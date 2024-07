Napi horoszkóp július 2.: az Ikrek megvédhetik az emberi méltóságukat, a Szüzek kissé átlépik a szabályokat

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 2.

KOS (március 21-április 20)

Nem igazán vagy hozzászokva ahhoz, hogy mások mutassák, merre kell menned, ám időnként akármennyire is igyekszel, nem tudod befolyásolni az eseményeket, a mai nap folyamán pedig olyasfajta szituációba keveredsz, amelyben te is a gépezet része vagy és az olajozott működés érdekében alkalmazkodnod kell a környezetedhez. Emiatt eleinte kissé frusztráltnak érzed magad, ám ha jobban belegondolsz, kifejezetten jól jön az, hogy a felelősség nem téged terhel, hanem egyszerűen csak mindenféle nyomás nélkül sodródhatsz az árral. Ne akard mindenáron magadhoz ragadni az irányítást, próbáld ki, milyen a másik oldalon állni!

BIKA (április 21-május 20)

Mivel borzasztóan fárasztó, zsúfolt életet élsz jó ideje, épp ezért mostanra kezded érezni azt, hogy sokkal kevésbé bírod a terhelést, mint annak előtte. A mai nappal jött tehát el az ideje annak, hogy a sok tennivaló helyett saját magadat helyezd egy kis időre előtérbe. Érdemes megfontolnod, hogy egy kis időre szabadságra mész, de legalább ezt a napot szánd a teljes kikapcsolódásra, minden kötelezettséget félretéve foglalkozz azokkal a dolgokkal, amelyek a lelki és testi épülésedet szolgálják és amelyek csak a te érdekedben és akaratodból történnek. Hidd el, sokkal hatékonyabban fog menni minden, ha lehetőséget adsz magadnak egy kis feltöltődésre!

IKREK (május 21-június 21)

Akad valaki a környezetedben, akinek nem vagy épp túl szimpatikus, épp ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy hátráltassnnon vagy ártson neked. Mivel azonban téged ennél sokkal keményebb fából faragtak, épp ezért mindenképp hozd a tudtára, hogy pontosan tisztában vagy vele, mire megy ki a kisded játéka és a végsőkig ellenállsz majd, bármivel is próbál ártani neked. Ne hagyd magad, hiszen te sokkal-sokkal erősebb vagy az efféle kisstílű embereknél!

RÁK (június 22-július 22)

Apró botlás miatt bosszankodsz a mai nap folyamán, azt gondoltad ugyanis, hogy egy kiemelt feladat kapcsán nem csúszhat hiba a számításodba. Emiatt most rendkívül frusztrált vagy, illetve fogalmad sincs a hogyan továbbról sem. Nem érdemes azonban sokáig a negatív előjelű érzésekben ragadnod, jobban jársz, ha megoldás centrikusan tekintesz a helyzetre és olyan kulcsot keresel, ami beleillik annak a siker kapujának zárjába, amelyet mindenképp szeretnél kinyitni. Ha arra koncentrálsz, hogy a helyzeten mérgelődj és megmakacsolod magad, akkor viszont számolnod kell azzal, hogy nem fogod tudni sikerrel abszolválni a feladatot és esetleg elég komoly eredmény úszhat el. Minde. csak a te hozzáállásodon múlik! !

