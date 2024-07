Napi horoszkóp július 17.: a Rákok komoly célokért küzdenek, a Szüzeknek érdemes kevesebb vasat a tűzben tartaniuk a siker érdekében

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 17.

KOS (március 21-április 20)

Olyasmivel kapcsolatosan kell fontos döntést hoznod a hét közepén, amely mindenképp hatással lehet a jövődre. Ahhoz azonban, hogy nyugodtan végiggondolhass mindent, semmiképp nem a nyüzsgésben, a tömeg közepén kell neked is bolyongani, sokkal inkább érdemes elvonulnod a világ elől annak érdekében, hogy semmiféle zavaró tényező ne terelhesse el a figyelmedet és ne zökkenthessen ki az alfa-állapotból. Szánd erre a mai napot, mindent alaposan gondolj végig, vedd számításba a legapróbb részleteket és úgy hozd meg ezt a bizonyos döntést, hogy teljesen biztos vagy a dolgodban. Hidd el, nagy megkönnyebbülés lesz számodra is pontot tenni valaminek a végére!

BIKA (április 21-május 20)

Parázs vitába keveredsz a hét közepén valakivel, aki közel áll ugyan hozzád, de időnként az agyadra tud menni a makacsságával. Mielőtt azonban elítéled bármiért is, gondolj bele, mit érezhet ő és hogy hol van az az arany középút, amit meg kell találnotok ahhoz, hogy sikerüljön felülkerekednetek az aktuális problémán. Ehhez viszont neked is engedned kell kicsit az elveidből, legyél megoldáscentrikus, ne akard mindenáron kötni az ebet a karóhoz. Olyan közös nevezőre törekedj, amely még neked is elfogadható, illetve mindkettőtöknek járható út lehet!

IKREK (május 21-június 21)

A hét közepén gyakorlatilag a szakadék szélen próbálsz egyensúlyozni, miközben folyamatosan az lebeg a szemed előtt, hogy mi lesz, ha elveszíted az egyensúlyodat és lezuhansz. Mivel ez a folyamatos félelem roppant sokat kivesz belőled minden értelemben, épp ezért érdemes biztonságosabb zónát keresned ahhoz, hogy a kockázatokat elkerülve élvezhesd azt, amit csinálsz. Ha ugyanis folyton az lebeg a szemed előtt, hogy mi lesz, ha leesel, akkor azt bizony előbb vagy utóbb, de biztosan be fogod vonzani! Amennyiben szeretnél sikerre vinni valamit, ami fontos számodra, abban az esetben érdemes olyan utat választanod magadnak, amit a legbiztonságosabbnak gondolsz!

RÁK (június 22-július 22)

Komoly célokért küzdesz a hét közepén, gyakorlatilag teljesen elvakultan mész előre, semmi mást nem látsz, mint a hegycsúcsot, amit mindenáron el szeretnél érni. Ennek következtében képtelen vagy más dolgokra koncentrálni, csak az érdekel, hogy a célodat megvalósíthasd. Próbálj azonban más tényezőket is figyelembe venni, engedd, hogy a kitűzött céltól független dolgok is látótérbe kerülhessenek. Ha beszorítod a fejed egy csőbe és semmi mást nem engedsz a közeledbe, akkor bizony számos olyan dologról csúszhatsz le, ami hozzásegít a majd a siker eléréséhez. Próbálj több szempontot figyelembe venni, az ugyanis, amit most csinálsz, cseppet sem fogja meggyorsítani a folyamatot, sőt…!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Miközben úgy érzed, megtaláltad a helyedet és jól érzed magad a bőrödben, mégis elégedettségedet beárnyékolja az a tudat, hogy vannak a körülötted olyan személyek, akik megpróbálnak beleszólni az életedbe, unos-untalan jó tanácsokkal látnak el, kéretlenül folyamatosan ott lihegnek a sarkadban. Mivel nálad is van egy pont, amin a békesség érdekében nem tanácsos túlmenni, épp ezért legyél határozott, állj a sarkadra és hozd a tudtukra, hogy köszönöd, de abszolút nincs szükséged semmiféle életvezetési tanácsra, azt ugyanis, ahol most tartasz, csakis a saját erődből érted el. Ne engedd, hogy nyomulásukkal a fejedre nőjjenek, te csak menj tovább az utadon és ne foglalkozz ezekkel az emberekkel!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Túl sok szálat mozgatsz egyszerre a hét közepén, próbálsz több fronton is helyt állni, ennek következtében azonban egy idő után azt veszed észre, hogy kezded elveszíteni a fonalat. Beláthatod egy ponton, hogy képtelenség ennyi mindennel foglalkozni egy időben, bármennyire is vagy talpraesett ugyanis, te sem tudsz mindenhol ott lenni és top formát nyújtani, épp ezért estél bele abba a hibába, hogy a mennyiség a minőség rovására ment. Próbálj kicsit lejjebb adni a felvállalt terhekből, igyekezz megtalálni az egyensúlyt, amellyel még nem okoz gondot az, hogy jól teljesíts! Te is emberből vagy, ezt mindig tartsd szem előtt!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy érzed, a hét közepén teljesen jó úton haladsz ahhoz, hogy elérd a kitűzött célodat, minden a legnagyobb rendben is van, egészen addig, amig bele nem botlasz valakibe, aki mindenáron hátráltatni szeretne. Semmiképp ne engedj a nyomásnak, ne hagyd magad befolyásolni, csakis arra koncentrálj, hogy tovább menj azon a vonalon, amelyen elindultál. Mindig is lesznek majd olyanok, akik beleszólnak a dolgodba, akik nem akarják majd az igazadat, ám ha kellőképpen határozott vagy, tudatában annak, hogy ki és miért akad az utadba, semmi nem jelenthet legyőzhetetlen akadályt.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét közepén nem szorongat semmiféle határidő, mely lehetőséget ad arra, hogy egy rövid időre visszavonulót fújj és valamiképp rendezd magadban a gondolataidat. A kötelező feladatokat letudva keress olyan helyet és alkalmat, amely lehetővé teszi, hogy csak önmagadra figyellj, hogy mindent helyre tegyél a fejedben, ami eddig bizonytalan volt. Csak akkor szervezz bármit is bárkivel, ha sikerült mindenben dűlőre jutnod, hidd el, sokkal nyugodtabb és kiegyesúlyozottabb leszel, ha a helyükre kerültek a dolgok minden tekintetben. Ami hátráltat, hagyd hátra, ami előrevisz, arra pedig figyelj oda, ilyen egyszerű az egész!

