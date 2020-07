Napi horoszkóp július 15.: a Kosok új dologra vállalkoznak, az Oroszlánok bátran kiállnak magukért

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 15.

KOS (március 21-április 20)

Unod az állandó anyagi bizonytalanságot, eleged van abból, hogy abszolút kiszámíthatóan kell élned az életed, hisz ha váratlan kiadás jön, azonnal a szakadék szélére kerülsz. Épp ezért olyasfajta vállalkozás elindításában gondolkodsz, amely hosszabb távon jövedelmező lehet számodra, amely egyfajta anyagi biztonságot ad és nem kell éjt nappallá téve azon aggodalmaskodnod, mi lesz, ha beüt a krach. Mivel azonban ez a vállalkozás nyilvánvalóan anyagi befektetéssel jár, épp ezért jól gondold meg, készíts precíz költségvetést és mindent kalkulálj bele, hogy később ne érhessen negatív előjelű meglepetés! Vágj bele, hisz a karosszékből semeddig nem fogsz eljutni!

BIKA (április 21-május 20)

A mai nap olyasfajta programot tartogat számodra, amelyre régóta vágytál és olyan élményt adhat, amely hosszú időre maradandó lehet. Épp ezért végezd el a legfontosabb teendőidet és add át magad az öröm forrásának! Amennyiben még több feladatot testálnának rád, nyugodtan utasítsd vissza, kérj haladékot, hisz régóta vártál erre a napra. Hidd el, ha egyéb hétköznapokon lelkiismeretesen végzed a munkád, ezáltal benne vagy a bizalom körében, nem jelent majd gondot a feletteseidnek, ha kérsz egy szabad délutánt! Töltődj, hisz időnként neked is szükséged van rá!

IKREK (május 21-június 21)

Akaratodon kívül olyan helyzetbe kerülsz, amely a legkevésbé sincs ínyedre, épp ezért minden kibúvót kitalálsz, csakhogy menekülhess. Nem biztos azonban, hogy bölcs döntés állandóan futásban lenni, sokkal okosabban teszed, ha erőt veszel magadon, megállsz egy pillanatra és szembenézel a helyzettel. Hidd el, nem te vagy az egyetlen, akinek időnként nagyobb volumenű dolgokkal kell megbirkóznia, ahelyett tehát, hogy önsajnálatba kezdenél, légy bátor és merd bevállalni a nehezebb helyzeteket is!

RÁK (június 22-július 22)

A célegyenesben kezdesz botladozni, nem összpontosítottál ugyanis 100%-kal arra, amire kellett volna. Emiatt most hatalmas csalódást érzel, úgy gondolod, hogy hiábavaló volt minden befektetett idő és energia. Ne keseregj azonban túl sokáig, vond le a megfelelő konzekvenciát, vésd bele az emlékezetedbe, hogy mi történt, így legközelebb hasonló helyzetben azonnal eszedbe jut, mit rontottál el, s a dolog megtanított arra is, hogy versenyhelyzetben egyetlen pillanatra sem szabad lazítani! Nyugi, ez a hajó ugyan most elúszott, de a világ tele van új kihívásokkal. Hajrá, lesz ez még jobb is!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Fojtogatónak érzed azt, hogy valaki folyamatosan számon kér rajtad valamit, s ezt nem tudod hova tenni, nem vagy képes megfelelően kezelni a helyzetet, amivel viszont az illető malmára hajtod a vizet. Legyen benned tartás, s ha kellőképp magabiztos vagy és meg vagy győződve az igazadról, eljött a pillanat, hogy keményen kiállj magadért és mindenkinek hozd a tudtára, veled bizony nem lehet szórakozni! Meglátod, ha szembeszállsz azokkal az emberekkel, akik megpróbálnak hatalmaskodni feletted, nem fognak többé próbálkozni! Ne hagyd magad, mutasd meg, hogy kemény fából faragtak!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Túl magasra tetted a mércét önmagaddal szemben, emiatt folyamatos kudarcokba futsz bele, ami nagy csalódással tölt el. Eljött tehát a pillanat, amikor mérlegelned kell, hogy akarsz-e sikerélményeket, amelyek a további munkádhoz is lendületet adnak, vagy ragaszkodsz a magad szabta teljesíthetetlen követelményekhez, ám akkor ne nagyon reméld, hogy jelentős erredményeket könyvelhetsz el. Szóval döntsd el, mit akarsz, de nem érdemes felesleges vesszőfutást folytatnod, gondolkodj olyan perspektívában, amely hosszú távon elégedetté és boldoggá tehet! Miért lennél saját magad ellensége?!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Mindig, minden körülmények között arra törekszel, hogy másoknak örömet szerezz és eleget tegyél az elvárásaiknak, miközben te rendkívül magányosnak érzed magad. Itt az idő tehát, hogy feltöltsd az endorfinraktáradat, hisz időnként magadra is gondolnod kell! Épp ezért ma szervezz olyan programot, ami csak rólad szól: menj el egy szépségszalonba, vegyél egy dögös ruhát – vagy egyszerűen csak ülj be egy barátnőddel valahova egy finom ebédre! Nemes dolog mindig mások kedvére tenni, de ha eközben megfeledkezel a saját boldogságodról, azzal nagy hibát követsz el! Foglalkozz néha kicsit magaddal, hisz neked is jár egy cseppnyi boldogság!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Régóta dolgozol valamin és a célod eléréséhez közeledve már a zsebedben érzed a sikert. Épp ezért most kell nagyon koncentrálnod, ne engedd tehát, hogy bármi kizökkentsen, gyorsan küzd le az utolsó métereket, hogy aztán nyugodtan dőlhess hátra a kanapén. Amennyiben minden a helyére kerül, semmi nem állhat az utadba, és te állhatsz a dobogó legfelső fokán. Ha mégis bármilyen nehézséged akadna, ne veszítsd el a fejed, higgadtan gondold végig, mit kell tenned ahhoz, hogy befuss a célba! Amennyiben végre sikerrel abszolválod a küldetést, méltóképp ünnepeld meg a győzelmet, hívd meg a barátaidat egy finom, otthon készített, különleges vacsorára!

