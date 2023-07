Napi horoszkóp július 21.: a Bikák ügyei a terveik szerint alakulnak, az Oroszlánok hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 21.

KOS (március 21-április 20)

Általában rendkívül görcsösen ragaszkodsz bizonyos tézisekhez, amelyeket kigondolsz, nagyon nehezen adsz lejjebb az elveidből, mindenáron szeretnéd a saját akaratodat érvényesíteni. Így azonban nem biztos, hogy mindig el tudod majd érni a céljaidat, hisz be kell látnod, hogy mindent nem tudsz egymagad befolyásolni. A siker érdekében tehát érdemes rugalmasabban kezelni bizonyos helyzeteket, kicsit nem árt néha lazábban kezelni a dolgokat, hiszen a benned lévő teljesítménykényszer miatt rengeteg csalódás érhet az életben. Nyár van, előtted az egész hétvége, add tehát nyugodtan át magad a felhőtlen élvezeteknek, a különböző görcsölnivalókon pedig ne görcsölj annyit!

BIKA (április 21-május 20)

Hosszú idő után végre úgy alakulnak a dolgaid, ahogy annak idején eltervezted, senki és semmi nem próbálja meg befolyásolni az életed és ez rendkívülien megnyugtat. Kicsit lejjebb eresztheted magad, lassíthatsz a tempón, pihenhetsz egy keveset, még nem ajánlott azonban előre innod a medve bőrére, amíg nem tudod magadénak a zsákmányt. Nézz körül, ne csak egyetlen dolgot láss magad előtt, próbáld észre venni az utadba kerülő, új lehetőségeket is. Véglegesen csak akkor zárhatod le a folyamatban lévő ügyet, ha olyan eredmény született, amely elégedetté és boldoggá tesz!

IKREK (május 21-június 21)

Noha nyakadon a hétvége, a kikapcsolódásra történő készülődés helyett téged mégis lefoglal egy elég égető probléma megoldása. Mivel elég precíz vagy ahhoz, hogy megengedd a hibázás lehetőségét, így megfelelő koncentrációval sikerülhet pontot tenned a dolog végére. Hívd fel a barátaidat és szervezzetek közös programot, este pedig menjetek és bulizzatok egy nagyot, hisz ez a legjobb módja annak, hogy kiereszd a fáradt gőzt és csapj egy táncos, mulatós estét! Engedd meg magadnak, hogy kicsit kikapcsolódj, mikor máskor tennéd, ha nem nyáron?

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó munkanapján akkor válik sikamlóssá a talaj a lábad alatt, amikor már majdnem sikerült pontot tenned a jelenleg zajló ügyed végére, ez azonban roppant módon kétségbe ejt, hisz nem tudod, miként tudnád megelőzni a kudarcot. Hidd el, ha sikerül elhessegetni a negatív gondolatokat és nem azzal foglalkozol, hogy miért nem megy simán a folyamat, sokkal inkább a megoldásra koncentrálsz, hamarabb fogod tudni lezárni a folyamatot, mint azt gondoltad volna, Igyekezz tehát a lehető legnagyobb koncentrációval, minden zavaró tényezőt kizárva megtalálni a rendszerbe került porszemet és egyszer, s mindenkorra kitenni a megfelelő írásjelet a mondatod végére!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyasfajta nyomás alól sikerül végre felszabadulnod a hét utolsó munkanapján, amely régóta nehezítette meg az életed, szinte rátelepedve a közérzetedre is. Épp ezért most rendkívülien megnyugtat a tudat, hogy egy darabig biztosan nem lesznek emiatt álmatlan éjszakáid, nagy megkönnyebbülésssel zárod le a dolgot. Most egy kicsit lazíts, hisz nyakadon a hétvége, nyár van, találj tehát olyan programokat, amelyek rólad szólnak és pozitív élményeket tartogatnak! Szép munka volt, büszke lehetsz magadra!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Sok mindent kell szem előtt tartanod ahhoz, hogy hibátlanul tudj befejezni egy igen-igen bonyolult feladatot a hét utolsó munkanapján. A dolog nehézsége a részletekben rejlik, emiatt nem lesz olyan egyszerű, mint amilyennek az elején tűnt, hisz hiába van meg hozzá a megfelelő tudásod és tapasztalatod, így is komoly akadályokat kell megugranod ahhoz, hogy sikerrel abszolváld a kihívást. Koncentrálj, ne hagyd magad kizökkenteni, mert minél inkább eltereled a figyelmed, annál nehezebbé válik a feladat elvégzése. Ez most a prioritás, mely mindennél fontosabb, s jó eséllyel az előtted álló hétvégét is fel kell áldoznod a siker oltárán!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Ugyan nem minden alakul a terveid szerint a hét utolsó munkanapján, mégsem tiltakozol, hisz tudod, hogy nem lehet mindig pontosan kiszámítani a dolgok előrehaladását. Noha te a tervezhetőség híve vagy, ebben az esetben kivételesen neked is könnyebbséget jelent, ha csupán sodródsz az eseményekkel, abban bízva, hogy magától jön a megoldás. Lehet, hogy nem így lesz, ám ezúttal mégis érdemes a pillanatnak élned, a jövő miatt pedig ráérsz aggodalmaskodni, ha jelenné válik!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó munkanapján akad valaki, aki minden erőfeszítésével támogat egy elég kiélezett helyzetben, ami rendkívül jóleső és megnyugtató érzés számodra. Légy azonban óvatos, hisz korántsem biztos, hogy az illető nem minden rossz szándék nélkül áll mögötted, könnyen lehet, hogy a te ügyeden keresztül kívánja felhívni magára a figyelmet, ez viszont nemhogy nem jelent segítséget neked, egyenesen bajba is sodorhat. Ne dőlj tehát be mindenkinek, aki látszólag kiáll melletted, te csakis a saját érdekeidet képviseld, nincs ugyanis szükséged hol-mi bekiabálókra ahhoz, hogy érvényesítsd az akaratodat!

