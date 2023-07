Napi horoszkóp július 31.: a Rákoknak új lehetőség izgatja a fantáziáját, a Nyilasok végre romantikázhatnak a szerelmükkel

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 31.

KOS (március 21-április 20)

Egy általad kitűzött, fontos célt szeretnél elérni mindenáron a hét első napján, ezért pedig bármire hajlandó vagy, akár a saját határaid átlépésére is. Az első lépéseknél azonban akadályokba ütközöl, az utad ugyanis sokkal kacskaringósabb, mint amilyennek az elején gondoltad. Nem érdemes azonban feladnod csak azért, mert egy kicsivel több az akadály előtted. Használd a tudást, az akaraterőt és tapasztalatot, ami ott rejlik benned, csupán csak egy fontos ügy kell ahhoz, hogy felszínre hozd őket. Állj biztonsággal a két lábadon és ne hagyd, hogy némi hepe-hupa megingasson abban, hogy elérd a célod!

BIKA (április 21-május 20)

Iszonyúan reménykedtél abban, hogy ma végre pontot tehetsz egy régóta húzódó ügy végére, ezáltal kicsit rendeződhet az életedben jelenleg eluralkodni látszó káosz is, ám egyelőre abszolút nem kapsz ezügyben jeleket sehonnan. Így még egy rövid ideig ki kell tartanod, ne frusztráld magad, hisz a jó munkához, a kiemelkedő eredményhez idő kell. Igyekezz beiktatni egy kis pihenést is a hétköznapokba annak érdekében, hogy a lendületed töretlen legyen, illetve a motiváció se fogyjon el belőled. Ne aggódj, annyira nem rossz a helyzet, mint amilyennek időnként te látod!

IKREK (május 21-június 21)

Nehezen fogadod el, ha valami nem a te elképzelésed szerint alakul, gyakran hajlamos vagy másokra ráerőltetni a véleményedet, szíved szerint sokszor rákényszerítenéd őket arra az útvonalra, amelyet a legideálisabbnak gondolsz. Ezzel azonban lépten-nyomon konfliktushelyzetbe kerülsz, hisz minden ember egy önálló gondolatokkal, tervekkel, világképpel, értékrenddel rendelkező személy, te pedig semmilyen formában nem kényszeríthetsz sarokba senkit, csak azért, mert úgy gondolod jónak. Hidd el, számtalan vitás helyzettől kíméled meg magad, ha engedsz másokat is érvényesülni!

RÁK (június 22-július 22)

Új lehetőség izgatja a fantáziádat, melybe szíved szerint csapot-papot otthagyva fejest ugranál . Amennyiben azonban a jelenleg érzett túlhevülést kicsit lejjebb hűtöd és józan ésszel, a saját határaidat is figyelembe véve igyekszel minden végigzongorázni, a határaidat, a lehetséges kockázatokat figyelembe venni, abban az esetben rájöhetsz, hogy bizony nem minden arany, ami fénylik. Igen, elsőre kecsegtetőnek és el nem szalasztható alkalomnak tűnik a dolog, mégis könnyen lehet, hogy az egész nem az, aminek látszik. Mindenképp ésszel, nyugodtan cselekedj!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A végsőkig megbíztál valakiben, aki ígéretet tett arra, hogy egy fajsúlyos ügyben segít majd, most azonban mégis úgy tűnik, faképnél hagyott. Rendkívül csalódottnak érzed most magad emiatt, hisz a legrosszabb rémálmaidban sem gondoltad volna, hogy megteszi veled. Egész nyugodtan adj hangot a csalódottságodnak azért, hogy mindenképp tisztában legyen vele az illető, mit is gondolsz most róla. Ezúttal kemény leckét kaptál az élettől, hogy megtanuld, nem a legokosabb dolog, ha másoknak ilyenformán kiszolgáltatnod magad, igyekezz tehát a jövőben a saját lábadra állni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét első napján minden okod meglesz az ünneplésre, ezek a pillanatok ugyanis arról az egyedülálló sikerről szólnak, amelyet ez a nap nap tartogat számodra. Minden percét élvezd ki, hisz nem mindennap érsz el ilyen magasságokba, mely ismét egy hatalmas bizonyosság arról, hogy amennyiben képes vagy hinni magadban és határozott léptekkel mész az utadon, abban az esetben nem jöhet olyan akadály, amelyet ne tudnál megugrani. Koccints a barátaiddal arra, hogy ismét sikerült maradandót alkotnod!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét első napján végre tálcán kínálja magát a lehetőség arra, hogy pontot tehess egy olyan ügy végére, amely szinte végeláthatlan ideje húzódik. Igazán boldog azonban mégsem lehetsz, hisz nem kifejezetten úgy alakultak a dolgok, ahogy előre eltervezted őket, ám mivel már nem-igen tudsz alakítani a végeredményen, így kénytelen-kelletlen el kell fogadnod azt, amit magad előtt látsz. Ne csüggedj, a te lelkiismereted tiszta lehet, minden tőled telhetőt megtettél ugyanis azért, hogy az eredmény a lehető legjobb legyen, a körülményeket befolyásolni azonban te sem tudod!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki a közvetlen környezetedben folyamatosan rád zúdítja minden búját-baját, melynek okán óriási felelősséget érzel a válladon. Elég kellemetlen a szituáció, hisz abszolút nem akarsz a mások által rád helyezett terhekkel élni, de megbántani sem akarod az illetőt, valamilyen oknál fogva ugyanis bízott annyira benned, hogy veled ossza meg a bánatát. Épp ezért igyekezz diplomatikusan reagálni, ne hárítsd el teljesen, amikor beszélgetni szeretne, de mindenképp húzd meg a határvonalat annak érdekében, hogy ne legyenek álmatlan éjszakáid a saját károdra történő illedelmeskedés miatt.

