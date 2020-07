Napi horoszkóp július 22.: a Vízöntők pozitív fejleményekre számíthatnak, a Halak igaz barátságukat bizonyíthatják

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 22.

KOS (március 21-április 20)

Noha az esetek döntő többségében sugárzik belőled a nyugalom és a béke, ma valakinek mégis sikerül kihozni a sodrodból, olyasvalamit talál ugyanis mondani, ami bőven meghaladja az ingerküszöbödet. Mielőtt azonban hevesen reagálnál, érdemes megvizsgálnod, hogy pontosan kiről is van szó és kinek a szájából hangzott el az, amit hallottál. Amennyiben egy, számomra nem túl nagy jelentőséggel bíró személy lépte át a toleranciaküszöböd, abban az esetben nem is érdemes időt vagy energiát vesztegetned arra, hogy kimagyarázd magad vagy egyáltalán egyetlen percre is foglalkozz a dologgal. Engedd el, hisz nem élheted az életed úgy, hogy minden egyes ember véleménye számít, aki a Föld nevű bolygón él. Szelektálj!

BIKA (április 21-május 20)

Váratlanul a kezedbe kerül az irányítás, mely rendkívül hízelgő, egyben hatalmas felelősség számodra. Innentől kezdve ugyanis nem mindegy, hogy mit mondasz és mit cselekszel, hisz már nem csak önmagaddal szemben tartozol felelősséggel, hanem azokért is, akik bíznak benned ebben a pillanatban. Épp ezért most komolyan bele kell állnod a dologba, egyúttal bebizonyíthatod azt, hogy ezekben a helyzetekben is tökéletesen megállod a helyed. Ha sikerrel abszolválod a feladatot, este büszkén koccinthatsz a barátaiddal a sikerre!

IKREK (május 21-június 21)

A mai nap izgalmasnak ígérkezik számodra, olyasfajta helyzetbe kerülsz, amely ugyan teljesen idegen, ám ebben rejlik a dolog izgalma is. Ügyelj azonban arra, hogy megtartsd a józan gondolkodásod, ne akard mindenáron veszélybe sodorni magad, hisz könnyen bajba is kerülhetsz. Igyekezz tehát megtalálni az arany középutat, amely lehetővé teszi, hogy úgy élvezd a helyzetet, hogy közben nem táncolsz a szakadék szélén. Szükséged van az ilyen emlékezetes élményekre, hisz ezek löknek előre a szürkébb hétköznapokon. Hajrá!

RÁK (június 22-július 22)

