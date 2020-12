Napi horoszkóp december 5.: az Ikrek nagy meglepetésre készülnek, a Szüzeknek tanácsra van szükségük

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 5.

KOS (március 21-április 20)

Olyannyira profi vagy, hogy gyakorlatilag csípőből oda nem nézve is meg tudsz oldani bizonyos feladatokat, amelyekkel mások hosszabb ideig vesződnek. Ennek okán időnként hajlamos vagy kissé emelkedni a föld szintjétől, mielőtt azonban nagyon elszállnál, érdemes a profizmusodat és a benned lévő tehetségedet arra használni, hogy hasznossá tedd magad, illetve hogy segíts másokon, akik esetleg arra szorulnak, hogy megfogd a kezüket és kivezesd őket a bozótosból! Hidd el, a szerénység csak a népszerűségedet fogja táplálni!

BIKA (április 21-május 20)

A nagy rohanásban nem igazán tudsz jól gazdálkodni az időddel, emiatt olyan, számodra fontos ügyeket nem sikerül befejezni, amelyeket határidőre kellett volna az asztalra tenned. Ez a példa is kiválóan mutatja tehát, hogy időnként hajlamos vagy túlvállalni magad és olyan akadálypályáknak is nekifutni, amelyekről előre látszik, hogy nem fogod tudni teljesíteni őket. Legközelebb igyekezz a saját kompetenciahatáraidon belül maradni, ne akarj mindenáron egy egész világot a nyakadba venni. Te is halandó ember vagy, épp ezért nem vagy képes erődön felül teljesíteni, ám ez korántsem szégyen vagy gyengeség, sokkal inkább józan ítélőképesség!

IKREK (május 21-június 21)

Hatalmas meglepetésre készülsz, olyan, számodra fontos embereket szeretnél ugyanis meglepni, akik sokat segítettek neked az elmúlt időszakban. Épp ezért úgy érzed, eljött az ideje annak, hogy valamiilyen formában köszönetet mondj nekik, ez pedig úgy kívánod megtenni, hogy tátva maradjon a szájuk. Ne feledd azonban, a kevesebb sokszor több, addig a határvonalig próbálj meglepetést okozni, amely sem anyagilag, sem más szempontból nem megterhelő számodra. Meglepetést apróságokkal is lehet okozni, nem muszáj lehozni a csillagokat az égről!

RÁK (június 22-július 22)

Konfliktusba kerültél valakivel, aki azelőtt sokkal többet jelentett neked másoknál, az illető azonban olyannyira megbántott, hogy azóta is álmatlanok az éjszakáid. Annak érdekében, hogy ezek a bizonyos éjszakák nyugodtabban teljenek, illetve a közérzeted is javuljon valamelyest, érdemes tisztáznod a konfliktust, ha másképp nem, legalább magadban tedd helyre a dolgokat és igyekezz pontot tenni a végére, ellenkező esetben még hosszú ideig forgolódhatsz az ágyadban. Fogadd el, hogy nem minden esetben alkalmas egy-egy helyzet arra, hogy tisztázd a másik vitás féllel, ahhoz viszont minden jogod megvan, hogy nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb legyél, ehhez azonban el kell engedned a jelenleg még hátráltató érzéseket!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Már-már túl gyorsan haladnak és túl jól alakulnak a dolgaid, emiatt kezdesz gyanút fogni, szinte várod, mikor csap le rád egy váratlan vihar, elsöpörve mindazt, amit eddig elértél. Amennyiben nem tudod elhessegetni ezt az érzést, a saját lelkiismereted megnyugtatása érdekében készülj fel az ítéletidőre, mindazonáltal próbáld örömmel végezni azt, amit éppen csinálsz. Ha beletörődsz, hogy a félelem uralkodik el rajtad, egyfolytában csak görcsölni fogsz mindenen, s nem lesz egyetlen nyugodt perced sem. Élvezd a hétvégét, dekoráld az otthonod, készülj lélekben az Ünnepekre!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Tanácsra van szükséged egy igen komoly dologgal kapcsolatban, amelyben nagyon úgy tűnik, elakadtál és nem tudod, hova tovább. Nem kell azonban kétségbe esned, hiszen nem vagy egyedül, olyan barátok vesznek körül, akikre bármikor számíthatsz. Bátran fordulj tehát hozzájuk, meséld el, mi a problémád, s kérd ki a véleményüket, tőlük biztosan kapsz jól használható tanácsot. Még az is lehet, hogy olyan szempontokra, olyan új lehetőségekre hívják fel a figyelmedet, amelyeket te eddig számításba sem vettél. Szerencsés ember vagy, hogy ilyen támogatóid vannak!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyan információk jutnak a tudomásodra, amelyek befolyással lehetnek egy bizonyos dolog végkimenetelére, te pedig úgy gondolod, ezt nem hagyhatod szó nélkül. Bár a napot abszolút nem így tervezted, mégsem ülhetsz karba tett kézzel azt várva, hogy az a sok fáradtság füstbe menjen, amit hosszú ideje beleteszel a dologba. Mivel ezt a bonyodalmat még azelőtt kell rendbehozni, hogy valami visszafordíthatatlan történne, szedd össze magad, veselkedj neki addig, amíg nem késő. A képességeid megvannak hozzá, csak önbizalom kérdése, hogy el tudod-e hárítani a katasztrófát. Ha nem késlekedsz, lesz még lehetőség arra, hogy helyrerázódjon minden!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az utóbbi időben akkora volt a hajtás körülötted, hogy abszolút mértékben elkerülték a figyelmed számodra fontos emberekkel történt események, emiatt furdal most a lelkiismeret, hisz alapvetően mindig oda szoktál figyelni arra, hogy kivel, mi történik körülötted. Még nincs azonban minden veszve, mielőtt belefulladnál a saját bűntudtatodba, igyekezz a több időt a szeretteiddel tölteni, érdeklődj, hagyd, hogy meséljenek, hogy megosszák veled, mi történt, amíg te a hegyet másztad a céljaidért. Időnként mindenkivel előfordul, hogy elsodorja az ár, az azonban nagyon fontos, hogy mindig visszatalálj oda, ahonnan indultál!

