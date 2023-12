Napi horoszkóp december 19.: a Skorpiók sikere a szervezettségben rejlik, a Halaknak érdemes a saját határaikon belül maradniuk

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 19.

KOS (március 21-április 20)

Teljesen felvillanyoz és izgalommal tölt el az, hogy akad valaki a környezetedben, akivel rövid idő alatt megtaláltad a közös hangot, ezért úgy gondolod, még akár sokkal szorosabb kapcsolat is kialakulhat közöttetek. Fogd vissza azonban magad, először is próbáld felmérni, hogy az adott személy mit lát benned. Könnyen lehet ugyanis, hogy csupán felszínes érdeklődést mutat irántad, épp ezért ne éld bele magad a dologba. Helyezkedj inkább várakozó álláspontra, előbb-utóbb úgyis kiderül, mik a szándékai, te viszont a saját érdekedben egyelőre semmiképp ne add ki magad!

BIKA (április 21-május 20)

Borzasztóan kimerítő, meglehetősen bonyolult feladatot sikerül megoldanod a hét második napján, ami igencsak próbára tett már minden szempontból. Ennek okán úgy érzed, hogy gyakorlatilag feléltél minden belső tartalékodat, éppen akkor, amikor jönnek az ünnepek és akad még tennivalód bőven. A nagy rohanás helyett tehát szánd inkább a mai délutánt arra, hogy kipihend magad, mert a nagy rohanás még hátra van. Éppen eleget dolgoztál eddig, így senki nem fog ferde szemmel nézni rád, ha a mai estét önmagadra szánod!

IKREK (május 21-június 21)

Akad valaki a környezetedben, aki abszolút dominanciát kíván gyakorolni feletted, te azonban nem is tudod mire vélni az illető törekvéseit, hisz a csapategység híve vagy, ahol mindenki elmondhatja a véleményét és egyfajta közös útvonalon, közös célokért mentek előre együtt. Épp ezért nem érdemes engedned a nyomásnak, hiszen neked is van szuverenitásod, amelyet minden körülmények között érdemes megőrizned. Állj tehát határozottan a sarkadra és tedd az illető számára világossá, hogy abszolút nem az ő akarata szerint fogjátok megvalósítani a közös feladatot és bármennyire nem tetszik neki, most bizony csapatban fogtok együtt működni, mely ha nem tetszik neki, nyugodtan tovább is állhat. Ne hagyd magad egyetlen percig sem!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki hosszabb ideje flörtöl veled, minden fórumon a tudtodra adva, hogy komolyabbak a szándékai, te azonban nem igazán vagy vevő a kezdeményezésre. Amennyiben valóban nem vagy nyitott, abban az esetben finoman, de határozottan add a tudtára, hogy nincs létjogosultsága a kettőtök kapcsolatának, arra azonban ügyelj, hogy meg ne bántsd, hiszen az illetőnek a legkevésbé sincsenek rossz szándékai. Ha viszont mégis úgy ítéled meg, hogy érdemes egy esélyt adnod a dolognak, abban az esetben légy nyitott, ismerkedj, nem kell attól még elköteleződnöd rögtön, hagyd, hogy udvaroljanak, hiszen az a hiúságodat is legyezi, nem igaz?

