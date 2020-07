Napi horoszkóp július 30.: a Skorpiókra új lehetőség vár, a Nyilasok igaz barátok

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 30.

KOS (március 21-április 20)

Akad valaki a környezetedben, aki minden megmozdulásával idegesít, akinek minden gesztusa és egyáltalán a stílusa olyan kellemetlen a számodra, hogy hatalmas erőfeszítésekkel igyekszel minél távolabb tartani őt magadtól. Legyél elfogadóbb az emberekkel, mert ez az intolerancia rossz képet festhet rólad mások szemében, te pedig egyáltalán nem vagy ilyen. Keresd meg az illető pozitív tulajdonságait, próbáld jobban megismerni és csak akkor zárd ki a bizalom köréből, ha végképp azt látod, hogy bármit teszel, nem tudod elfogadni őt. Ügyelj arra, hogy semmiképp ne bántsd meg, hogy csak azért ne gázolj a lelkébe, mert a világban egyetlen embernek nem szimpatikus!

BIKA (április 21-május 20)

Nem várt problémával kell megküzdened a mai napon, amit ha nem oldasz meg időben, az a számodra – és mások számára is – beláthatatlan következményekkel járhat. Épp ezért most semmi más dolgod nem lehet, csak az, hogy koncentráltan, a megfelelő taktika kidolgozásával és hatékonyan zárd le az ügyet, és akkor nem kell a későbbiekben ettől szenvedned. Ez most így alakult, de ha jobban belegondolsz és megpróbálod kicsit más szemszögből vizsgálni a szituációt, rájöhetsz, hogy bizonyára mindez azért történt, hogy a te épülésed szolgálja és megtanítson bizonyos dolgokra, amelyeket a későbbi életed során jól kamatoztathatsz majd!

IKREK (május 21-június 21)

Nem érzed magad túl komfortosan egy bizonyos helyzetben, emiatt kifejezetten rossz a hangulatod, nem is érted, mi keresnivalód van ott, ahol most vagy, ám sajnálatos módon egyelőre a leghalványabb fogalmad sincs arról, hogyan kerülhetnél ki ebből a szituációból. Mivel egyetlen dolgot pontosan tudsz: mihamarabb és minél egyszerűbben le szeretnéd zárni ezt a dolgot, így dolgozz ki megfelelő taktikát ahhoz, hogy elkerült legalább az újabb váratlan nehézségeket. Igyekezz visszanyerni a szabadságodat és élvezni az életet, ne akarj olyan helyzetekben értelmet keresni, ahol már az első pillanatban világosan látszik, hogy semmi keresnivalód

RÁK (június 22-július 22)

Annyira gyors tempót diktálsz, hogy a többiek egyáltalán nem tudnak lépést tartani veled, emiatt bosszúsan hátul kullognak utánad, hisz pontosan tudják, egy kicsivel sem lehetnek jobbak nálad. Mivel azonban ez nem egy futóverseny, épp ezért nem számít az sem, hogy ki hányadikként lépi át a célvonalat. Lassíts, várd be a többieket, segíts nekik, hisz együtt, egy csapatot alkotva sokkal nagyobb dolgokat tudtok véghezvinni. Mindenki tudja rólad, hogy mennyi tudással rendelkezel, hogy te vagy a csapat motorja, de ne vágj fel ezzel, hidd el, számos kellemetlen vitát előzhetsz meg!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A mai napon olyasmiben próbálhatod ki magad, amihez hasonlóval eddig még nem találkoztál. Épp ezért az első pillanatban megremeg a lábad, hisz nem tudhatod, mit és hogyan kell csinálnod ahhoz, hogy sikerélményt szerezhess. Ne aggódj, szerencsére nem vagy egyedül, vannak olyan emberek körülötted, akik jócskán rendelkeznek ilyen irányú tapasztalattal és készen állnak segíteni neked. Ne habozz, ragadd meg a kezüket és hagyd, hogy megmutassák a dolog csínját-bínját, jól figyelj, amikor bevezetnek a részletekbe, mert később egymagadnak kell megbirkóznod a feladattal. Ha jól megjegyzel mindent, s egyelőre nem kezdesz semmiféle magánakcióba, akkor olyasfajta élményben lehet részed, amelyre régóta vágytál!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A mai napra nem tervezted ugyan semmilyen nagyobb volumenű feladat megoldását, mégis olyan, be nem fejezett dologgal találod szemben magad, aminek mindenképp pontot kell tenni a végére. Ez eleinte kissé bosszant, aztán rá fogsz jönni, hogy ha a zsörtölődés helyett a sarkadra állsz és elkezdesz dolgozni, a megfelelő figyelemmel sokkal gyorsabban le tudsz majd mindent zárni, mint azt elsőre képzelted volna. Egy utolsó nagy lendület szükséges csak, és ha sikerül letudni minden kötelezettségedet, sokkal nyugodtabb lelkiismerettel adhatod majd át magad az esti pihenésnek! Első azonban a kötelesség, erre koncentrálj most!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A mai nap kiváló alkalom arra, hogy felkeresd azokat az embereket, akik fontos szerepet töltenek be az életedben, ám a zsúfolt programod miatt régóta nem sikerült velük megfelelő kapcsolatot ápolnod. Közöttük akad egy olyan személy is, akivel annak idején nagyon közeli kapcsolatban voltál, ám mivel mindkettőtöket elsodort az élet, így meglehetősen eltávolodtatok egymástól. Keresd fel, töltsetek együtt egy kis időt, hisz van mit pótolnotok, épp ezért használjátok ki ezt a napot és beszéljetek meg mindent, amit eddig nem tudtatok. Sokkal jobban fogod érezni magad, ha felmelegíted a régi barátságot!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Ma olyan lehetőséget kapsz, amit vétek lenne kihagyni, s amit tehát mindenképp meg kell ragadnod ahhoz, hogy végül olyan sikereket érhess el, amelyekben te sem mertél hinni azelőtt. Most tehát csak arra összpontosíts, hogy ezt az alkalmat kihasználd, szedd össze a gondolataidat, legyél magabiztos és teljesítsd a küldetést. Mindenképp érdemes szem előtt tartanod azt is, hogy illik bizonyos erkölcsi határokon belül maradnod, mert ha nem tiszta eszközökkel küzdesz, később lelkiismeret-furdalásod lesz miatta. Cselekedj a saját értékrended szerint, hozd ki magadból a lehető legtöbbet, mert akkor mondhatod csak el biztonsággal, hogy mindent megtettél a győzelemért!