NYILAS (november 23-december 21)

Kellemes csalódás ér a hét utolsó munkanapján, olyan hírt kapsz ugyanis, amire nem számítottál, ám annál jobb hatással lesz a közérzetedre. Mostantól nem kell aggódnod amiatt, miként legyen tovább, hisz az élet megoldja a poblémát és segít megszüntetni a bizonytalanságot. Amikor már azt hinnéd, veszendőbe ment minden, akkor derül ki, hogy tulajdonképp bármikor bármi megtörténhet. Most már nyugodt szívvel lélegezhetsz fel és adhatod át magad a hétvégi feelingnek!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó munkanapjára kezdesz besokallni, rendkívül frusztrálónak találod ugyanis, hogy megállás nélkül mindenki a nyakadba zúdítja a megoldandó problémáit, ám mivel senkit sem szeretnél megbántani, épp ezért egyfajta jó pszichológusként meghallgatod a környezeted búját-baját. Mások kétségtelenül hálásak neked, abszolút népszerű is vagy, emellett azonban a saját megoldandó feladataid abszolút háttérbe szorulnak. Eljött tehát a pillanat, amikor meg kell húznod egy határvonalat és diplomatikus magyarázatot adva kilépned az alkalmi lelkisegély szolgálatból, hiszen a te ügyeid legalább olyan fontosak, mint mások problémái. Ne félj, amennyiben emberi hangnemet választasz, abban az esetben nem fogják zokon venni a mondanivalódat!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Kissé tanácstalan vagy, nem igazán látod az aktuálisan meghozandó döntésed következményeit, szeretnél minél kevesebb kockázatot vállalni, hisz nem az a cél, hogy egyetlen ballépés következtében a szakadékba zuhanj. Épp ezért szükséged van most arra, hogy leülj és hideg fejjel végig gondolod, merre kell indulnod. Bízz abban, amit érzel, higgy abban, hogy képes vagy a megfelelő taktikával elérni a célod. Nem lesz baj, de ne késlekedj, mert amit ma megtehetsz, nem érdemes holnapra halasztanod, amennyiben ugyanis nem indulsz el időben, abban az esetben szinte biztosan lemaradsz a nagy lehetőségről.

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó munkanapján valaki akaratodon kívül próbál belerántani egy igen kellemetlen szituációba, amiből te jól biztosan nem jöhetnél ki. Neked azonban szerencsére helyén az eszed, nem mész bele tehát olyasféle, rád nézve veszélyes helyzetbe, amiért később komoly felelősséget kellene vállalnod. Pontosan tudod a határaidat, igyekezz tehát ezeken belül maradni és hozd a másik értésére, hogy te nem leszel a megfelelő partner a saját akarata érvényesítésére. Ha emiatt neheztelne rád, ne bánkódj, hisz ezek szerint csupán fel akart használni valamire.