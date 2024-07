Napi horoszkóp július 22.: a Bikák jelentős előnyre tehetnek szert, a Nyilasoknak nagyobb vakmerőségre van szükségük a sikerhez

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 22.

KOS (március 21-április 20)

A hét első napján úgy érzed, nehezen tudsz túllendülni egy felemás módon véget ért szituáción, ennek okán nem túl jó a közérzeted sem. Egyfolytában azon kattog ugyanis az agyad, hogyan tudtál volna az utolsó leheleteddel mégis küzdeni a keserű szájíz ellen. Időnként el kell azonban fogadnod, hogy vannak olyan szituációk, amelyeket jobb minél előbb lezárni és elengedni, semmint foggal-körömmel, a saját károdra ragaszkodni hozzájuk. Nyiss új dolgok felé és igyekezz lezárni azokat, amelyek csupán hátráltatnak, de előnyödre semmiképp nem válnak!

BIKA (április 21-május 20)

Már rögtön a hét elején jelentős előnyre tehetsz szert, ami a kötelező tennivalókat illeti, ennek köszönhetően tehát van egy kis szabadidőd arra, hogy magaddal foglalkozz. Szánj minőségi időt a testi-lelki töltődésre, amikor csakis magadra koncentrálsz mindenféle kötelezettség nélküly Gondolj a saját belső harmóniádra is, ne csak mindig a környezetedet szolgáld ki maradéktalanul, munka után kapcsolódj ki olyasfajta tevékenységekkel, amelyek a lelki épülésedet szolgálják és karban tartják az endorfin raktáraidat!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, a hét első napján semmi és senki nem szegheti a kedvedet, már reggel motivációtól duzzadva indulsz el otthonról, szívesen állsz bárki rendelkezésére. Az idő múlásával azonban rá kell jönnöd, hogy egy fenékkel nem fogsz tudni több lovat megülni, éppen ezért érdemes meghúznod egy határvonalat és csak azt bevállalni, ami belefér az életedbe egyetlen napra, minden más, hanyagolható dolgot hagyj hátra. Spórolj az energiáiddal, hiszen nem az a célod, hogy rögtön a hét elején elhasználj minden energiaforrásodat!

RÁK (június 22-július 22)

Általában nem vagy az az ember, aki bagatell helyzeteket eltúloz, a hét elején azonban mégis úgy érzed, hogy mindenki megpróbál elmismásolni egy bizonyos ügyet, számodra viszont abszolút nyilvánvaló az, hogy hol is van a kutya elásva. Amennyiben úgy érzed, hogy érdemes harcolni az igazságért, abban az esetben állj oda határozottan, vállald a felelősséget azért, amiért kell és gondolkodj megoldáscentrikusan. Ha azt látják rajtad ugyanis, hogy egyfajta tenni akarás van benned, abban az esetben elnyerheted a bizalmat és nem fognak beleszólni abba sem, hogy mit miért csinálsz. Ne hagyd magad befolyásolni, egyszerűen józan ésszel gondolkodva oldd meg a szituációt!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Hozzá nem értésed okán feszélyez egy bizonyos szituáció a hét első napján, úgy érzed, teljesen egyedül vagy, nem is igen tudsz mit kezdeni tehát az egész helyzettel. Épp ezért -mielőtt még a fejedre nő a dolog- érdemes segítséget keresned egy nálad hozzáértőbb ember személyében, őt kérd meg, hogy avasson be a rejtelmekbe. Hidd el, sokkal kisebb szégyen az, ha keresel valakit, aki ért hozzá, mintsem takarítani a sok repeszt, amit a hibáidból adódó bomba robbanása hagyna hátra. Ha már te is otthonosabban mozogsz a szituációban, akkor bizony sokkal élvezhetőbbé válik, ám addig is a tanulásé a főszerep!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Egy-egy konfliktushelyzetben a környezeted az esetek döntő többségében téged kér fel arra, hogy a békebíró szerepében foglalj állást, olyan érzékkel tudod ugyanis a bonyolultabb helyzeteket kezelni, amilyenekkel általában sokan nem képesek. Intelligencia ide vagy oda, az egyszerűség azonban képes téged is kiakasztani, a hét elején pedig egy hasonló szituációba kerülsz. Rendkívüli módon kiakaszt az, hogy nem tudod egy bizonyos személlyel megértetni a mondanivalód lényegét, miközben ugyanis te észérveket sorakoztatsz fel, ő csupán végletekben gondolkodik, nem hagyja magát meggyőzni. Épp ezért egyáltalán nem biztos, hogy megéri felesleges köröket futni és olyasféle vitákba belemenni, amelyek a meddő kategóriába tartoznak, egyszerűen engedd el és lépj tovább!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét elején az a fájdalmas felismerés ér, hogy a környezetből többen tulajdonképp csak kihasználnak, hogy semmi más nem vezérel bizonyos embereket körülötted, mint az, hogy az érdekeik szerint minden hasznot kihúzzanak belőled, majd tovább lépjenek és elfelejtsenek. Mivel ez a te értékrendedbe egy cseppet sem fér bele, épp ezért ma érkezett el a pillanat, amikor meg kell húznod egy bizonyos határvonalat annak érdekében, hogy csak azok az emberek maradjanak a bizalom körében, akik kiérdemlik azt. Nem arról van szó, hogy valamiféle kitüntetés a közeledben lenni, csupán csak annyi, hogy nem engeded magad kihasználni. Ne feledd: te vagy az első számú a saját életedben, ami a boldogságot és a kiteljesedést illeti!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét első napján egy bizonyos ügyben homlokegyenest más álláspontot képviselsz a környezeted nagy többségéhez képest, ebből fakadóan elég gyorsan a társaság kakukktojásává válsz. Nyilvánvalóan nem épp a legkomfortosabb érzés számodra ebben a szerepben lenni, mégis van annyi önbecsülésed, hogy kitartasz az álláspontod mellett. Amennyiben azonban meg tud bárki győzni a gondolatmeneted ellenkezőjéről, abban az esetben érdemes mégis rugalmasabban kezelned a helyzetet és mérlegelned, hogy ezúttal talán engedned kellene a huszonegyből. Ne feledd mindig bátran vállalni önmagad az álláspontoddal együtt és örülj annak, hogy más vagy, mint a többiek!

