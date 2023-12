Napi horoszkóp december 10.: a Rákok megtalálhatják a sikerhez vezető utat, a Bakoknak érdemes több időt a szeretteikkel tölteniük

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 10.

KOS (március 21-április 20)

Egészen idáig rettegtél egy bizonyos dologtól, s a lehető legmesszebbről igyekezted elkerülni. A hét utolsó napján azonban úgy tűnik, bármennyire próbálsz, egyszerűen nem menekülhetsz előle. Ám amennyiben kicsit megnyugszol, legyőzöd az első pillanatban rajtad eluralkodni látszó félelmet, akkor rögtön máshogy is tekinthetsz a helyzetre. Igyekezz úgy felfogni a dolgot, hogy ez egyfajta próbatétel, kihívás, amellyel szembe kell nézned ahhoz, hogy tapasztalatokat szerezhess, hogy feljebb léphess, és elmondhasd magadról, képes vagy úrrá lenni minden helyzeten. Utána még büszke is leszel majd magadra!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, valaki titkol előled valamit, amihez neked is közöd van, mégsem tartod bölcs megoldásnak, hogy ajtóstól ronts a házba, s konkrétan rákérdezz a dologra. Emiatt elkezded körbeszaglászni az ügyet és próbálsz másoktól informálódni a részletekről. Ez azonban elég hamar feltűnik az illetőnek is, épp ezért jobban teszed, ha összeszeded magad és rákérdezel, ellenkező esetben különben csupán felesleges köröket futsz, mégsem jutsz egy tapodtat sem közelebb a megoldáshoz. Jobb az ilyesmin gyorsan túlesni, de ne aggódj, mert nem biztos, hogy te jössz ki rosszul a helyzetből!

IKREK (május 21-június 21)

Valaki olyan súlyos titkot bíz rád a hét utolsó napján, mellyel olyan terhet helyez a válladra, amelyből sosem kértél volna. Ugyan a titkokat általában nem illik másokkal megosztanni, most mégis érdemes elgondolkodnod rajta, hogy keresel a környezetedben valakit, aki nem ismeri az illetőt, így kívülállóként talán szolgálhat valamilyen tanáccsal arra vonatkozóan, hogy mit kellene kezdened ezzel a helyzettel, s miként segíthetnél az ismerősödnek. Ezeket az élethelyzeteket ha akarod, sem tudod elkerülni, épp ezért valahogy meg kell tanulnod kezelni őket!

RÁK (június 22-július 22)

A sok melléfogás után a hét utolsó napján úgy tűnik, végre sikerült megtalálnod a sikerhez vezető utat, amelyet érdemes követned ahhoz, hogy kitalálj a sűrű bozótból. Ne hagyd, hogy ebben bárki is befolyásoljon, csakis arra menj, amerre érdemesnek tartod, hiszen a következményekkel is neked kell majd számolnod, nem a kéretlen tanácsadóknak, bármi is lesz az eredmény. Legyen benned több kitartás és akaraterő, rendezd a gondolataidat és magabiztosan menetelj előre. Senki nem mondta, hogy egyszerű lesz, ám a végén nagyon boldoggá tesz majd az, amit elérhetsz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Akadnak bizonyos személyek a környezetedben, akik a hét utolsó napján azért tekintenek rád ferde szemmel, mert bizonyos kérdésekben más álláspontot képviselsz hozzájuk képest. Emiatt konfliktushelyzetbe kerülhetsz velük, hiszen eleinte megpróbálnak meggyőzni, majd amikor látják, hogy falakba ütköznek, ellened fordulhatnak. Te azonban ne foglalkozz azzal, hogy mások mit gondolnak, csak azzal törődj, hogy mindig a tisztesség talaján állj. Ha így élsz, semmiképpen nem kell beilleszkedned a megalkuvók sorába, különben a saját lelkiismereteddel kerülsz kibékíthetetlen konfliktusba!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy érzed, másokhoz képest neked sokkal nagyobb eredményeket kell letenned az asztalra, hisz valahogy a szerencse mindig elpártol mellőled, míg a környezetedben élőknek valahogy mindig könnyebben összeáll az a bizonyos puzzle. Neked azonban mindenért háromszor annyit kell dolgoznod, mint nekik, s emiatt valahogy gyengébb láncszemnek tartod magad. Sokkal bölcsebben tennéd, ha elfogadnád, hogy nem vagytok egyformák, s nem rendelkezik mindenki ugyanazokkal a képességekkel. Lehetséges, hogy az illető abban nem tud jeleskedni, amit te könnyedén teljesítesz. Ne az lebegjen folyton a szemed előtt, hogy mások jobbak, inkább az, hogy neked is vannak kivételes tulajdonságaid. Igyekezz tehát levetkőzni a kisebbségi komplexust és add magad, abból nem lehet probléma!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Egy számodra fontos személy a hét utolsó napján veszélyes dologra készül, számodra pedig nagyon úgy tűnik, hogy nem számol a kockázatokkal és az esetleges következményekkel, épp ezért szükségét érzed annak, hogy még azelőtt szólj neki, mielőtt bajba kerül. Lehet, hogy az első pillanatban rossz néven veszi majd az őszinteségedet, de legalább volt valaki, aki figyelmeztette. Ne akarj mindenáron a lelkére hatni, egyszerűen és tárgyilagosan hívd fel a figyelmét az általad veszélyesnek tartott manőverre. Ezzel minden tőled telhetőt megtettél, ha ezután is úgy dönt, hogy nekivág, az már nem a te ügyed, a lelkiismereted nyugodt lehet, s innentől az ő dolga, hogy melyik utat választja!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó napján gödörbe lépsz egy olyan dologgal kapcsolatban, amely ugyan kiemelten fontos számodra, mégis most helyrehozhatatlannak látszik. Emiatt hajlamos lennél feladni az egészet, ám azt is pontosan tudod, hogy amennyiben megfutamodsz, kárba vész az összes, eddig belefektetett energiád. Szedd tehát össze a gondolataidat, cselekedj megoldáscentrikusan és higgy abban, hogy menthető még a helyzet. Nem a szerencse juttatott el odáig, ahol most vagy, s olyan nagy tudással rendelkezel, amit kevesen mondhatnak el magukról. Éppen ezért ezúttal is bizonyítsd a rátermettségedet és hozd helyre, amit lehet. Cselekedj, mielőtt késő nem lesz!

