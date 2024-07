Napi horoszkóp július 1.: a Szüzeknek érdemes higgadtan gondolkodniuk, a Nyilasok mások segítségére lehetnek

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 1.

KOS (március 21-április 20)

Kissé önfejűen gondolkodva nem igazán engedsz teret mások kreativitásának egy bizonyos projekt kapcsán a hét első napján. Ennek azonban az lehet az eredménye, hogy előbb-utóbb kizárnak a folyamatból és a végén te leszel az, aki kívülről szemlélődhet csupán. Mielőtt ez bekövetkezik, előtte igyekezz csapatban gondolkodni, ne egyedül akard megváltani a világot, engedj másokat is érvényesülni. Ahhoz, hogy ne veszítsd el a népszerűségedet, mindenképp engedned kell az elveidből és arra törekedni, hogy a munkatársaidd együtt érhess el emlékezetes eredményeket!

BIKA (április 21-május 20)

A hét első napján nem osztod a környezeted véleményét egy bizonyos témában, emiatt kissé kilógsz a társaságból. Ne akarj senkit meggyőzni az igazadról, fogadd el, hogy másoknak különbözik a véleményük, de csak azért, mert ferde szemmel tekintenek rád, ne legyen rosszabb a kedved vagy ne adj alább az elveidből. Gondold végig, kinek és mit mondasz, mert a különbségek vitákat szülhetnek, amelyek csak mérgezik az emberi kapcsolatokat. Vállald fel bátran önmagad az álláspontoddal együtt és örülj annak, hogy más vagy, mint a többiek!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, a hét első napja abszolút alkalmas arra, hogy őszintén kinyilvánítsd a véleményedet egy bizonyos témában, ennek megfelelően nem is rejted véka alá az álláspontodat. Sajnos azonban nem mindenki fogadja kitörő örömmel a mondanivalódat, mi több, bizonyos személyeket meg is bánthatsz vele. Gondold tehát meg, hogy milyen formában tálalod a véleményedet, mindenképp ügyelj arra, hogy ne bánts meg olyanokat, akik fontosak számodra, hisz nem tudhatod, milyen mély sebet ejtesz!

RÁK (június 22-július 22)

