Napi horoszkóp július 29.: a Bikák igyekeznek megőrizni a nyugalmukat, a Rákoknak érdemes bizonyos emberek mögé látniuk

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 29.

KOS (március 21-április 20)

A hétvége első napja olyan elfoglaltságot tartogat számodra, amely hosszú időre feltölt és pozitív élményekkel színesíti a mára kissé ellaposodott mindennapjaidat. Igyekezz tehát élvezni azt, amit csinálsz, használd ki minden percét, hisz nem minden nap vehetsz részt ilyesfajta programokon, amelyek feltöltenek és enegiát adnak az előtted álló kihívásokra. Vond be a barátaidat is a kínálkozó lehetőségbe, hisz együtt még inkább élvezetes lehet a dolog, nem utolsó sorban pedig minőségi időd tölthetsz azokkal az emberekkel, akik közelállnak a szívedhez!

BIKA (április 21-május 20)

A hétvége első napján az az érzésed, hogy valaki folyamatosan provokálni próbál, meglátásod szerint azzal a szándékkal, hogy kihozzon a sodrodból, ezáltal lejárasson mások előtt. Ugyan alapvetően egy lobbanékony típusú ember vagy, ma mégse add meg a lehetőséget arra, hogy az illető kárörvendve bólogathasson, „Én megmondtam!" címszó alatt. Igyekezz tehát megőrizni a hidegvéredet, ne ülj fel a lóra, amit megpróbálnak alád tolni, csak és kizárólag arra összpontosíts, hogy ne fogadd be az illető mondanivalóját. Meglátod, sokkal bölcsebben és intelligensebben jössz majd ki a csatából, másoknak is bizonyítva, hogy nem minden esetben te vagy a bűnbak egy-egy vitában!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, hétvégére minden energiatartalékodat felélted, az utolsó szuszt is kihajtottad magadból, ennek okán mindenképp szükséged van a pihenésre. Ennél jobban nem alakulhatott volna, hisz végre nem sorakoznak előtted a megoldandó feladatok, sikerült úgy beosztanod minden tennivalót, hogy ne maradjon semmi elvégezetlenül. Nyugodtan dőlj hátra a kerti hintágyban, a kedvenc magazinod vagy egy izgalmas könyv és egy frissítő limonádé társaságában, avagy vásárolj be az esti bulira egy dögös szettet és a barátaiddal ereszd ki a fáradt gőzt. Neked is szükséged van töltődésre, ne sajnáld tehát magadtól!

RÁK (június 22-július 22)

