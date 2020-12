Napi horoszkóp december 6.: a Bikáknak nem várt fordulat teszi izgalmassá a napot, a Szüzek egyedülálló dologban próbálhatják ki magukat

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 6.

KOS (március 21-április 20)

A hét utolsó napján mihamarabb igyekszel végezni kötelező teendőiddel, hisz kezd úrrá lenni rajtad a karácsonyi hangulat, ennek okán másfelé járnak a gondolataid, mégpedig hogy kinek mit vegyél, mit készíts, hogyan dekoráld az otthonod. Mielőtt azonban teljesen magával ragadnak ezek a rendkívül izgalmas gondolatok, fókuszálj azokra a dolgokra, amelyeket kötelezően el kell végezned, majd mihamarabb add át a készülődés, tervezgetés kellemesen bizsergető érzéseknek. Közeledik ugyanis a Szeretet ünnepe, amikor semmi más nem fontos, csak az, hogy örömet okozzunk másoknak és együtt legyünk a szeretteinkkel. Hát nem szép az élet?

BIKA (április 21-május 20)

Nem várt fordulat húzza keresztül a számításaidat, mely ráadásul azonnali beavatkozást igényel, ám téged rendkívülien felhúznak az ilyen élethelyzetek, jobban preferálod a kiszámíthatóságot, a biztonsági zónát, nem szeretsz ilyesfajta váratlan akadályokkal küzdeni. A dühöngés helyett azonban tekinthetsz másképp is a szituációra: az élet csak azoknak osztja az ilyesfajta kihívásokat, akik alkalmasak arra, hogy nagyobb akadályokat is megugorjanak! Állj bele tehát a feladatba két lábbal, teljesíts a maximumon és lépj tovább, ne mérgezd magad negatív gondolatokkal!

IKREK (május 21-június 21)

Egyszerre több helyen igyekszel a maximumon teljesíteni, ennek pedig meg is lesz a negatív következménye: előbb-utóbb helyrehozhatatlan hibát fogsz véteni, illetve amennyiben az összes energiádat el pazarolod olyasfajta dolgokra is, amelyekben ugyan teljesíteni szeretnél, de kevésbé értesz hozzájuk, később bánni fogod, hogy nem olyasmire áldoztál időt és energiát, amelyekben sikeres lehettél volna. Hidd el, Nem kell mindig 1000 fokon pörögni, időnként sokkal hasznosabb, ha kevesebb kihívásban veszel részt, ezáltal több sikerélményed lehet. Ne akarj minden hegyet egyedül meghódítani, hagyd meg másoknak is a bizonyítási lehetőséget!

RÁK (június 22-július 22)

