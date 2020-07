Napi horoszkóp július 25.: az Oroszlánok végre lezárhatnak valamit, a Szüzek barátságból vizsgázhatnak jelesre

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 25.

KOS (március 21-április 20)

Különleges találkozás vár ma rád, amely teljesen felvillanyoz, nem is igen tudod kontrollálni az érzéseidet. Mielőtt azonban elragadna a hév és talán önmagadból kivetkőzve olyasféle viselkedést tanúsítanál, amely miatt később kellemetlenül éreznéd magad, igyekezz valamelyest higgadt maradni. Nem kell ugyanis az első pillanatban elkötelezned magad, ne kezdd el szervezni az esküvőt, inkább arra fordítsd az energiáidat, hogy ismerkedj, hogy feltérképezd az illető szándékait, hogy közelebb kerülj hozzá. Nyugi, bőven ráérsz kiválasztani a menyasszonyi ruhádat!

BIKA (április 21-május 20)

Olyasfajta dolog nyugtalanít, amelyre abszolút nincs ráhatásod, fizikailag egyáltalán nem tudod befolyásolni. Ettől függetlenül azonban mégsem érzed komfortosan magad, úgy érzed, bármi áron, de tenned kell azért, hogy ne legyenek álmatlan éjszakáid. Mielőtt mégis heroikus küzdelembe kezdenél, érdemes egy kis higgadtságot magadra erőltetned, eltereled a gondolataidat és olyan elfoglaltságot találnod, amelynek segítségével töltekezhetsz egy kicsit. Tanulj meg lazítani, hisz amit befolyásolni nem tudsz, azt el kell fogadnod!

IKREK (május 21-június 21)

Olyasfajta kihívás elé nézel, amelyet támogató segítség nélkül nem fogsz tudni sikerrel teljesíteni. Épp ezért ki kell választanod a közvetlen környezetedből azokat a személyeket, akikre minden körülmények között számíthatsz, akik akkor is támogatnak, ha esetleg sárban ragad a szekered. Igyekezz tehát a gondolataidat eköré építeni, ne szervezz semmiféle olyan programot, amely túl sok energiát kivehetne belőled, sokkal inkább érdemes mentálisan készülnöd az előtted álló kihívásra. Csak olyan segítséget válassz magad mellé, akiben te is 100%-osan megbízol, aki garantáltan nem hagy ott a szakadék szélén. Biztosan vannak ilyenek körülötted, csak jobban ki kell nyitnod a szemed!

RÁK (június 22-július 22)

Két tűz között állsz, fogalmad sincs, hogyan kellene döntened, hisz joggal félsz a következményektől. Ezzel azonban csak azt éred el, hogy lelkileg felőrlöd magad, amikor pedig feketét vagy fehéret kell majd mondanod, utolsó kétségbeesésedben amolyan "minden mindegy" alapon fogsz majd dönteni. Annak érdekében azonban, hogy elkerüld ezt a lehetetlen helyzetet, alaposan gondold végig, mik a pro és a kontra érvek. Ha mindent végig zongoráztál, biztosan nem lesz nagy mellényúlás, akár feketét, akár fehéret mondasz. Ne félj döntést hozni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hétvége első napján lehetőséget kapsz arra, hogy olyan ügyeknek tegyél pontot a végére, amelyek már kezdtek teljesen beszippantani és nem hagytak szabad levegőhöz jutni. Azzal azonban, hogy ezeket az ajtókat becsukod magad mögött, egy sokkal felszabadultabb, boldogabb élet vár, amely tele van új, kiaknázatlan lehetőségekkel. Ne csüggedj tehát amiatt, hogy valami lezárul, koncentrálj inkább az előtted álló dolgokra. Hidd el, a siker és boldogság számodra is be van kódolva valahol, csupán csak meg kell találnod a megfelelő kulcsot a zárhoz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Rendkívüli módon aggódsz egy hozzád közel álló személy miatt, a szemed láttára hajtja magát ugyanis a vesztébe, miközben teljes meggyőződéssel hiszi, hogy jó irányba tart. Ezen a ponton azonban neked kell határozottnak lenned és a két lábadra állod, ülj le vele szemtől szembe és kendőzetlenül mondd el, hogy az ő érdekében változtatnia kellene az útirányon, mielőtt visszafordíthatatlanul bajba kerül. Azt azonban, mindenképp tartsd szem előtt, hogy minél erőszakosabb vagy, annál inkább tolod majd távolabbra magadtól az illetőt. Igyekezz tehát észérveket felsorakoztatni és a legjobb tudásod szerint meggyőzni, a többi pedig már nem rajtad múlik!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Egy barátod lelkét kell ma ápolnod, aki roppant nagyot csalódott az emberekben. Tőled azonban nem áll távol a mentor szerepe, ragadd tehát meg a kezét és mutasd meg neki, hogy az egész világ még biztosan nem romlott el, hogy vannak benne jó emberek és pozitív dolgok. Nagy szereped lehet abban, hogy visszaadd az illetőnek az életbe vetett hitét, szervezz olyan programot, amely tele van vidámsággal és felszabadultsággal. Büszke lehetsz magadra, olyan értékekkel bírsz ugyanis, amelyek manapság kivételesnek számítanak!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Gyakran esel abba hibába, hogy mások szempontjait helyezed előtérbe, a tieid pedig mélyen elásva maradnak. Ezzel azonban belekerülsz egy olyan mókuskerékbe, amelyben akaratodon kívül kell körbe futnod annak érdekében, hogy mindig mindenki elégedett és boldog legyen körülötted, hogy ne okozz csalódást senkinek. Ezen a ponton azonban fel kell tenned magadnak a kérdést: biztosan így akarod leélni az életed? Biztosan arra kell koncentrálnod, hogy mindenki más boldog legyen, miközben te köszönő viszonyban sem vagy a boldogság fogalmával? Amennyiben ezen kérdésekre nemleges a válaszod, abban az esegben eljött az idő, amikor megálljt kell parancsolnod, ki kell szállnod a mókuskerékből és csak önmagadra koncentrálnod. Hidd el, hosszútávon ez a legjobb befektetés!

