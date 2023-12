Napi horoszkóp december 8.: a Kosoknak több magabiztosságra van szükségük, a Halak átlátnak egy bizonyos személy hátsó szándékain

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 8.

KOS (március 21-április 20)

Bizonytalannak érzed a jelenlegi helyzetedet, eddig ugyanis teljesen megvoltál győződve arról, hogy megingathatatlanul biztos lábakon állsz, egy váratlan fordulat miatt azonban megremegnek és nem tudod, hogy ebből hatalmas esés lesz, avagy sértetlenül megúszod. Igyekezz tisztázni a helyzetet, keresd meg az okokat, alaposan vizsgáld meg a következményt ahhoz, hogy levonhasd a megfelelő konzekvenciát és továbbléphess. Igyekezz megtalálni az egyensúlyt, amely ismét magabiztossá tehet, hiszen sokkal komfortosabban érzi magát az ember, ha nem remeg a lába. Ne hagyd, hogy ez a bizonyos csalódás visszavegyen a lendületedből, ne feledd, kiűztél magad elé egy célt és el szeretnéd érni, ennek érdekében mész előre már hosszú ideje. Meg ne állj előtte néhány méterrel!

BIKA (április 21-május 20)

A környezetedben akadnak olyanok, akik megpróbálnak másokat manipulálni, ahhoz, hogy érvényesíthessék a saját akaratukat, te pedig értetlenül állsz a helyzetben, hiszen el sem akarod hinni, hogy egyrészt ők ilyesfajta eszközökkel törtetnek előre, másrészt pedig vannak olyan, kissé naiv emberek, akik bedőlnek a manipulációnak. Nem érdemes azonban közbeavatkoznod, hisz ha rájönnek a szóban forgó személyek, hogy le szeretnéd leplezni őket, akkor bizony nem sajnálnak majd semmilyen eszközt ahhoz, hogy ártsanak neked, egyszer, s mindenkorra megtanítva arra, hogy ne üsd bele az orrod mások dolgába. Hidd el, nem érdemes belemásznod ebbe, minek nehezítenéd még jobban az egyébként sem túl egyszerű életedet?

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó munkanapja a rohanásé, éppen ma bíznak ugyanis rád egy elég nagy felelősséggel bíró feladatot, amelyet meg kell tudnod oldani. Emiatt az első pillanatban rendkívüli módon felbosszantod magad, a másodikban kezdesz kétségben esni, hogy mégis hogyan fogsz tudni ilyen rövid idő alatt felmutatható eredményt produkálni úgy, hogy az mindenki számára elfogadható is legyen. Amennyiben azonban mindezeket némi önkontrollal sikerül félretenned, abban az esetben beláthatod, hogy egyáltalán nem véletlenül kaptál ekkora falatot, pontosan tudják ugyanis, hogy te vagy az arra legalkalmasabb személy, aki anélkül tudja megrágni, hogy a torkán akadna. Igyekezz ebből a szemszögből vizsgálva a helyzetet, mielőbb nekiveselkedni a dolognak, hogy aztán nyugodtan pihenhess este egy pohár finom bor társaságábn!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó munkanapján nem a várakozásaidnak megfelelően alakul egy számodra fontos helyzet, ez a tudat pedig eléggé elkeserít. Amennyiben azonban jobban belegondolsz, semmi nem történik véletlenül, minden nap lehet okulni a hibákból, a megfelelő konzekvenciát levonva továbblépni és legközelebb megfelelően alkalmazni egy hasonló szituációban. Ne keseredj el, nem vagy az a típus, aki arra született, hogy állandó veszteséggel küzdjön és mindig csalódottan kullogjon el, ez ugyan most nem úgy sikerült, ahogy elképzelted, de legalább ma is tanultál valamit. Holnap azonban egy új napra ébredsz, mely tele lesz új lehetőségekkel!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Általában igyekszel magad megoldani a saját problémáidat, elég edzettnek gondolod ugyanis magad ahhoz, hogy megküzdj bármilyen akadállyal. A hét utolsó munkanapján azonban mégis a képességeiden kissé túlmutató helyzettel kell megbirkóznod, amelyben nem biztos, hogy a legokosabb taktikát folytatod, ha a büszkeséged okán nem kérsz segítséget. Ne akard minden áron egyedül megoldani a dolgot, vedd észre, ha nem tudsz mit kezdeni vele és még azelőtt igyekezz segítséget kérni, mielőtt összecsapnának a fejed felett a hullámok. Egyszer neked is félre kell tenned a büszkeségedet, hisz nem létezik az az ember, aki képes egyedül megoldani minden egyes szituációt úgy, hogy azt kisujjból kirázza!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A pénteki határidő közeledtével be kell látnod, hogy sehol sem tartasz, hogy semmi nem halad úgy, ahogy korábban eltervezted és ez az, ami rendkívülien kétségbe ejt. Az első pillanat után a következőben azonban térj magadhoz és alaposan gondold végig, milyen taktikával lehetsz a lehető leghatékonyabb anélkül, hogy komolyabb hibát elkövetnél. Hidd el, van megoldás, csak meg kell találnod, amennyiben pedig sikerült felállítanod a tervet, abban az esetben azonnal kezdj neki a folyamat lezárásának, hisz most nincs idő arra, hogy háromszor körbejárd a dolgokat. Egyszerűen bíznod kell a saját képességeidben és abban, hogy megvan benned az a tudás, amellyel nem lehet gond a végcél elérése! Hajrá!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó munkanapján szeretnéd behozni minden lemaradásodat, ennek érdekében iszonyatos tempót diktálsz, amelyben igen nagy rizikófaktorral követhetsz el hatalmas hibát is. Most kell azonban óvatosnak lenned, hisz egyszerre két végéről nem lehet a gyertyát égetni, igyekezz tehát felállítani egy rendszert és aszerint haladj előre olyan sebességgel, amely még lehetővé teszi azt, hogy megfelelő módon, koncentrálva fejezhess be mindent, amit szeretnél. Ne hagyd magad kizökkenteni, hisz neked most egyetlen egy célod van, hogy pontot tehess a folyamatban lévő ügyek végére annak érdekében, hogy aztán nyugodtan adhasd át magad a hétvégi pihenésnek!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A vártnál jóval több időt kell eltöltened valamivel a hét utolsó munkanapján, hisz ugyan kiszámítottad az egyenletet, ám most mégis úgy tűnik, hogy valahol mégis hiba csúszhatott a számításodba, mely miatt tovább tart az eredmény felmutatása, ez pedig érthető módon kissé bosszús hangulatot vált ki belőled. Ha azonban kicsit gondolkodsz a felesleges bosszankodás helyett, rájöhetsz, hogy ha tökéletes eredményt szeretnél a jövőben felmutatni, ebben az esetben sokkal jobban megéri most rááldozni az időd és energiád, semmint a célvonalnál karba tett kézzel várni a serleget valami olyasmiért, amivel szinte köszönőviszonyban sem voltál az egész verseny alatt!