Abszolút a szeretet a te nyelved, mindig mindenkiről csak a jót feltételezed, szíved szerint megölelnél minden szomorú embert, akibe csak belebotlasz, hajlamos vagy túlszeretni embereket, ha valakitől pozitív érzelmeket kapsz, százszorosan adod vissza, emiatt érthető módon rendkívül népszerű vagy a környezetedben. Vigyázz azonban, akadnak bőséggel, olyanok is, akik kihasználnak, az irányodba táplált érzelmeik hamisak és abszolút átlátszóak. Bármennyire is nehéz tehát, mégis igyekezz szelektálni és csak azoknak osztani a szeretetedből, akikről pontosan tudod, hogy nem fognak visszaélni vele. Az Élet sajnos nem egy rózsaszín világ, próbáld tehát megóvni magad a csalódásoktól!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nem túl pozitív gondolatok kavarognak a fejedben egy bizonyos üggyel kapcsolatban, amelyek végül abban is megakadályozhatnak, hogy hiba nélkül, vállalható eredménnyel vidd végig a folyamatot. Mivel nincs még minden veszve, épp ezért igyekezz összeszedni magad és kizárni azokat a negatív dolgokat, amelyeket könnyen bevonzhatsz, mindezt annak érdekében, hogy ne ezen múljon a küldetés kimenetele. Csakis arra összpontosíts, hogy ha beleadsz apait-anyait, akkor bizony nem okozhat gondot az, hogy hiba nélkül végigmenj az akadálypályán, épp ezért tedd oda magad!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki a környezetedben jótékony céllal szeretne utat mutatni neked, ám te teljesen félreértve a helyzetet, igen hevesen reagálsz. Mivel az illető megbántódik az általad mutatott arrogáns viselkedés okán, épp ezért érdemes elnézést kérned, hiszen az eredeti szándékot valóban félreértetted. Igyekezz megköszönni a segíteni akarást, ugyanakkor biztosítsd róla finomított stílusban, hogy pontosan tudod, merre szeretnél menni, nincs tehát szükséged semmiféle iránymutatásra. Legközelebb pedig próbálj legalább tízig elszámolni, mielőtt Zrínyi-módra kirohannál!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Akad valaki a környezetedben, akivel tulajdonképp nem is álltok egymáshoz olyan közel, mégis mivel a hétvége első napján épp te mész szembe vele, ezért rád zúdít egy olyasfajta titkot, ami számodra egyrészt roppant kellemetlen, másrészt pedig nem a hétköznapi és könnyű kategóriából való. Hirtelen nem is igen tudod adekvátan kezelni a helyzetet, legszívesebben egy tollvonással visszacsinálnád az egészet. Mivel azonban már nem lehet, épp ezért próbálj elsősorban a diszkrécó gyakorlására fókuszálni, emellett pedig finomat tudasd az illetővel, hogy nem épp te vagy a legalkalmasabb arra, hogy megmentsd attól, ami várhat rá. Ne vállalj olyasmit, amivel bajba sodorhatod magad, hisz az egész nem ér ennyit!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Különleges élményre vágysz, melyet ebben a pillanatban egyfajta rejtélyes misztikum övez, neked mégis izgatja a fantáziádat. A közvetlen környezeted ugyan óvva int attól, hogy orosz rulettbe kezdj, te azonban egyre inkább szeretnél utánajárni és megkaparintani. Magyarázd tehát el az aggódóknak, hogy a történelemben még senkinek nem sikerült úgy maradandót alkotnia, hogy megállás nélkül csak a karosszékben ücsörgött sálat kötögetve és csupán csak a gondolatai kaptak szárnya. Hajrá, menj és hódítsd meg a Világot!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, végre kezd minden összeállni ahhoz, hogy megvalósítsd a terveidet, ami roppant nagy lendületet adhat az indulásnál. Mielőtt elindulsz azonban, győződj meg arról, hogy ideálisak-e a körülmények és csak abban az esetben rugaszkodj el, ha biztos vagy magadban. Lesznek ugyan körülötted, akik legszívesebben megingatnának a magabiztosságodban, ne haragudj meg emiatt azonban rájuk, hisz nem rossz szándékból bizonytalanítanak el, ők csupán az aggodalmaikat fogalmazzák meg neked. Légy türelmes és nyugtasd meg a környezetedet, hogy kockázat mindenben van, te pedig mindent megtettél azért, hogy minimalizáld a bukás lehetőségét!

BAK (december 22-január 20)

Több lehetőséget hittél egy bizonyos dologban, mint amennyi benne volt, ennek köszönhetően nem is úgy sült el, ahogy azt vártad és ez most roppant nagy csalódással tölt el. Akkora elánnal indultál el az úton, a lendümet azonban nagyobbra vitt a kelletténél és így sajnos nagy hason csúszás lett a vége. Ne aggódj, nem minden helyzet ugyanolyan, ez most pont nem jött a legjobban ki, mely azonban korántsem jelenti azt, hogy más szituációknak is hasonló végkimenetelük lesz. Ne veszítsd el a lelkesedésedet, vondd le a megfelelő konzekvenciát a dologból és gyorsan zárd le, mielőtt tovább emésztenéd magad!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Végre eljött a hétvége, amikor végre nem a másoknak történő megfelelésről szól az életed, hanem csakis önmagadra koncentrálhatsz. Végezz tehát el minden kötelező teendőt a hétvége első napján és ha sikerült lezárnod mindent, akkor a nap hátralevő részében találj olyasféle elfoglaltságot, ami a lelkedre abszolút pozitív hatással van és egy kicsit feltöltődhetsz általa. Jól eső érzés az, hogy nem nyaggat senki a határidőkkel, az el nem végzett teendőddel, hisz te most nyugodt lelkiismerettel végre azt csinálhatsz, amit akarsz. Majd hétfőn ráérsz újra a nyakadba venni a világ terhét!

HALAK (február 20-március 20)

Borzasztóan hiszel az igazadban egy bizonyos vita során, ezért olyan vakmerő kijelentésekre is képes vagy, amelyek nem igazán állják meg a helyüket. Mivel túl nagyot mondtál, ezért a többiek gyakorlatilag azonnal a te pártodat fogják, a másik félnek teljesen hátat fordítva. Amennyiben azonban őszinte vagy egy pillanatra magadhoz, abban az esetben beláthatod, hogy nem épp a legtisztességesebb módját választottad a játszmának. Épp ezért mielőtt mélyebbre süllyednél a magad által létrehozott katyvaszban, előtte igyekezz gyorsan irányt váltani és inkább most elismerni azt, ha a másiknak van igaza, mintsem szépen lassan elsüllyedj és valamennyien a környezetedből csalódjanak benned. Most vagy soha, ez a te döntésed!