A hét első napján olyasmibe szeretnél belevágni, ami egyelőre elég ismeretlen terep számodra, ennek ellenére mindenképp látsz benne fantáziát. A környezetedben élőkkel is várakozással telve osztod meg a nagy tervedet, ám a fogadtatás korántsem lesz olyan, amit vártál. A szeretteid ugyanis egyáltalán nem repesnek az örömtől, azt gondolják, hogy ez is egy, a rengeteg kockázattal járó hóbortjaid közül. Mivel ez esetben előfordulhat, hogy az intelmeknek van alapja is, épp ezért dönts felelősségteljesen gondolkodva, mielőtt bármibe belevágsz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Csalódnod kell valakiben, akit sokkal többre tartottál annál, mint amit a hét első napján megtapasztalsz róla. Azért is dühít a dolog, hiszen azt gondoltad, hogy jobban ismered az illetőt, ma azonban önmagadnak is meglepetést okozhatsz. Semmiképp ne magadban keresd a hibát, előfordul az ilyen, legközelebb érdemes meggondolnod, hogy kivel bizalmaskodsz, próbáld jobban megismerni a beszélgetőpartneredet, hiszen nem minden arany, ami fénylik. Ez most nem jött össze, de ne általánosíts a jövőben, hisz azért mégsem a világ fordult ellened!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyasmivel kell szembesülnöd a hét első napján, amire egyáltalán nem számítottál, s ez teljesen keresztülhúzza a számításaidat. Ne ess azonban kétségbe, higgadtan és racionálisan gondold végig, mi lehet a lehető legjobb lépés, amit ebben az ügyben tehetsz. Győződj meg róla, hogy az irány mások szerint is megfelelő, épp ezért kérd ki olyan személyek véleményét, akik valóban megbízhatóak, s nem csupán azt mondják, amit hallani szeretnél. Ha mindent úgy csinálsz, ahogyan a józan eszed diktálja, nem lesz semmiféle eget rengető következmény!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Mivel túl sok a hónap első napjára beütemezett teendőd, épp ezért kapkodva rohangálsz ide-oda, abszolút nem látva az alagút végét. Ebben a pillanatban csupán sodródsz az árral, melynek akár beláthatatlan következményei is lehetnek, ez azonban -te is tudod- semmi jót nem ígér. Igyekezz tehát minden erődet összeszedve úgy evezni, hogy ne legyen belőle semmiféle problémád. Egyik dolgot a másik után vedd terítékre, s ne hagyj semmit befejezetlenül, ami később bonyodalmat okozhatna. Igyekezz legközelebb kevesebb és kisebb volumenű feladatot vállalni, mert így csak bele fogsz fulladni az egészbe!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kezded elveszíteni a fonalat egy bizonyos témában a hét első napján, emiatt elég hamar kétségbe esel. Mielőtt azonban futásnak erednél, előtte érdemes adnod magadnak egy esélyt arra, hogy megoldd a problémát, hisz rendelkezel annyi tudással és tapasztalattal, hogy könnyedén pontot tegyél a végére. Szedd össze magad, higgy abban, hogy meg tudod csinálni és akkor nincs az a probléma, amit ne lennél képes kifogástalanul magad mögött hagyni. Ne add fel ilyen könnyen!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét első napján helyzeti előnyt élvezel egy bizonyos szituációban, mégsem szeretnéd azt a látszatot kelteni, hogy esetleg magasabb lovon ülsz másoknál. Igyekezz szerény maradni, próbálj másoknak segíteni, várd meg, amíg utolérnek, hisz ha te előrefutsz, akkor a csapatmunka nem nagyon tud megvalósulni. Tartsatok össze, add át azt a tudást és tapasztalatot, ami benned van, ettől ugyanis csak népszerűbbé válhatsz. Büszke lehetsz magadra, hisz nemcsak profi vagy, hanem még a szíved is a helyén van!

BAK (december 22-január 20)

Valaki igyekszik rád testálni egy feladatot a hét első napján, ami egyáltalán nem áll közel hozzád. Minden igyekezetével próbálja azonban elhitetni veled, hogy ebből csakis jól jöhetsz ki, neked azonban averzióid vannak a dologgal kapcsolatosan. Ha egy másodpercig is úgy érzed, hogy ez nem a te utad, akkor nem kell hagynod, hogy mások rávegyenek bármire is. Mivel ez a projekt egyáltalán nem szimpatikus és még csak nem is kötelező, így nyugodt szívvel mondhatsz nemet rá. Nyugi, nem fog ezért senki ferde szemmel nézni rád!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy érzed, kezd eluralkodni körülötted a feszültség a hét első napján, mely rád sincs jó hatással, hisz nem vagy hozzászokva ahhoz, hogy egy konfliktushelyzet ennyire kiéleződjön. Mivel azonban rendkívül jó problémamegoldó képességgel rendelkezel, épp ezért vedd a kezedbe az irányítást, állj a sarkadra, próbáld visszafordítani a helyzetet és pozitív irányba terelni a vitás feleket. Hálásak lesznek neked azért, hogy segítettél nekik rendezni az eldurvuló szituációt, te pedig joggal lehetsz büszke magadra!

HALAK (február 20-március 20)

Valaki a környezetedben meglepő dologgal áll elő a hét első napján, ami elsőre elég extrémnek hangzik számodra nem is tudod, hogy bele merj-e vágni, hisz nem vagy az a fajta ember, aki csak úgy kiugrik a komfortzónájából. Valamilyen oknál fogva azonban mégis úgy érzed, érdemes kipróbálnod magad, hisz nem ülhetsz mindig a babérjaidon arra várva, hogy az öledbe pottyan a siker. Egyszer élsz, kezedben a sorsod, lépj egy merészet, hisz nincs nagy veszítenivalód!