Napi horoszkóp július 4.: az Ikrek elvakultan küzdenek valamiért, az Oroszlánok készen állnak a továbblépésre

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 4.

KOS (március 21-április 20)

A hétvége nem is szólhat másról, csak a pihenésről, a kikapcsolódásról és a buliról, ennek megfelelően tervezed te is a programokat. Hívj meg néhány barátod egy nagy strandolásra, beszélgessetek, érezzétek jól magatokat, este pedig üljetek be egy hangulatos kis étterembe és add át magad a hedonizmusnak. Ne sajnáld magadtól az endorfint, hisz a hétvége arra való, hogy a következő hét kihívásaira töltekezz! Jót fog tenni neked egy kis kikapcsolódás!

BIKA (április 21-május 20)



Mások miatt kerülhetsz kellemetlen helyzetbe, ami rendkívülien bosszantó számodra, emiatt nem is nagyon tudsz túllépni a dolgon. Nincs azzal semmi baj, ha egy ideig borogatod az önbecsülésedet, hisz ha megbántódtál, teljes joggal haragszol, ám arra érdemes ügyelned, hogy ne tápláld a haragodat, ne hergeld magad, hisz az hosszútávon neked lehet káros, a másik pedig már könnyen lehet, hogy régen túllépett a helyzeten. Végy egy nagy levegőt és lépj tovább te is!

IKREK (május 21-június 21)



Körülötted ugyan mindenki feladta már a harcot egy bizonyos ügyben, te azonban még mindig hiszel abban, hogy olyasmit érhetsz el, ami másoknak nem sikerült, épp ennek érdekében már-már elvakultan mész előre, szinte bele sem gondolva abba, milyen következményekkel járhat, ha mégsem úgy sül el a dolog, ahogy szeretnéd. Épp ezért ügyelj arra, hogy bármilyen fájó, tudd belátni azt, amikor már több veszteséged van a dologban, mint nyereséged, tudd feladni a harcot, ami a legkevésbé sem számít gyengeségnek, sokkal inkább bölcsességnek! A hozzáállásod így is példamutató mások számára!

RÁK (június 22-július 22)



Valakivel komoly vitát folytatsz egy bizonyos ügyben, de annyira távolodnak egymástól a nézőpontjaitok, hogy igen csekély az esély arra, hogy megtaláljátok a közös nevezőt. Be kell tehát látnod, hogy a parttalan vita nem vezet sehová, s ha nem engedsz a huszonegyből, soha nem fogtok tudni megegyezni, s még a barátságotok is rámehet erre. Ne akarj mindenáron meggyőzni valakit olyasmiről, amit ő nem hajlandó elfogadni, s ha nem látsz esélyt a megegyezésre, jobban teszed, ha intelligens emberek módján túllépsz mindenen, elkerülve, hogy ez az egyetlen vita rányomhassa a bélyegét a kapcsolatotokra! Tanulj meg elengedni olyasféle dolgokat, amelyekbe nem érdemes kapaszkodni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)



Úgy érzed, eljött a megfelelő alkalom arra, hogy lezárj egy régi, fájó ügyet a múltadból és végre nyithass új élmények felé. Hosszú ideje őrlődtél már, szinte felemésztett, hogy szerepet kellett játszanod, boldognak kellett mutatnod magad, nehogy mások észrevegyék: bizony nem őszinte a mosolyod. Neked is nagy megnyugvás lesz, ha ez nem nyomja rá többé a bélyegét a hangulatodra. Így most légy erős, bátor és határozott, állj a sarkadra, s tegyél pontot a dolog végére. Levontad a megfelelő tanulságot, egy tapasztalattal gazdagabb lettél, de itt az idő, hogy újra a boldogságod keresd, hisz az neked is jár!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)



Közeleg a határidő, te pedig még sehol sem tartasz, így félő, hogy semmiféle eredményt nem tudsz produkálni, amikor arra kerül a sor, hogy számot adj az eddigi munkáról. Mivel ezt a kellemetlen szituációt mindenképp szeretnéd elkerülni, emiatt eszeveszett kapkodásba kezdesz, ami csak oda vezethet, hogy botladozol, s a végén akkorát hasalsz, hogy onnan már elég nehéz lesz felállni. Állj meg, gondold végig, mit és hogyan kellene csinálnod ahhoz, hogy terv szerint haladjanak a dolgok. Annak semmi értelme, hogy a vesztedbe rohanj, inkább emeld fel a fejed egy pillanatra és nézz körül! Lassan járj, tovább érsz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



