Napi horoszkóp december 16.: a Bikák számára fontos az igaz barátság, az Oroszlánok az őszinteség hívei

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 16.

KOS (március 21-április 20)

Kezd a kezeid közül kicsúszni egy számodra fontos ügy megoldása, ez pedig rendkívülien kétségbe ejt, ennek okán eszeveszetten rohangálsz körbe, mint egy mérgezett egér. Mielőtt azonban lecsapna a vihar, érdemes megállnod és higgadtan végiggondolnod, miként tudnád úgy abszolválni sikerrel a dolgot, hisz azt beláthatod, a kétségbeesés sok jót nem szült még. Ha szükségesnek látod, vonulj el a világ elől annak érdekében, hogy nyugodtan megtalálhasd a megoldást. Higgy magadban!

BIKA (április 21-május 20)

Fontosak számodra azok az emberek, akikkel az elmúlt években bizalmi kapcsolatot alakítottál ki, rendkívül szerencsésnek érzed magad, hisz minden körülmények között számíthatsz rájuk, gyakorlatilag kölcsönösen összetartó csapat vagytok. A Karácsony az az ünnep, amely többek között arról is szól, hogy apró ajándékokkal, kézzel készített kedves meglepetésekkel, gesztusokkal köszönheted meg nekik azt, hogy az elmúlt, nem túl egyszerű évben melletted álltak, hogy teljes mellszélességgel támogattak. Igaz barátok vagytok!

IKREK (május 21-június 21)

Lételemed az, hogy másoknak örömet okozz, mindig arra törekszel, hogy akár a korlátaidat is túllépve megadd azt, amire a számodra fontos emberek vágynak, ezzel pedig akaratodon kívül is időnként kellemetlen helyzetbe sodródsz, hisz előfordul, hogy akár az erkölcsi, akár az anyagi határaidat is átléped. Mindez az önzetlenség rendkívül nemes jellemre vall, érdemes azonban meghúznod egy vonalat és csak addig takaróznod , amíg a paplanod ér! Mások ugyanis fordított helyzetben nem biztos, hogy ekkora áldozatokat hoznának érted!

RÁK (június 22-július 22)

Akadnak a közvetlen környezetedben olyan személyek, akik kifejezetten provokatívak, nem engednek másokat érvényesülni, minden mondatukban a számítást lehet kiolvasni, téged pedig rendkívülien irritálnak. Nem is kell barátkoznod velük vagy alkalmazkodni hozzájuk, a te értékrended ugyanis mérföldkövekkel távolabb áll attól, amit ők képviselnek. Igyekezz távol tartani magadtól az ilyen személyiséggel bíró embereket, hidd el, nekik önmagukkal is nehéz megbékélni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Noha az őszinteség híve vagy, mivel te, magad is nyíltan vállalod a mondanivalódat vagy az érzéseidet mások előtt, amit fordítva is elvársz, ma mégis rosszul érint az, hogy valaki az arcodba vágja s véleményét. Noha lehet igazságtartalma az illető által elmondottaknak, egy dolog azonban lényeges: nem mindegy, milyen stílusban érkezik bárkitől az, amit mondani szeretne. Te ugyanis minden körülmények között arra törekszel, hogy a megfelelő módon és stílusban add elő. Nem is kell eltűrnöd, hogy bárki bárhogy beszéljen veled, állj ki magadért!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nyakadon a Karácsony, el vagy maradva az ajándékokkal, tele van a határidőnaplód elvégzendő feladatokkal, ez pedig roppant kétségbeejtő számodra. Annak érdekében tehát, hogy ne uralkodhasson el a káosz az életedben, mindenbe belekezdesz, viszont azzal te, magad is tisztában vagy, hogy ez egy amolyan kényszerszülte megoldás. Ne akard egyetlen nap alatt megváltani a Világot, vedd a teendőidet sorra és úgy menj végig az akadálypályán, hogy elkezded és be is fejezed a feladataidat!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Hűbele balázs módjára kezdesz bele mindenbe, gondolkodás nélkül elvállalsz bármit, amibe rendszerint azonnal fejest is ugrasz, ennek azonban gyakran meg is van a negatív eredménye. A sorozatos kudarcokat, a sikertelenséget nagyon nehezen fogadod el, nem akarsz beletörődni, ha egy hajód zátonyra fut, az utolsó leheletedig küzdesz, hátha menthető a helyzet. Mivel nem sok pozitív élményt adott az, ahogy hebrencs módon kezeled az ügyeidet, épp ezért itt az ideje annak, hogy egy fokkal tudatosabb gondolkodásra válts és úgy igyekezz érvényesülni, hogy a céljaidnak van alapja, tudsz mire építeni és aztán elaratni a babérokat! Hidd el, képes vagy rá!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Végre sínre kerültek a dolgok, úgy érzed, mostmár nem kell futnod az eredmény után, érdemes volt kimatekozni a helyzetet, hisz nincs más hátra, minthogy learasd a babérokat. Légy azonban óvatos, nem mindenki fog őszintén veled örülni, mások ugyanis legalább annyit izzadnak a sikerért, mint te, neked viszont most nagyobb szerencséd volt. Igyekezz a kialakult helyzeti előnyöddel nem visszaélni, karold fel azokat, akik még csak most küzdik felfelé magukat a hegyen, adj nekik tanácsokat és hidd el, jó szándékod iszonyúan megdobja majd a népszerűségi indexedet is!

