Napi horoszkóp december 2.: a Kosoknak magabiztosságra van szükségük, az Ikrek nehéz tehertől szabadulhatnak meg

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 2.

KOS (március 21-április 20)

Az egyébként megingathatatlan magabiztosságodban ezúttal egy olyan személy ingat meg, aki nem-igen tartozik számodra a referencia személyek közé, mégis sikerül valahogy bogarat ültetnie a füledbe. Mielőtt azonban visszatáncolnál, érdemes mérlegelned, hogy tulajdonképp mennyire hiteles az az ember, akitől elhangzottak a bizonytalanságot hozó mondatok, illetve hogy mennyi mindent tettél már meg a sikerért. Nem biztos, hogy minden biciklire rá kell ülnöd, csak mert szembekerekezett veled, gondolkodj, mielőtt otthagynál csapot-papot!

BIKA (április 21-május 20)

Az eddig elvégzett feladatok alapján úgy érzed ráléptél egy útra, ami a siker felé vezet. Innentől hátra is dőlnél szíved szerint, ám óvatosnak kell lenned, hisz könnyen lehet, hogy egy váratlan fordulat vet majd gátat az elé, hogy nekirohanj és átszakítsd a célszalagot. Óvakodj tehát, ne részegítsen meg az a magabiztosság, amely most kidülleszti a mellkasod. Dolgozz keményen, hogy aztán nyugodtan élvezhesd a sikert!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, most váltak ideálissá a körülmények ahhoz, hogy szabadulj a rád nehezedő terhek egy részétől. Olyan dolgok végére tehetsz pontot, amelyek már hosszú ideje nyomasztanak. Éppen ezért semmi mással ne foglalkozz ma, csak ezekkel, s akkor végre kissé nyugodtabb lehet az életed. Hidd el, ha sikerül végre elintézni a már régóta szőnyeg alá söpört dolgaidat, nagy kő gördül majd le a szívedről. Akard a változást, legyél nyitott az új lehetőségek iránt, de elsősorban a magadba vetett hit kell majd ahhoz, hogy boldog és sikeres életet élhess!

RÁK (június 22-július 22)

