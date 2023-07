Napi horoszkóp július 25.: a Bakok konfliktusba kerülhetnek valakivel, a Halak szeretnék megőrizni a függetlenségüket

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 25.

KOS (március 21-április 20)

A mai nap folyamán egyfajta megoldhatatlannak tűnő feladattal szembesülsz, amellyel kapcsolatban az első percekben fogalmad sincs, hogy mit is kellene tenned. Emiatt úgy gondolod, csupán az idődet vesztegeted, hiszen egyhelyben toporogsz anélkül, hogy bármi érdemi előre lépés történne. Szedd tehát össze magad, s készíts gyorsan egy használható tervet. Kétségtelen, hogy sokkal egyszerűbb lenne hátat fordítani az egésznek és elkullogni, de a saját önbecsülésed miatt se add fel ilyen könnyen, törekedj arra, hogy megtaláld a megoldáshoz vezető utat!

BIKA (április 21-május 20)

Olyan feladattal bíznak meg a feletteseid a hét második napján, amelyben igencsak zöldfülűnek számítasz, ennek okán nem igazán tudod, merre is indulj el ahhoz, hogy kitalálj a bozótosból. Mivel azonban hosszasan nem vesztegetheted az idődet, épp ezért abból a tudásból kell merítened, amit eddig sikerült összeszedned, másképp szinte biztosan kudarcot fogsz vallani. Amennyiben elakadsz, abban az esetben ne habozz kérdezni, másképp ugyanis senki nem fog rájönni arra, hogy miért megy döcögősen a dolog. Ne akarj minél hamarabb végezni, hisz nem egy összecsapott munkát várnak tőled, sokkal inkább azt, hogy felmutatható eredményt produkálj!

IKREK (május 21-június 21)

Komoly feladattal bíznak meg a hét második napján, az azonban cseppet sem világos számodra, hogy mik a határvonalak, amelyeken belül mozogva kell teljesítened. Annak érdekében tehát, hogy mihamarabb tisztázd a kompetenciáidat, ezáltal hatékonyan tudj működni, mindenképp érdemes megkeresned azt a személyt, aki az egész ügy legtetején van, hisz ő tud a leginkább segíteni neked. Addig semmiképp ne kezdj egyfajta hazárd játékba, amíg a szerepek nem tisztázottak!

RÁK (június 22-július 22)

A hét második napján váratlan szituációk azok, amelyek elég sok energiát vehetnek ki belőled, hiszen maximalista ember lévén, a tökéletesnél nem szeretnéd lejjebb adni az eredményt. Az adrenalin szinted az egekbe szökik, mely kifejezetten nagy lendületet és egyfajta vagányságot ad hozzá ahhoz a magabiztossághoz, amely alapvetőleg is meghatározó számodra. Semmiképpen ne kezd felesleges kapkodásba, inkább szép sorjában oldj meg minden feladatot. Amennyiben este visszatekintesz a mai napra, abban az esetben roppant elégedett leszel a teljesítményeddel és nyugodt lelkiismerettel eresztheted ki a barátaiddal a fáradt gőzt!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki a környezetedben abszolút kifogásolható hangnemben kommunikál, amit te az esetek döntő hányadában kifejezetten sértőnek találsz. Épp ezért igyekezz mindent megtenni, hogy az illető tudtára hozd, miképp vélekedsz róla, mindezt azonban csakis akkor érdemes, amennyiben szorosabban együtt kell működnöd vele. Mivel senkitől nem kell eltűrnöd az alpári hangnemet, így ezúttal sem vagy rákötelezve arra, hogy olyasmit viselj el, amitől a hideg futkos a hátadon. Annyi értékes ember van a Földön, miért vesztegetnéd olyanokra az idődet, akik nem érnek annyit, hogy két lépést is megtegyél értük?

