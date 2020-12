Napi horoszkóp december 10.: a Rákok képesek elérni a céljaikat, a Mérlegek önállósodásra törekszenek

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 10.

KOS (március 21-április 20)

Elég bonyolult helyzetbe keveredtél, de azt is tudod, hogy ha már belemásztál ebbe dologba, jó lenne valahogyan ki is kapaszkodni a gödörből. Épp ezért dolgozz ki egy olyan taktikát, amelyet tűzön-vízen át keresztül tudsz vinni, de nem kíván aránytalanul nagy áldozatokat tőled. Azt sem árt szem előtt tartanod, ha ebben a helyzetben ragadsz és sokáig húzod az időt, annál kevésbé lesz esélyed arra, hogy mindenki számára fájdalommentes megoldást találj. Ha pedig romokat hagysz magad után, senki nem fogja eltakarítani azokat helyetted, ebben biztos lehetsz. Próbálj tehát mielőbb olyan megoldást találni, hogy rendezett viszonyok maradjanak utánad!

BIKA (április 21-május 20)

Nincs túl sok időd arra, hogy cselekedj, hisz határidőre, még az idei évben végezned kell egy rád bízott feladattal, ami meglehetősen megfeszített munkatempót kíván. Most minden erődre, tudásodra és tapasztalatodra szükséged van, zárd ki a külvilágot és addig dolgozz az ügyön, addig tökéletesítsd a dolgokat, amíg kifogástalanná nem válnak. Hidd el, hogy meg tudod csinálni, ne engedj mások csábításának és ne úgy gondolj az ügyre, mintha az egy szükséges rossz lenne! Fogd fel úgy, hogy ez is egy erőpróba, s ha teljesíted magasabb szintre léphetsz. Menni fog!

IKREK (május 21-június 21)

Az a fajta ember vagy, aki szereti a kezét és a szemét mindenen rajta tartani, mindenről tudni akar, s ha valami nem úgy történik, ahogyan elképzelte, az nem feltétlenül teszi boldoggá, sőt kifejezetten frusztrálttá válik tőle. Ha azonban megpróbálsz kicsit lazábban hozzáállni mindenhez, és másokat is hagysz szóhoz jutni, minden sokkal könnyebbé válik, a népszerűségi indexed pedig igencsak nőni fog a többiek szemében.

RÁK (június 22-július 22)

Ha nagyon vágysz valamire, általában el is tudod érni, és nem nagyon vagy hozzászokva, hogy hiba csúszhat a számításaidba és esetleg duplán kell tenned a dolgokért. El kell azonban azt is fogadnod, ha nem mindig minden a te elképzeléseid szerint történik, semmi baj nincs azzal, ha időnként nem jön be a matek. Egyébként éppen a váratlan helyzetek azok, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy megfelelő tapasztalatokat szerezz az előre nem látható szituációk kezelésében. Hajrá!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nagyon intenzíven dolgozol valamin, semmi nem hagy kizökkenteni, hiszen minél előbb végezni szeretnél a rád bízott feladattal. A nagy kapkodásban azonban egyre nagyobb az esélye annak, hogy hibázol, s akkor félő, hogy kezdheted majd az egészet elölről. Érdemesebb ezért jobban figyelned a részletekre is, mert ugyan lehet, hogy így tovább tart majd munka, de biztosan jobb eredményt produkálsz és nagyobb elismerést vívhatsz ki a feletteseidtől.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Igazi csapatjátékos lévén borzasztóan zavar az, hogy a társaid közül valaki folyton megpróbál belezavarni a dolgokba, amikor egy pillanatra nem figyelsz. Mivel ezt tökéletesen érzékeled, s azt is tudod, hogy emiatt egyre messzebb kerültök a kitűzött célotoktól, jobb, ha leülsz és rákérdezel, pontosan mi is a probléma, s miért is tesz keresztbe az illető. Értesd meg vele, hogy nem szeretnél senkinek ártani, ám ha kizárólag azon dolgozik, hogy a többieknek ártson, gondoskodni tudsz róla, hogy gyorsan kikerüljön a csapatból! Nem kell eltűrnöd, hogy valaki így viselkedjen veled és a társaival szemben!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Eleged van abból, hogy mindig másokra vársz, s belefáradtál abba, hogy a külvilágtól tedd függővé minden lépésedet. Épp ezért eljött az idő ahhoz, hogy a saját lábadra állj, hogy önálló döntéseket hozz bizonyos dolgokkal kapcsolatban. Függetlenedj a többiektől, indulj el a saját utadon, és ne engedd többé, hogy mások bármilyen tekintetben befolyásolják a döntéseidet! Persze légy óvatos, mert lehetséges, hogy olyan hasznos tanácsokat kapsz, amelyeket érdemes lehet megfontolni.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Elég nehéz terhet cipelsz magaddal, amit sehogyan sem tudsz letenni. Ráadásul befolyásolja a hangulatodat az is, hogy mások kéretlen tanácsokkal bombáznak ebben az ügyben, esélyt sem adnak arra neked, hogy önálló döntést hozz. Megállás nélkül azt fújják, mit kellene tegyél, s azzal ijesztgetnek, hogy minél tovább húzod az időt, annál komolyabb következményekkel kell számolnod. Ne foglalkozz senkivel, nem a te cipődben járnak. Pontosan tudod, mikor és mit kell csinálnod ahhoz, hogy a legjobb eredményt érd el és megszabadulj végre a tehertől. Valószínűleg az a legjobb megoldás, ha azt teszed, amit jónak látsz!

