Napi horoszkóp július 27.: a Rákok új kihíváson törik a fejüket, a Mérlegek végre lezárhatnak egy bizonytalan helyzetet

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 27.

KOS (március 21-április 20)

A hét második felében egyfajta elégedett érzés kerít hatalmába, mely szerint megérkeztél oda, ahol jelenlegi életedben lenned kell. Ha belegondolsz, tulajdonképp jól is érzed magad a bőrödben, ebből az állapotból pedig nem nagyon tud kizökkenteni semmi sem. Kétségtelenül szükséged van ilyen pillanatokra is, arra azonban érdemes ügyelned, hogy ne szállj túl magasra, hisz minél magasabban vagy, annál nagyobbat eshetsz! Igyekezz ehelyett két lábbal a talajon maradni annak érdekében, hogy amennyiben váratlan helyzet adódik, abban az esetben hirtelen is képes legyél döntést hozni, másképp az elégedettséged gyakorlatilag azonnal elszáll a széllel!

BIKA (április 21-május 20)

Nagyobb volumenű projekt előkészületei várnak, ennek okán nem-igen tudsz másra koncentrálni. Nincs ezzel semmi baj, hisz a sikerhez megfelelő felkészültség szükséges, te pedig minden váratlan helyzettel úgy szeretnél szembenézni, hogy már a fejedben a megoldás is. Épp ezért ma, munka után ne szervezz semmi olyan programot, amely meghiúsíthatja a terveidet, főzz egy finom teát, pihenj rá a megpróbáltatásokra és fejben tegyél össze minden apró taktikai lépést, amely szükséges lehet ahhoz, hogy végül, valóban sikeres lehess.

IKREK (május 21-június 21)

Szereted, ha minden az elképzeléseid szerint alakul, nem tudod diplomatikusan lereagálni, ha bárki irányt akarna mutatni és beleszólni az életedbe, ennek megfelelően igyekszel távol tartani magadtól az embereket. Annak érdekében azonban, hogy a népszerűségi indexed ne zuhanjon meredeken, mégis meg kell tanulnod csapatban működni, így amennyiben az Élet úgy hozza, mégsem fog gondot okozni az, hogy beépülj a rendszerbe. Engedj másokat is érvényesülni, ne akard egyedül megváltani a Világot!

RÁK (június 22-július 22)

A monotonitást megszakítandó, olyasfajta kihíváson töröd a fejed, amely rejt annyi izgalmat, amelyre szükséged van ahhoz, hogy felrázd magad az egyhangúságból. Olyasmiben gondolkodsz, amely ugyan ismeretlen számodra, mégis rengeteg élményt tartogathat. Az egyetlen szempont azonban, amely elbizonytalaníthat, az a dolog veszélyességi foka, az ugyanis abszolút nem cél, hogy a biztonsági zónát el kelljen hagynod, onnan kikerülve ugyanis nem tudsz olyasfajta magabiztossággal teljesíteni, mintha a megszokott kis komfortfokozaton lennél. Ne feledd azonban, kockázatok nélkül nincs sikerélmény, hisz otthon, a kanapén üldögélve, maradandó élményekről álmodozva nem fogsz tudni semmiféle kihívást teljesíteni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét második felében szeretnél lezárni egy olyan ügyet, ami hosszú ideje nyugtalanít, a végleges megoldás érdekében tehát olyasféle megoldáson töröd a fejed, amelynek eredményeképp egyszer, s mindenkorra pont kerülhet a végére. Biztosan ott van valahol a megoldás, csupán lehetséges, hogy több türelemre és kitartásra lesz hozzá szükséged. Ne siettesd a dolgokat, mert az arra hajlamosít majd, hogy esetleg tévutakra kerülsz, amely rossz irányba visz majd, aztán arra leszel figyelmes, hogy azon dolgozol, hogyan keveredj ki a bozótosból, ahelyett, hogy a megoldandó ügyön dolgoznál!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét második felében végre olyan álmodat sikerül teljesítened, amelyen hosszú ideje dolgoztál már és a siker a nem várt pillanatban köszöntött rád. Most végre kézzel fogható bizonyítékot kaptál arról, hogy soha nem érdemes feladni, mindig hinni kell és minden körülmény ellenére kitartani, teljes joggal tölt el határtalan boldogság. Igyekezz minden másodpercét kihasználni, az sem baj, ha ezúttal világgá kürtölöd a büszkeséged, mely nem számít kérkedésnek, csupán azt szeretnéd, ha mások is osztoznának örömödben. Így kell ezt csinálni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Rendkívül nagy boldogsággal tölt el az, hogy a hét második felében végre lezárhatsz egy bizonytalanságban bővelkedő helyzetet, amely a végeláthatatlan kategóriába tartozott. Te azonban megelégelve a kiszámíthatatlanságot, ma mersz egy nagy levegőt venni és egy óriási lépést megtenni, amit nem sokan vállaltak volna. Joggal tölt tehát el igazán nagy büszkeség, hisz nagy bátorságra vall az, amit megtettél, ezáltal végre felszabadulhatsz. A nap hátralévő részében foglalkozz olyasmivel, ami kikapcsol, ugyanakkor energiával tölt fel. Szép munka!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A közvetlen környezetedben valaki borzasztóan irritáló módon mindenkinek panaszkodik, egyszerűen semminek nem tud örülni, minden helyzetben, ahol vesztésre áll, úgy keveri a kártyáit, hogy mindenképp áldozatként jöjjön ki a dologból. Bármennyire is idegesít az illető viselkedése, mégse hagyd magad a negatív érzelmek álta irányítani, légy türelmesebb és mutass utat neki, hisz ha esetleg veszi a fáradtságot és megtanul megoldás centrikusabban gondolkodni, akkor sokkal nagyobb esélye lesz a sikerre. De vigyázz, csak annyi energiát tegyél bele, amennyi neked még belefér, egy késhegynyivel se többet!

