Napi horoszkóp december 5.: a Skorpióknak éles szituációban kell megállniuk a helyüket, a Vízöntőknek régóta húzódó problémát kell megoldaniuk

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 5.

KOS (március 21-április 20)

A lehető legkedvezőbben alakul számodra a helyzet a hét második napján, úgy keverted ugyanis a kártyáidat, hogy végül nem a te paklidban landolt a „Fekete Péter”. Ez annak is köszönhető, hogy legalább annyi tapasztalattal bírsz már, amelynek birtokában tudod, milyen taktikát kell alkalmaznod ahhoz, hogy nyerő pozícióba kerülhess vagy legalábbis a legtöbb eséllyel jó pozícióba kerülj. Ne engedd azonban, hogy a figyelmedet eltereljék, mert ha nem koncentrálsz kellőképpen, bármikor történhet olyan váratlan fordulat, hogy csak azt fogod észrevenni, hogy neked kell mégis a „Fekete Pétertől” szabadulnod. Csak előre figyelj és ne hagyd magad kizökkenteni!

BIKA (április 21-május 20)

A lehető legtovább próbálsz elodázni egy bizonyos dolgot, annyira félsz ugyanis szembenézni vele, hogy inkább felhúztad a nyúlcipőt és menekülőre fogtad, nehogy véletlenül szembetaláljon. Be kell azonban látnod, hogy a probléma ezzel csak az, hogy hiába vagy jelen pillanatban lépéselőnyben, előbb-utóbb mégis utol fog érni a feladat és akkor számot kell adnod, felelősséget kell vállalnod és minél később teszed ezt meg, annál nehezebb lesz majd. Lásd be, sokkal jobb neked is, ha megállsz, veszel egy mély levegőt és farkasszemet nézel a helyzettel. Hidd el, meg tudod oldani, hisz a szükséges hozzávalók csakis a hit és az akaraterő!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, túl sok időt vesztegettél egy bizonyos dologra, ami nem hozott akkora hasznot, mint amekkorát a befektetett munkával arányosan reméltél. Ez kissé frusztrál, úgy érzed ugyanis, hogy ehelyett sokkal inkább foglalkozhattál volna olyasmivel is, ami jobban megérte volna. Nem érdemes azonban sokáig ezen rágódnod, hisz ez már megtörtént, hamarabb kellett volna feleszmélned és észrevenned a dolog haszontalanságát. Legközelebb majd jobban odafigyelsz, ám azért, mert most idegesíted magad miatta, vissza már nem tudsz csinálni semmit. Engedd el és koncentrálj más feladatokra!

RÁK (június 22-július 22)

A hét második napján szerencsére minden úgy alakul, ahogyan eltervezed, a mára beütemezett programokkal is időben végzel, így jut kis időd magadra és azokra a dolgokra is, amelyekre más, zsúfolt hétköznapokon nem. Használd ki a nap minden percét és ha mindennel végeztél, add át magad a kikapcsolódásnak. Töltődj fel azzal, hogy iszol egy forralt bort a karácsonyi vásárban, hogy ajándékot vásárolsz vagy épp megnézel egy karácsonyi filmet. Neked is időnként töltőre kell csatlakoztatnod magad, s úgy tűnik, erre ma van a legmegfelelőbb alakalom!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Kezdesz motiválatlan lenni attól, hogy hosszú ideje ugyanazt csinálod, abszolút gépiesedett mozdulatokkal végzed a munkád, emiatt egyre inkább szürkének érzed az életedet. Kedvetlenséged másoknak is feltűnik, ami kényelmetlen kérdések hadát zúdíthatja rád. Amennyiben nem egy múló állapotról van szó, abban az esetben érdemes elgondolkodnod azon, hogy váltanod kellene, hogy olyan feladatot kellene keresned, amelyben kiteljesedhetsz, s megtalálhatod a számításaidat. Az is lehet, hogy csupán szükséged van egy kis időre, tedd félre a jelenleg nyomasztó tevékenységet és próbálj kiszállni egy kicsit a mókuskerékből, koncentrálj a közelgő ünnepekre, vásárolj egy karácsonyi ruhát és ne azzal foglalkozz, hogy épp mi vár megoldásra az életedben. Fel a fejjel, értékes ember vagy, aki tudásával és tapasztalatával nagy hasznára válik mindenkinek!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Időnként azt érzed, jobb ha bezárkózol és nem veszel tudomást a körülötted jelentkező problémákról és konfliktusokról. Attól azonban, mert nem veszel tudomást semmiről, még nem fognak maguktól megoldódni a dolgok. Sokkal jobban jársz, ha bátran szembenézel mindennel, ami jelenleg bonyolítja az életedet. Bizonyos lehetsz benne, ha legalább kísérletet teszel arra, hogy rendezd az ügyeidet, akkor sokkal nyugodtabb lesz a lelkiismereted. Meglátod, ha szakítasz ezzel a halogató taktikával, még az álmod is könnyebb lesz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Szerencsés embernek mondhatod magad, rengeteg támogatód akad ugyanis, aki melletted áll egy olyan ügyben, amely számodra kiemelt fontosságú. Hálás vagy érte, de mindennek ellenére pontosan tudod, hogy ezen az úton neked kell végigmenned, nem helyettesíthet senki, hisz te leszel az, aki a végén learathatja a babérokat és rengeted tapasztalattal, tudással és élménnyel gazdagodhat. Bátran merj előremenni felszegett fejjel, hisz nemes célért fáradozol, s ha eléred, méltán lehetsz büszke magadra. Csak így tovább, menj, hisz sokan szurkolnak neked!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyan szituáció adódik a mai napon, amelyben borzasztóan ébernek kell lenned, úgy érzed ugyanis, ha csak egy pillanatra lankad a figyelmed, azonnal kicsúszik a kezed közül az irányítás és minden eddig befektetett energiád és időd elúszik az árral, te pedig kezdhetsz mindent elölről. A sikereket azonban úgy is könnyedén elérheted, ha nem görcsölsz ennyire, engedd el magad, hozd azt a szintet, amit mindig is szoktál és nem lehet baj. Tanulj meg lazábban tekinteni bizonyos dolgokra, mert mire egy útszakasz végére érsz, éveket öregszel a sok stressztől!