NYILAS (november 23-december 21)

A borongós idő ellenére sokkal jobban alakulhat a mai programod, mint amire reggel számítottál, ezért nem veheti el semmi és senki a jókedvedet. Úgy tekints erre a napra, hogy ezúttal sikerre vagy ítélve, hiszen ha ennyire fel vagy töltve, minden nagyon olajozottan tud működni! A jókedved és pozitív gondolkodásod másokra is hatással lesz, a társaságod felvillanyozza az embereket körülötted. Ezúttal ne hagyd, hogy bárki is a kedved szegje a mai napon!

BAK (december 22-január 20)

Olyan problémával vagy elfoglalva, ami már régen nem foglalkoztat senkit, ám te mindenáron választ szeretnél találni a kérdéseidre, ennek érdekében beleütöd az orrodat olyan dolgokba is, amelyekhez semmi közöd. Mielőtt azonban emiatt mások neked rontanának, mérlegeld, megéri-e konfliktushelyzetekbe keveredni teljesen felesleges csak azért, hogy kideríts valamit, aminek a környezeted szerint már régen nincs jelentősége. Hagyd a múltat, inkább figyelj a jövőre! Csak rajtad múlik, helyesen döntesz-e!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyasminek kerítesz indokolatlanul nagy feneket, aminek alapjáraton sincs akkora jelentősége, számodra az valamilyen oknál fogva mégis rendkívül sokat jelent. Ha azonban lehűtöd magad és megpróbálsz racionálisan tekinteni a helyzetre, rájöhetsz, hogy nem olyan nagy a probléma, amit ne lehetne könnyűszerrel megoldani. Minden attól függ, hogyan tekintesz a megválaszolandó nyitott mondatra. Amennyiben megoldáscentrikusan állsz hozzá és odateszed magad a siker érdekében, nem lesz legyőzhetetlen az akadály! Hajrá!

HALAK (február 20-március 20)

Időnként hajlamos vagy abba a hibába esni, hogy túl görcsösen ragaszkodsz bizonyos dolgokhoz, s nem tudsz elengedni olyan helyzeteket sem, amelyekből már valószínűleg semmit nem lehet kihozni. Meg kell tanulnod lazábban venni az életet, s azt, hogy nem érdemes olyasmibe kapaszkodni, ami csak visszahúz. Hidd el, ez a legrosszabb, amit csak csinálhatsz, szabadulj meg a láncaidtól és inkább a jövőbe tekints, mert ha leragadsz a múltban, fél távval lemaradva kulloghatsz a többiek mögött!