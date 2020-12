Napi horoszkóp december 7.: a Kosok igyekeznek minden fronton helyt állni, a Bikáknak az elveikből kell lejjebb adniuk

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 7.

KOS (március 21-április 20)

Annak érdekében, hogy megfelelj a környezetedben élőknek, hogy elismerjenek, mint egyenrangú partnert, mindenkinek igent mondasz, az apró-cseprő megbízásoktól az egészen nagy volumenű feladatokig. Ennek azonban az lesz az eredménye, hogy hamarosan határidők fogságába kerülsz, amelyeket ha akarnál, sem tudnál maradéktalanul betartani. Ez egy kiváló példa arra, hogy észrevedd, csupán saját magadat zsigereled ki annak érdekében, hogy mindenki elégedett legyen körülötted, ezért hajlamos vagy hason csúszni mások előtt. Fel kell azonban tenned magadnak a kérdést: a benned lévő kishitűség miatt érdemes vajon önmagad feláldoznod csak azért, hogy minél több elismerést zsebelhess be? Ideje elgondolkodnod, vajon mi a fontosabb: a másoké vagy a te boldogságod?!

BIKA (április 21-május 20)

Akad valaki a környezetedben, akivel teljesen más értékrendet képviseltek, ma azonban mégis szükség lesz arra, hogy egy bizonyos feladat kapcsán közös nevezőt találjatok, hisz másképp nem fogtok tudni vállalható eredményt felmutatni. Noha neked nagyon nehezedre esik lejjebb adni az elveidből, mégis kénytelen leszel megerőltetni magad, hisz rajtad nem múlhat a dolog. Épp ezért igyekezz kizárni a negatív, önhergelő gondolatokat és egyetlen küldetés erejéig próbálj együttműködő lenni. Miután bezsebeltétek az elismeréseket, egész nyugodtan járhatod majd ismét a magad útját, addig azonban csapatban gondolkodj!

IKREK (május 21-június 21)

Az utolsó pillanatban csúszik ki a kezeid közül az a siker, amiért olyan hosszú ideje dolgozol és ez roppant módon dühítő számodra. Mielőtt azonban a detonáció bekövetkezne, tönkretéve esetlegesen az emberi kapcsolataidat is, igyekezz higgadtsággal kezelni a helyzetet, vonulj el a világ elől annak érdekében, hogy ne zúdítsd másokra a pillanatnyi szürke ködöt, amely körülvesz. Gondolkodj el azon, vajon hol hibázhattál, mi lehetett a gordiuszi csomó. Amennyiben megtaláltad, felfoghatod a dolgot egy hasznos leckének is, tanulj, okulj, vond le a megfelelő konzekvenciákat, hogy később ne hasalj el ugyanazon a ponton!

RÁK (június 22-július 22)

Teljesen véletlenül futsz össze a hét első napján egy régi ismerősöddel, akivel annak idején nem váltatok el épp a legbékésebb módon. Mivel azonban semmi sem történik véletlenül, tehát ennek a találkozásnak is oka van, lehetőséget kaptatok arra, hogy rendezzétek a viszonyotokat. Nem kell a múltat felásnotok, nincs szükség arra, hogy a régi sérelmeket bolygassátok, ezek helyett érdemes tiszta lappal indulnotok és új alapokra építkeznetek. Hidd el, érdemes egy esélyt adnod a dolognak, légy nyitott és érdeklődő!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Egészen idáig igyekeztél elodázni egy dolgot, amely megítélésed szerint csupán időpazarlás, ennek azonban meglesz a böjtje: számon kérik rajtad az eredményt, te pedig hebegsz-habogsz, sűrű elnézést kérések közepette. A jövőben igyekezz komolyabban venni azokat a megbízásokat, amelyek a feletteseidtől érkeznek, ellenkező esetben nagy bajba kerülhetsz, amely az állásodat kockáztatja. Mivel alapvetően nem vagy link ember, próbálj most bizonyítani és duplasebességgel hajtani annak érdekében, hogy visszaszerezd az annak idején megszavazott bizalmat. Ne hagyd, hogy egyetlen, el nem végzett feladat után ítéljenek meg!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Magadra erőltettél egy vastag álarcot annak érdekében, hogy a környezetedben észre ne vegyék, az átlagosnál bizony nagyobb gondokkal küszködsz. Ebben a hatalmas színjátékban azonban kezdesz elfáradni, sokszor egyszerűen letépnéd magadról az álarcod és vállalnád, hogy igen, ez is te vagy, igen, te sem vagy tökéletes és igen, neked is lehetek nyomasztó gondjaid. Mielőtt azonban ez a kiborulás bekövetkezne, érdemes külső segítséget igénybe venned egy érzelmileg független ember személyében. Ne szégyelld, ne takargasd a problémákat, te is ember vagy, aki időnként nehezebb terheket cipel. Hidd el, másoknak is vannak megoldandó egyenletek az életükben, semmi szégyellnivaló nincs ezen!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Akad valaki a környezetben, aki akkora szívességet kér tőled, már-már kissé bizarr módon elvárva, hogy mögé állj, amely számodra a megdöbbentő kategóriába tartozik. Nem vagytok különösen közeli kapcsolatban, nem osztjátok meg egymással minden perceteket, így tehát nem tudod mire vélni, hogy ilyenformán keresett fel téged. Mielőtt azonban belevesznél a kombinatorikába, gondold végig, vajon miért esett rád a választása, mi volt az indítattása arra, hogy felkeressen. Amennyiben lustaságot vélsz a dolgok mögött megbújni, igyekezz diplomatikusan elutasítani, ha viszont tényleg te vagy az egyetlen, aki megtolhatja a lerobbant járgányt, próbálj addig segíteni, amíg az értékrended megengedi. Nem kell az egész helyzetet tokkal-vonóval felvállalnod, hisz nem a te gondod, ezen kívül más napokon az illető ajtót sem nyitna rád!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egyetlen hajszál választ el attól, hogy végre beteljesítsd az álmod és sikeres lehess, épp ezért a finishben van a legnagyobb szükséged a koncentrációra, amikor egyszerűen minden idegszáladdal arra kell összpontosítanod, hogy sikerüljön átszakítanod a célszalagot. Érthető módon kimerült vagy, hosszú ideje hajtod magad, közeledik az év vége, az elmúlt időszak pedig nem volt épp a legkönnyebb számodra sem. Ám ha összeszeded magad, odateszed minden erődet, sikerülni fog! Hidd el, nem sok választ el a győzelemtő, ne habozz tehát, egy utolsó nagy légvétellel merülj alá!

