Napi horoszkóp július 24.: a Bikák változásra vágynak, a Bakoknak kényes témában kell véleményt alkotniuk

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 24.

KOS (március 21-április 20)

A nagy nyüzsgésben elveszni látszol, túl sok programot terveztél ugyanis mára, annak érdekében, hogy mihamarabb átadhasd magad a hétvégének. Ezzel azonban csak azt éred el, hogy fuldokolni fogsz a sok tennivalóban és egyiket a másik után fogod befejezetlenül hagyni. Mivel így semmire nem mész, a nagy ámokfutásban érdemes egy pillanatra megállnod és egy logikai sorrendet felállítanod, melynek mentén nyugodtabban tudod majd végezni a feladataidat. Nem a gyorsaság, sokkal inkább az alaposság lesz fontos, hisz könnyen lehet, hogy gyorsan célt érsz, később azonban vissza kellhet térned az el nem végzett tennivalókhoz. Te sem szeretnél hétvégén munkával foglalkozni, igaz?!

BIKA (április 21-május 20)

Hosszú ideje egyhelyben álldogálsz, viszonylag régóta semmi említésre méltó nem történt az életedben, sőt ha lehet, elég ingoványos a talaj a lábad alatt. Egyszerűen azt érzed, hogy elfogyott belőled a pozitivitás, az optimizmus, az előrelépni akarás. Mielőtt azonban teljesen belesüppednél ebbe az érzésbe, érdemes végiggondolnod, vajon mi az, amivel szívesen foglalkoznál, amit el tudnál sajátítani és magadénak érezni. Amennyiben találsz egy ilyen pontot, erősen kapaszkodj bele, hisz ez lesz az, ami kiránthat a jelenlegi monotonitás ból. Hidd el, sokkal jobban hat majd a közérzetedre is, ha találsz egy olyan elfoglaltságot vagy célt, amely lendületet ad és pozitív élményeket tartogat számodra!

IKREK (május 21-június 21)

Annak ellenére, hogy viszonylag sikeres embernek mondhatod magad, hisz sok mindent tettél már le az asztalra, mégis úgy gondolod, van még miben fejlődnöd. Tudásszomjad kielégítendő, keress olyan új irányokat, kiaknázatlan mezőket, amelyek csak arra várnak hogy egy kis tudást magadba szívj és sikerrel hódítsd meg őket. Magad sem gondoltad volna, hogy ekkora fejlődniakarás lesz benned, ám ha már így alakult, használd ki, tanulj, fejlődj, tapasztalj, ebből ugyanis csak hasznod származhat. Igazi profi vagy!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki, aki számodra hitelt érdemlő és pozitív értékekkel bír, új utat mutat neked, ezzel pedig teljesen más nézőpontba kerül minden. Hálás lehetsz az illetőnek, hisz eddig ugyan teljes meggyőződéssel hitted, hogy az a jó és követend, amit te gondolsz, ma azonban végre valaki felnyitotta a szemed és letörölte a párát a szemüvegedről. Ezzel új fejezet kezdődik az életedben, az ugyanis, hogy más nézőpontból tudsz bizonyos helyzetekre tekinteni, számodra is rengetegeg pozitívumot tartogat. Ki hitte volna, hogy a mai nap ilyen nagy volumenű változást tartogat?