Próbálsz elfojtani magadban egy érzést, ami hosszú ideje nem hagy nyugodni, bárhogyan is igyekszel azt elnyomni. Időről időre felbugyog benned és nem tudsz mit tenni ellene. Mivel emiatt egyetlen nyugodt perced sincs, érdemes tisztáznod magadban, hogy mi is pontosan az a dolog, ami ennyi álmatlan éjszakát okoz, és hogyan tudnád megoldani a helyzetet. Ha elég mélyre ásol és bátran szembe mersz nézni magaddal, nagy kő eshet le a szívedről, s ez nagyban megkönnyíti majd a helyzetedet. Épp ezért légy okos és bátor, s meglátod, sokkal jobban tudsz majd aludni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)



Híresen nagy problémamegoldó képességed ma sem hagyhat cserben, hisz olyan szituáció adódik, amelyben te leszel az, akire mindenki számít, aki jön és mentőövet dob a fuldoklóknak. Bár bizonyos helyzetekben annyira nem vagy magabiztos, mind amennyire az látszik rajtad – vagy mint azt elvárnák tőled –, mégis minden körülmények között igyekszel a legjobbat kihozni magadból. Emiatt, csak azért, hogy felnézzenek rád és elismerjenek az emberek, időnként olyasmit is bevállalsz, ami a kompetenciahatáraidon jóval túlmutat. Nem kell azonban olyasmibe ártanod magad, amihez nem értesz, hisz kellemetlen helyzetekbe kerülhetsz, s akkor neked ki fog mentőövet dobni?!

NYILAS (november 23-december 21)



Igyekszel egy számodra kellemetlen dolgot rejtegetni, nem igazán szeretnéd, hogy bárkinek is szemet szúrjon a dolog, ám mindezt annyira nagy feltűnéssel csinálod, hogy szemet szúr másoknak is. Amennyiben szeretnéd, ha a te titkod maradna, próbáld diszkrétebben intézni az ügyet, hisz te sem akarhatod, hogy mindenki rólad beszéljen. Cselekedj, hisz erre most van lehetőséged anélkül, hogy negatív előjelű szenzáció kerekedne ki a dologból, nem tudhatod, meddig maradhat titok a titok!

BAK (december 22-január 20)



Abszolút készen állsz arra, hogy megvalósítsd azokat a terveket, amelyeket régóta formálgatsz, alakítgatsz és úgy érzed, most van az a pillanat, amikor meg is valósíthatsz mindent, amit elterveztél. Nem biztos ugyan, hogy minden körülötted élő kiugrik majd a bőréből örömében, ám ne orrolj meg emiatt rájuk, hisz csupán csak féltenek, nem akarják, hogy nagyot kockáztass. Fogadd meg a hasznos tanácsokat, a visszahúzó figyelmeztetéseket engedd el, de ne felejts szelektálni, hisz lesznek olyanok, amiket mindenképp érdemes megfogadnod!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Olyan rejtélyről szeretnéd lerántani a leplet, amely mások számára igen kellemetlen következményekkel járhat. Mivel azonban alapvetően nem az a célod, hogy bajba keverd a barátaidat, akiknek egyébként sem tudnál ártani, érdemes végiggondolnod, mit kockáztatsz, hisz mindenáron nem kellene Miss Marple szerepébe bújnod. Vannak dolgok, amiket még azelőtt érdemes elengedned, mielőtt túlságosan beléjük gabalyodnál!

HALAK (február 20-március 20)



A hétvége első napján olyasmi történik veled, amely határtalan boldogságot okoz, igazán nem is mered elhinni, hogy ez veled is megtörténhet. Bármennyire is hihetetlennek tűnik azonban, nyugodtan kinyithatod a szemed, hisz ez a valóság, amely kizárólag a te kezed munkáját dícséri. Megérdemled az eredménnyel járó elismerést, hisz fáradságos munkával és sok verejtékkel küzdöttél ezért. Hívd meg a barátaid egy italra, koccintsatok a sikereidre és a boldogságodra, mert társaságban sokkal jobb ünnepelni!