NYILAS (november 23-december 21)

Azt gondolod, egyedül is meg tudsz birkózni a problémáiddal, nem akarsz senkit terhelni azzal a sok nehézséggel, ami a fejed felett viharfelhőként gyülekezik, ennek okán viszont kezdesz a megoldatlan gondokba belefulladni. Mielőtt azonban végleg feladnád a küzdelmet és engednéd, hogy a fejeden landoljon az egész, érdemes egyiket a másik után sorra venni és amit magadtól le tudsz zárni, annak mielőbb pontot tenni a végére, hisz minél több nyomasztó problémát gyűjtesz, annál nehezebb lesz kievickélni belőlük. Ne hagyd, hogy elrontsa az ünnepi hangulatodat a sok gordiuszi csomó!

BAK (december 22-január 20)

Úgy érzed, olyasfajta bonyodalmat kell megoldanod, amely jócskán meghaladja a képességeidet, akárhány szempontból igyekszel ugyanis megközelíteni, nem jutsz egyről a kettőre. Mielőtt azonban elveszne a jelenleg meglévő lelkesedésed, érdemes ezen a ponton keresned egy olyasfajta segítő személyt, aki nem számít zöldfülűnek az ilyen és ehhez hasonló szituációkban. Bízd rá magad, hisz ebben a helyzetben nem nagyon van más választásod. Hallgass az illetőre és légy hálás neki, ha kivezet a bozótosból! Ne akarj mindenáron hősködni, engedd meg magadnak a hozza nem értés képességét is!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Borzasztóan zavar az, hogy nem tudod befolyásolni az ügyeidet, noha szíved szerint két kézzel tolnád előre őket. Minden igyekezeted ellenére azonban mégis valahogy az az érzésed, hogy állsz egyhelyben és egyszerűen nincs ráhatásod sem az események alakulására, sem a tempóra. Ne veszítsd el a lelkesedésed, lehet, hogy most nem haladsz rohamléptekkel az úton, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy abszolút ne lennél mozgásban. Ne sürgesd a dolgokat, könnyen lehet ugyanis, hogy minél inkább ütöd a vasat, annál nagyobb esély lesz arra, hogy megégeted magad!

HALAK (február 20-március 20)

Olyasfajta feladat előtt állsz, amelyhez minden tudásodra szükséged lesz, ám valamilyen oknál fogva nem érzed át a helyzet súlyát, szíved szerint egyszerűen hátradőlnél, feltennéd a lábaid ės dögös ruhákat keresgélnél a neten. Mivel azonban ez most nem az az időszak, amely a legalkalmasabb arra, hogy hátrahagyd a kötelezettségeidet, épp ezért érdemes megráznod magad és nekiveselkedni a feladatnak, hisz mielőbb szánod rá magad, annál előbb dőlhetsz majd hátra. Ne vesztegesd az időd, a lehetőség ugyanis nem mindig lesz majd adott!