NYILAS (november 23-december 21)

A benned lévő, kezdeti bizonytalanság után kezdesz ráérezni egy bizonyos szituációban arra, hogyan is kellene megoldanod a helyzetet, mely egyre magabiztosabbá tesz, ezáltal sokkal gyorsabban tudsz dolgozni. Akadnak azonban majd olyanok, akik megpróbálják a helyzetet befolyásolni azzal, hogy minden lehetséges pillanatban beleszólnak, mit és hogyan csinálj, ám neked abszolút nem kell foglalkoznod velük. Diplomatikusan, de cseppet sem arrogánsan értesd meg velük, hogy pontosan tudod, mit csinálsz, nem kértél segítséget és nem szorulsz arra, hogy kézen fogva vezessenek, hisz pontosan tudod, merre menj az ösvényen! Csak így tovább!

BAK (december 22-január 20)

Valaki a környezetedben olyasmivel presszionál, amihez abszolút nem fűlik a fogad, mi több, kifejezetten ellenzed a dolgot. Épp ezért amennyiben nem látsz semmiféle perspektívát a szituációban, ne szégyellj nemet mondani, világosan értesd meg az illetővel, mi az, ami visszahúz és miért vannak ezzel kapcsolatban ellenérzéseid. Nem kell olyasmit vállalnod, amely távol áll tőled, járd a saját utad és te, magad dönts arról, hogy pontosan melyik ösvényen és milyen tempóban haladsz. Amennyiben engedsz mások nyomásának, onnantól többé nem tudod irányítani a dolgokat sem!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Rengeteg energiát és időt fektettél valamibe, ami valójában nem is kellett volna, hogy ilyen sokáig tartson. Sokkal logikusabban felépítve a folyamatot, jóval korábban véget érhetett volna és ma már nyugodtan dőlhetnél hátra a kanapén. Ehelyett azonban minden energia tartalékodat elővéve lázasan dolgozol rajta, hogy ha már ennyire elhúzódott, mihamarabb végezni tudj vele. Ennek érdekében állíts fel egy rendszert, ami alapján most már a gázpedálra tudsz lépni. Menni fog, csak hinned kell magadban!

HALAK (február 20-március 20)

A mai nap kifejezetten kellemes meglepetéseket tartogat számodra, olyan emberbe botlasz ugyanis bele, aki abszolút felébreszti benned a szerelem istennőjét. Szinte megmagyarázhatatlan számodra, hogyan történhetett ez meg, hisz nem az az ember vagy, aki álomszerű világban él, ám most érdemes megragadnod az alkalmat, hisz nem minden nap talál szíven Ámor nyila. Mielőtt azonban hamis illúziókat kezdenél kergetni, érdemes kicsit feltérképezned a helyzetet, hisz könnyen előfordulhat az, hogy te látsz többet a helyzetbe, mint ami benne van. A nagy csalódás elkerülése érdekében próbálj azért racionálisan gondolkodni!