Napi horoszkóp július 29.: a Mérlegek belekóstolnak a sikerbe, a Nyilasok kellemetlen helyzetből próbálnak kikerülni

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 29.

KOS (március 21-április 20)

Kissé bizalmatlan vagy valakivel szemben, aki túl erőszakosan kíván a bizalmadba férkőzni. Egyszerűen akárhogy is gondolkodsz, nem tudod megfejteni, mit is szeretne tőled, miért nyomul ennyire gátlástalanul, minden eszközt bevetve. Nem kell azonban neked megfejtened a rejtélyt, kérdezz rá, miért legyeskedik egyfolytában körülötted, próbáld megtudni, mik a céljai ezzel. Ha gyanúsnak találod a közeledést, nyugodtan légy határozott és elutasító!

BIKA (április 21-május 20)

Minél inkább igyekszel elodázni egy bizonyos dolgot, annál jobban a fejedre fog nőni, lassan már egyetlen szabad perced sem lesz tőle. Épp ezért eljött az idő, amikor be kell látnod, hogy nem húzhatod tovább, szembe kell nézned minden problémával, ami nem hagy nyugodtan aludni. Hidd el, ha nem hezitálsz tovább, sokkal egyszerűbb lesz az életed, s megszűnnek az álmatlan éjszakák. Minden csak azon múlik, hogy le tudod-e győzni a félelmeidet. Határozd el magad, állj fel és cselekedj – már csak a saját nyugalmad érdekében is! Ha túlleszel mindenen, még a Nap is másként fog sütni rád!

IKREK (május 21-június 21)

Annyira jól alakulnak a folyamatban lévő ügyeid, hogy azt gondolod, nyugodtan dőlhetsz hátra, mert jönni fognak az eredmények. Talán kissé elbíztad magad, hisz nem készültél fel olyan apró részletekre, amelyek végül befolyásolhatják a dolgok kimenetelét. Épp ezért legyél résen annak érdekében, hogy bármiféle váratlan fordulatra esetén gyorsan beavatkozhass. Majd akkor pihenj meg, ha az elképzeléseidnek megfelelően zártál le mindent, s ezt mások is elismeréssel nyugtázzák. Addig viszont még le kell küzdened néhány akadályt, s erre célszerű felkészülni!

RÁK (június 22-július 22)