NYILAS (november 23-december 21)

A környezeted borzasztóan céltudatos emberként ismer, akinek a lehetetlen szó hiányzik a szókincséb. Mindennek ellenére azonban vannak pillanatok, amikor még neked is megremeg a lábad és bár ezt igyekszel titkolni mások előtt, nehogy bárki is gyengének vagy bizonytalannak lásson, mégis időnként előfordul. A hosszú távú boldogságod és nyugalmad érdekében azonban próbáld meg belátni, bármilyen erős is vagy, azért még tévedhetsz, nem kell minden körülmények között legyőzhetetlennek mutatnod magad csak azért, hogy ne okozz csalódást másoknak. Igyekezz mindig önmagad lenni, soha ne akarj többnek mutatkozni!

BAK (december 22-január 20)

Úgy érzed, borzasztóan kevés minőségi időt töltesz azokkal az emberekkel, akik igazán fontosak számodra. Annyira zsúfolt ugyanis az életed mostanában, hogy egyszerűen nem jut időd saját magadra sem. Bekerültél egy olyan mókuskerékbe, melyből képtelen vagy kiszállni és ez eléggé frusztrál, hiszen a szeretteid rendkívül fontosak számodra, sokkal fontosabbak, mint azok a dolgok, amelyek mostanában igencsak lekötik az idődet. Ne bosszankodj azonban emiatt, nem lesz ez mindig így, most csupán azért áldoztál akkora figyelmet a munkádnak, mert nagy előrelépési lehetőség kínálkozik. Ne feledkezz meg mindemellett azokról az emberekről sem, akik minden körülmények között teljes mellszéleséggel támogatnak!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Hatalmas megnyugvással konstatálod, hogy minden a terveid szerint alakul, így végre a ráncaid is kisimulhatnak valamelyest és elkezdhetsz készülődni a közelgő ünnepekre. Nem is merted elhinni korábban, hogy lesz benned ennyi kitartás, s megtalálod a helyes megoldást, most azonban mégis úgy tűnik, hogy végre nem nyomja mázsányi teher a válladat, így tehát más dolgokkal is foglalkozhatsz. Érdemes azonban mindene rajta tartanod a szemedet, hisz bármikor adódhat váratlan fordulat, amely mindent megváltoztat, ha nem avatkozol be gyorsan és hatékonyan!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó napján valaki belekényszerít egy olyan helyzetbe, amelyben tisztességtelen eszközökkel próbál sarokba szorítani, ezzel próbálva kicsikarni belőled olyan információkat, amelyek a legkevésbé sem tartoznak rá. Mivel neked eszed ágában sincs megosztani vele egyetlen apró részletet sem, épp ezért állj a sarkadra és határozottan hozd a tudtára, hogy nagyon rossz ajtón kopogtat, mert bármit is szeretne megtudni, te semmit nem fogsz elárulni. Ne engedj a nyomásnak, fordíts egyszerűen hátat az illetőnek és koncentrálj olyan emberekre, akik sokkal korrektebb módon élik az életüket!