Napi horoszkóp július 19.: a Rákok egyedülálló ajánlatot kapnak, a Mérlegek napját kedves gesztus aranyozza be

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 19.

KOS (március 21-április 20)

Hirtelen felindulásból, fejjel a falnak rohanva kívánsz megoldani egy szituációt a hét utolsó munkanapján, olyannyira idegesít a helyzet. Próbálj azonban megnyugodni, igyekezz higgadtan végiggondolni az útvonalat, mielőtt egy fájdalmas tapasztalással gazdagodhatsz. Minél forróbb fejjel küzdesz ugyanis valamiért, annál kevésbé tudsz racionális döntéseket hozni, márpedig enélkül nem-igen fogsz tudni kimagasló eredményeket elérni. Zárd ki a külvilágot, gondold végig, hogyan oldod meg a helyzetet és csak akkor húzd fel a hétmérföldes csizmádat, ha pontosan tudod, mit és miért fogsz csinálni, addig ne mozdulj egy tapodtat se!

BIKA (április 21-május 20)

Konfliktusba keveredsz valakivel a hét utolsó munkanapján, ráadásul a te hibádból, hisz a részletekkel tisztában nem lévén tévesen ítélsz meg egy bizonyos szituációt, amelyről azt gondolod, hogy téged is belekevertek. Mielőtt azonban magadra haragítanál többeket is a környezetedben, előtte igyekezz az érintett személlyel kapcsolatban lépni és meggyőződni róla, valójában mi és hogyan történt. Teljesen felesleges ugyanis kínos beszélgetésekbe keveredned addig, amíg nem jártál teljesen utána az igazságnak. Ne bánts meg másokat csak azért, mert valaki -aki ráadásul hajlamos a nagyotmondásra- olyasmit terjesztett veled kapcsolatban, amiből egy szó sem igaz!

IKREK (május 21-június 21)

Rendkívüli intenzitással dolgozol valamin a hét utolsó munkanapján, semmi nem hagy kizökkenteni, hiszen minél előbb végezni szeretnél a rád bízott feladattal, mielőtt átadod magad a hétvégénen. A nagy kapkodásban azonban egyre nagyobb az esélye annak, hogy hibázol, s akkor félő, hogy kezdheted majd az egészet elölről. Érdemesebb ezért jobban figyelned a részletekre is, hisz ugyan lehet, hogy így tovább tart majd munka, de biztosan jobb eredményt produkálsz és nagyobb elismerést vívhatsz ki a feletteseidtől. Ne feledd: lassan járj, tovább érsz!

RÁK (június 22-július 22)

Olyasfajta lehetőséget kínálnak fel neked a hét utolsó munkanapján, amely az első pillanatban teljesen hihetetlennek tűnik számodra. Mivel azonban megvan a helyzet árnyoldala is, hiszen ez a tizenkilencre lapot húzni tipikus esete, így pontosan tudod azt is, hogy elég nagy a kockázat, hisz egyetlen hibás döntés nyomán esetleg minden el is veszíthetsz a másodperc törtrésze alatt. Mindemellett pontosan tisztában vagy a céljaiddal, épp ezért ne hagyd, hogy bármi elrettentsen, hisz beláthatod, hogy ha nem szeretnél életed végéig bizonytalanságban élni, akkor időnként bizony kénytelen leszel nagyobbat kockáztatni. Hajrá, aki mer, az nyer!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki szívességet kér tőled a hét utolsó munkanapján, amellyel azonban te egyáltalán nem értesz egyet, az elveiddel ugyanis tökéletesen ellentétben áll. Azt biztosan tudod, hogy nem szeretnél még csak a helyzet közelébe sem menni, azt azonban nem tudod, hogy miképp mondj a kérésre nemet. Általában véve mindenki a segítőkészség mintaképeként ismer, most mégis úgy érzed, hogy nem szabad beszállnod ebbe a körhintába. Amennyiben ennyire ódzkodsz az egésztől, abban az esetben ne hezitálj sokat ha érzed, hogy saját magadat is bajba keverheted, különben mindenki ki fog használn. Hidd el, ettől még nem leszel rosszabb ember, egyszerűen csak képes felelős döntést hozni, amellyel megelőzheted, hogy egy ostobaság miatt megüsd a bokádat!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Akad valaki a környezetedben, akiről pontosan látod, hogy nem épp a megfelelő irányba halad és mivel sokat jelent az illető neked, épp ezért mindenképp szeretnéd megóvni a kudarctól. Ennek érdekében nincs más választásod, mint őszintének lenni még akkor is, ha esetleg mellbevágóan hat majd rá. Pontosan tudod ugyanis, hogy másként aligha győzheted meg, mint azzal, ha szembesíted a realitással. Ne legyen emiatt lelkiismeret-furdalásod, hiszen egyszerűen muszáj valakinek felvilágosítania arról, amit most még nem hajlandó észrevenni. Amennyiben képes arra, hogy belássa az igazadat, abban az esetben ő is hálás lesz neked és még te is nyugodtabban fogsz tudni aludni, hisz megtettél minden tőled telhetőt egy számodra fontos emberért!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó munkanapját olyan váratlan esemény dobja fel, amelyre abszolút nem számítottál, épp ezért ér meglepetésként, arról már nem is beszélve, hogy a számodra jelenleg a mindent jelentő gesztus olyan személytől érkezik, akiről soha nem is feltételeztél volna ilyesmit. Ettől a pillanattol teljesen másképp látod a világot, visszakaphatod ugyanis kissé az emberekbe vetett hitedet, amely már-már elveszni látszott a ködben. Jó érzés tudni, hogy ebben a rohanó világban vannak még emberek, akik akkor lépnek színre, amikor másnak lehetséges módon a legnagyobb szükség van a jelenlétükre. Semmiképp ne hagyd viszonzatlanul a kapott gesztust, hiszen a világot a kölcsönös odaadás viszi előbbre!!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A tágabb ismerősi körödben akad valaki, akinek bejön a stílusod, szeretne veled közelebbről is megismerkedni, amelyet minden fórumon a tudtodra is ad. Te azonban egy kissé túlzott nyomulásként éled meg az illető próbálkozásait, ennek megfelelően eléggé elutasítóvá válsz. Mivel felnőtt emberként el tudod dönteni, hogy ki és milyen szándékkal próbálkozik nálad, épp ezért érdemes feltérképezned az illető szándékait, hisz korántsem biztos, hogy ki akarna használni, sőt, mi több, lehet, hogy ha közelebb engeded magadhoz, akkor rájössz, hogy nem is áll olyan távol tőled a gondolkodásmódja, illetve az értékrendje. Ne aggódj, egy beszélgetés után még úgysem kapsz házassági ajánlatot!