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Szívesen elmozdulnál a jelenlegi, általad igen-igen kilátástalannak vélt helyzetedből, mivel azonban anyagi értelemben kissé korlátozva vagy, ezért a nagy kiugrás még várat magára. Ne csüggedj azonban, használd fel ezt az időszakot arra, hogy megfelelően előkészíts minden folyamatot, hogy csiszolj a tervrajzon arra a helyzetre, amikor végre valóban megadatik a lehetőség, el tudj rugaszkodni, mindenre fel legyél készülve. Annak ellenére, hogy fizikai értelemben egyelőre nem tudsz elmozdulni a jelenlegi pontról, mégis izgalommal tölt el a tervezés és szervezés. Hidd el, az, hogy még nem jött el a te időd, nem jelenti azt, hogy hátradőlhetsz, hisz nemsokára te is elindulhatsz a siker felé!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Ma lehetőséget kapsz arra, hogy egy igen komoly témában fejtsd ki a véleményed másoknak, te ugyanis jóval tapasztaltabb vagy náluk. Épp ezért mindent mondj el és adj át nekik, akár a pozitív, akár a negatív oldal tekintetében. Hálásak lesznek neked, hisz egy olyan embertől kaptak mankót, aki számukra mindenképp hitelt érdemlő, aki nemcsak a levegőbe beszél. Mégiscsak érdemes volt azon az akadálypályán korábban végig menned, hisz most te vagy az, aki a tapasztalatánál fogva segítséget nyújthat azoknak, akik még csak most indulnak a start vonalról!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Kissé nyögve-nyelősen rovod a köröket a hét utolsó munkanapján, szíved szerint kihagynád a mai napot és rögtön fejest ugranál a hétvégébe. Mivel azonban ezt nem teheted meg, épp ezért gyorsan hessegesd el a cifra gondolatokat és egy logikusan felépített sorrend szerint végezz minden rád bízott feladatot. Hidd el, amennyiben elég hatékonyan tudsz működni, előbb szabadulsz a munkától, mint hinnéd. Ennek érdekében tegyél félre mindent és mihamarabb teljesítsd a feladataid, utána pedig nagy lendülettel ugorj fejest a hétvégébe!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó munkanapján olyan buktatókkal kell szembenézned, amelyekre nem-igen számítottál, átugrani mégsem tudod őket, hisz az akadálypályán sem kerülheted ki az eléd gördülő akadályokat. Mielőtt azonban kétségbeesnél, érdemes górcső alá venned a problémát, így rögtön ki is derülhet számodra, hogy talán nem is akkora a probléma, mint amekkorának tűnik. Ne akarj most az egekig emelkedni, csakis arra törekedj hogy kihozd magadból a maximumot és elérj a célvonalig. Ne feledd: nem kell mindig megváltanod a Világot!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy tűnik, számodra minden adott ahhoz, hogy pontot tehess egy régóta húzódó ügy végére, ám akadnak a környezetedben olyanok, akik visszahúznak, akadékoskodnak, ami roppant módon feldühít. Mielőtt azonban felrobbannál mérgedben, érdemes nagy levegőt venned és önmagadra nyugalmat erőltetve segítő jobbot nyújtanod annak érdekében, hogy mihamarabb szabadulhass. Igyekezz csaptban működni és a cél felé terelgetni a társaidat, hidz ha százan százfelé futtok, abból sosem lesz győzelem!

BAK (december 22-január 20)

Meglehetősen kényes és kellemetlen témában kér tőled valaki segítséget, te pedig az első pillanatban nem is nagyon érted, hogy miért téged talált alkalmasnak a segítségnyújtásra, hisz őszintén szólva az ember sokszor meggondolja, mielőtt ezekkel az adott kérdésekkel kapcsolatban bárkihez fordul segítségért. Rögtön le is vonhatod tehát a gyors konzekvenciát, miszerint valószínűleg te vagy az egyetlen akire számíthat, épp ezért semmiképp ne légy elutasító az illetővel. Akármilyen kényes is a téma, igyekezz úgy tanácsot adni, hogy azt ő is tudja hasznosítani és neked se kelljen különösebben nagy felelősséget vállalnod ez ügyben!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Abszolút maximalista ember vagy, ha elvállalsz egy-egy feladatot, addig nem nyugszol, amíg az utolsó szuszt magadból kihajtva olyan eredményt nem érsz el, ami nem csak másokat, de téged is különösen nagy boldogsággal és büszkeséggel tölthet el. A mai napon azonban olyasmi történik, amelyre nem nagyon van ráhatásod, a végeredmény tekintetében egyszerűen nem tudsz meghatározó lenni és ez rendkívüli módon feldühít. Ne a saját kudarcotként éld azonban meg a helyzetet, hisz rengeteg olyan befolyásoló tényező van, amely rajtad kívülálló és amely adott esetben meghatározhat egy szituációt. Te igyekezz mindent tőled telhetőt megtenni, ám mivel mégsem vagy az Univerzum mindenható ura, fogadd el, hogy ezúttal nem rajtad múlik a végeredmény!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó munkanapján lehetőséged adódik arra, hogy végre olyasmivel foglalkozz, amelyre más hétköznapjaidon nincs időd. Ennek érdekében igyekezz mihamarabb pontot tenni minden, rád bízott feladat végére és add át magad a kikapcsolódásnak. Időnként szükséged van arra, hogy olyasmikkel is foglalkozz, amik feltöltenek és plusz energiát adnak a nagyobb kihívásokhoz! Jobban nem is kezdődhetne a hétvége!