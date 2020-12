Napi horoszkóp december 9.: a Szüzek régi tervüket valósíthatják meg, a Bakok végre romantikázhatnak

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 9.

KOS (március 21-április 20)

Fogytán az időd, nem tudod, hogy elég lesz-e mindazokra a programokra, amiket mára elterveztél. Ez egy kissé megijeszt, hisz mindenképp szeretnél valamiféle eredményt felmutatni. Mielőtt azonban a kétségbeesés lehetne urrá rajtad, igyekezz okosan beosztani a teendőket és meglátod, mindenre jut majd időd, sőt még kikapcsolódni is marad lehetőséged. Fontos, hogy a magas fordulatszámon történő pörgésből lejjebb tudj adni és kicsit töltőre csatlakozni, igyekezz minőségi időt tölteni a szeretteiddel is, hisz olyankor tudod megtapasztalhani, mennyire feltölt lelkileg, ha jó társasággal veszed körbe magad.

BIKA (április 21-május 20)

A fejedbe vettél valamit, ami nemcsak a fantáziád izgatja nagyon, de minden áron szeretnéd elérni, épp ezért megszállottan hajtasz érte. Mivel azonban mások egy lukas garast sem adnának a dologért, kapsz is érte hideget-meleget, hisz ahogy beszélsz róla, azt hiszik a környezetedben, hogy teljesen elment az eszed. Ez azonban téged egy pillanatra se érdekeljen, ha valami fontos számodra, tarts ki mellette, ne foglalkozz azzal, mit gondolnak mások, hisz ez a te életed. Épp ezért amíg neked megéri és fantáziát látsz benne, addig menj utána, hisz ha sikerül elérni, azzal bebizonyíthatod a többieknek, hogy a lehetetlent is meg lehet csinálni, csak fantázia és egy kis kitartás kell hozzá!

IKREK (május 21-június 21)

Az elmúlt néhány napban olyasvalakit sodort utadba az élet, akiről már első pillanatban is tudtad, hogy több lehet közöttetek szimpla barátságnál, elhinni azonban nem merted, épp ezért igyekeztél félénken visszafogni magad. Mivel azonban egyre jobban lángolnak az érzelmeid, sehogy nem tudod kiverni az illetőt a fejedből, minden gondolatod körülötte forog. Mivel ez is azt mutatja, hogy érdemes esélyt adnod a dolognak, igyekezz az illetőt jobban megismerni, illetve feltérképezni, ő hogyan viszonyul hozzád és lesz-e esély arra, hogy ebből hosszútávú kapcsolat lehessen. Haladj lépésről lépésre, ismerkedj a fokozatosság elve szerint és ha minden jól megy, az Ünnepekre már egy boldog pár lehettek!

RÁK (június 22-július22)

Akkor válik bizonytalanná a helyzet, amikor már a sorban csaknem valamennyi dominó a helyére került. Vigyázz, mert néhány darab eléggé ingatagnak tűnik, s ha nem vigyázol, az összes eldőlhet. Még nem késő azonban korrigálni, hogy ne omoljon le egyetlen szempillantás alatt az egész műved. Ez az a pillanat, amikor szükséged van arra, hogy a legnagyobb koncentrációval, minden zavaró tényezőt kizárva javítsd ki a hibát, amíg késő nem lesz. Meg tudod csinálni, csak higgy magadban!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A mai nap roppant fárasztóra sikeredik, nem számítottál rá, hogy váratlan események miatt alaposan össze kell szedned magad, s minden kreativitásodra szükség lesz, hogy megoldd a helyzetet. Ez roppant sok energiádba kerül, s a nap végére úgy érzed, mintha kimostak volna, éppen ezért az estét szenteld kizárólag a pihenésnek. Ne csinálj plusz programot, csak olyan dolgokkal foglalkozz, amelyek kikapcsolnak és feltöltenek!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét közepén olyan dologra szánod rá magad, amit már régóta tervezgetsz, ám egészen eddig nem volt elegendő bátorságod lépni. Amennyiben azonban összeszeded minden akaraterődet és a feladatra koncentrálsz, ezúttal biztosan nem hasalhatsz el. Hosszú ideje gondolkodsz ezen, pontosan tudod tehát, mit kell majd tenned, így semmilyen porszem nem kerülhet a gépezetbe. Legyél felkészülve a váratlan helyzetekre, hogy gyorsan és hatékonyan tudj adott esetben cselekedni. Profi vagy, most sem lehet gond!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Kételyek között vergődsz egy bizonyos dologgal kapcsolatban, mert nem tudod, hogy mi lenne a leghelyesebb döntés. Szíved szerint beállnál a sorba, s arra mennél, amerre mindenki, mert abból túl nagy baj nem lehet. Viszont abból túl sok jó sem sülhet ki belőle a számodra, hiszen nem leszel több, mint egy tucatember. Neked kell eldöntened: maradsz egy megrögzött konformista – vagy kész vagy-e a saját utadat járni. Ez utóbbi mindenképpen kockázatosabb, de ígéretesebb is. Rajtad múlik. Másfelől az sem rossz megoldás, ha mindig az egyenes utat választod, mert akkor tényleg nehezebb eltévedni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Szeretnél valakinek elmondani egy bizonyos dolgot, de fogalmad sincs, hogyan kezdj hozzá, mert az ügy eléggé kínos. Ráadásul egy közeli ismerősödről van szó, akit végképp nem szeretnél megbántani, így tehát most törheted a fejed rajta, hogy milyen megoldást válassz. Próbálj virágnyelven magyarázkodni? Akkor lehet, hogy semmit nem fog érteni az egészből. Vagy legyél kérlelhetetlenül őszinte? Azzal súlyos sebeket ejthetsz rajta. Mégis lehet, hogy ezúttal is az egyenes a legrövidebb út, s ha fáj is az igazság, a legkisebb bajt annak kimondása okozza. Mindenképpen jelezd az illetőnek, hogy az őszinteséged kizárólag az ő érdekét szolgálja, s lehetséges, hogy a végén még hálás is lesz neked ezért.

