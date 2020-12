Napi horoszkóp december 8.: a Mérlegeknek váratlan találkozásban lehet részük, a Skorpiókat elönti a hála érzése

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 8.

KOS (március 21-április 20)

Olyan korlátokat állítottál magad köré, amelyek akadályoznak a továbblépésben, így pedig beleragadsz egy szerencsétlen élethelyzetbe, amiből nem tudsz szabadulni. Tágítsd a határaidat, ne te légy saját magad legnagyobb akadálya, hanem próbálj távlatosabban gondolkodni. Benned is megvannak a képességek ahhoz, hogy bátran megragadj minden kínálkozó lehetőséget, s akkor korábban elképzelhetetlen perspektívák nyílhatnak meg előtted. Ha nem így teszel, csak féltékenyen figyelheted, hogy mások megvalósítják az álmaikat, elérik a céljaikat. Nem vagy te eleve vesztésre ítélve, ezért szedd össze magad, és mutasd meg, milyen képességek rejlenek benned. Mindenki a saját sorsának kovácsa, ezt soha ne feledd!

BIKA (április 21-május 20)

Hosszú és áldozatos munka után eljött az ideje annak, hogy végre azokkal a dolgokkal foglalkozz, amelyekben igazán ki tudsz teljesedni és önmagadat adhatod. Add át magad annak, amiért régóta küzdesz és rengeteget tettél azért, így most nyugodtan dőlj hátra és élvezd a munkád gyümölcsét. Sokan nem hittek benned, de ezúttal nekik is bebizonyítottad, hogy érdemes küzdeni az álmaidért, mert kellő akaraterővel hihetetlen magasságokat el lehet érni. Légy büszke magadra!

IKREK (május 21-június 21)

Elég szép eredménnyel végeztél el egy feladatot, amelynek nyomán egyre-másra jönnek az elismerések, a dicséretek. Te azonban csak csendben mosolyogsz, nem is mered elhinni, hogy ez mind neked szól, és a világért sem szeretnél nagyképűnek mutatkozni. Ez azonban az a helyzet, amikor nyugodtan elhiheted, hogy mindez a te érdemed, s egymagad érted el ezeket az eredményeket, így bátran büszke lehetsz magadra. Majd holnap ráérsz ismét szerénykedni, most azonban élvezd ki a siker minden pillanatát!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy tűnik, megvilágosodtál végre és rájöttél bizonyos dolgokra, amelyekkel kapcsolatban eddig a sötétben tapogatóztál. Most már pontosan tudod, mit kell tenned annak érdekében, hogy megfelelően megold az egyenletet, amely eddig tele volt ismeretlenekkel. Így esélyt sem láttál arra, hogy valaha a végére érj a dolgaidnak. Ne tétovázz sokat, állj neki, hisz most teljesen ideálisak a körülmények arra, hogy lezárj valamit, ami eddig nem hagyott nyugodni és álmatlan éjszakákat okozott. Cselekedj, mielőtt ismét elbizonytalanodnál!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Hosszú ideje dolgozol valamin, s egy máig függőben levő ügyedben most végre kedvező változás mutatkozik. Hosszú idő után már látod a fényt az alagút végén. Mivel számodra fontos dologról van szó, ne kapkodj, ne kockáztass feleslegesen semmit. Fontos, hogy figyelj minden apró részletre, mert ha bármilyen apróság felett átsiklasz, kárba vész az összes erőfeszítésed, akkor meg futhatsz a pénzed után, s megette a fene az egészet. Szóval cselekedj határozottan, de körültekintően!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Akad valaki a közvetlen környezetedben, akire éppen ma tör rá az őszinteségi roham, valamilyen oknál fogva ugyanis most látja elérkezettnek az időt arra, hogy megossza veled az irányodba táplált érzéseit. Téged eleinte váratlanul ér ez a fajta érzelmi cunami, ám ha belegondolsz és egy pillanatra őszinte vagy magaddal, rájöhetsz, hogy tulajdonképp számodra sem közömbös az illető. Mivel azonban nem ez a legmegfelelőbb időszak arra, hogy ezeket a dolgokat mind magadban, mind pedig egymással tisztázzátok, épp ezért ahelyett, hogy fejjel rohannál a falnak, adj időt magadnak, racionálisan gondold végig a közös jövőtöket. Addig pedig semmiféle terhet ne pakolj magadra, egyszerűen csak készülj a közelgő Ünnepekre!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Bár nem számítottál rá, mégis olyasvalaki keres fel, akit hosszú ideje nem láttál és őszintén, csak magadnak bevallva nem feltétlenül tartozik az általad legkedveltebb emberek közé. Be kell látnod azonban, semmi sem történik véletlenül, nyilvánvalóan oka van annak, hogy pont most kopogtat nálad. Mivel könnyen lehet, hogy segítségre szorul, ne rázd le, szánj rá az idődből, hallgasd meg, mit szeretne pontosan, hisz ha elküldöd vagy nem reagálsz a megkeresésére, nem biztos, hogy nem lesz a későbbiekben lelkiismeret furdalásod azért, hogy lehetséges módon te voltál számára az utolsó ember, akitől segítséget remélt. Ne keríts ennek akkora feneket, csupán csak adj egy esélyt neki, hidd el, sokkal büszkébb leszel majd magadra, mint azt ebben a pillanatban hinnéd!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A mai napon valamiféle megmagyarázhatatlan érzés kerít a hatalmába, egyszerűen hálás vagy mindenért. Pontosan tudod, hogy vannak ugyan akadályok és apróbb gondok az életedben, mégis örülsz annak, hogy ennek a kicsit sem egyszerű évnek a végéhez közeledve nagyjából minden a helyén van, hogy a dolgaid többé-kevésbé haladnak a maguk útján. Nem akarod már görcsösen a sikert erőltetni, el tudsz vonatkoztatni attól, ami bánt, és úgy érzed, megtaláltad a belső békédet. Igyekezz ezt az állapotot minél tovább megtartani, mindig lesznek ugyanis olyan helyzetek, amelyek megpróbálnak az egyensúlyodból kibillenteni. Neked viszont csak magadra kell hallgatnod, épp ezért ha valami nem szolgálja a lelki épülésed, azzal nem is kell foglalkoznod! Vedd körbe magad azokkal, akik szeretnek és igyekezz te is valami jót adni az embereknek! Ettől szép az Élet!

