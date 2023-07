Napi horoszkóp július 30.: a Rákoknak érdemes nyitottabban hozzáállniuk másokhoz, a Mérlegek kellemetlen helyzetbe kerülhetnek

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 30.

KOS (március 21-április 20)

Olyasfajta döntést kell meghoznod a hét utolsó napján, amelynél elengedhetetlenül fontos az, hogy mindent alaposan átrágj annak érdekében, hogy megfelelően dönthess. Amennyiben tanácstalan lennél vagy elakadnál, abban az esetben mindenképp keress valakit, akinek elmondhatod a bizonytalanság okát és meghallgathatod az álláspontját. Légy azonban óvatos, csak olyan embertől kérj tanácsot, akiben teljes mértékig megbízol, vannak ugyanis olyan személyek a közvetlen környezetedben, akik nem feltétlenül a te javadat akarják! Ha résen vagy, nem nyúlhatsz mellé, mindenesetre jól teszed, ha nem egyedül döntesz, hanem mások véleményét is meghallgatod, hogy kissé a kívülállók szemével is láthasd a szituációt!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, a környezeted túl magasra teszi a mércét veled szemben, egyszerűen nem is érted, miképp kényszerítenek ennyire sarokba, ennek köszönhetően egyszerre vagy csalódott és elháborodott. Ne gondold azonban, hogy ellened fordultak, csupán csak azt gondolják, hogy a lehetetlennel is képes vagy megküzdeni. Magyarázd tehát el nekik, hogy nem szeretnél folyton megfelelni nekik, főként nem úgy, hogy satuba szorítanak. Te a saját sikereidért és boldogságodért küzdesz és nem azért, hogy mások elégedettek legyenek veled. Állj ki magadért!

IKREK (május 21-június 21)

Egy általad kellemetlennek gondolt helyzeten szeretnél mihamarabb túlesni a hét utolsó napján, azt gondolod ugyanis, hogy mihamarabb nekiugrasz, annál gyorsabban végzel vele. Könnyen lehet azonban, hogy ezzel csak az ellenkezőjét éred el, nemhogy haladna minden előre, inkább hátrafelé ballagsz majd. Épp ezért ne hajtsd a lovat olyan görcsösen, egyszerűen ügess úgy, hogy biztosan ne bokrosodjon meg. Hidd el, így is el tudod érni a célod, csupán türelem és kitartás szükséges hozzá!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki egy ideje gyengéd érzelmeket táplál feléd, te azonban jelen pillanatban nem érzed azt, hogy teljes valódban át tudnád adni magad egy új kapcsolatnak. Abszolút érthető az óvatosság részedről, ám ha túlzottan óvod magad a csalódástól, akkor bizony azt fogod elérni, hogy magányos maradsz, míg a világban mindenki boldog lesz körülötted. Érdemes tehát egy esélyt adnod magadnak és az illetőnek is, nem kell azonnal nagy fátyollal oltár elé állnod, ismerkedj, engedd közelebb magadhoz és ha valóban úgy érzed, hogy nincsenek hátsó szándékai, akkor legyetek boldogok! Ne sajnáld magadtól ezt az érzést, hisz te is vágysz a törődésre, nem igaz?

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Szeretsz előre gondolkodni, nem igazán tudsz a váratlan helyzetekre megfelelően reagálni, hisz abban a meggyőződésben élsz, hogy minden előre jól kiszámítható. Ez egy rendkívül bölcs hozzáállás, azt azonban te is beláthatod, hogy vannak az életben olyan szituációk, amelyek égből pottyantak, senki nem tudja előre kimatekozni őket. Épp ezért lazíts, ne akarj mindig mindenről tudni, a Világon él legalább nyolc milliárd ember, lesznek tehát, akik hozzád hasonló képességeket mutatva meg tudnak birkózni akár váratlan helyzetekkel is. Hidd el, képtelenség mindig mindenen rajta tartani a szemed!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Általában véve ragaszkodsz az általad eltervezett útvonalakhoz, nem-igen szereted, ha bárki irányt mutat, még akkor is ragaszkodsz, amikor már számodra is teljesen nyilvánvaló, hogy zsákutcában vagy. A hosszútávú boldogulás érdekében azonban nem érdemes mindenáron kötnöd az ebet a karóhoz, próbálj meg rugalmasabban kezelni bizonyos szituációkat, ne mindig a rögösebb utat válaszd. Hidd el, sokkal egyszerűbbé válnak majd a dolgok, ha többféle alternatívát figyelembe veszel, amennyiben képes vagy belátni, ha egy út járhatatlanná válik, nem pedig mindenáron mész a széllel szemben! Egy próbát megér, nem igaz?