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nem érzed túl komfortosan magad egy bizonyos szituációban, emiatt legszívesebben azonnal kilépnél belőle, jelen pillanatban azonban a körülmények nem teszik lehetővé azt, hogy hátat fordíts a dolognak. Amennyiben tehát van ráhatásod az események alakulására, abban az esetben igyekezz minden tőled telhetőt megtenni azért, hogy olyan mederbe tereld az egész folyamatot, amelybe később már nem kell beleavatkoznod. Ez most a prioritás, semmi másba ne kezdj bele mindaddig, amíg ezt az egy ügyet le nem zártad!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nem titkoltan tele vagy aggályokkal egy bizonyos projekttel kapcsolatban, nem-igen látod ugyanis a perspektívát benne, ennek okán a munkatársaid igencsak ferde szemmel néznek rád. Amennyiben vannak észérveid arra vonatkozólag, hogy miért is vagy olyan pesszimista a dolog sikerével kapcsolatban, abban az esetben ne rejtsd véka alá, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy megértesd a többiekkel, miért is tartod magad távol az ő tézisüktől. Ha kellőképp logikusan tudod felépíteni a mondanivalódat, akkor bizonyosan lesz majd esélyed arra, hogy megértesd az okot és az okozatot, azz is tudd azonban belátni, ha valamiben te nézted félre a dolgokat. Tévedni emberi dolog, ezt sose feledd!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki megpróbál befolyásolni egy bizonyos ügyben annak érdekében, hogy érvényesíthesse a saját akaratát, melyet kissé értetlenül fogadsz, hisz cseppet sem tartod magad nanipulálható személynek. Épp ezért gyorsan tisztázd, hogy ki és merrefelé ül a lovon, ne is engedd, hogy elharapódzon a helyzet és az illető valóban azt higgye, hogy bármit megtehet. Ne is foglalkozz hosszasan a helyzettel, hisz annyi minden van, amire a hasznos energiáidat tartogathatod, foglalkozz tehát olyasmivel, ami nem hátráltat semmilyen szempontból!

NYILAS (november 23-december 21)

Megállás nélkül, határokat nem ismerve, hatalmas céltudatossággal töröd az utat magad előtt, ennek köszönhetően a hét mádodik napján felcsillan a fény az alagút végén és ez rendkívül nagy büszkeséggel tölt. Most, hogy ilyen jól alakulnak az ügyeid, megengedheted magadnak, hogy nyiss másfelé, hogy új dolgokat próbálj ki, de azért ne forgasd fel alapjaiban az egész eddigi életedet. Jó helyen vagy, nemes dolgokért harcolsz, s ezt hamarosan a környezeted is el fog ismerni, noha egészen mostanáig elég kevesen hittek benned. Csak így tovább!

BAK (december 22-január 20)

Általában a békés utat részesíted előnyben, kifejezetten konfliktuskerülő embernek tartod magad, nem szívesen konfrontálódsz senkivel, a hét második napján mégis elszakad a cérnád egy bizonyos témában, ami az értékrendedhez képest homlokegyenesen más, mint amit te még elfogadhatónak tartasz. Mielőtt azonban végképp elszabadulnának az indulatok, érdemes végiggondolod, vajon megéri-e bárkivel komoly összetűzésbe kerülni olyasmi miatt, amire nem biztos, hogy van megoldás. Lehet, hogy jobban teszed, ha elengeded a dolgot, továbblépsz és inkább másra koncentrálsz.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Sarokba szorult helyzetben várja tőled mindenki a megoldást a hét második napján egy bizonyos ügyben, teljes meggyőződéssel gondolják ugyanis, hogy te vagy az a személy, aki mindig minden szituációban tudja, mit kell tenni, aki rendelkezik többféle alternatívával is ahhoz, hogy megmentsen mindenkit a detonációtól. Mielőtt azonban vaktában kezdenél mentési munkálatokba, előtte alaposan mérlegelj, ne vállalj olyan dolgokat, amelyek a kompetenciahatáraidon jóval túlmutatnak. Csak azért, hogy hősként ünnepelhessenek, ne ugorj bele gondolkodás a szakadékba, így ugyanis nagyon könnyen áldozat is lehet belőled!

HALAK (február 20-március 20)

Általában véve másoktól teljesen függetlenül éled az életed, ennek okán igen nehezen viseled, ha valaki mégis megpróbálja átvenni feletted az irányítást. Mivel ma egy bizonyos személy azt gondolja, hogy hatással kehet rád, ebből adódóan könnyen konfliktusba keveredhetsz, hiszen arrogánsan utasítod vissza az illetőt, amit ő érthető okoknál fogva nem vesz jó néven. A vita és az arrogancia helyett igyekezz azonban finomabb stílusban megértetni a másik féllel, hogy ez a te utad, így tehát az irányt, a tempót és a taktikát is te határozod meg. Ne üldözd el hol-mi támadó stílussal, hiszen bármikor adódhat olyan szituáció, amikor szükséged lehet némi támaszra, jól válaszd meg tehát, hogy mit és hogyan mondasz!