NYILAS (november 23-december 21)

A hónap utolsó napján végre lehetőséged adódik, hogy kettesben tölts egy kis időt a szerelmeddel, amikor senkit és semmi nem zavar titeket. Ennek érdekében zárj ki minden lehetséges módon zavaró tényezőt és szervezz programot, mely lehetővé teszi, hogy csak egymásra figyeljetek. Mindketten elfoglalt életet éltek, így viszonylag kevés időtök jut arra, hogy minőségi értelemben együttlegyetek, ma azonban minden adottá válik ehhez. Nyugodtan bújjatok el a világ elől és építsétek a jövőtöket közösen, ennek pedig elengedhetetlen hozzávalója lehet a mai nap!

BAK (december 22-január 20)

Július utolsó napján sikerül végre nyélbe ütnöd egy fontos anyagi befektetést, melynek eredményeképp nyereséggel tudsz kijönni a helyzetből. Rendkívül nagy büszkeséggel tölt el a tudat, hogy nem kell a továbbiakban attól tartanod, hogy bármiféle ballépés következtében rosszul sül el az egész, mostantól tehát fellélegezhetsz és méltóképp ünnepelheted a sikert. Végre jut időd a pihenésre, a minőségi kikapcsolódásra, épp ezért keress olyan lehetőséget, amivel újratöltheted az energiaraktáraidat! Egy finom vacsora, egy új ruha vagy egy szabadtéri koncert a kedvenc együtteseddel bizony jótékony hatással lehet rád!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Kellő határozottsággal kell fellépned valakivel szemben a hét első napján, aki mindenáron bele szeretne rángatni valamibe, ami borzasztóan gyanús számodra. Nem szereted ugyan ezeket a kellemetlen helyzeteket, ezúttal, azonban határozottan azt érzed, hogy bajba kerülhetsz, ha igent mondasz. Ne legyen emiatt lelkiismeret furdalásod, hisz ugyan általában véve segítőkész vagy, ám vannak azok a szituációk, amikor mindenekelőtt önmagad érdekeit kell szem előtt tartanod. Ez most egy ilyen helyzet, cselekedj tehát józan belátásod szerint!

HALAK (február 20-március 20)

Általában egyedül szeretsz gondoskodni a téged érintő ügyeidről, ennek okán abszolút nincs ínyedre, ha valaki melléd szegődne és megpróbálna beleszólna a dolgaidba. Az elveid ellenére azonban a hét első napján mégis feltűnik valaki, akiben szokatlan módon nem az első számú közellenséget látod, sokkalinkább a fantáziát, azt, hogy nagy dolgokat vihetnétek véghez együtt. Épp ezért érdemes az elveidet egy pillanatra félretéve végiggondolni, hogy vajon miként kellene cselekedned ebben a helyzetben. Abszolút nem baj, ha időnként felülvizsgálod az értékrendedet, hisz nem minden szituáció ugyanolyan, könnyen lehet, hogy ezúttal például érdemes csapatban tervezned!