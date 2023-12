Napi horoszkóp december 4.: a Bikákra elsöprő szerelem vár, a Rákok a kitűzött céljaik felé menetelnek

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 4.

KOS (március 21-április 20)

A hét első napján végre megfelelő alkalom adódik arra, hogy kiállj és ne hagyd magad elnyomni. Eddig ugyanis te voltál az, akire mindenki minden terhét rápakolhatta, mostanra azonban már összeroskadni látszol alattuk, ki kell tehág törnöd és meg kell mondanod mindenkinek, hogy nem kívánod a továbbiakban a tonnás csomagokat cipelni, Neked is van életed, neked is vannak folyamatban lévő ügyeid, neked is vannak kitűzött céljaid, ne engedj tehát a huszonegyből. Ha szeretned, elfogadják az álláspontodat, aki pedig ezen megsértődik, az igazából csupán csak kihasználni szeretett volna!

BIKA (április 21-május 20)

A hét első napján elsöprő szerelem lehet az, ami magával ragad. Olyasvalaki lép ugyanis az életedbe, akire nem is számítottál, mégis épp jókor jött, kezdtél ugyanis már kételkedni benne, hogy megérdemled a boldogságot. Ez a meglátni és megszeretni tipikus esete, légy azonban óvatos, ne akard magad az első találkozás után hercegnő ruhában feleségül vetetni, ez ugyanis nem egy tündér mese. Adj időt magadnak, ismerd meg a partneredet és ha megismerve úgy érzed, ő az a bizonyos herceg a fehér lován, akkor add át magad a szerelemnek. Addig pedig próbálj valahogy a Föld felszínén tartózkodni!

IKREK (május 21-június 21)

Nagyon szeretnél elérni egy bizonyos célt, ám még te sem mered bevallani saját magadnak, hogy nincs meg benned a tapasztalat, ami a siker receptjéhez elengedhetetlen. Amennyiben azonban megfogalmazódik benned, abban az esetben annyival bizonyosan közelebb kerülsz hozzá, hogy az első lépést megtetted. Mostmár csak az hiányzik, hogy találj valakit, aki nálad nagyobb tapasztalattal bír és akinek nagyobb bátorsága van elindulni az úton. Ragadd tehát meg a kezét és engedd, hogy elvezessen a sikerhez!

RÁK (június 22-július 22)

