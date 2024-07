Napi horoszkóp július 11.: a Rákok nagy lépésre készülnek, a Szüzek határozottságukról tehetnek tanúbizonyságot

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 11.

KOS (március 21-április 20)

A hét második felében nem várt akadályokkal kell szembesülnöd, amelyek kissé megnehezítik a dolgodat, ám mivel megfelelő tapasztalattal vértezted fel magad, ez sem fog nagy gondot jelenteni. Nem vagy ugyanis az a fajta személy, akinek problémát okozhat egy kicsivel magasabb léc, meg tudod ugrani, hisz teljesen magabiztos vagy, épp ezért nem is kell egyetlen pillanatra sem meghátrálnod. Legyél olyan, mint mindig, hozd a megfelelő formádat és emelt fővel menetelj előre. Jobban nem is alakulhatna a helyzet!

BIKA (április 21-május 20)

Kishitűséged okán lemaradsz egy nagy lehetőségről, csak azért, mert félsz változtatni a jelenlegi pozíciódon. Így azonban semmifajta pozitív eredményre nem számíthatsz, semmifajta előrelépés nem fog történni az életedben. Erőltess tehát magadra egy kis önbizalmat és higgy magadban, neglátod, ha lesz benned elég erő elindulni, egyszerűen tudni fogod, mikor melyik kanyart kell bevenni! Csak bátran menj az úton!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, kissé beleragadtál egy bizonyos élethelyzetbe, amelyből nem-igen tudsz szabadulni, noha szíved szerint már továbblépnél, új lehetőségeket megragadva. Ahhoz azonban, hogy új ajtót nyithass ki, be kell zárnod a mostanit, ki kell lépned a jelenlegi szituációból és magad mögött kell hagynod azt, ami visszahúz és hátráltat. A jövőbe kell tekintened és arra koncentrálnod, milyen új élmények és pozitív energiák várnak rád, ott, ahova indulsz. Ne félj a változástól és attól, amint magával hoz, hisz építőleg hat majd rád, csak is arra figyelj, amit fontosnak tartasz a jövőd szempontjából! Ebből most kihoztad a maximumot, ennyi volt benne, ne akard még jobban facsarni!

RÁK (június 22-július 22)

Nagy lépésre szánod rá magad a hét második felében, ami várhatóan sok változást hoz majd az életedbe, erről azonban nem szeretnél egyelőre szólni senkinek. Igyekszel megtartani a titkodat, hisz pontosan tudod, hogy kik azok, akik nem fognak kiugrani a bőrükből, ők biztisan negatív felhanggal fogadják majd az egészet és mindent megtesznek azért, hogy lebeszéljenek róla. Mivel azonban ezt a döntést már regen meghoztad, épp ezért ne hagyd magad befolyásolni, akárki akármit mond. Csak abba az irányba és olyan tempóban menj az úton, ahogy neked jól esik, a hitetlenekkel pedig ne törődj!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Eddig bizonytalan voltál rád bízott feladattal kapcsolatban, ám a hét második felében olyan jelek érkeznek, amelyek megsúgják, hogy merre kell menned és miképp érheted el a kitűzött célodat. Ahhoz azonban, hogy valóban bízz a hetedik érzéked által küldött jelekben és választani tudj, kell lennie „A” és „B” verziónak is annak érdekében, hogy el tudd dönteni, mi a jó irány, amely hosszútávon jó lehet. Ha már jött a sugallat, bízz benne, de legfőképp bízz magadbn, hisz ha saját magadban nem hiszel, akkor azt sem várhatod el, hogy az eredmény garantált legyen, nem igaz?