NYILAS (november 23-december 21)

Egy számodra fontos ember elég komoly problémával küzd, te pedig nem szeretnéd tétlenül nézni a kínlódását, épp ezért megragadod a kezét és kéretlenül olyasfajta problémamegoldó manőverbe kezdesz, ami a végén visszájára is fordulhat és rosszul sülhet el. Nem biztos, hogy ebben az esetben célravezető, ha anélkül fogsz bele bármiféle mentőakcióba, hogy a részletekben elmélyednél és utána nem járnál a dolognak. Ne akard mindenáron a megmentő szerepét magadra vállalni, sokkal bölcsebben teszed, ha csupán ott állsz az illető mellett és a támogatásodról biztosítod. Hidd el, néha a kevesebb sokkal többet jelent!

BAK (december 22-január 20)

Mások számára furcsa, már-már bizarrnak tűnő álláspontot képviselsz egy bizonyos dologgal kapcsolatban, ám ez téged egy cseppet sem zavar, nem feltétlenül vagy ugyanis az a személy, aki minden körülmények között igyekszik beilleszkedni a sorba. De nem is kell, s ne bánd, ha észrevesznek, ha kitűnsz a társaságból, mert ha mindig ugyanazt kántálod, amit mások is, soha nem fogsz tudni maradandó dolgot alkotni. Emelkedj ki a tömegből, de arra mindenképp ügyelj, hogy pozitív ügyeket képviselj, ne azért emlegessenek, mert esetleg valamiért szégyenkezned kellett!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyasfajta kalandra szánod rá magad a mai napon, amelyre nem sokan vállalkoznának rajtad kívül, te azonban összeszedted minden bátorságodat és úgy döntöttél, nekirugaszkodsz. A környezeted kissé aggódva tekint rád és arra a kihívásra, amit vállalsz, te azonban eltántoríthatatlannak tűnsz a témában. Nyugtasd meg őket, hogy mindent végigzongoráztál már, ezerszer átrágtad magad azon, milyen veszélyekkel és kockázatokkal nézel szembe, pontosan tudod tehát, hogy mit csinálsz. Ne aggódj a körülmények miatt, ha elég jól taktikázol, nincs az a feladat, amit nem tudnál biztonsággal teljesíteni!

HALAK (február 20-március 20)

A hétvége közeledtével érzed, hogy fizikai erőd tekintetében nem vagy épp a csúcson, így arra érdemes inkább koncentrálnod, hogy a meglévő feladataidat maradéktalanul el tudd végezni. Akárki talál meg újabb ötletekkel, akármilyen impulzusok is érnek, ne hagyd, hogy újabb terheket tegyenek a válladra. Amennyiben mégis igent mondasz valamire, számolnod kell azzal, hogy hibázhatsz, hogy olyasmi történhet, amiért komoly felelősséget kellhet vállalnod. Érdemes végiggondolnod, megéri-e!