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét második napján rég nem látott ismerős keres fel, akivel jó ideje nem volt alkalmad találkozni, ám most annál nagyobb melegség önti el a szíved az illető láttán. Töltsetek egy kis időt együtt, igyekezzetek minden eddig elmaradt beszélgetést pótolni és egy napra felejtsétek el a kötelező feladatokat, neked például határozottan jót fog tenni az, hogy kikapcsolsz, s félreteszel mindent, ami nyomaszt. Kifejezetten bearanyozza a napodat az illető, bizonyára gyakrabban kellene találkoznotok, ha ennyire pozitív hatással van rád!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az esetek döntő többségében abszolút szabálykövető vagy, aki nem szereti a saját hátárait sem átlépni, legyen szó bármiről. Noha a hét második napján sem kívánsz különösebben renitenskedni, a helyzet mégis úgy hozza, hogy nem feltétlenül tudsz az általad szabott keretek között maradni. Nyugtasd meg a lelkiismeretedet azzal, hogy egy nemes cél érdekében rúgod fel a szabályokat, de arra mindenképp ügyelj, hogy erkölcsileg elfogadható keretek között maradj és ne árts másoknak. Ne aggódj, nem minden nap történik ilyesmi, holnaptól majd ismét visszabújhatsz a jó kislány szerepébe!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második napján egy hozzád eléggé közel álló ember keres fel a problémájával, remélve, hogy te leszel az, aki majd segítséget tud nyújtani ebben az ügyben. Mielőtt azonban gondolkodás nélkül állást foglalsz valamiben, esetleg felelőtlen ígéreteket tennél, érdemes végigzongoráznod, hogy a tetteidnek mi lehet a következménye mind rád, mind pedig az illetőre nézve. Csak abban az esetben vállalj bármit is, ha tisztában vagy a dolog kockázatával és pontosan tudod, hogy mit csinálsz. Ellenkező esetben a nagy jótékonykodással bajba kerülhetsz te is és az a személy is, aki a segítséget tőled remélte! Csak óvatosan, nehogy megüsd a bokádat!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A mai nap folyamán nem igazán vágysz nagy kalandokra és kihívásokra, egyszerűen csak jól esik mindent a megfelelő tempóban csinálni, majd este összebújni a szerelmeddel és együtt megnézni egy filmet. Ma valahogy nem zavar az sem, ha furcsállják az emberek körülötted, hogy miközben lehet, hogy komolyabb dolgod lenne, te elodázod a feladatot. Ugyan senkinek nem tartozol elszámolni valóval, mégis aki fontos a számodra, annak magyarázd el, hogy időnként neked is szükséged van kis lazításra. Jól teszed, ha a számodra értékes emberekre összpontosítasz, hiszen szükséged van a lelki feltöltődésre, amelyet semmivel sem érdemes felcserélned!

NYILAS (november 23-december 21)

Túl hosszasan rágódsz a múltban történt eseményeken, nehezen zársz le bizonyos helyzeteket. Ez történik veled a hét második napján is, egy általad kedvelt folyamat a végéhez közeledik, ami kifejezetten elszomorít. Nem érdemes emiatt azonban melankóliába süllyedned, gondolj bele, hogy mennyi minden új dolgot hozhat a jövő, próbálj úgy tekinteni a helyzetre, hogy lehet, hogy ez most véget ér, ezzel együtt viszont el is kezdődik egy másik fejezet, ami rengeteg pozitívumot tartogathat a számodra. Légy nyitottabb és rugalmasabb annak érdekében, hogy mindig megújulhass és valami maradandót alkothass!

BAK (december 22-január 20)

Akad valaki a környezetedben, aki minden fórumot kihasznál arra, hogy felülkerekedjen rajtad és irányítson, ami téged roppant módon idegesít. Pontosan tudod ugyanis, hogy az illető hozzád képest nem rendelkezik elegendő tapasztalattal, ennek ellenére folyamatosan osztja az észt. Épp ezért a lehető leghamarabb hozd a tudtára, hogy abszolút hidegen hagy a mondanivalója, hiszen te a saját utadat kívánod járni mindenféle külső segítség nélkül az ilyesfajta kioktatásra pedig a legkevésbé sincsen szükséged. Ne hagyd magad!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nagy dologra készülsz, amibe nem lehet csak úgy gondolkodás és előzetesen kidolgozott terv nélkül beleugrani, ezért a hét második napját használd fel arra, hogy a külvilágot annak befolyásoló tényezőivel együtt kizárd és a legapróbb részletekig mindent végiggondolj. Bár teljesen nem tudsz a meglévő feladataidra koncentrálni, ennek ellenére pontosan tudod, hogy ezt az áldozatot most meg kell hoznod annak érdekében, hogy végül elérd azt, amire mindig is vágytál. Hidd el, amikor mások még keményen dolgoznak, te már nyugodtan, hátradőlve figyelheted majd őket!

HALAK (február 20-március 20)

A hét második napján hagyhatod, hogy mások vegyék át az irányítást, te pedig egyszerűen csak a háttérből figyelheted az eseményeket. Nem sokszor adódik alkalmad arra, hogy mindenféle felelősség nélkül, hátradőlve pihenhess, amíg mások dolgoznak, épp ezért használj ki minden pillanatot, hisz ki tudja, meddig áll fenn ennek a lehetősége. Ma légy nyitott mindenre, hisz olyan dolgokban próbálhatod ki magad, amelyekre máskor nem biztos, hogy alkalmad adódik. Az élet tele van élményekkel és új kalandokkal, melyek most csakis rád várnak!