Valakivel közös feladatot bíznak rád, a közöttetek történő együttműködés azonban igen-igen foghíjasnak tűnik. Mindkettőtök makacssága nem engedi ugyanis, hogy kicsit lejjebb adjatok az elveitekből, így azonban eleve el van rendelve az eredmény is. Mérlegelj, mi a fontosabb jelen pillanatban, az, hogy mindenáron tartsd magad az általad felállított gondolkodásmenethez, vagy meghallgasd a másik felet és esetlegesen engedj neki is egy kicsit. Próbáld szem előtt tartani, hogy most nem a saját magad szórakoztatására vállaltad el a feladatot, ezúttal el kell végezned, mert el is kell majd számolnod vele. Próbáljatok közös nevezőt találni, mert csak úgy fogtok tudni együttműködni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Minden erőddel igyekszel rábeszélni valakit egy bizonyos lehetőségre, ám az illető minden porcikájával tiltakozik ellene. Mivel azonban te úgy érzed, mindenképp meg kell ragadnia az alkalmat ahhoz, hogy sikeressé válhasson, nem hagyod rá a dolgot, s határozottan nyomulsz, így viszont csupán ellenérzéseket fogsz kiváltani másokból. Ha valaki mások makacsul ellenáll, nemigen tehetsz semmit, ezért jobban teszed, ha továbblépsz és elengedet az ügyet. Ha az illető úgy dönt, hagyja elúszni a hajót, akkor nincs mit tenni, ez az ő döntése!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A mai napon könyörtelen őszinteséggel mondja el valaki a véleményét, ráadásul egy hozzád közel álló személy az, aki igencsak élesen fogalmaz. Emiatt első pillanatban rendkívül dühös vagy az illetőre, legszívesebben szóba sem állnál vele a jövőben, ám ha egy kicsit megnyugszol és racionálisan látod a helyzetet, rá fogsz jönni arra, hogy tulajdonképp van némi igazság abban, amit hallottál. Érdemes egy kis önkritikát gyakorolnod, és próbáld levetközni azokat a rossz tulajdonságaidat, amelyek másnak is szemet szúrtak. Hidd el, nincsen hibátlan ember, te sem vagy az, de ha dolgozol az ügyön, a népszerűségi indexed is nőni fog és a lelkiismereted is sokkal nyugodtabb lesz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Hosszú idő után a mai napon végre megérkezik a várva várt siker, el sem akarod hinni, hogy az, amin olyan régóta dolgozol, elhozza az általad várt eredményt. Most azonban hihetetlenül boldog vagy, hisz ugyan nem az életed múlt rajta, mégis nagyon sokat jelent számodra. Ünnepeld méltóképp azt, amit elértél, végre dőlj hátra és élvezd a munkád gyümölcsét, de mégse hagyd, hogy a siker megrészegítsen és elvegye a józan ítélőképességed! Ha megfürödtél a csillogásban és egy kicsit feltöltődtél, keress új kihívásokat!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az utóbbi időben valamilyen módon mindig úgy hozta az élet, hogy háttérbe szorultak a saját céljaid és sok esetben az értékrendeden és elveiden jóval túlmutató ügyekbe keveredtél akaratodon kívül csak azért, hogy mások elvárásainak megfelelhess. Most azonban eljött az idő, hogy vastagon meghúzd azt a bizonyos határvonalat, amely nem teszi lehetővé még azt sem, hogy ilyen helyzeteknek akár csak a közelébe is kerülhess. Gondold végig, mi a fontosabb, másokat boldoggá tenni, vagy a saját értékrendedned megfelelő úton elérni a boldogságod!

NYILAS (november 23-december 21)

Akaratodon kívül kellemetlen helyzetbe kerülsz, amely eléggé frusztrál. Megpróbálod kimagyarázni magad, de ebben az esetben ez mit sem segít. Igyekezz bebizonyítani, hogy nem rajtad múlt a helyzet negatív kimenetele, ha másért nem is, de azért megéri, hogy legalább neked nyugodtabb legyen a lelkiismereted. Jobb lesz, ha a tetteid beszélnek helyetted!

BAK (december 22-január 20)

Érzed, hogy a széllel szemben futsz folyamatosan, amelynek következtében rendkívülien lelassulsz, nem nagyon marad erőd végigfutni a távot. Próbálj irányt változtatni, mert ha így folytatod, még azelőtt merülsz le teljesen, mielőtt esélyed lenne befejezni, amit elkezdtél. Ha azt látod, hogy felesleges csatákat kell vívnod, egyszerűen kíméld meg magad tőlük és ne fáradj, mert még más helyzetben lesz szükség az energiáidra.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Hosszú ideje készíted a tervet a célod elérése érdekében, folyton azon gondolkodsz, hogyan tudsz rajta szépíteni, változtatni, csinosítani. Az azonban még nem kristályosodott ki benned, mikor lesz alkalmad nyélbe ütni a dolgot, aminek elengedhetetlen kelléke lesz majd a tervrajz. Nem biztos azonban, hogy ha eljön az idő, feltétlenül ragaszkodnod kell hozzá, hisz lehetnek olyan pillanatok, amikor a tudásod és tapasztalatod többet ér majd. Lásd be, az élet nem egy matekóra!

HALAK (február 20-március 20)

Bármi történik, te csupán egyetlen dologra koncentrálj: csak saját magadnak tartozol elszámolnivalóval! Senki nem kérhet rajtad számon semmit, amennyiben úgy cselekszel, hogy nem ártasz közben senkinek. Ha bárki rád fog valami olyasmit, amihez nincsen közöd, állj ki magadért és védd a saját érdekeid. Nem kell beleegyezned semmibe, amibe akaratodon kívül megpróbálnak belekeverni!