NYILAS (november 23-december 21)

Egy bizonyos helyzetben a kelleténél hamarabb csúszik ki a szádon egy olyan titkos terv, amelyről még nem szeretted volna, hogy szélesebb körben tudomást szerezzenek. Mivel ami megtörtént, azt visszafordítani már nem tudod, épp ezért magyarázd el azoknak, akik fontosak számodra, hogy miért nem szeretted volna, ha idő előtt megtudják, de tudod, hogy ha már így alakult, akkor nem titkolózhatsz tovább. Ha szeretnek és fontos vagy nekik, megértik a miérteket, hogy a kitűzött terveid egyelőre még nem valósultak meg, dolgozol rajtuk és előbb-utóbb ezekkel szeretnél sikereket elérni. Hidd el, támogatni fognak, hisz ők is azt szeretnék, hogy boldog legyél. A boldogság egyik alapja pedig az önmegvalósítás!

BAK (december 22-január 20)

A mai nap olyasfajta programot tartogat számodra, amelyet a szerelmeddel közösen élhetsz meg, hosszútávú élményeket szerezve ezzel. Ennek érdekében egyszerűen zárd ki a külvilágot és add át magad a romantikának, hisz a hétköznapok ugyanúgy alkalmasak a meghittség megélésére, hisz napszaktól, alkalomtól függetlenül ott lehet minden szóban, minden mozdulatban és gesztusban. Ma ne foglalkozz semmi mással, csak a közöttetek lévő köteléket erősítsd és fűzd szorosabbra, beszélgessetek, egyetek-igyatok, ne sajnáljátok a hedonizmust magatoktól, te pedig töltődj fel pozitív érzésekkel és energiákkal. Ne feledd, a varázslat ott van körülötted, csupán csak észre kell venned!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét kellős közepén olyan feladatot kapsz, amely első látásra nemhogy meghaladja a képességeidet, egyenesen elriaszt attól is, hogy közelebb menj hozzá. Mivel azonban kénytelen vagy teljesíteni és valamiféle kézzel fogható, lehetőleg pozitív eredményt az asztalra tenni, gyorsan szedd össze a gondolataidat és indulj neki a hegynek, mert ha napestig csak a tervrajzot rajzolgatod, sosem érsz a tetejére. Szedd össze magad, légy bátor és menni fog minden, mint a karikacsapás!

HALAK (február 20-március 20)

Sikerül befejezned egy kicsit sem testhez álló feladatot, amiben nagyon nem érezted jól magad. Most végre olyan dolgokkal is foglalkozhatsz, amik valójában érdekelnek. Bontakoztasd ki a kreativitásod, hisz ha ezt meglátják benned, olyan lehetőséget kaphatsz, amelyben otthonosan mozogsz és nem kell folyamatosan azon görcsölnöd, vajon hol, hogyan és mekkora hibát követsz majd el és az vajon helyrehozható-e még. Hajrá!