Napi horoszkóp július 22.: az Ikreknek érdemes az őszinte utat választaniuk, a Szüzek sikerrel zárnak egy bizonyos helyzetet

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 22.

KOS (március 21-április 20)

Ugyan pihenést terveztél a hétvégére, mégis váratlanul egyik pillanatról a másikra kell összeszedned magad, hisz minden kreativitásodra szükség lesz annak érdekében, hogy egy váratlan helyzetnek sikerrel tehess pontot a végére. Roppant sok energiádat felemészt a pozitív végkifejlet elérése, olyannyira, hogy a nap végére gyakorlatilag úgy érzed, mintha 90 fokon kimostak volna, épp ezért a hétvége további részében csakis a pihenésre koncentrálj. Ne csinálj plusz programot, csak olyan dolgokkal foglalkozz, amelyek kikapcsolnak és feltöltenek!

BIKA (április 21-május 20)

A hétvége első napja elég tanulságos lehet számodra, hiszen olyan események húzzák keresztbe a pihenésedet, amelyek ugyan derült égből, villámcsapásként érkeznek, cseppet sem bánod azonban a tévutat. A veled történtekből ugyanis csakis épülhetsz, tanulhatsz, s mindez a lelki életedre is pozitív hatással lesz. Általában nem vagy filozofikus típus, előnyben részesíted a kézzelfogható dolgokat, ez a mostani helyzet azonban eléggé elgondolkodtat. Annak érdekében, hogy ebből képes legyél levonni a számodra legmegfelelőbb tanulságokat, tényleg arra van szükséged, hogy tisztázd magadban, miért éppen veled történik meg mindez.

IKREK (május 21-június 21)

Valaki gyengéd érzelmek táplál feléd, te azonban csupán cicázol az illetővel, mely a hiúságodat ugyan legyezi, ám azt is pontosan tudod, hogy eszed ágában sincsen új kapcsolatba kezdeni, épp ezért csupán hitegeted őt. Mivel ez nem túl korrekt eljárásmód a másikkal szemben, épp ezért amennyiben valóban nincsenek benned olyasfajta érzések, hogy valaha egy párt tudtok majd alkotni, abban az esetben finomított verzióban, de világosan add az illető tudtára, hogy nálad semmi esélye. Hidd el, úgy jössz ki legjobban a dologból, ha egyenes gerinccel vállalod, hogy ez most nem az a kör, amelyben te is szívesen beszállnál.

RÁK (június 22-július 22)

A hétvége első napján végre az utolsó puzzle-darab is a helyére kerül, ennek köszönhetően teljessé válik a kép, mely roppant nagy büszkeséggel tölt el. Most végre áthadhatod magad a pihenésnek, hisz nincs miért aggódnod az eredményt illetően. Szervezz a barátaiddal közös programot, vedd körbe magad olyan emberekkel, akiknek a társasága kikapcsol és feltölt. Borzasztóan nagy szükséged volt már arra, hogy áfadd magad a pihenésnek, így tehát használd ki a hétvégét, hisz az előtted álló héten újabb kihívások várnak!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valakivel konfliktushelyzetbe keveredsz a hétvége első napján, amelynek során az illető a lelkedbe gázol, ami igen nagy csalódással tölt el. Mivel azonban gyakorlatilag azonnal megbánja az övön aluli támadást, épp ezért nem érdemes neked sem a szokásosnál keményebb szívűnek lenned, engedd, hovy megmagyarázza a viselkedését, adj egy esélyt arra, hogy bocsánatot kérjen, te pedig épj túl a sérelmeiden, hisz attól, mert haragszol rá, a megtörtént dolgokat nem lehet meg nem történtté tenni. Ne feledd: a harag roppant rossz tanácsadó!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hétvége első napján végre sikerrel tudsz lezárni egy bizonyos helyzetet, amely bizony hosszútávra szóló és abszolút elismerésre méltó. Valóban kivételes teljesítményt nyújtottál, elképesztő erőket mozgattál meg a hajrában, most pedig joggal zsebelhetsz be minden gratulációt. Ez a győzelem tehát a tiéd, saját önerődből érted el, senki el nem veheti tőled, ünnepeld méltóképp az elért eredményt, hívd el a barátaidat valahova, ereszd ki a gőzt, bulizz egy nagyot, hisz a sikerért litereket izzadtál!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Kissé szélmalomharcot vívsz egy bizonyos helyzetben, ráadásul igen-igen hiányos eszköztárral rendelkezel, épp ezért látod kissé pesszimistán a helyzetedet a hétvége első napján. Mivel még a megfelelő taktika sincs meg jelen pillanatban, ennek következtében érdemben nem is tudsz előre haladni, így egyre távolabb kerülsz a sikertől. Amennyiben azonban hiszel a győzelemben, magadban és abban, hogy sikerülhet végigmenned az úton és átszakítanod a célszalagot, abban az esetben rázd meg magad, zongorázz végig minden egyes lépést és tudatodan menj a kitűzött cél felé. Nem lehetetlen, de az eddiginél bizonyosan nagyobb lendület szükséges hozzá!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hétvége első napján olyasvalaki ragadja meg a kezedet segítő szándékkal, aki tulajdonképp nem is áll annyira közel hozzád, ennek következtében joggal lep meg a kedves és önzetlen gesztus. Ugyan a kapcsolatotok nem egy ezeréves barátság, mégis olyan érzésed van az illetővel kapcsolatban, mintha sok-sok éve szoros kötelék lenne közöttetek. Becsüld meg a jelenlétét, légy hálás az önzetlen segítségnyújtásért és igyekezz viszonozni mindazt, amit kaptál tőle!

