Napi horoszkóp december 13.: a Nyilasok elismerésben részesülnek, a Bakoknak érdemes rugalmasabbnak lenniük

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 13.

KOS (március 21-április 20)

Igyekszel mihamarabb túl lenni egy számodra igen kellemetlen és nem túlt testhezálló feladaton, mert abszolút mértékben úgy érzed, jól nem jöhetsz ki belőle a végén. Szedd össze magad, minden igyekezeteddel koncentrálj, vegyél egy nagy levegőt és fuss neki. Ne hagyd magad kizökkenteni, és csak akkor dőlj hátra, ha végleg pontot tettél az utolsó mondat végére is. Ha egyszer ugyanis abbahagyod, másodjára biztosan nem állsz neki újra.

BIKA (április 21-május 20)

Igen magasra próbáltál ugrani, de gyorsan rá kellett jönnöd, hogy hiába vettél nagy lendületet, a várt eredmény ezúttal elmaradt. Mielőtt ész nélkül nekirugaszkodsz valaminek, érdemes belegondolnod, hogy a gravitáció nagy úri, és nem enged az égig emelkedni. Gyakorolj, mielőtt nekifutsz, ellenkező esetben levered a lécet, tehát csúnyán kudarcot vallasz!

IKREK (május 21-június 21)

Mások élethelyzeteit illetően kiváló tanácsadó vagy, azokban a szituációkban azonban, amelyekben te is érintett vagy, nem mindig tudsz objektíven tekinteni bizonyos megoldandó kérdésekre, emiatt sokszor nem is úgy oldod meg őket, hogy maradéktalanul elégedett lehess a végén. A siker édekében tehát igyekezz kívülállóként tekinteni önmagadra azokban a helyzetekben, amelyekben fajsúlyos döntéseket kell hoznod, másképp nem fogsz tudni hosszabb távon sikereket elérni. Találd meg az arany középutat és higgy magadban, ez a legfontosabb!

RÁK (június 22-július 22)

Valami olyasmit találtál szinte önkéntelenül kimondani, ami felborzolta a kedélyeket a környezetedben. Vannak, akik megbotránkoznak emiatt, mások pedig megsértődnek, miközben csak arról beszéltél, amiről már jó ideje suttognak az emberek. Ezért ne törődj semmivel, mert nem érdemes ezzel az üggyel neked többet foglalkozni. Elhangzott, aminek előbb-utóbb el kellett hangoznia, túl vagytok rajta, s ettől kezdve mindenkinek egyszerűbb lesz az élete. Néhányan még a végén talán hálásak is lesznek neked, hogy segítettél tiszta vizet önteni a pohárba!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nem indul túl jól a reggeled és nem is igazán hiszed, hogy ebből a napból mostmár bármi jót is kihozhatsz. Váratlanul azonban belebotlasz valakibe, s a találkozás mindjárt jobb kedvre derít, mert olyan emberről van szó, akivel kölcsönös szimpatizáltok egymással. Tőle egyrészt használható tanácsot remélhetsz arra, miként minimalizálhatod a veszteséget ebben a szituációban, de ennél többre is számíthatsz. Lehetséges, hogy most jött el a pillanat, hogy a felszínes kapcsolatotokat szorosabb fűzzétek. Ezt a lehetőséget ne szalaszd el, érdeklődj mi van az illetővel, s óvatosan akár flörtölhetsz is vele, s az élet majd eldönti, mi lesz veletek.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Hosszú idő után ma érzed először azt, hogy senki és semmi nem hozhat ki a béketűrésből, olyan állapotba kerültél ugyanis, amelyben nem izgat, hogy mi és hogyan alakul, egyszerűen jól érzed magad a bőrödben. Nagyon fontos és hasznos ugyan a belső béke megtalálása, de arra is ügyelj, hogy kardinális kérdésekben racionális döntéseket hozz annak érdekében, hogy később ne okozzanak neked semmiféle fejtörést. Mindenképp jó, ha nem engeded magad kizökkenteni ebből az állapotból, ám érdemes a szemed nyitva tartani!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy hozta a helyzet, hogy több féle kecsegtető ajánlat közül választhatsz, a bőség zavarában azonban fogalmad sincs, melyiket ragadd meg. Nincs ezzel semmi baj, nem kell azonnal döntened, kérdezz meg olyan személyeket a közvetlen környezetedben, akiket jól ismersz, akik soha nem okoztak még neked csalódást, akikben teljesen megbízol, vajon ők mit gondolnak, mit tanácsolnak. Csakis úgy válassz, ha 100%-ban biztos vagy a dolgodban, ellenkező esetben ráfázhatsz a döntésedre. Légy körültekintő, hogy hosszabb távon ne legyenek álmatlan éjszakáid!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Hosszú és kimerítő hét utolsó napjára ébredsz, egyszerűen erőd sincs bármi fizikai aktivitáshoz, mely egyfajta jelzés a szervezetedtől, hogy ideje a nagy hajtásban töltőre csatlakoztatnod magad. Épp ezért a mai napot szenteld a pihenésnek, keress olyasfajta efoglaltságot, amely kikapcsol, ahol nem kell hegyet másznod vagy nagyobb távokat teljesítened, csakis egy kényelmes otthoni viseletben karácsonyi filmeket nézegethetsz, könyvet olvashatsz vagy süthetsz egy jó sütit. Gyűjts erőt a nagy karácsonyi hajtás előtt!