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét második napján kiderül, hogy túl sok időt vesztegettél egy bizonyos dologra, a befektetett munka azonban csak igen szerény hasznot hozott. A kudarc érthető módon meglehetősen bosszant, hiszen magad is tudod, hogy foglalkozhattál volna mással is, ami jobban megéri. Mostmár azonban kár ezen rágódnod, hiszen úgysem tudsz visszacsinálni semmit. Vond le inkább a tanulságot, hogy legközelebb aprólékosabb odafigyeléssel bizonyosan komolyabb eredmény sikerülhet elérned. Lépj túl az egészen, koncentrálj a közelgő ünnepekre, hisz tennivalód még akad bőven karácsonyig!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét második napján görcsösen próbálsz meggyőzni valakit egy bizonyos dologgal kapcsolatban, ő azonban láthatóan nem vevő a mondanivalódra. Mivel ez így sehova nem vezet, ezért érdemes taktikát változtatnod, rukkolj elő más, logikusnak tűnő érvekkel, ugyanakkor hívd fel az illető figyelmét arra is, mit kockáztat, ha továbbra is a maga feje után megy. Semmiképpen ne add fel, vannak ugyanis emberek, akiket hosszabb idő megnyerni, mint másokat, de nem lehetetlen. Ne légy azonban semmiképpen erőszakos, hiszen minél jobban nyomulsz, annál nagyobb ellenállásba ütközhetsz, csak okosan és nyugodtan!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második napjára kitűzted egy bizonyos cél elérését, ennek okán gyakorlatilag semmi más nem lebeg a szemed előtt, csak a siker. Olyannyira elvakultan küzdesz azért, hogy a végén te zsebelhesd be a győzelmet, hogy bizonyos részletek elkerülik a figyelmedet, melynek bizony meg is lehet a negatív előjelű eredménye is. Mivel nem vagy egy versenyló, akinek időre kell végigügetnie a pályán, épp ezért érdemes mostblassítanod, máskülönben a végén te lehetsz az, aki orra esik és csúfos kudarcot vallhat. Érdemes minden apróságra odafigyelned és csakis jól átgondolt taktikával végigmenned az úton!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Hosszú ideje futsz megállás nélkül a mókuskerékben, ráadásul az év végéhez közeledve csak tornyosulnak a feladatok előtted, ennek köszönhetően azt sem tudod, miként fogsz mindent abszolválni a határidő lejárta előtt. A hatékonyság érdekében gondold végig, miként állítasz fel egy prioritási sorrendet, amennyiben szükséges, helyenként kockáztass, lépj ki a szürke zónából, és ha érzel elég erőt magadban, akkor kivételesen egyszerre több projektet próbálj párhuzamosan vinni, másképp nem lehetséges az, hogy a határidő lejárta előtt használható eredményt produkálj. Legközelebb pedig igyekezz okosabb taktikával működni, hisz az, hogy rohansz előre eszeveszetten, az bizony senkinek nem jó!

NYILAS (november 23-december 21)

Akad valaki a környezetedben, aki rendkívüli módon felbosszant éppen karácsony előtt néhány nappal, Grincs ugyanis hozzá képest abszolút karácsonyrajongó. Az illető gyakorlatilag mindenben a negatívumot látja, teljes mértékben túlzásnak tartja a karácsony intézményét, melynek lépten-nyomon hangot is ad. Mivel ezzel a hozzáállással nem csak téged, de az egész környezetedet lehúzza, épp ezért elérkezett a pillanat, amikor határozottan meg kell kérned arra, hogy tartsa meg magának a véleményét, rajta kívül ugyanis mindenki tudja értékelni az ünnepet, az együtt töltött időt, a finomságokat, az apró, kedves gesztusokat. Remélhetőleg belátja, hogy igazad van és a jövőben inkább lenyeli, amit szíve szerint kimondana!

BAK (december 22-január 20)

Az utolsó nagy hajrában karácsony előtt valahogy minden úgy alakult, hogy a saját feladataid háttérbe szorultak és mások szempontjai kerültek előtérbe. Ma azonban olyan jelet küld az Univerzum, amelyet mindenképp érdemes figyelembe venned és arra összpontosítanod elsősorban, hogy a te ügyeid sínen legyenek annak érdekében, hogy az ünnepek alatt semmi ne zavarja meg a pihenésedet. Persze, fontos másokat boldoggá tenni, a legfontosabb talán azonban mégis az, hogy a saját utad zökkenőmentes legyen!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan emberek vesznek körül a hét második napján, akik karácsony közeledtével hűbelebalázs módjára mindenbe gyorsan belekezdenek, s igyekeznek összecsapni a rájuk bízott munkát, hogy mielőbb szabaduljanak. Ez azonban így nem mehet, amit te pontosan tudsz is, ráadásul ez rád is hatással lehet, neked kell ugyanis adott esetben korrigálni a nagy sietségben elkövetett hibákat. Próbáld tehát elmagyarázni, hogy ez az eszeveszett kapkodás nem vezet semmi jóra, igyekezz rávenni a társaidat a csapatmunkára, hiszen együtt sokkal hatékonyabban és gyorsabban tudtok működni!

HALAK (február 20-március 20)

A hét második napján bizonyítani szeretnéd a rátermettségedet valakinek, akiről azt gondolod, hogy fontos számodra az elismerése. Ennek érdekében hajlandó lennél a saját határaidat is túllépni, ami egy ponton túl roppant nagy túlzás, hiszen csak azért hátrahagyni a méltóságodat, hogy valaki másnak megfelelj, nem biztos, hogy hosszútávon kifizetődő. Épp ezért igyekezz belátni, hogy a saját határaidon belül egy roppant értékes ember vagy, ha tehát valaki ilyenformán elismer, az a legjobb, amennyiben pedig mégsem, az már legyen az ő baja. Elsősorban önmagadnak próbálj megfelelni, hidd el, sokkal sikeresebb leszel az élet minden területén!