NYILAS (november 23-december 21)

Egy számodra eddig ismeretlen helyzettel szembesülsz, amivel első körben nem tudsz mit kezdeni. Megijeszt az, hogy benne van a pakliban a bukás lehetősége is, hisz rajtad múlik minden. Nem kell azonban ilyen komolyan venned a feladatot, hisz szerencsére sem mások, sem a te életed nem múlik rajta. Vetkőzd le a görcsöket és tekints úgy a kihívásra, hogy abból ismét tanulhatsz valamit. Hidd el, időnként kifejezetten pozitív hatással bír a változtatás!

BAK (december 22-január 20)

Az Ünnepek közeledtével annyira boldog vagy, hogy semmi nem szegheti kedved, sőt, kész vagy másokon is segíteni. Ezt a környezeted is észreveszi és a mai jókedved átragad a többiekre is. Igyekszel mindenben a pozitívumot látni és ez az a hozzáállás, ami legyőzhetelenné tesz. Ma bármilyen akadállyal és váratlan helyzettel képes leszel megküzdeni. Minden nap törekedj arra, hogy ne a külvilág befolyásolja a tetteidet és a közérzeteded, hisz te önállóan is nagy dolgokra vagy hivatott.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Sikerült megtalálod a célodat, amit mostantól igyekszel mindenáron elérni, s az sem rettent vissza, hogy esetleg hatalmas akadályokat kell majd leküzdened. Gondosan állíts össze egy cselekvési tervet, és számolj azzal is, hogy váratlan fordulatok következhetnek be, amelyek csak tovább nehezítik a dolgodat. Eléggé tapasztalt vagy ahhoz, hogy mindenre gyorsan reagálj és úrrá légy a helyzeten, még ha a tüzet okádó hétfejű sárkány kerül is az utadba. Ez nem lesz egyszerű menet, de ha sikerrel jársz, rendkívül büszke lehetsz majd magadra.

HALAK (február 20-március 20)

Kellemes csalódás ér a mai napon, mert olyan hírt kapsz, amire nem számítottál, s ami kifejezetten kedvező változást ígér a jövődet illetően. Most nem kell aggódnod amiatt, hogy miként legyen tovább, mert az élet megold legalább egy problémát és segít megszüntetni a bizonytalanságot. Amikor már azt hitted volna, hogy veszendőbe ment minden, akkor derül ki, hogy tulajdonképp bármikor bármi megtörténhet. Ezúttal fellélegezhetsz, de azért légy óvatos és küröltekintő!