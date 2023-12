Napi horoszkóp december 11.: a Bikák ügyei sínre kerülnek, a Mérlegeknek érdemes levetkőzniük a kisebbségi komplexusukat

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 11.

KOS (március 21-április 20)

Az utóbbi időben gyakran fordult elő, hogy az értékrendeden és elveiden jóval túlmutató ügyekbe keveredtél akaratodon kívül csak azért, hogy mások elvárásainak megfelelhess. A hét első napján azonban elérkezik végre az idő, hogy vastagon meghúzd azt a bizonyos határvonalat, amely nem teszi lehetővé még azt sem, hogy ilyen helyzeteknek akár csak a közelébe is kerülhess. Gondold végig, mi a fontosabb, másokat boldoggá tenni, vagy a saját értékrendedned megfelelő úton elérni a boldogságod!

BIKA (április 21-május 20)

Az utóbbi időben csak a rohanásból állt az életed, mostanra azonban úgy tűnik, sínre került minden, ennek köszönhetően végre rendezheted a soraidat. Rendkívüli módon megnyugtat a tudat, hogy innentől kezdve nem a körülmények határozzák meg a tempót, a taktikát és minden mást, sokkal inkább te döntesz arról, hogy mikor és merre mész. Persze, nem lehet mindig minden tökéletes, neked is csúszhat hiba a számításodba, de a fontos az, hogy így is boldog vagy, épp ezért mutasd meg az embereknek, hogyan is lehet esetleges hézagokkal is boldogan élni!

IKREK (május 21-június 21)

A hét első napját olyan események határozzák meg, amelyek nem teszik lehetővé, hogy egyszerre több szituációban helyt állj, ehelyett érdemes felállítanod egy fontossági sorrendet és annak mentén haladni, így kiküszöbölheted azt, hogy bármiféle kalamajkába keveredj. Csak azokkal a dolgokkal foglalkozz, amelyek épp a sorban következnek, ne engedd, hogy mások mindenféle kérésekkel és különböző feladatokkal kizökkentsenek. Ha sikerül logikusan felépítened a tennivalókat, akkor bizonyosan nem érhet meglepetés!

RÁK (június 22-július 22)