NYILAS (november 23-december 21)

Első ránézésre megrémít a feladat, amivel megbíznak a hét első napján, egy pillanatra megremeg az önmagadba vetett hited is, ám azt is pontosan tudod, hogy ezzel a hozzáállással már bele sem kellene kezdened, hisz ebben az esetben eleve el van rendelve minden. Amennyiben azonban van benned hit és akaraterő, bízol abban a tudásban, amit évek hosszú során át szereztél meg, abban az esetben nem jelenthet problémát az, hogy végül olyan eredményt produkálj, amely elismerésre méltó. Az egész csakis azon múlik, hogy benned van-e az a bátorság és határozottság, ami átsegíthet az első akadályokon!

BAK (december 22-január 20)

A hét első napján kezdenek végre megtérülni azok a befektetett energiák, amelyekkel bizonyos feladatokban igyekszel helyt állni, ez pedig újabb lendületet ad a további küzdéshez, hisz látod, hogy van értelme annak, amit csinálsz. A sok munka mellett találj azonban alkalmat arra is, hogy kipihend magad, hiszen fáradtan nem lehet ugyanazzal a hatékonysággal dolgozni, mint új energiákkal feltöltődve. Minden, amit eddig csináltál, biztos alapokokon nyugszik, attól tehát, mert egy picit lazítasz, még semmi nem fog kárba veszni, nem fog összedőlni, amit felépítettél!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Kivételes tehetséggel rendelkezel ahhoz, hogy képes legyél bizonyos helyzetben fölényes győzelmet aratni, a környezeted pedig emiatt meglehetősen nagy elismeréssel tekint rád, hisz nekik nem biztos, hogy lenne elegendő bátorságuk ahhoz, amihez neked még gondolkodnod sem kell. Büszke lehetsz magadra, mégis légy óvatos, ne szállj el túl messzire, bölcsebben teszed, ha inkább arra koncentrálsz, hogy másoknak is átadd a tudásodat, megadva ezzel a lehetőséget arra, hogy ők is elérjék a hegy csúcsát. Igyekezz megújulni, mindig keress új motivációt annak érdekében, hogy újra és újra jeleskedhess!

HALAK (február 20-március 20)

A hét elején derült égből ér villámcsapásként az a váratlan szituáció, amelyben mindenki az általad dobott mentőövet várja. Mivel már az első pillanatban óriási a felelősség rajtad, épp ezért igyekezz az ehhez mért legnagyobb komolysággal állni a helyzethez. Készíts ütős tervet, vonj be mindenkit, aki hadra fogható és együtt oldjátok meg a problémát. Bízz magadban, hisz a te vezényleteddel és tudásoddal nem lehet gond ezen akadály legyőzése sem. Amennyiben sikerült mindent a régi kerékvágásba állítani, abban az esetben méltóképp ünnepeljétek meg a győzelmet, egyúttal próbáld megértetni a többiekkel, hogy legközelebb óvatosan araszoljanak a szakadék szélén, mert nem tudhatják, hol kezdődik a mélység!