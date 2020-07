Napi horoszkóp július 27.: a Szüzek több romantikára vágynak, a Halak számára a szerencse lesz meghatározó

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 27.

KOS (március 21-április 20)

Úgy érzed valaki szándékosan hátráltat, direkt akadályoz a célod elérésében, ami rendkívüli módon bosszant. Nem érdemes azonban felesleges játszmákba belemenned, nyíltan és egyenesen kérdezz rá az illetőnél, hogy tulajdonképpen mit szeretne elérni ezzel. Könnyen lehet, hogy ő valóban csak valamitől meg szeretne óvni, amit a dolog mögött sejt és számára ebben rejlik a veszélye is. Annak érdekében tehát, hogy ne legyen tányértörés a dolog vége, érdemes az ő szempontjait is meghallgatnod és türelmesen elmagyaráznod neki, mi az, amiben segíteni tud, ahelyett hogy visszahúzna!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy tűnik, a hét első napjára a Világmegváltás nevű programot írtad be a határidőnaplóba, annyi mindent vállalsz el ugyanis, ami akkor is sok lenne, ha klónoznád magad. Mivel tulajdonképpen a hétnek még csak az első napjára ébredsz, épp ezért nem érdemes több feladatot vállalnod, amíg pontot nem teszel a jelenlegi küldetések végére. Ismered a mondást: sokat akar a szarka, de nem bírja a farka...Legközelebb tehát érdemes jobban beosztanod azt, hogy mit vállalsz és mi az ami már sok neked!

IKREK (május 21-június 21)

A rádbízott feladatokat könnyűszerrel végzed el, úgy tűnik ugyanis, bőséggel túlteng benned az energia. Mivel viszonylag rövid időn belül teljesíteni tudsz minden küldetést, így legnagyobb örömödre olyasmire is marad időd, amire más esetben biztosan nem jutna. A lehető legjobban alakul számodra a hét eleje, hisz olyan töltetet kapsz, ami egész héten elkísér majd! Így kell ezt csinálni!

RÁK (június 22-július 22)

Komoly kihívás előtt állsz, amely nemcsak fizikailag vesz majd igénybe, de mentálisan, lelkileg és anyagilag is. Épp ezért ezen küldetésen kívül ne vállalj nagyobb volumenű dolgokat, hisz szükséged lehet minden tartalékodra. Amennyiben azonban sikerrel abszolválod a kitűzött célt, méltán lehetsz majd büszke magadra. Lehet, hogy ez most egy nehezebb időszaknak ígérkezik, ám ha kellőképp felkészülsz, nem jelenthet gondot számodra!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A mai nap igen kellemesnek ígérkezik számodra, olyasféle dolgokra koncentrálhatsz ugyanis, amelyek lelkileg rendkívül pozitívan hatnak rád. Mivel régóta vágysz a nyugalomra, a töltődés lehetőségére és arra, hogy végre magaddal is tudj foglalkozni, épp ezért zárj ki minden zavaró tényezőt és egyszerűen hosszabbítsd meg a hétvégéd egy nappal. Holnap is ráérsz fejest ugrani a teendőkbe!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A szokásosnál jobban vágysz a szeretetre, az ölelésre, a romantikára, olyan dolgok történnek ugyanis körülötted, amelyek sokat kivesznek belőled lelkileg. Annak érdekében azonban, hogy ne fogy el véglegesen, igyekezz tudatosan olyan programot szervezni, amelyben teljesen kizárhatod a jelenlegi körülményeket és csak arra koncentrálhatsz, hogy lelkileg töltődj. Készíts a szerelmednek egy finom vacsorát, borozgassatok a teraszon vagy épp sétáljatok egy nagyot a naplementében. Hidd el, egy kis töltődés úgy hat majd rád, mintha kicseréltek volna!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyan, sarokba szorított helyzetbe hoznak, amely nemcsak tisztességtelen veled szemben, de rendkívül ilyen távol is áll tőled. Első pillanatban annyira feldühít az, amelyhez eszközként kívánnak használni, hogy igen-igen cifra mondatok is elhagyják a szádat. Amennyiben azonban veszélyben vagy fenyegetve érzed magad, egyáltalán nem kell szégyellned azt, ha joggal véded a saját érdekeidet és biztonságidat. Még azelőtt fojtsd el csírájában ezeket a próbálkozásokat, mielőtt elkezdenének körbe nőni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Viszonylag hosszú ideje dolgozol valamin, ami nagyon fontos számodra és mivel az utóbbi időben nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnéd, ez rendkívüli aggodalommal tölt el. Mielőtt azonban kétségbeesnél, igyekezz minden oldalról megvizsgálni a helyzetet és itt-ott betömni a tátongó lukakat. Ha sikerül mindent befoltoznod, biztosan nem fog elsüllyedni a hajód! Ne feledd: a kétségbeesés sosem szokott okos döntéseket szülni!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyasféle dolgokkal kellhet ma foglalkoznod, amelyek sosem voltak az ínyedre, épp ezért kifejezetten igyekeztél kerülni őket. A hét első napján azonban ismét megtalálnak ezek a feladatok, neked pedig kénytelen-kelletlen el kell végezned mindent egymás után. Ne bosszankodj emiatt, hisz az élet nem mindig arról szól, hogy a virágos réten üldögélsz madárcsicsergést hallgatva, miközben pitypangkoszorút készítesz, időnként bizony kissé keserűbb falatokat is meg kell rágni. Igyekezz tehát mihamarabb sikerrel abszolválni és lépj tovább a következő mezőre!

BAK (december 22-január 20)

Valaki olyasmit mond a szemedbe, amit nagyon igazságtalannak tartasz, mitöbb mellbevágásként hat rád. Nem számítottál ugyanis pont az illetőtől arra, hogy ilyesmikkel horpasztja be az igazságérzeted. Mielőtt azonban dühödben hátat fordítanál és elrohannál, érdemes megvizsgálnod a helyzetet, hogy kinek a szájából és pontosan mi hangzott el. Nem mindenkinek kell ugyanis adnod a véleményére, vannak olyan emberek, akiknek csak azért jár a szájuk, hogy ne legyen csukva, épp ezért neked csak azokra kell hallgatnod, akik számítanak valamelyest. Amennyiben találsz némi rációt abban, amit az illető mondott, igyekezz elismerni és a lehetőségeidhez mérten javítani rajta!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Viszonylag vaskosabb kiadás az, ami igen-igen karcsúsító hatással bír ma a pénztárcádra, te azonban egyáltalán nem bánod, hisz régóta vágytál már arra, amit megveszel. A következő napokban tehát igyekezz beosztással élni, hogy ne kerülj abba helyzetbe, hogy kölcsön kelljen kérned bárkitől. Szerencsére a hónap végéhez közeledsz, így csupán néhány napig kell kibírnod a meghúzott büdzsét, utána ismét költekezhetsz kedvedre. Vannak dolgok, amikért azonban megéri ilyesfajta áldozatokat hozni!

HALAK (február 20-március 20)

A hét első napján a szerencse az, ami rendkívül meghatározó lesz egy bizonyos ügyben számodra. Nem érdemes azonban a siker érdekében csak és kizárólag Fortunára alapozni, tegyél meg te is mindent tőled telhetőt, ami a tudásodból és az energiádból kifér. Természetesen a sikerhez szerencse is kell, az pedig, akármennyit teszel is érte, nem rajtad múlik. Igyekezz rá koncentrálni, innentől pedig a Sors az, ami elrendezi a dolgokat!