A hét első napján karnyújtásnyira kerülsz a kitűzött célodhoz, most nem szabad tehát hagynod, hogy bármilyen külső körülmény elbizonytalanítson, ennek okán pedig megtorpanj. Kapcsolj inkább sebességre, hiszen ha lelassulsz, akkor előbb-utóbb meg is fogsz állni és onnan nem biztos, hogy át tudod szakítani a célszalagot. Ne hagyd magad kizökkenteni, csak saját célodra koncentrálj, majd ha végeztél, utána ráérsz minden mással foglalatoskodni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyannyira önbizalom hiányodtól szenvedsz, hogy a hét első napján csak amiatt fordítasz hátat egy bizonyos feladatnak, mert valaki negatív kritikáva illet, te pedig borzasztóan vágysz mások elismerésére és pozitív véleményére. Amennyiben azonban mindig elmenekülsz, abban az esetben előbb-utóbb igen sok, befejezetlen ügyed lesz, melyek a jövőben okoznak majd kellemetlen perceket. El kellene tehát döntened, mi a fontosabb számodra: az, hogy mások mit gondolnak rólad, vagy az, hogy adott esetben te magad, saját önerődből sikereket érhess el és ezzel akkora lendületet kapj, hogy végig tudd csinálni, azt, amit elkezdesz, így tehát nyugodtabban alhass! Ne engedd, hogy mások véleménye ennyire mérvadó legyen számodra!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Olyan szituációba keveredsz a hét első napján, amelyben ugyan az első pillanatban nem nagyon tudod, miként kellene cselekedned, ám ahogyan haladsz előre, úgy érzel rá egyre jobban arra, milyen tempóban és hogyan kell haladnod ahhoz, hogy élvezd a helyzetet és új élményeket szerezz. Ez a bizonyosság arra, hogy attól, mert valami az elején leküzdhetetlennek tűnik, még nem szükségszerűen bizonyul megugorhatatlan akadálynak. Az egész csak arról szól, hogy mersz-e hinni önmagadban, hogy van-e benned akaraterő, amit előásol a reménytelennek tűnő helyzetekben. Na látod, hogy nincs lehetetlen, legfeljebb nehezebb valamit elérni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét első napján kissé frusztrál a tudat, hogy nem úgy haladnak az ügyeid, ahogy eltervezted, némelyik megrekedt a sárban és neked fogalmad sincs, hogyan mozdítsd előre úgy, hogy ne legyél csupa latyak. Attól azonban, mert elkeseredetten álldogálsz, még nem fog tudni megmozdulni, önmagától pedig pláne nem. Kérj tehát meg valakit, hogy tolja hátulról, miközben te húzod elölről az egész szerkezetet, hátha sikerül. Nem kell megzuhannod, csak mert nem egy nap alatt jön a nagy eredmény, várj türelemmel, lehet, hogy kicsit késik, de annál nagyobb lesz és annál hosszabb távra szól majd!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét első napja a legalkalmasabb arra, hogy kihozd magadból a maximumot, hisz top formában vagy, melyet a környezeted is lát rajtad, hisz a tündöklésed kifelé is kiválóan csillog. Használd ki a mai napot arra, hogy mindent megmutass magadból, azt, hogy mire vagy képes, illetve hogy milyen tehetség és kreativitás rejlik benned, amelyeket szürkébb napokon nem biztos, hogy előásnál a legmélyebbről. Fogadd büszkén az elismeréseket és a bókokat, hiszen ez a te napod!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét első napján egy bizonyos helyzetben elragadnak az érzelmek és akaratodon kívül megbántasz valakit, aki elég közel áll hozzád, olyasmi csúszik ugyanis ki a szádon, amit alapesetben megtartanál magadnak. Amennyiben így alakult a helyzet, ne habozz azonnal elisermerni, hogy hibáztál, mindenképp kérj elnézést, hiszen ezt most te rontottad el. Mivel azonban emberből vagy, aki olykor megbotlik, épp ezért benne van a pakliban az, hogy olyasmit cselekszel, ami tőled szokatlan és igencsak magyarázatra szorul. Amennyiben fontosak vagytok egymásnak, abban az esetben meg tudjátok beszélni a dolgot.

BAK (december 22-január 20)

A hét első napján új célok fogalmazódnak meg benned, amikor azonban a környezetednek is felvázolod őket, nekik egyáltalán nem tetszik egyik sem. Igyekeznek lebeszélni róla, néhányan már-már kisdedként kezelve, mintha te magad nem tudnád eldönteni, jó lesz-e ez neked, vagy hagynod kellene az egészet a fenébe, mert hamvába holt ötlet. Ne engedd magad befolyásolni, hiszen neked nem mások útmutatása alapján kell élned az életedet, amennyiben egyszer megszületett a fejedben bármely gondolat és nem tartod életveszélyesnek, abban az esetben próbáld ki magad benne. Ha egyik-másik rosszul sül el, akkor úgyis neked kell a tanulópénzt megfizetned!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét első napján váratlanul olyan lehetőség kínálkozik, amit mindenképp érdemes megragadnod, hisz ha most nem élsz vele, valószínűleg örökre megbánnád. Ugyan egy pillanatra hezitálsz, mert a változás némi kockázattal jár, de azt is pontosan tudod, ha nem teszel fel most mindent egy lapra, akkor nem tudod megvalósítani az álmaidat. Ne görcsölj, egyszerűen lazán tedd azt, amit a szíved diktál, s amire a józan eszed is igent mond. Minden sikerülhet, csak akarnod kell!

HALAK (február 20-március 20)

Nagyszabású terveid vannak a közeljövőre nézve, melyek hosszabb távon lesznek jövedelmezőek. Előfordulhat, hogy egyedül kevés vagy hozzá, keress tehát egy olyan személyt a környezetedben, aki alkalmas lehet az együttműködésre, egyetért veled és hajlandó némi áldozatot is hozni azért, hogy osztozzatok a sikerben. Amennyiben megtaláltad őt, ne vesztegessétek az időt, ugorjatok fejest a munkába, mert az időtök véges!