NYILAS (november 23-december 21)

Állást kell foglalnod egy vitás helyzetben a hét utolsó munkanapján, amelyből ha akarnál se tudnál kihátrálni, hiszen mindenki előtt kérik ki a véleményedet. Minden porcikád tiltakozik azonban ez ellen, hiszen te általában véve nem-igen szereted, ha sarokba szorítanak és ilyen szituációkban a tömeg elé állítva kényszerítik ki belőled az álláspontodat. Mivel azonban akadnak olyan helyzetek, ahol elkerülhetetlen az, hogy hallasd a hangod, épp ezért bátran merd felvállalni azt, amit képviselsz, hisz így nem csak, hogy nagyobb hiteled lesz a többiek szemében, de a lelkiismereted is sokkal nyugodtabb lesz. Ne félj a saját hangodtól!

BAK (december 22-január 20)

Kiszemeltél magadnak valakit, akiről azt gondolod, életed párja lehetne, annak érdekében tehát, hogy megnyerd magadnak, kész vagy gyakorlatilag bohócot is csinálni magadból. Mielőtt azonban átmenne a dolog egyfajta szánalomra méltó próbálkozás sorozatba, előtte érdemes végiggondolnod, hogy mi az, ami lenyűgözné az illetőt, ugyanakkor azt is tartsd szem előtt, hogy nem érdemes a saját értékrended és önbecsülésed határát átlépni csak azért, hogy valakinek imponálj. Ha megnyered a személyiségeddel és önmagadért kerülsz hozzá közelebb, ám legyen, de ne akard mindenáron megszerezni. Nem is biztos, hogy hosszútávon megéri, így pedig később borzasztóan bánni fogod, hogy a saját elveidet feladtad csak azért, hogy elnyerd valaki szimpátiáját!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó munkanapján rég nem látott ismerős keres fel, akivel nagyon hosszú ideje nem volt alkalmad találkozni, ám most annál nagyobb melegség önti el a szíved az illető láttán. A lehető legjobbkor érkezett, ugyanis nem vagy épp a legjobb passzban, így egész nyugodtan kiöntheted neki a szíved. Vigyázz azonban, hisz nem az a cél, hogy elüldözd, sokkal inkább az, hogy minőségi időt töltsetek együtt, hogy beszélgessetek, illetve egy időre elfelejtsétek a gondjaitokat! Határozottan jót fog tenni, ha legalább most nem a téged nyomasztó problémákon jár az eszed. Érdemes lenne gyakrabban találkoznotok, hisz egyetlen délután nem elég arra, hogy behozzátok az egymás nélkül eltöltött időt!

HALAK (február 20-március 20)

Kissé erőszakosan kíván valaki a bizalmadba férkőzni, ami téged rendkívüli módon frusztrál, emiatt egy általános feszültség kezd eluralkodni rajtad. Mielőtt azonban arrogánsan hajtanád el, előtte kérdezz rá egyenesen, hogy pontosan mit szeretne tőled, illetve miért nyomul ennyire gátlástalanul, minden eszközt bevetve. Nem kell neked mindenféle furfanggal megfejtened a rejtélyt, szegezd neki a kérdést, hogy miért legyeskedik egyfolytában körülötted. Nyugodtan állj a sarkadra és határozottan hozd a tudtára, hogy amennyiben bármilyen hátsó szándéka van, akkor bizony rossz ajtón kopogtat, nálad nem fog célt érni!