NYILAS (november 23-december 21)

Abszolút idővesztegetésként élsz meg egy végeláthatatlan projektet, nem érzed azt, hogy neked erre kellene a továbbiakban energiákat mozgósítanod, nem is igazán érted, hogy miféle keresnivalód lehet a helyzetben. Mivel azonban már késő kiszállni, épp ezért hessegesd el a negatív és visszahúzó gondolatokat, végy magadhoz egy kis akaraterőt és indulj tovább az utadon az eredetileg kitűzött cél felé. Igen, ez most nem álmaid projektje, de hidd el, egyszer ennek is vége lesz, amikor más kapukat döngethetsz, addig azonban semmi más dolgod, csakis az, hogy koncentrálj!

BAK (december 22-január 20)

A hét második felében végre lehetőséged adódik egy kis kikapcsolódásra, semmiféle komolyabb kihívás teljesítése nincs ugyanis folyamatban, épp ezért ez a legalkalmasabb idő arra, hogy egy kicsit kizárd a külvilágot átadd magad a pihenésnek. Időnként bizony neked is szükséged van nyugodtabb napokra, amikor nem zavarnak a külső körülmények, csupán csak te vagy és azok a dolgok vesznek körbe, amelyek feltöltenek energiával a következő kihívásokra. Ne ma akard megváltani a Világot, hessegesd el a kétségeket és a megoldásra váró feladatokat, hisz neked is jár egy szabad délután, amikor csakis azt csinálod, amihez kedved van!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét második felében valaki olyasfajta, kedves gesztust nyújt feléd, amely igazán szívet melengető számodra. Rendkívül boldoggá tesz az, hogy ilyen sokat jelentesz valakinek és ezt ki is fejezi feléd. Légy hálás azokért az emberekért, akik mindenféle játszmák és álarcok nélkül vesznek körül, akik érdeklődnek, akik számára igazán fontos vagy. Arra ügyelj azért, hogy ne engedd magad csapdába csalni azon személyek által, akiket csupán az önös érdekeik vezérelnek. Légy résen és szelektálj a kedves emberek között is!

HALAK (február 20-március 20)

A szokásosnál több feladatot szeretnél elvégezni a hét második felében, hisz most jutott időd valemennyire. Mivel azonban abszolút nem az a célod, hogy mindenbe belekezdj, majd félbehagyd, épp ezért igyekezz összeszedetten gondolkodni, készíts egy tervet, amely alapján haladsz előre. Ha tartani tudod magad és szép, sorjában mész lépésről lépésre, akkor bizony jó eséllyel messzebbre fogsz eljutni, mintha rohannál ész nélkül, vaktában. Hajrá!