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A legnagyobb bosszúságodra mások miatt kerülsz kellemetlen helyzetbe a hét utolsó napján, amelyben magyarázkodnod kell csak azért, mert ők bajba sodortak. Igyekezz tehát mihamarabb mindenki számára világossá tenni, hogy semmi közöd az ügyhöz, valaki csupán megpróbálja rád kenni az egész maszlagot. Nem érdemes emiatt jelenetet rendezned, csupáncsak elkönyvelheted, hogy egy fájó tapasztalatot szereztél azzal kapcsolatban, hogy kiben érdemes megbíznod a jövőben. Ces’t la vie!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kissé fárasztónak találod azt, hogy folyamatosan vékony jégen lavírozol, amely bármikor beszakadhat alattad. Ezt a környezeted is nagyon hamar észreveszi és mivel nagyon féltenek, minden lehetőséget kihasználnak arra, hogy lebeszéljenek az éppen végrehajtandó, igen-igen kockázatos manőverről. Mivel tudod, hogy igazuk van és te is érzed, hogy a határaidat súrolod, épp ezért érdemes olyasfajta kihívásokat keresned inkább, amelyek egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb életet biztosítanak számodra. Nem kell mindig a szakadék szélén egyensúlyoznod még akkor sem, ha ez mára a védjegyeddé vált!

NYILAS (november 23-december 21)

Vészesen közeleg a határidő, amikor végezned kell egy felelősségteljes feladattal és bizony olyan eredményt kell felmutatnod, amely magáért beszél. Épp ezért ma csakis erre ez egyetlen projektre koncentrálj, igyekezz kizárni a külvilágot és csak erre összpontosítani annak érdekében, hogy az az eredmény születhessen, amit kitűztél magad elé. Állíts fel egy rendszert, vess be minden tudást és tapasztalatot annak érdekében, hogy sikerüljön időben pontot tenned a dolog végére, ne hagyd, hogy mások akadályozzanak a feladat teljesítésében. Hidd el, ma mindenki meg fogja érteni, hogy más nem fér bele az életedbe, de ha sikerült lezárnod végre, akkor teljes emberként élvezheted az életet újra!

BAK (december 22-január 20)

Rizikós kihívást kell teljesítened a hét utolsó napján, amelyet nagy valószínűséggel nem sokan vállaltak volna be, te azonban szereted, ha az adrenalin szintedet birizgálja a nagybetűs Kockázat. Nincs is ezzel semmi gond, arra azonban érdemes mindenképp ügyelned, hogy a testi épségedet nem feltétlenül kell mindenért kockára tenned. Elsősorban az a fontos, hogy jól érezd magad abban, amit csinálsz, miközben megóvod magad a bajbakerüléstől!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valaki a hét utolsó napján megkeres, hogy segíts neki egy igen kellemetlen természetű dologban, amellyel kapcsolatban mások érthető módon elhajtották. Kétségbeesésében épp ezért téged talál meg, mintegy más választása nem lévén, te pedig hirtelen nem is tudsz mit kezdeni a helyzettel. Nem biztos tehát, hogy az lenne célravezető, ha a lehetséges következményekkel nem számolva bármiféle veszélyes manőverbe kezdenél, ne akard mindenáron a megmentő szerepét magadra vállalni, sokkal bölcsebben teszed, ha csupán jelzed, hogy ott állsz az illető mellett, de ebben most nem tudsz fizikai lépéseket tenni. Ha jelentesz bármit neki, akkor megérti és nem erőlteti segítségnyújtást.

HALAK (február 20-március 20)

Borzasztóan vágysz mások elismerésére, szeretnél végre te is a figyelem középpontjába kerülni, ennek érdekében gyakorlatilag a méhkasba is képes vagy belenyúlni. Mielőtt azonban a feje tetejére állna az életed attól, hogy hason csúszva próbálsz mindenféle emberektől egy-egy vállveregetést kicsikarni, előtte nem árt belegondolnod, hogy mit is kockáztatsz ezzel. Senki elismerése nem annyira fontos, mint az, hogy a saját önbecsülésedet megtartsd, ezen felül egyetlen személynek igyekezz elsősorban megfelelni: saját magadnak. Semmi és senki más nem számít!