Napi horoszkóp december 15.: a Mérlegek zsúfolt napra számíthatnak, a Skorpiók kivételes sikereket érhetnek el

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 15.

KOS (március 21-április 20)

Bizonytalanul, óvatosan lépdelsz előre az úton, egyfolytában attól tartva, mikor esel hasra. Így azonban elfelejted élvezni az életet, s nem leled örömödet semmiben. Ez nem vezet semmi jóra, mert elveszíted minden önbizalmadat, s belefásulsz az egészbe. Legszívesebben feladnád az egészet, de ez lenne a legrosszabb megoldás. Szabadulj meg a görcseidtől, lazíts és bátran, felszegett fejjel menetelj a célod felé! Meglátod, sokkal szebbnek látod majd a világot!

BIKA (április 21-május 20)

Elhatároztad, hogy nem húzod tovább az időt, és lezárod a folyamatban lévő ügyeidet. Ennek rendelsz alá most mindent, és helyesen teszed, ha így döntesz. Nem biztos, hogy ez egyetlen nap alatt sikerülhet, de ha megszületett az elhatározás, az már önmagában nagyon fontos lépés ahhoz, hogy rendezd a dolgaidat. Egy ilyen döntés ugyanis önmagában elég lehet ahhoz, hogy megszabadulj egy nagy lelki tehertől, bár még sokat kell dolgoznod azon, hogy ténylegesen is letudd minden problémádat.

IKREK (május 21-június 21)

Nagyon nincs ínyedre egy bizonyos feladat, legszívesebben nem is foglalkoznál vele, hiszen megítélésed szerint sok más értelmesebb dolog van, amire koncentrálhatnál ehelyett. Mivel azonban valaki megbízott vele, te pedig elvállaltad, jobban teszed, ha gyorsan megcsinálod azt, amit várnak tőled. Minél többet hezitálsz, annál később szabadulsz, s közben folyton az jár a fejedben, hogy ezzel az üggyel mégiscsak kellene kezdened valamit. Hidd el, neked is sokkal jobb lesz, ha mielőbb lezárod ezt az ügyet, mert a lelkiismeretedet úgysem hagy nyugodni!

RÁK (június 22-július 22)

Jelentős változást szeretnél az életedben, de úgy látod, hogy erre a környezetedben élők egyelőre nincsenek felkészülve. Ezért az elképzeléseidbe egyelőre ne is avass be senkit, hanem gondosan tervezd meg minden lépésedet, és csak akkor beszélj a szándékaidról, ha már magadban mindent tisztáztál, és jó esélyt látsz arra, hogy a kitűzött célt el is tudod érni. Vigyázz azonban arra, kivel osztod meg a gondolataidat, mert lehetséges, hogy akit a barátodnak véltél, arról kiderülhet, hogy kígyót melengettél a kebleden!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Kissé megmagyarázhatatlan érzés kerít a hatalmába, egy számodra fontos ember ugyanis az, akiért egyre jobban aggódsz, aki olyan baljós érzéseket sugall számodra, hogy úgy érzed, egyszerűen nem nézheted tétlenül, tenned kell az illetőért valamit. Mielőtt azonban ajtóstól rontanál a házba, igyekezz finoman kopogtatni nála, hisz nem tudhatod, mire számíthatsz. Könnyen lehet, hogy te vagy az, aki túlmisztifikálja a helyzetet, aki több bajt lát bele, mint ami benne van, épp ezért érdemes finoman puhatolóznod ahelyett, hogy erőszakkal nyomulnál. Ajánld fel, hogy ha bármiben a segítségére lehetsz, te szívesen állsz szolgálatba, ezen kívül ebben a pillanatban nem nagyon tehetsz semmit. Várd ki, amíg közbeléphetsz, ne akarj feleslegesen megmentőt jászani!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Mellényúltál egy bizonyos ügyben, ugyan szent meggyőződésed volt, hogy az általad választott útvonal lesz a legrövidebb és legcélratörőbb, most azonban legnagyobb csalódottságodra mégis útvesztőnek látszik. Iszonyúan dühös vagy, legszívesebben otthagynál csapot-papot, hidegrázást ugyanis kapsz attól a tudattól, hogy egészen idáig feleslegesen bolyongtál, egyre messzebb vagy a célodtól. Amennyiben azonban veszel három mély levegőt és megpróbálsz lehiggadni, rájöhetsz, hogy a feldühödött állapot sehova nem vezet, maximum energiapazarlás. Szedd tehát össze magad, igyekezz higgadtan rájönni, hol hibáztál, vondd le a megfelelő konzekvenciát és legközelebb ne akard ilyen élesen venni a kanyart. Érdemes nyitott szemmel járnod, hisz a következő lehetőség a lábaid előtt hever!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A nagy rohanásban igyekszel ugyan utolérni magad, valahogy azonban mégis szaporodnak az elintéznivalók. Mielőtt azonban az őrület határára kerülnél, igyekezz minimalizálni azokat a terheket, amelyeket felvállalsz, tanulj meg nemet mondani, mivel egyelőre te is halandó ember vagy, akinek bizony végesek a tartalékai. Amit kötelező, azt végezd el feltétlenül a felelősségre vonás elkerülése érdekében, ne hagyd azonban, hogy mindenki rád testálja azt, amihez nincs kedvük! Ne akard kifacsart narancsként, megtépázva, fáradtan ünnepelni a Karácsonyt, add meg magadnak a lehetőséget arra, hogy felkészülj úgy az ünnepre, ahogy te szeretnél!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kivételes sikereket érhetsz el a mai napon, a legnagyobb büszkeségedre ugyanis azok az eredmények szépen sorjában kezdenek megmutatkozni, amelyekért éjt nappallá téve dolgoztál. Mielőtt azonban elszállnál a rózsaszín felhőn, igyekezz résen lenni, nem mindenki örül majd ugyanis feltétlenül veled, hisz mások ugyanazt az energiát tették a dologba, náluk azonban valahogy porszem került a gépezetbe. Ennek ellenére ne hagyd, hogy az irigyeid dünnyögése határozza meg a hangulatodat, ezt az eredményt ugyanis te érted el egyes egyedül, az erős alapra épített erődítményhez pedig megfelelő tudás és tapasztalat szükségeltetett. Légy tehát joggal büszke magadra!

