Napi horoszkóp július 26.: a Bikáknak érdemes hinni az önállóságukban, a Rákok előtt új lehetőség körvonalazódik

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 26.

KOS (március 21-április 20)

A legnagyobb igyekezeteddel sem sikerül valakit jobb belátásra bírnod egy bizonyos témában a hét utolsó munkanapján, emiatt kissé tanácstalan vagy, hogy mit is kellene tenned annak érdekében, hogy meggyőzd. Mielőtt azonban nagyobb áldozatokat hoznál annál, mint ami még belefér az értékrendedbe, előtte érdemes belegondolnod, vajon megéri-e ilyen volumenű dolgokra időt pazarolnod, miközben számodra hasznosabb dolgokba is fektethetnéd az energiádat. Amennyiben a válasz nemleges, ebben az esetben lépj tovább, ne tegyél felesleges erőfeszítéseket, tartalékod az energiáidat hasznos dolgokra!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, mindenképp szükséged van valakire, aki támogat, aki melletted áll, akire minden körülmények között támogat, történjen bármi, szerinted ugyanis egyedül képtelen leszel egyről a kettőre jutni. Amennyiben azonban belegondolsz egy pillanatra, abban az esetben bizony rájöhetsz arra, hogy kellő önbizalommal önálló személyként is képes vagy döntéseket hozni, nem kell hozzá senki, aki képvisel vagy hátulró tol maga előtt. Persze, sokkal nagyobb biztonságban érzi magát az ember, ha nincs egyedül, azt azonban mindenképp tartsd szem előtt, hogy abszolút nem a létszám határoz meg téged, sokkal inkább az, hogy mennyire vagy képes önmagad értékelni! Higgy magadban!

IKREK (május 21-június 21)

Olyan ajtókat próbálsz kinyitni egy ideje, amelyekhez nincsen kulcsod, te azonban a fejedbe vetted, hogy bemész rajtuk akkor is, ha az élet ennek az ellenkezőjére figyelmeztet. Mielőtt beletörne a kulcsod valamelyik, általad feszegetett zárba, előtte próbáld higgadtan végiggondolni, hogy nyilvánvalóan nem véletlenül nem illik egyik kulcs sem a zárakba, vannak ugyanis olyan elvarratlan szálak az életedben, amelyek miatt egyelőre nem leheteséges továbblépned. Amennyiben úgy véled, készen állsz arra, hogy másféle kiaknázatlan lehetőségeket keress, abban az esetben mindennek tegyél pontot a végére, hisz másképp nem fogod tudni végleg bezárni ezeket az ajtókat. Hidd el, ha csupán egyetlen dolgokra koncentrálsz és nem köszön vissza semmi a múltból, akkor bizony sokkal könnyebben érheted el az általad kitűzött célokat!

RÁK (június 22-július 22)

Olyan lehetőség körvonalazódik előtted a hét utolsó munkanapján, amelynek kihasználásával végre könnyebben elérheted a céljaidat, ezáltal sokkal gondtalanabb életet élhetsz. Mielőtt azonban bármibe fejest ugranál, igyekezz azért két lábbal a földön maradni és mérlegelni, hogy mennyi veszélyt tartogat ez a bizonyos lehetőség, illetve hogy valóban képes leszel-e általa változtatni az életeden. Érdemes töviről hegyire átbogarásznod a dolgot és csakis akkor belevágnod, ha józan ésszel végiggondolva kevés a veszítenivalód!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó munkanapján nem igazán találod a helyedet egy bizonyos szituációban, nem vagy tisztában a kompetenciáiddal, ezáltal fogalmad sincs, ki és mit vár el tőled. Érthető módon tehát feszült vagy emiatt, ám mielőtt még feleslegesen okoznál magadnak vérnyomás kilengést, előtte érdemes tájékozódnod annak érdekében, hogy fizikailag hozzájárulhass a sikerhez. Úgy biztosan nem fogsz tudni részt vállalni semmiből, hogy csupán az árral sodródsz és valamiféle lótifuti segítő szerepét vállalod magadra. Kérdezz bátran, mondd el a többieknek a saját ötleteidet, bontakoztasd ki a kreativitásodat, meglátod, értékelni fogják!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki különösen nagy szívességet kér tőled a hét utolsó munkanapján, melyre kissé meggondolatlanul igent mondasz, hisz nem akarsz csalódást okozni az illetőnek. Rendkívül önzetlen hozzáállásra vall az, hogy csapot-papot képes vagy otthagyni csak azért, hogy mások szolgálatába állhass, ám mielőtt önmagadat sodornád bajba, esetleg miattuk hagynál hátra számodra fontos feladatokat, előtte mindenképp érdemes mérlegelned, hogy vajon valóban elengedhetetlen részese vagy-e annak a szívességnek, amit mások kérnek tőled, avagy csupán a lustaságuk az, ami vezérli őket. Ne hagyd, hogy kihasználjanak, pláne úgy ne, hogy közben a te ügyeid is elúsznak!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Komoly döntés előtt állsz a hét utolsó munkanapján, melyet csak tolsz magad előtt folyamatosan, a legkevésbé sem szeretnél ugyanis felelősséget vállalni. Ez azonban semmiféle pozitív előrelépést nem fog eredményezni, csupán azt éred el vele, hogy hosszabb ideig okoz majd álmatlan éjszakákat. Amennyiben eleget rágódtál már emiatt, abban az esetben próbálj megoldáscentrikusabban gondolkodni, esetleg olyan személy segítségét igénybe venni, akinek a véleménye hiteles lehet számodra. Nem szégyen, ha valami egyedül nem megy!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó munkanapján végre pozitív irányt vesznek a folyamatban lévő ügyeid, ami különösen megnyugtató számodra, nem gondoltad ugyanis, hogy van még perspektíva és fel tud az az állóvíz kavarodni, amelyben jó ideje csak álldogálsz. Ma azonban te is nagyobb lendületet kapsz, használd ki az alkalmat és hozd ki a helyzetből a maximumot, mindeközben ügyelj arra, hogy csakis egyetlen feladatra összpontosíts, hisz egy fenékkel nem fogsz tudni több lovon egyszerre vágtázni. Csak szép sorjában haladj, nehogy dugába dőljön minden!