NYILAS (november 23-december 21)

Régóta halogatott döntés miatt vívódsz egy ideje, épp ezért a mai napon jön el a pillanat, amikor kicsit visszavonulhatsz, kizárhatod a külvilágot és végigzongorázhatsz mindent. Mielőtt azonban végső elhatározásra jutnál, előtt érdemes megnézni és áttekinteni mind a pozitív, mind pedig a negatív oldalát a szóban forgó dolognak. Lehet, hogy más szempontokra is felfigyelsz a gondolkodás közben, s ez megváltoztatja a véleményedet és megkönnyítheti a döntésedet. Arra azonban vigyázz, hogy el ne vessz a részletekben, mert ha túl sokáig töröd a fejed a dolgon, elszalaszthatsz olyan lehetőséget, ami még egyszer nem fog visszatérni!

BAK (december 22-január 20)

Teljes mértékig meg vagy győződve róla, hogy minden ügyet a kezedben tudsz tartani, mindenki problémája elfér a batyudban, nem gyengíthet meg semmi és senki. Rá kell azonban jönnöd a mai napon, hogy ez a bizonyos zsák könnyen kiszakadhat, ha túlságosan megtöltöd. Nemes jellemre vall, hogy próbálsz mások terhét átvállalva könnyíteni rajtuk, de ne feledd: véges az erőd! Mivel halandó ember vagy, így tudnod kell határt szabni önmagadnak és nemet mondani másoknak, mert előbb-utóbb megszokják, hogy te vagy az a személy, akire mindenki rámászhat csak azért, hogy nekik könnyebb legyen az életük. Légy egy kicsit önző és gondolj magadra is!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan problémát sikerül végre megoldanod a mai napon, ami már hosszú ideje okozott fejfájást, ma azonban olyan lehetőség kínálkozik, amelynek segítségével örökre pontot tehetsz a végére. Mivel a környezetedre is hatással volt, épp ezért nagyon hálás lesz neked mindenki, hiszen már roppant frusztráló volt mindenki számára. Eggyel kevesebb megoldatlan kérdés, eggyel több bizonyíték arra, hogy talpraesettséged és kreativitásod egyedülálló. Figyelj a részletekre, ne csak nézz, hanem láss is, mert ezúttal is egyértelműen bebizonyosodott, hogy kis furfanggal milyen könnyen zárhatsz le számodra és mások számára is frusztráló problémákat! Ez igen, profi vagy!

HALAK (február 20-március 20)

Mostanában egyre több furcsaság történik körülötted, amivel egyszerűen nem tudsz mit kezdeni, tulajdonképp azt gondolod, hogy feje tetejére állt a világ. Amennyiben azonban megrázod magad egy pillanatra és feleszmélsz, abban az esetben érdemes kihasználod az alkalmat és úgy beépíteni ezeket a dolgokat az életedbe, hogy azok abszolút hasznosak lehessenek számodra. Rendelkezel már ugyanis annyi kreativitással, hogy ne jelenthessen gondot az, hogy mindezt okosan kezeld fel és a magad malmára hajtsd a vizet. Ki tudja, meddig lesz még alkalmad erre, épp ezért ne késlekedj, cselekedj és hozz létre valamit, ami egyedülálló és páratlan!