NYILAS (november 23-december 21)

Noha még csupán december eleje van, te már ünnepi lázban égsz, dekorálsz, tervezgetsz, forralt bort készítesz. Ma semmi nem szegheti a kedved, s úgy érzed, bármilyen akadállyal és váratlan helyzettel képes vagy megküzdeni. Igyekszel mindenben a pozitívumot látni, és ez az a hozzáállás, ami már-már legyőzhetetlenné tesz. Ezt a környezeted is észreveszi és a tenni akarásod átragad a többiekre is. Jó lenne, ha általában is ez lenne az alapállásod, és akkor biztosan nagy dolgokat vihetnél végbe. A képességeid megvannak hozzá, csak akarnod is kell a sikert!

BAK (december 22-január 20)

Olyan súlyos tehertől sikerül megszabadulnod, ami már hosszú ideje megnehezítette az életedet. Most eljött az ideje annak, hogy ezt megünnepeld: add át magad ennek a jó érzésnek, kapcsolj ki teljesen, és semmiképpen ne keress újabb legyőzendő akadályokat. Igyekezz kipihenni a testi és lelki fáradalmakat, töltődj fel, hogy legyen erőd szembenézni a jövőbeli esetleges újabb megpróbáltatásokkal. Mert azok egész biztosan eljönnek, ám most hétvége van és kizárólag ez a fontos.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Általában szereted, ha a tiéd az utolsó szó, és nehezedre esik elfogadni, ha valaki beleszól a dolgaidba. Bele kell törődnöd azonban, hogy vannak nálad okosabb és tapasztaltabb emberek a környezetedben, akik csak segíteni akarnak, így időnkénti sokkal bölcsebben teszed, ha hallgatsz másokra, mert sokat tanulhatsz tőlük. És lehetséges, hogy legközelebb, ha arra kerül a sor, már sokkal megfontoltabban fogsz tudni döntést hozni, s nem is lesz okod arra, hogy az elhatározásodat utóbb megbánni kényszerülj.

HALAK (február 20-március 20)

Nem igazán találod a helyedet egy új szituációban, amelyben abszolút idegennek és amatőrnek érzed magad. Ez nem egy nagy öröm, de próbálj másként közelíteni. Ez lehet egy kihívás, egy lehetőség a megújulásra, alkalom arra, hogy valami maradandót alkothass. Ne ijedj meg már a legelején csak azért, mert nem megy elsőre minden úgy, mint a karikacsapás. Ha van benned egy kis kitartás, nagyon hamar jönni fognak az eredmények, s akkor lendületet kapsz a továbblépéshez is! Ha megfutamodsz, örökké bánni fogod!