valamiről, tettek nélkül semmi nem fog az öledbe hullani. Merj felállni és megtenni az első lépéseket, hidd el, minden jön majd a magától. Hagyatkozz a hetedik érzékedre és tegyél meg mindent azért, hogy elérd a kitűzött céljaid! Nincs lehetetlen, csupán hinned kell magadban!

HALAK (február 20-március 20)



Egy, a múltban meg nem oldott, kellemetlen probléma tör most felszínre, ami igen sok bosszúságot okozott régebben is, érthető módon tehát nem szeretnéd, ha ezúttal is olyannyira megkeserítené az életedet. Épp ezért még csírájában fojtsd el a problémákat, még azelőtt, hogy ismét megfájdulna a fejed miattuk. Állj a sarkadra, légy határozott és hatékony, bízz a tudásodban és a tapasztalatodban, s mihamarabb végérvényesen tegyél pontot a dolog végére. Meglátod, sokkal nyugodtabban fogsz tudni aludni, ha nem lebeg állandóan a fejed felett Damoklész kardja!