NYILAS (november 23-december 21)

Akad valaki a környezetedben, aki egészen különleges bánásmódban részesít, akinek mindig minden körülmények között az a fontos, hogy te biztonságban legyél és boldogan élj. Már-már álomszerű számodra az egész helyzet, időnként kellemetlenül is érzed magad, hisz nem tudod, mivel érdemelted ki ezt a királynői státuszt az illetőnél. Igyekezz valahogy tehát viszonozni a gondoskodást, apró gesztusokkal jelezd, hogy nagyon hálás vagy neki, nem is tudod, megérdemled-e ezt a fajta kiváltságot. Amennyiben azt érzed, hogy kissé fojtogató ez a fajta gondoskodás, igyekezz egy kicsit önállóvá válni, nem kell kiszolgáltatnod magad senkinek.

BAK (december 22-január 20)

Egy számodra fontos kapcsolat szenved csorbát a közöttetek kialakult konfliktus miatt, ez pedig rendkívüli módon elkeserít téged, hisz azt gondoltad, nincs az az aszteroida, amely szétrombolhatná a közöttetek lévő szoros kontaktot. Mielőtt azonban visszafordíthatatlanná válna a helyzet, amennyiben valóban fontos számodra az illető, igyekezz lehetőséget teremteni arra, hogy rendezhessétek a kialakult konfliktust. Hidd el, sokkal nyugodtabb fogsz tudni aludni, ha sikerül békésebb mederbe terelni a kapcsolatotokat. Ne ess kétségbe az első pillanatban, inkább gondolkodj megoldáscentrikusan!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Egy fontos ügyben kezdesz kifogyni a magabiztos érvekből, ezzel lehetőséget kínálsz arra, hogy mások érvényesüljenek. Mielőtt azonban végleg háttérbe szorulnál, vértezd fel magad egy kis bátorsággal és magabiztossággal, hisz olyan tudással rendelkezel, amelynek kamatoztatásával bárkivel versenybe szállhatsz. Legyél határozott, állj két lábbal a helyzetben és ne hagyd, hogy csak úgy száraz morzsaként le seperjenek az asztalról. Igenis számítasz, erről biztosíts mindenkit!

HALAK (február 20-március 20)

Mindezidáig csiszoltad a terveidet, alakítgattad a helyzetet, most pedig eljött az idő, amikor a gyakorlatba is átültetheted azt, amelyből elméletben már kitűnőre vizsgázhatsz. Most tehát lehetőséged van arra, hogy olyasmit alkoss, amely kivételes és mások szája is tátva maradhat tőle. Ne arra hagyatkozz, hogy mások mit szólnak, de a szerencsére alapozz, hisz hosszú ideje dolgozol azon, hogy sikeress legyél. Nem adták ingyen, ám úgy tűnik, megérte minden időt, pénzt és energiát rááldoznod!