NYILAS (november 23-december 21)

A várakozásaidnak megfelelően alakul minden körülötted a hét közepén, rendkívüli módon megnyugtat tehát a tudat, hogy fut a szekér és neked nem kell különösebben rágörcsölnöd semmire. Figyelj azonban arra, hogy ne lazulj el teljesen, próbálj azért figyelni mindenre, ne hajtsd a lovat, de tartsd a kezedben a gyeplőt és okosan menj előre. Jóllehet, most nincs semmiféle zavaró tényező, de bármikor hozhatja úgy is a helyzet, hogy hirtelen kell észnél lenned és hatékonyan cselekedned. A legmagabiztosabb úgy tudsz lenni, ha nem lankad a figyelmed, miközben hátradőlve gyönyörködsz a kilátásban. Légy résen, akkor semmi baj nem történhet!

BAK (december 22-január 20)

A hét közepén valaki számára eget rengető problémával keres fel, a tanácsodat, illetve a segítségedet kérve. Te nagyon szívesen segítesz neki, ám biztosítsd róla, hogy a helyzetet helyette megoldani sem nem tudod, sem pedig nem akarod. Igyekezz meghúzni egy határvonalat, ne vállalj olyasmit, amiből rosszul jöhetsz ki vagy ami mások kárára válhat, téged kellemetlen helyzetbe sodorva ezzel. Segítő szándékod roppant nemes dolog, hálás is érte a környezeted, de ne mindenáron, gondolkodás és a kockázatok figyelembe vétele nélkül cselekedj!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Általában véve borzasztóan nehezen tűröd a változást, a végsőkig ragaszkodsz bizonyos élethelyzetekhez, illetve szokásokhoz. Annak ellenére sem tudsz kilépni egy-egy szituációból, hogy már magad is látod, nem lehet többet kihozni belőle. Egészen az utolsó pillanatig kitartasz, hátha jön egy isteni szikra, amely meghozza a megvilágosodást. Ne akarj azonban ennyire görcsösen kapaszkodni valamibe, hiszen az csak hátráltat abban, hogy továbblépj és nyithass az új dolgok felé. Hidd el, vannak olyan ügyek, amelyekhez nemhogy ragaszkodni nem érdemes, de jobb, ha mihamarabb elengeded őket!

HALAK (február 20-március 20)

Általában véve áldozatkészen állsz mások rendelkezésére, valahogy mindig úgy hozza az élet, hogy pont jó időben vagy jó helyen. Emiatt a népszerűségi indexed az egekben van, ám közel sem biztos, hogy a te szempontodból ez a legideálisabb is. Miközben ugyanis Teréz anya szerepében átöleled a fél világot, közben elfelejtesz a saját dolgaiddal foglalkozni, emiatt sokszor azon kapod magad, hogy vagy későn vagy az utolsó utáni pillanatban tudsz pontot tenni a folyamatban lévő ügyek végére. Ennek elkerülése érdekében érdemes tehát előbb a saját dolgaidat rendezni, utána bátran jótékonykodhatsz másokkal!