Olyasfajta véleménnyel találkozol ma szembe, amely az őszinte kategóriából való, emiatt rendkívül bántó számodra, ráadásul olyasvalaki szájából hangzik el, akit sokkal többre tartottál annál, minthogy ilyen könyörtelenül szembesítsen a gyenge pontoddal. Az elhangzott szavak rendkívül mellbevágóak számodra, épp ezért dühösnek is érzed magad, hisz abszolút nem gondoltad volna, hogy pont az az ember szembesít a negatívummal, aki a szívedhez közel áll. Nem érdemes azonban haragudnod, gondolj arra, hogy ez egy kiváló alkalom lehet az önkritika gyakorlására és arra, hogy szembenézz a hibáiddal! Ha elég intelligensen állsz a dologhoz, nem az illetőre nézel majd ferde szemmel, sokkal inkább hálás leszel a tanításért!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az utóbbi időben kezded elveszíteni a fonalat a nagy rohanásban, nem nagyon tudod már eldönteni, ki kivel van, mit miért csinálsz és hogy mi a végső cél. Mielőtt azonban teljesen elsodorna az ár, érdemes megkapaszkodnod és megpróbálnod átlátni a helyzetet, amennyiben ugyanis így mennek a dolgok tovább, végleg el fogsz veszni és korántsem garantált, hogy lesz olyan segítő kéz, amelybe belekapaszkodhatsz. Semmi más ne legyen tehát most fontos számodra, csupán csak az, hogy megértsd a kialakult szituációt, ezáltal megtudd tartani a fonalat és ne vessz el a rengetegben. Hidd el, sikerülni fog, minden csak az önmagadba vetett hit kérdése!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Végre lehetőséged adódik arra, hogy olyasmiben próbáld ki magad, amely ugyan eddig távol állt tőled, mégis megdobja az adrenalinszinted, ha csak rágondolsz. Bátran fuss tehát neki a dolognak, hisz most van lehetőséged arra, hogy olyasvalamibe kóstolj bele, mely által életreszóló élményeket szerezhetsz. A karosszékben ülve, lányregények olvasásával nem fogod tudni teleírni az emlékkönyvedet, így tehát ideje felállnod és elindulni annak érdekében, hogy legyen mit mesélned az unokáknak! Hajrá!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Általában igyekszel mások érdekeit nézni, fontos számodra, hogy önmagad elé helyezz olyan ügyeket, amelyek a köz érdekeit szolgálják, ezáltal gyakran szorulsz háttérbe, a te ügyeid sokszor elvesznek a süllyesztőben. Nemes dolog ez a fajta hozzáállás, a másikon történő segíteniakarás, az áldozatkészség, ám eljött az idő, amikor önmagad érdemes előtérbe helyezned, mások érdekeivel szemben. Te is ugyanannyira számítasz, a sikereid, a boldogságod nem kevésbé fontosak, mint azoké, akik lehetséges módon nemhogy a tengert sem úsznák át érted, de még a pocsolyát sem lépnék át. Szelektálj, ne engedd magad kihasználni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyasfajta meglepetésben lehet ma részed, amelyre abszolút nem számítottál, ráadásul akkora eszmei értékkel bír, amely különösen fontos számodra. Értékeld, amit kaptál és azt akitől érkezett, hisz nem minden nap kap az ember ilyesfajta visszajelzést másoktól. Ez a nap már a tiéd, senki nem veheti el azt a jóleső érzést, hogy érdemes mindig jónak éd odaadónak lenni, hisz egy napon bőséggel megtérül az, amit másokért teszel!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyasmiért kérnek számon, amelyhez a legkevésbé sincs semmi közöd, csupán távolról figyelted az eseményeket. Mielőtt tehát könyékig rántanak a dologba, igyekezz mihamarabb tisztázni magad és megértetni mindenkivel egyszer, smindenkorra, hogy te csupán kívülálló vagy a helyzetben, közel sem vagy érintett. Állj ki magadért, hisz ha most rádragasztanak egy bélyeget, azt bizony nagyon nehezen kaparod majd le magadról! Légy határozott és meggyőző!

BAK (december 22-január 20)

Tele vagy új ötletekkel, olyasféle terveket szövegetsz, amelyek hosszútávon sikereket tartogatnak számodra. Amennyiben tehát valóban reális esély van arra, hogy kiteljesedhess végre, abban az esetben igyekezz precízen megrajzolni a tervrajzot és olyan embereket keresni magad mellé, akik vérbeli profik módjára tudnak működni és értenek az általad felvázolt helyzethez. A megbízhatóság sem utolsó szempont, olyan társakat válassz ki a küldetésre, akik nem fognak visszaélni a beléjük vetett bizalommal!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó napján kifejezetten jólesik az, hogy végre kiszabadultál a taposómalomból, hogy nem nyomasztanak határidők, megoldatlan feladatok, s ezúttal az okozza a legnagyobb fejtörést, hogy Mikulás napján melyik karácsonyi filmet nézd meg. Most a szeretteidre összpontosíts, beszélgessetek nagyokat, játsszatok, élvezd a kikapcsolódást! Igyekezz feltöltekezni, hiszen ezek az emlékek adnak majd lendületet az Ünnepek előtti utolsó nagy rohanáshoz is!

HALAK (február 20-március 20)

Hosszú bizonytalanság után ma végre sikerülhet pontot tenni egy igen bonyolult ügy végére. Úgy érzed, kialakult egy olyan szituáció, amikor neked kell dönteni, ellenkező esetben a végtelenségig őrlődhetsz két tűz között, amelyből bizony semmi jó nem származik. Ha elhatároztad magad, emiatt ne legyen lelkiismeret-furdalásod, hisz mindenkinek jobb, ha világos helyzetet teremtesz. Legközelebb persze ne hagyj az utolsó pillanatra mindent, mert ha több időt adsz magadnak, alaposabban átgondolhatod a dolgaidat, a lépéseid várható következményeit. De ha már így hozta az élet, ne szégyenkezz, ez is te vagy!