Olyasmire vállalkozol, amiben nincs akkora rutinod, mint a környezetednek, de mivel szereted a kihívásokat, könnyen igent mondasz. Kérj segítséget másoktól, de ne félj a kalandtól sem, hisz csak az indulásnál kell egy nagy levegőt venni, utána minden megy majd a maga útján. Ne szégyelld, amennyiben segítségre szorulsz eleinte, hisz ha már belejössz, nagyon élvezni fogod a dolgot! Most még lehet, hogy ingoványos a talaj, de ha megtanulod átugrani az akadályokat, sínen lesz minden!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Komoly döntés előtt állsz, s egyenlőre eléggé bizonytalan vagy. Nem tudod, mi lenne számodra a lehető legkedvezőbb megoldás, s azt sem, hogy az elhatározásod milyen hatással lenne a környezetedre. Most csukd magadra az ajtót, ne figyelj semmi másra –a kéretlen tanácsadókra sem–, hanem kizárólag ezen gondolkodj. Vegyél számba minden lehetséges szempontot, kockázati tényezőt, és utána határozzál. Még az is előfordulhat, hogy nem lesz ez olyan nehéz, mint azt az első pillanatban gondoltad.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy érzed, kinőttél a jóhiszeműség korszakából, amikor mindenki azt hitetett el veled, amihez épp kedve volt. Mivel ennek okán többször is csalódnod kellett, mostanra megtanultad, hogyan tudj mérlegelni, kit kell komolyan venni, s kit nem. Épp ezért ha hallasz valamit, már pontosan tudod, nem biztos, hogy az ügyesen becsomagolt történetnek lehet bármilyen valóságalapja is. A jövőben súlyos konfliktusoktól kímélheted meg magad, ha egy-egy helyzetben kellő körültekintéssel jársz el, s magad győződsz meg róla, hogy tulajdonképpen miről is lehet szó. Hidd el, sok fejfájást spórolhatsz meg!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Bár a hétnek csak a harmadik munkanapjára ébredsz, mégis úgy érzed, nem fogsz tudni kitartani még két péntekig, mind fizikailag, mind lelkileg ugyanis teljesen kimerültnek érzed magad. Mivel azonban határidőre minden feladatoddal végezned kell, nem teheted meg, hogy szabadságold magad, hiszen akkor nem tudnál megfelelő eredményt produkálni, aminek kínos következményei lehetnek. A hét hátralévő részében több, nagyobb volumenű munkát semmiképpen ne vállalj, viszont amit meg kell csinálni, azt ne halaszd tovább! Nyugi, már csak néhány nap, és itt a hétvége, amikor pihenhetsz végre!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki feltételek nélkül a te érdekeidnek rendeli alá magát csak azért, hogy segíthessen. Ez kissé meglep, mert a kapcsolatotok viszonylag új keletű, s még a régi barátoktól sem mindig remélheti az ember, hogy a bajban mellette fognak állni. Egyébként éppen ezért is esik különösen jól neked, hogy az illető ennyire kész támogatni téged. Becsüld meg ezt az embert, légy hálás neki és igyekezz viszonozni mindazt, amit kaptál tőle!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy tűnik, valamiben nem tudsz egyetérteni egyes családtagjaiddal egy bizonyos dolgot illetően, emiatt parázs vitába keveredsz és kezdenek közöttetek az indulatok elszabadulni. Mielőtt azonban a jelenlegi helyzet rányomná a bélyegét a közelgő karácsonyra, érdemes mérlegelned, épp ezért a közösség érdekében próbáljatok meg zöldágra vergődni és valamiféle kompromisszumot kötni annak érdekében, hogy a békesség helyrerázódjon. Tegyétek félre az indulatokat egy időre, hidd el, sokkal könnyebb lesz minden!

BAK (december 22-január 20)

Egy számodra közeli ember rendkívülien ad a véleményedre és ezúttal is a tanácsodra van szüksége. Te nagyon szívesen elmondod az álláspontod, légy azonban diplomatikus, mert nem vagy részese az általa megélt szituációnak, így nincs semmiféle jogod beleavatkozni a tényállásba. Majd a másik fél meghozza a döntést, nem kell magadra vállalnod ezt a terhet. Csupán szubjektív véleményt tudsz tehát alkotni, de minek is okoznál magadnak álmatlan éjszakákat emiatt?! Mondd el, mit gondolsz, de azt is tedd hozzá, hogy nem jársz a cipőjében, épp ezért biztonsággal nem tudsz és nem is szeretnél állást foglalni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan szituáció adódik, amikor valaki azért, hogy könnyítsen a lelkén, az összes baját a nyakadba zúdítja, ráadásul egy fontos ügyről van szó. Neked azonban, bármennyire is sajnálod őt, karácsony ide vagy oda, nem kell mindenki terhét magadra venned, hisz előbb-utóbb összeroskadsz a sok és nehéz csomag alatt. Hallgasd meg persze az illetőt, s ha tudsz, adj neki tanácsot, de semmiképpen ne vedd magadra a súlyos döntés felelősségét. Lépj tovább és törődj bele, hogy egyedül kevés vagy ahhoz, hogy megváltsd az egész világot.

HALAK (február 20-március 20)

Egy bizonyos szituációben igen hevesen reagálsz, ami nem vet rád túl jó fényt, jelen helyzetben. Talán a kelletténél neked is kevesebb türelmed van egyes helyzetekben, ez is azt mutatja, pihenésre van szükséged. A saját fáradtságodnak nem ihatják meg mások a levét, igyekezz tehát a nagy karácsonyi rohanás előtt csenni magadnak egy kis szabadidőt, amikor nem kell másokra tekintettel lenned. Egy lélegzetvételnyi ideig csináld azt, amit jónak látsz, ami kikapcsol a mindennapok körforgásából és csak rólad szól.