NYILAS (november 23-december 21)

Pozitív csalódás ér a hétvége első napján, olyan hírt kapsz ugyanis, amire nem számítottál, mégis előrelendítheti a sárban ragadt szekeredet. Úgy tűnik, felcsillan a remény arra, hogy megoldódjon a kissé reménytelennek tűnő helyzeted, az élet megoldotta a poblémát és segített megszüntetni a bizonytalanságot. Amikor már azt hinnéd, veszendőbe ment minden, akkor derül ki, hogy tulajdonképp bármikor bármi megtörténhet. Most már nyugodt szívvel fellélegezhetsz és adhatod át magad a hétvégi pihenésnek!

BAK (december 22-január 20)

Valaki a munkatársaid közül folyamatosan téged próbál vegzálni, mindenféle hibákat keresve a munkádban és az eredményeidben. Ennek következtében tehát érthető módon nem a legfelhőtlenebb a kapcsolatod az illetővel, épp ezért fogadod döbbenettel, amikor a hétvége első napján mégis felhív és segítséget kér tőled. Egy pillanatra hezitálsz, hisz nem tudhatod, mi az illető eredeti szándéka, így inkább vagy óvatos a segítségnyújtást illetően. Mivel azonban nem szeretnél teljes mértékben elutasító lenni, épp ezért ne mondj rögtön nemet, de csakis akkor segíts, ha érzel valamiféle belső késztetést arra, hogy kinyújtsd felé a kezed. Légy óvatos és körültekintő, arra semmiképp nem fázhatsz rá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hétvége első napján olyasfajta döntést kell meghoznod, amely hatalmas felelősséggel jár nem csupán rád, de a környezetedre nézve is. Fogalmad sincsen, hogy hosszú távra mi lenne a legjobb megoldás, s azt sem, a döntésed milyen hatással lenne másokra. Mivel azonban választásod nem nagyon van, épp ezért zárj ki minden külső körülményt, ne figyelj a kéretlen tanácsadókra, de még azokra se, akikről tudod, hogy biztosan a javadat akarják. Gondolj végig mindent, aprólékos részletességgel elemezd a helyzetet, és úgy hozd meg a döntést, hogy valamennyi lehetséges szempontot figyelembe veszel!

HALAK (február 20-március 20)

Olyan súlyos tehertől sikerül a hétvége első napján megszabadulnod, amely már hosszú ideje okozott álmatlan éjszakákat neked. Ma azonban eljött az idő, hogy végre a szabadságot ünnepeld, add át magad a megkönnyebbülésnek, kapcsolj ki teljesen, s ezúttal ne keress újabb legyőzendő akadályokat. Igyekezz úgy kipihenni a lelki fáradalmakat, hogy feltöltődj és legyen erőd a jövőbeli újabb megpróbáltatások elviseléséhez!