Napi horoszkóp december 1.: a Rákok igazi csapatjátékosok, a Skorpiók nagy elismerésben részesülnek

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 1.

KOS (március 21-április 20)

Nagyon igyekszel kimozdulni a jelenlegi helyzetedből, de a szituáció soha nem alkalmas arra, hogy megtedd a szükséges lépéseket. Most azonban a hosszú várakozás után végre olyan lehetőség adódik, amit ha nem ragadsz meg, később sem tudsz majd elindulni a siker felé vezető úton. Szedd össze a lelki és fizikai erődet és ugorj egy nagyot! Az első lépés után automatikusan jön majd az ihlet. Egyszer élsz, meddig várnál még?! Kockázatos. És? Ki mondta, hogy kockázat nélkül lehet nyerni az Élet nevű játékban?!

BIKA (április 21-május 20)

Noha nem indul a legfényesebben a napod, egy hozzád nem is annyira közelálló személy meglep valamivel, amit nagyon kedves gesztusnak tartasz. Ennek köszönhetően teljesen megváltozik a hozzáállásod, máshogyan tekintesz mindenre, s valamennyi emberre szélesebben mosolyogsz ezután. Igyekezz viszonozni a gesztust, ha az illetőnek nem is tudod visszavinni, a kedvességet másnak is tovább adhatod, hisz ettől lesz jobb a világ, az efféle dolgok visznek előre, s mutatják azt is, hogy a kis dolgokat is érdemes értékelni.

IKREK (május 21-június 21)

Akad valaki a környezetedben, akinek minden megnyilvánulása kifejezetten bizarrnak tűnik a számodra, nem érted, mit és miért mond, s mindig nagyon titokzatosnak tűnik. Összességében viszont az látszik, hogy fogalma sincs róla, mi a dolga a világban. Általában elfogadó és toleráns vagy, vannak azonban olyan emberek, akikkel kapcsolatban valahogyan az első pillanatban érzed, hogy jobb, ha távol tartod magad tőlük. Mivel ez a bizonyos személy nem áll közel hozzád, nem biztos, hogy nagyobb energiát kellene abba fektetned, hogy megértsd a viselkedését, inkább lépj tovább és olyanokra koncentrálj, akikre érdemes!

RÁK (június 22-július 22)

Igazi csapatjátékos vagy, lételemed az, hogy mások motiváljanak, legyen szó a legapróbb lépésekről, avagy akár nagyobb volumenű feladatokról. Rendkívül magas a toleranciaküszöböd és alkalmazkodóképességed, így elég sok teher elfér a hátadon. Vigyázz azonban, mert lesznek, akik kihasználnak és lustaságuk okán számítanak az áldozatkészségedre. Csak óvatosan jótékonykodj, nehogy ráfázz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Ma van a határidő arra, hogy egy mások által rádbízott feladatot befejezz, olyan eredményt produkálva, amely adott esetben felülmúlja másokét, ennek okán eszeveszett kapkodásba kezdesz, folyamatosan ketyeg ugyanis a képzeletbeli óra a fejedben, amely az idő múlásást jelzi. Mielőtt azonban a nagy sietségben lendületből nekirohannál a szakadéknak, érdemes megállnod, kifúj-beszív, gondolkodj logikusan, megoldáscentrikusan és hidd el, hamarabb jön a megoldás, mint hinnéd. Meg tudod csinálni, hinned kell csupán abban, hogy megvan benne a kellő tudás, talpraesettség és magabiztosság ahhoz, hogy végül mindenki elégedett lehessen, saját magadat is beleértve. Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A rengeteg energia, amit egy számodra fontos dologba fektettél, most megtérülni látszik. Méltán lehetsz tehát büszke magadra, hisz az eredmény csak a tiéd, önmagadnak köszönheted, a saját tartalékaidból érted el. Joggal élvezed tehát a siker minden percét, arasd le bátran a babérokat, ám azután mindenképp szállj vissza a földre, hisz új inspirációkra van szükséged ahhoz, hogy holnap újult erővel vethesd magad a következő munkába, amelyhez minden egyes porcikádra, agysejtedre és kreativitásodra szükséged lesz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Mielőtt nagyobb lélegzetvételű dologba kezdenél, gondold végig, hogy hosszabb távon kire és milyen hatással lesz a döntésed. Úgy próbáld a céljaid elérni, hogy közben ne kelljen másokon átgázolnod és elengedned a társaid kezét a szakadék szélén. Igyekezz olyan csapatjátékos lenni, akire számíthatnak a többiek, próbálj hasznosan közreműködni, mert így sokkal édesebb lesz majd a siker íze. Ne ijedj meg attól, ha kicsit magasabbra kell másznod, hogy a fa tetejéről szakíthasd le az ízletes gyümölcsöket. Egyszerűen csak felfelé nézz, hisz alattad csak a mélység van!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A sok fáradozás és áldozat után végre elismerik a munkádat, ami felér legalább három díjjal a számodra. A pozitív visszajelzések igazolják, hogy minden nehézség és akadály ellenére érdemes kitartanod, majd a megfelelő helyen és időben kamatoztatni a tudásodat. Legyél büszke magadra és nyugodtan zsebeld be az elismeréseket, mert ezúttal megérdemled!

NYILAS (november 23-december 21)

Valaki addig provokál, amíg nyíltan ki nem mondod azt, amit más helyzetekben megtartottál volna magadnak. Emiatt meglehetősen kellemetlen szituációba keveredsz, amelyben te vagy az, aki vehemensebben reagál. Tanulj meg önuralmat gyakorolni, ne engedd, hogy a hév ennyire magával ragadjon, illetve hogy elszaladjon veled az a bizonyos ló. Magyarázd el higgadtan az álláspontodat és nyugodt lesz a lelkiismereted!

BAK (december 22-január 20)

Kellemes meglepetésként ér, hogy akkor találod meg a választ egy eddig nyitott kérdésre, amikor nem is számítottál rá. Használd ki a helyzetet és tegyél pontot az ügy végére minél hamarabb, így marad még időd arra, hogy kiélvezhesd a nap hátralévő részét, ami bizony tartogat még számodra meglepetéseket! Meglátod, estére nagyon boldog leszel! Ez a nap nem is alakulhatna jobban, nem igaz?

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Egy váratlan helyzetben mindenki leblokkol a környezetedben, te viszont meglepően jól reagálsz. Emiatt rendkívül büszke vagy magadra, mert most mindenki benned látja a szuperhőst, aki a világ megmentésére érkezett. Oldd meg a helyzetet, ahogyan az adott körülményel kívánják, de semmiképp ne kockáztasd a saját pozíciódat azért, hogy másokat megments! Jól gondold meg, hogy kiért vagy miért viszed vásárra a bőrödet!

HALAK (február 20-március 20)

Nem szeretsz félbehagyni bizonyos dolgokat, ezért bármennyire is fájó megtenni a nagy lépést, ezt most nem kerülheted el, ám ezután könnyebb lelkiismerettel élheted tovább az életed. Szedd össze minden lelki erődet és tegyél pontot azon dolgok végére, amelyek csak hátráltatnak és nem kecsegtetnek semmiféle pozitívummal vagy előrelépéssel. Hidd el, ha megteszed, sokkal élhetőbb lesz az életed!