Elhatároztad, hogy a hét első napján minden folyamatban lévő ügyednek pontot teszel a végére, ennek rendelsz alá most mindent, semmi más nem foglalkoztat, csak is az, hogy végre felszabadulhass a sok teher okozta nyomás alól. Lehet, hogy egyetlen levegővétellel sikerülhet lezárni a dolgaidat, de ha esetleg hosszabb a folyamat, akkor is megéri fáradoznod vele, hisz utána teljesen nyugodt lelkiismerettel adhatod át magad az esti pihenésnek. Időnként muszáj a saját érdekedben a gázpedálra lépned, élesebben bevéve a kanyarokat, másképp örökké egyhelyben fogsz majd állni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét első napját olyasfajta baklövés határozza meg, amely az első pillanatban eléggé megrémít, fogalmad sincs ugyanis, miképp kellene nekifutnod a megoldásnak. Emiatt hajlamos lennél menekülőre fogni, ám azt is pontosan tudod, hogy amennyiben megfutamodsz, kárba vész az összes, eddig feláldozott energiád. Kétségbeesés helyett szedd inkább össze a gondolataidat, gondolkodj megoldáscentrikusan és higgy abban, hogy menthető még a helyzet. Nem a szerencse juttatott el odáig, ahol most vagy, olyan tudás birtokában vagy, amelyet kevesen mondhatnak el magukról. Cselekedj, mielőtt késő lesz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét első napján rendkívül nagy koncentrációval és erőfeszítéssel dolgozol egy bizonyos ügyön annak ellenére, hogy a környezeted nem nagyon hisz annak eredményességében. Te azonban ne hagyd magad semmiképp befolyásolni, ne az legyen most a fontos, hogy meggyőzd őket az igazadról, haladj csupán a megkezdett utadon és ez, idővel elegendő bizonyítékot nyújt majd számukra is. Ha kellő magabiztossággal rendelkezel, nem tudnak majd eltántorítani! Hajrá!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Azt gondolod, hogy neked mindig kétszer annyit kell bizonyítanod, mint másoknak ahhoz, hogy bárki elismerje a teljesítményedet. Ezt azonban csupan te vízionálod, egyfajta kisebbségi komplexusod okán, ami egyre inkább kezd teret nyerni az életedben. Ne az lebegjen azonban folyton a szemed előtt, hogy kevesebbet érsz, mint mások, igenis vannak olyan tulajdonságaid, amelyeken mások egyszerűen csak ámulnak. Igyekezz tehát ezeket a gondolatokat kitörölni a fejedből és magadat adni, abból nem lehet probléma!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki a hét első napján tőled egészen távol álló szerepbe kényszerít, ennek okán borzasztóan frusztrálttá válsz egyik pillanatról a másikra. Mivel azonban a farsangon még messze van, épp ezért nem is kell magadra erőltetned semmit, amelyet teljesen idegennek érzel, mihamarabb vedd tehát le a terhet a válladról és határozottan hozd az illető tudtára, hogy ebben a helyzetben bizony most nem számíthat rád, nem szeretnél ugyanis semmi olyasmibe belefogni, amiből rosszul jöhetsz ki. Ne legyen emiatt lelkiismeret furdalásod, nem mindent kell elvállalnod csak azért, hogy népszerű lehess!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét első napján sikerülhet pontot tenni egy bizonyos ügy végére, amely már régóta lefoglalt, ma pedig lehetőséget kapsz arra, hogy lezárhasd és átadhasd magad más, rólad szóló tevékenységeknek, például egy kis feltöltődésnek. Végre nem azon kattog egyfolytában az agyad, hogy miképp viszel sikerre egy-egy folyamatban lévő ügyet, mostantól tehát foglalkozhatsz önmagaddal is. Igyekezz olyan elfoglaltságot találni, ami kikapcsol, menj el egy masszázsra vagy csak otthon nézz meg egy karácsonyi filmet és egyszerűen hangolódj az ünnepekre!

BAK (december 22-január 20)

Rendkívüli módon ki vagy már éhezve a sikerre, ennek érdekében mindenbe belefogsz, amibe csak lehet, olyasmiket is beleértve, amikhez egyáltalán nem is értesz. Mielőtt azonban udvari bolondot csinálva magadból egy lábon kezdenél tojással a kezedben zsonglőrködni, érdemes végiggondolnod, hogy mi az, amihez igazán értesz. A siker érdekében érdemes tehát olyasmibe kezdened, amelyhez annak előtte volt már némi közöd és nem a sötétben tapogatózol, így fogod csak tudni elérni azt, amit szeretnél. Most vagy soha, de olyasmibe semmiképp ne ugorj fejest, ami kudarcélményt okozna!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Kezd egy bizonyos probléma a fejedre nőni, amellyel kapcsolatban érzed, hogy mindenképp megoldást kell rá találnod ahhoz, hogy végre felszabadulhass a nyomás alól. Ennek érdekében meg kell húznod bizonyos határvonalakat ahhoz, hogy zavartalanul végigmehess a folyamaton, épp ezért igyekezz mindenkivel tudatni, hogy ez most számodra a top prioritás. Vonulj vissza és koncentrálj minden idegszáladdal ahhoz, hogy lezárhasd és továbbléphess végre, utána majd ráérsz mással foglalkozni, első azonban a kötelesség!

HALAK (február 20-március 20)

Egészen mostanáig úgy élted az életed, hogy mindenek feletti szempont volt az, hogy másokból milyen reakciót váltasz ki a tetteiddel. Elérkezett az idő azonban, hogy magadhoz is őszinte légy, lerázd a láncaidat és olyan útra lépj, ahol középpontba kerülsz és nem folyton mások tekintetét kell fürkészned. Ne az legyen a prioritás, hogy a körülötted lévőket elégedetté tedd, miközben magadról teljesen megfeledkezel. Fordíts a sorrenden és meglátod, sokkal felszabadultabb leszel. Elsősorban a saját boldogságod a legfontosabb ugyanis!