NYILAS (november 23-december 21)

Vannak olyan emberek a környezetedben, akiknek az értékrendje olyannyira távol áll tőled, hogy nemhogy azonosulni nem tudsz vele, de feldühít az, ahogy a Világról gondolkodnak, illetve ahogy képesek másokon átgázolni annak érdekében, hogy a saját sikereiket fényezzék. Mivel te a legmesszebbmenőkig elzárkózol ezektől az emberektől, épp ezért igyekezz a lehető legtávolabb tartani magad tőlük a folyamatos hidegrázás érzésének elkerülése érdekében. Megvan neked a magad élete, a barátaidat te válogatod meg, nem kell tehát a korpa között aranyat keresned, vedd olyan személyekkel körül magad, akikkel nagyjából hasonló módon gondolkodtok!

BAK (december 22-január 20)

A mai napon a jövődet nagyban meghatározó terveket készülsz felvázolni a környezetednek, amelynek a fogadtatása igen ambivalens lehet. Lehetnek ugyanis, akik veled örülnek majd, akadhatnak azonban olyanok is, akik inkább lebeszélnének a dologról, nem látnak ugyanis annyi lehetőséget benne, mint amennyit te. Mivel tehát ez nem egy egyszerűen odavetett mondat lesz, érdemes felkészülnöd rá, szedd össze a gondolataidat, vázold fel magadban az esetleges fogadtatást, hogy ne érhessen váratlanul, amikor előállsz vele. Igyekezz összeszedetten fogalmazni, hisz azzal még hitelesebb lesz a mondanivalód!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Végre a hobbidnak élhetsz, a nagy Karácsony előtti hajtásban olyasmire is jut ugyanis időt, amit szívesen csinálsz, ami kikapcsol és amelynek segítségével leeresztheted a benned lévő fáradt olajat. Ne engedd, hogy a káosz magával sodorjon, igyekezz a kordonon kívül maradni, amint ugyanis beljebb kerülsz a forgatagban, jó eséllyel fogsz elsüllyedni a tennivalókban. Persze, megoldandó ügyek mindig akadnak, nem mindegy azonban, hogy adsz-e lehetőséget magadnak arra, hogy feltöltődj vagy Zrínyi módjára rohansz előre. Hidd el, ha engeded kikapcsolni időnként az agyad, azzal még nem követsz el semmiféle megbocsáthatatlan bűnt!

HALAK (február 20-március 20)

Akad valaki a környezetedben, akin látszik, hogy a segítséged nélkül nem fog tudni érvényesülni, láthatóan ugyanis halvány fogalma sincs, merre induljon. Mivel nem akarod az illető vergődését tétlenül tovább nézni, épp ezért segítő jobbot nyújtasz neki, ő azonban a legnagyobb megdöbbenésedre annak ellenére, hogy elfogadja a mentőövet, elkezdi diktálni a tempót és magához ragadja az irányítást. Mielőtt tehát engednéd magad elsodorni, igyekezz világosan a tudtára adni, hogy mivel láthatóan jól tudja, mit a teendő, köszönöd szépen, te a saját életedet egyengetnéd a továbbiakban, nincs szükséged a bonyodalmakra. Ne hagyd magad irányítani, no pláne egy olyan személy által, aki azt sem tudja, merre menjen!