NYILAS (november 23-december 21)

Kezdesz kissé elveszni a rengetegben, nem-igen tudod követni, pontosan mi történik, rengeteg benned a megválaszolatlan kérdés. Amennyiben tehát úgy érzed, elakadtál, abban az esetben most érdemes keresned valakit, aki megragadja a kezed, valakit, aki járt már előtted ezen az útvonalon és csukott szemmel is tudja, merre vezessen annak érdekében, hogy ne vessz el. Egyelőre nincs más választásod, meg kell bíznod az illetőben, hisz pontosan tudod, hogy egyedül semmi esélyed. Indulj, mielőtt besötétedik!

BAK (december 22-január 20)

Olyan kérdéseket feszegetsz, amelyek bajba sodorhatnak, ha hosszabb távon igyekszel megtalálni a válaszokat. Épp ezért bármennyire is izgatják a fantáziádat ezek a kérdések, nem érdemes mélyebben belemerülni a nagy katyvaszba, hisz te sem akarhatsz kellemetlen helyzetbe kerülni. Ne fejtegess tehát semmilyen megoldást, koncentrálj inkább azokra a dolgokra, amelyek előrevisznek, azok helyett, amelyek miatt még magyarázkodhatsz is. Hidd el, a válaszok akkor jönnek majd, amikor nem számítasz rájuk!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Közeledik az év vége, elég kemény időszakon vagy túl, joggal érzed tehát magad kimerültnek, egyszerűen elfogyott belőled a szufla, nem tudod, honnan lesz benned erő ahhoz, hogy a tőled elvárható szinten teljesíts. Mielőtt azonban túlvállalnád magad, igyekezz a saját kompetencia határaidon belül maradni és csak olyasfajta feladatokat elvállalni, amelyek nem facsarják ki belőled a megmaradt kevéske energiát és kitartást. Közelednek az Ünnepek, amikor majd átadhatod magad a pihenésnek, ám most még egy nagy levegővel muszáj beugranod a mélyvízbe. Bízz magadban, ennél mélyebb gödrökből is sikerült már kimásznod!

HALAK (február 20-március 20)

Rendkívül komoly döntés előtt állsz, amelyet nem lehet csak úgy hűbelebalázs módjára meghozni, épp ezért a hét első napján szükséged van arra, hogy minden zavaró tényezőt kizárva, magányodban vonulva felsorakoztass minden pro és kontra érvet annak érdekében, hogy felelősségteljes döntést hozhass. Ne engedd tehát magad befolyásolni, inkább vegyél ki egy szabadnapot, nehogy ezen csússzon el a dolog. Hidd el, ha pontot teszel az ügy végére, ha ki mered mondani, hogy fekete vagy fehér, sokkal könnyebben és gördülékenyebben mennek majd a dolgok!