NYILAS (november 23-december 21)

Időnként annyira felgyülemlenek körülötted a negatív dolgok, hogy egyszerűen azt érzed, jobb ha nem is veszel tudomást a problémáidról és konfliktusokról. Azt azonban mindenképp érdemes észben tartanod, hogy attól mert elzárkózol a negatívumoktól, az még korántsem jelenti azt, hogy nem is léteznek. Egyszerűen csak menekülsz előlük, ami azt eredményezheti, hogy egyszer csak utolérnek és csőstül szakadnak a nyakadba. Ennek elkerülése érdekében érdemes inkább szembenézned és bátran megküzdened velük, hisz azzal magadnak is bebizonyíthatod, mennyire talpraesett és életrevaló ember vagy. Bújj ki a barlangodból és nézz szembe mindennel, ami jelenleg bonyolítja az életedet!

BAK (december 22-január 20)

Noha inkább annak vagy a híve, hogy rend a lelke mindennek, a hét utolsó munkanapján mégis olyan helyzetben találod magad, ahol elfelejtheted az ilyesfajta kiszámíthatóságot. Az első pillanatban eléggé megijeszt ez a fajta sodródás, úgy érzed ugyanis, hogy amennyiben azonnal nem sikerül átlátnod a dolgokat, abban az esetben el fog uralkodni a káosz. Ne ess kétségbe, használd az eszedet, nem fogsz megfulladni attól, mert nem ér le a lábad a medencében. Ha sikerül abbahagynod a kapálózást, akkor rá fogsz érezni arra, hogyan kell ügyesen, egy kis női fortéllyal a víz felszínén maradni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Egy számodra rendkívül fontos cél elérését tűzted ki magad elé a mai napra, ezen dolgozol teljes mellbedobással. Pontosan tudod, hogy összeszedettnek kell lenned az eredményesség érdekében, épp ezért minden idegszáladdal koncentrálj arra, hogy kifogástalan munkát végezz. Persze, vannak más feladatok is ezen kívül, ám neked most választanod kell: vagy mindenbe belekezdesz egy kicsit vagy a halasztható ügyeket félre teszed egy rövid időre a siker érdekében. A lényeg, hogy koncentrált legyél, hisz másképp nem fogsz tudni célba érni!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó munkanapján arra ébredsz rá, hogy gyakorlatilag visszafelé futsz a mókuskerékben és olyan emberekkel próbálsz szembeszállni, akikkel teljesen felesleges vitatkoznod, hiába fárasztod magad. Ma azonban egyértelmű jelet kapsz, hogy nem kell mindenkivel mindent megértetned, időnként kénytelen-kelletlen el kell fogadnod azt, hogy nem tudsz és nem kell megváltoztatnod mások vélményét. Előbb-utóbb ugyanis konfliktushelyzetbe sodrod magad azzal, hogy a saját elveidet próbálod másokra erőltetni, akik az első pillanattól kezdve nem is vevők erre. Engedd el és koncentrálj olyasmire, ami előrevisz!