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét második felére unod meg, hogy valaki -aki jóval többet remél a jelenlegi kapcsolatotoknál-gátlástalanul nyomul, abszolút mértékben átlépve a toleranciaküszöbödet. Folyamatosan, megállás nélkül nyomul, neked pedig egyre jobban az agyadra megy már. Amennyiben valóban ennyire irritál az illető, abban az esetben határozottan parancsolj megálljt neki, könnyen lehet ugyanis, hogy virágnyelven nem ért, csak az egyenes és világos beszédből. Ugyanakkor tartsd szen előtt, hogy nem kell bántónak lenned ahhoz, hogy eljusson hozzá a mondanivalód, igyekezz tehát diplomatikusan fogalmazni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második fele olyan feladatot tartogat számodra, amely megkívánja a viszonylagos nyugalmat körülötted, épp ezért úgy érdemes a programjaidat szervezni, hogy semmi és senki ne zavarhasson. Csak és kizárólag akkor tudsz ugyanis teljes mértékben koncentrálni, ha nem pörögsz ezres fordulatszámon, ha összeszeded a gondolataidat és úgy futsz neki a dolognak, hogy közben nem mélázol millió más, elvégzendő feladaton. Amikor pontot tettél a jelenlegi kihívás végére, akkor egész nyugodtan foglalkozhatsz mással is, addig azonban ne akarj többfelé megfelelni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Általában te vagy az a személy, akiben az emberek a legjobb hallgatóságot látják, akit mindenféle tanáccsal és problémával megtalalálnak abban reménykedve, hogy támaszt nyújtasz nekik, bármiről legyen is szó. Így azonban folyamatos felelősséget érzel a válladon, melyből képzelen vagy szabadulni annak ellenére sem, hogy tisztában vagy a ténnyel, mely szerint nem tudsz fajsúlyos helyzetekben mások helyett feketét vagy fehéret mondani. Ne akard azonban ilyesfajta nyomás alatt élni az életedet, igyekezz diplomatikus és határozottan leszerelni azokat a személyeket, akik tőled várják a megváltást. Megvan a magad keresztje, amit cipelned kell a hátadon, a legkevésbé sincs tehát szükséged arra, hogy másokét is magadra vállald!

NYILAS (november 23-december 21)

Rendkívül komfortos helyzetbe kerültél, hisz te magad dönthetsz arról, hogyan irányítsd az ügyeidet aszerint úgy, hogy azok számodra a legmegfelelőbben alakuljanak. Ezúttal nem kell senkitől és semmitől függővé tenned azt, hogy miként döntesz bizonyos kérdéseket illetően, illetve milyen taktikát választasz a kitűzött céljaid eléréséhez. Boldog vagy, hisz hosszú idő után először nincs benned semmifajta megfelelési kényszer és a határidők sem szorongatnak. A lehető legtovább élvezd tehát ki a helyzetet, hisz nem tudhatod, mit hoz a holnap, történik-e valamiféle váratlan fordulat, amely a jelenlegi magabiztosságodat elfújja a széllel!

BAK (december 22-január 20)

A hét második felében az az érzésed, hogy folyamatosan a széllel szemben futsz, ennek következtében nem igazán tudsz fizikailag előrehaladni, így pedig veszélybe kerül az is, hogy teljesíteni tudd a kitűzött távot. Mivel ez a taktika már most dugába dőlt, épp ezért igyekezz irányt változtatni, hisz ha így folytatod, még azelőtt merülsz le teljesen, mielőtt esélyed lenne befejezni, amit elkezdtél. Ha azt látod, hogy felesleges csatákat kell vívnod, akkor egyszerűen kíméld meg magad tőlük és ne fáradj, hisz más helyzetben szükség lesz az energiáidra. A saját feladatodra koncentrálj, mások pedig majd kapargatják a saját gesztenyéjüket!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valaki a környezetedben borzasztóan el van keseredve, egy hozzá közelálló személy ugyanis nagy csalódást okozott neki. Te pedig jó barátként szinte azonnal rohansz és biztosítod a támogatásodról, illetve arról, hogy teljes mellszélességgel mellette állsz. Olyan ember vagy, aki pozitív értékeivel egy igazi kincs a világban, aki áldozatkészen mindig ott van, amikor mások segítségre szorulnak. Mindez rendkívül nemes dolog, figyelj azonban magadra is oda, miközben ugyanis a többiek terhét cipeled, a sajátod mellett azoktól előbb-utóbb összeroskadhatsz. Helyezd tehát az életedet mások fölé, hisz a listád tetején ideális esetben neked kellene lenned!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy érzed, a hét második felére teljesen elfogyott a türelmed bizonyos emberekkel és helyzetekkel kapcsolatosan. Semmi baj nincs ezzel, nincsen időhöz vagy napszakhoz kötve az, hogy az ember mikor un rá az őt érő, negatív ingerekre, teljesen érthető tehát, hogy te is eljutottál erre a pontra. A felismerés pillanatától kezdve nem is kell többé disztingválnod és udvariaskodó köröket futnod, érthető módon borzasztóan eleged van ugyanis abból, hogy mások csupán kihasználnak és egyfajta eszközként tekintenek rád a céljaik eléréséhez. Nem kell tovább tűrnöd a bólogató kiskutya szerepét, mondd ki, ha ellenérzésed van valakivel kapcsolatban, adj hangot annak, amit gondolsz, hisz másképp nem fogják megérteni, hogy a benned szunnyadó oroszlán harapni is képes, ha felébresztik!