NYILAS (november 23-december 21)

Végre olyan elismerésben részesülsz, amelyre mindig is vágyt, ráadásul egy olyan személytől érkezik, aki mintegy referencia a számodra, aki az esetek döntő többségében kritikus szemmel tekint rád, épp ezért esik különösen jól a lelkednek az, hogy végre elismeri a munkád eredményét. Ez is egy különösen jó bizonyíték arra, hogy érdemes mindig 100%-os magabiztossággal teljesíteni az általad elvállalt küldetéseket, hisz bőséggel megterül a befektetett energia! Ma már semmi sem szegheti kedved, de hát mi is szegné, mikor egyetlen lehelletre vagy a Karácsonytól, ami melegséggel önti el a szíved? Tervezz, szervezz, vásárolj, készülődj!

BAK (december 22-január 20)

Annak ellenére, hogy egy bizonyos helyzetben több alternatívát kipróbálva nem jutottál egyről a kettőre, mégis ragaszkodsz az eredeti elképzelésedhez és ahhoz, hogy ugyanazon az útvonalon menj végig még akkor is, ha buktatók sorozata várhat rád. Mielőtt azonban teljesen értelmetlenül bajba sodornád magad, igyekezz mérlegelni, vajon megéri-e mindenáron kitartani az eredeti elképzelésed mellett, avagy érdemes más, kevésbé rögösebb utakon eljutni a célodig. Abszolút rajtad múlik az, hogy melyik lehetőséget ragadod meg, ehhez azonban rugalmasabbnak és lazábbnak kell lenned. Ne félj az újtól, hisz még az is lehet, hogy sokkal több élményt tartogat, mint a jelenlegi, nehezebb pálya!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Új helyzetben próbálhatod ki magad, mellyel lehetőséged nyílik arra, hogy bebizonyítsd, te is rátermett vagy bizonyos dolgokra, képes vagy sikereket elérni. Ügyelj azonban arra, hogy a nagy bizonyítani akarásban nehogy hasra ess és nevetségessé tedd magad mások előtt, nem szükséges ugyanis minden helyzetben vezéregyéniségként menetelned a sor elején, sokszor sokkal többet el tudsz érni, ha nem akarsz egy-egy új szituációban mindenáron bizonyítani másoknak. Értékes vagy akkor is, ha nem tőled visszhangzik az utca!

HALAK (február 20-március 20)

Hatalmas áldozatot vállalsz a mai napon annak a megkérdőjelezhetőségével, hogy vajon hosszútávon megéri-e, illetve hogy hozzád hasonlóan mások is beleállnának-e teljes mellszélességgel a dologba. Mielőtt tehát túlságosan mélyre merülnél a dologban, érdemes felsorakoztatnod az ellene és a mellette szóló érveket annak érdekében, hogy ne te állj később nyakig a katyvaszban, amíg azok, akiket a társaidnak hittél, a partról integetnek. Hidd el, nem minden helyzetben és nem mindenkiért érdemes ekkora volumenű áldozatot hozni, amely ráadásul pontosan annyi veszélyt rejt magában, mintha legalábbis egy dzsungel túrára indulnál, a különbség csupán csak annyi, hogy előbbi a lelkedet tépázhatja meg, utóbbi pedig fizikai veszélyt jelent. Igyekezz tehát a helyén kezelni a dolgokat, ne láss bele bizonyos helyzetekbe többet, mint ami bennük van!