Mindenáron igyekszel valakinek a tudtára adni, hogy az átlagnál többet jelent számodra, egyre több akadályt kell azonban megugranod ahhoz, hogy eljuss az illető szívéhez. Ezen a ponton érdemes mérlegelned, hogy fontos-e számodra annyira ez a bizonyos személy, hogy adott esetben nevetségessé tedd magad miatta vagy meg tudod őrizni az önbecsülésed és be tudod látni, ha felesleges köröket futsz. Egyet ne feledj: a legrövidebb út mindig az egyenes, nem kell tehát feltétlenül kerülgetned a kását, időnként beszélj világosan és ne játsszd el a cirkuszi mutatványos szerepét!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Mostanra körvonalazódott benned az, hogy pontosan mit szeretnél csinálni, hogy miben szeretnél a jövőben kiteljesedni. Rendkívül nagy izgalommal tölt el az, hogy megtaláltad a célod, hogy érdemes valamiért küzdened, hogy feljebb szeretnél lépni azon a bizonyos szamárlétrán. Ne hagyd, hogy más, az optimizmussal köszönőviszonyban sem lévő személyek lebeszéljenek a tervedről, ne hagyd hogy eltántorítsanak, hisz végre megtaláltad azt, amiért érdemes törnőd az utat magad előtt. Amennyiben a célod nem esik kívül a társadalmi normákon, abban az esetben nem kell senkire sem hallgatnod, csak és kizárólag magadra. Ne feledd: mindenki a saját sorsának kovácsa!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nem érzed magad biztonságban, folyton aggodalmaskodsz a körülmények miatt, emiatt nem tudod felhőtlenül élvezni az életed. Mielőtt azonban teljesen besavanyodsz, érdemes egy pillanatra belegondolnod abba, hogy vajon mi az, ami elveszi a felszabadultság érzését tőled és nem lenne-e mégis jobb, ha leráznád a láncaidat végre, ha a boldogságodra koncentrálnál. Talán az első lépések nehezebbek, de senki nem mondta, hogy egyszerű megmászni bármelyik hegyet is!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Borzasztóan unod azt, hogy mindenféle izgalom nélkül állsz a vízben, semmi nem történik, egyetlen hullám sem kap fel és sodor magával, épp ezért egyfolytában azon töröd a fejed, hogyan tudnál mégis némi adrenalindús programot elérni, ennek okán olyan extrém kalandok is eszedben jutnak, amelyek már a veszélyes kategóriába tartoznak. Mivel azonban nem kötelező veszélybe sodornod magad, gondolkodj el, ki az, ami ebből a monotonitásból kiránthatna, de mégsem kell a testi épséged kockáztatnod érte. Ha sikerült kiötlened valamit, ne habozz, ugorj fejest a kalandba, hisz holnap nem biztos, hogy áll majd a lehetőség!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyasfajta helyzetben találod magad, amely első pillanatban kissé bonyolultnak tűnik, ám ahogy elmerülsz a részletekben, pontosan látod, hol van a kutya elásva. Nem kell megijedned attól, ami rád vár, sokkal inkább tekints mintegy kihívásként a szituációra. Lesznek majd olyan vészmadarak körülötted, akik megállás nélkül kárognak és vészjóslósan keringenek feletted, de Te senki véleményével ne törődj, ráéreztél a megoldásra, így tehát pontosan tudod, melyik ösvény mentén kell haladnod ahhoz, hogy végül bármifajta pozitív eredményt elérhess! Hajrá!

NYILAS (november 23-december 21)

Gyors egymásutánban változnak a körülmények körülötted, mindig újabb és újabb akadályokat gördítve eléd. Mivel hirtelen nem nagyon tudsz mit kezdeni a nyakadba zúduló feladatokkal, elgondolkodsz rajta, hogy feladod az egészet, hisz ha elsétálsz, a felelősséget sem kell majd vállalnod. Ez azonban számodra is gyávaságnak tűnik, ami tőled abszolút távol áll, épp ezért rázd meg magad gyorsan, igazítsd meg a koronád és indulj harcba, hogy a nap végén büszkén mondhasd el magadról, legalább megpróbáltad!

BAK (december 22-január 20)

számodra ismeretlen feladatokkal találod magad szemben, ám mivel kifejezetten szereted az izgalmas kihívásokat, abszolút bem tudnak megijeszteni, sőt, abszolút nem jelenthetnek majd gondot számodra. Vértezd tehát fel magad egy kis bátorsággal és egymás után oldd meg az előtted álló hívásokat. Még a környezeted szája is tátva marad majd, hisz nem mindenki ismer erről, a kissé vakmerő oldaladról. Büszke lehetsz magadra!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Izgalmas, pozitív fejlemények villanyoznak fel a mai napon, olyan híreket kapsz ugyanis, amelyek végre kimozdítanak az általad kilátástalannak vélt helyzetedből. Ennél jobban nem is alakulhatna a helyzet, érdemes hinned a győzelemben, hisz most visszaigazolást kaptál, hogy igenis érdemes litereket izzadnod érte. Most ne add fel, menj előre és érd el az általad kitűzött célokat! Ennél jobban nem is alakulhat a napod!

HALAK (február 20-március 20)

Számodra fontos embernek nyújtasz segítséget, nem tudod ugyanis végignézni, ahogy szenved és egyre mélyebbre megy a sűrű rengetegben. Épp ezért még azelőtt ragadd meg a kezét, mielőtt bármiféle bajba kerülne, hisz a lelkiismereted györörne, hogy végignézted és nem tettél semmit. Most érdemes tehát mindent félretenned és azon dolgoznod, hogy az illetőt megmentsd attól, ami esetlegesen várhat rá. Ő nagyon hálás lesz neked, te pedig ismét tettél valamit azért, hogy a Világ jobb legyen! Ilyenek az igazi barátok!