NYILAS (november 23-december 21)

Egy számodra fontos ügyben nem jársz sikerrel a hét utolsó napján, valaki ugyanis akaratán kívül bizonytalanságot ébreszthet benned és elhitetheti veled, hogy nem vagy alkalmas az adott feladat teljesítésére. Később te is beláthatod , hogy nem épp a legjobb ötlet kívülállókra hallgatni, hiszen ha hagyod magad befolyásolni, azzal egyetlen métert sem leszel beljebb. Önmagadnak okozol inkább csalódást, mert azt gondolod, hogy mindig kész vagy mások szempontjaira figyelemmel lenni. Ha azonban őszintén hiszel abban, amit csinálsz, akkor ne hagyd magad, állj ki a saját elveidért, hisz ha örökké a bolondját járatják veled, akkor miképp tudsz bármifajta sikert elérni, nem igaz?

BAK (december 22-január 20)

Általában véve borzasztó görcsösséggel ragaszkodsz bizonyos dolgokhoz, ennek köszönhetően képtelen vagy elengedni olyan helyzeteket, amelyekből már mások számára is jól láthatóan az ég adta világon semmit nem lehet kihozni. Mindennek ellenére beláthatod, hogy amennyiben nem tanulod meg lazábban venni az életet, s azt, hogy nem érdemes olyasmibe kapaszkodni, ami csak visszahúz, abban az esetben örökre a dagonyában ragadsz majd, míg mások az általuk alakított útvonalon haladnak majd. Hidd el, a folytonos és görcsös ragaszkodásnak hosszútávon semmi pozitív hozadéka nem lesz, tulajdonképp ez a lehető legrosszabb, amit csak csinálhatsz. Szabadulj meg a láncaidtól és inkább a jövőbe tekints, mert ha leragadsz a múltban, akkor bizony csak nézheted, ahogy az élet elmegy melletted, te pedig leragadva állsz majd és el sem hiszed, hogy ilyen megtörténhet!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó munkanapján képtelen vagy elfogadni azt, hogy egy bizonyos ügy nem az elképzeléseid szerint alakul annak ellenére, hogy érzésed szerint mindent megtettél a sikerért. Ne csüggedj azonban, inkább gondold végig, hol hibázhattál és legközelebb mit kellene másképp csinálnod ahhoz, hogy egy ütősebb taktikával úgy teljesíthess, ahogyan azt magadtól elvárod. Egyelőre még hiányzik belőled a kitartás és az akaraterő ahhoz, hogy gond nélkül a kisujjadból rázd ki a megoldást. De be kell látnod, a siker nem hullik csak úgy az öledbe, a tudás és a tapasztalat ugyanis önmagában kevés ahhoz, hogy dobogó legfelső fokára állhass, ahhoz kemény munkára, kitartásra és igen nagy akaraterőre van szükség!

HALAK (február 20-március 20)

Kezd kétségbe ejteni a tudat, hogy nem az általad elvárt tempóban haladnak a rád bízott feladatok a hét utolsó munkanapján, ezen kívül rendkívüli módon frusztrál az is, hogy nem igazán tudod befolyásolni az eseményeket, csupán megtenni minden tőled telhetőt, az eredmény azonban érzésed szerint nem rajtad múlik. Ezen a ponton fogalmad sincs igazán, hogy mi lenne az, amin változtatnod kellene ahhoz, hogy minden sínre kerüljön és végre elérhesd a célodat. Egyetlen dolgot ne feledj: akaraterő, céltudatosság és kitartás nélkül semmi nem megy. ezek nélkül teljesen el leszel veszve bármilyen jellegű célkitűzés élérésében. Higgy magadban, hiszen ha van benned kellő hit, magabiztosság és akaraterő, akkor játszi könnyedséggel juthatsz fel a legmagasabb csúcsokra is!