Napi horoszkóp december 1.: az Oroszlánok akaratukon kívül kerülnek kellemetlen helyzetbe, a Mérlegeknek nagy szükségük lesz a szerencséjükre

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 1.

KOS (március 21-április 20)

Nem vagy túl spirituális alkat, nem-igen hiszel a külső erőben, ami irányítja a számodra fontos dolgokat, a hét utolsó munkanapján azonban mégis bizonyítást nyer számodra, hogy igenis van valami, ami befolyásolja az életedet. Eleinte rendkívülien hitetlen vagy, mindenképp meg szeretnéd magyarázni, hogy miért történt minden és hogy tulajdonképp rajtad múlt a végkimenetel. Amennyiben azonban belegondolsz egy pillanatra és őszinte vagy magaddal, abban az esetben rájöhetsz, hogy valóban nem rajtad múlt, sokkal inkább ezen a bizonyos felsőbb erőn. Ne légy a jövőben ennyire földhöz ragadt, hisz ez most egy kiváló példa arra, hogy érdemes hinned valamiben!

BIKA (április 21-május 20)

A hét utolsó munkanapján rá kell jönnöd, hogy nem érdemes leragadnod a múltban, minél inkább rágódsz ugyanis bizonyos negatív élményen, annál kevésbé tudsz továbblépni. Épp ezért bármilyen fájó is az emlék, le kell vonnod egyszer, s mindenkorra a megfelelő konzekvenciát és lezárnod a dolgot, hisz így abszolút nem fogsz tudni másra összpontosítani. Igen, bizony vannak az életben ilyen tapasztalások is, amelyek azonban tökéletesen jók arra, hogy megtanuld, melyik gödröt kell a jövőben kikerülnöd, ahelyett, hogy belesétálnál. Minden csupán hozzáállás kérdése!

IKREK (május 21-június 21)

Nem indul túl pozitívan a napod, tulajdonképp már nincs is kedved a munkához, szíved szerint ágyban fekve, pattogatott kukoricát majszolva, karácsonyi filmeket nézve töltenéd az idődet. Bármennyire nem fűlik azonban a fogad a kötelezettségekhez, mégis egyszerűen szembe kell nézned azzal, hogy vannak olyan feladatok, amelyek nem végződnek el maguktól. Ezen felül pedig a felelősségre vonást elkerülendő, végy egy nagy levegőt és fuss neki a hétvége előtti utolsó métereknek. Persze, nem erről álmodtál, mégis ezt dobta a gép, igyekezz tehát elfogadni és a pozitívumot keresni a dologban. Ha jobban megnézed, a pohár félig tele van!

RÁK (június 22-július 22)

Önállóan gondolkodó, felnőtt emberként nehezen tűröd el, ha mások szeretnék megmondani, mit és hogyan kellene csinálnod, illetve miképp kell kezelned egy-egy helyzetet. Mielőtt azonban teljesen felhúzod magad, érdemes a pozitív oldalát nézni a dolognak, hisz egyfelől a többiek jó szándékból kotnyeleskednek bele az életedbe, másfelől olyasfajta ötleteket meríthetsz, amelyek később átütő sikereket hozhatnak számodra. Igyekezz tehát helyükön kezelni a kapott tanácsokat, ne engedd, hogy túlságosan irányítsanak, de ne is üldözz el mindenki magad mellől, hisz jól jöhet még a téged körülvevő környezet jótékony segítsége. Nem utolsó sorban pedig a népszerűséged sem süllyed majd el a mocsárban, ha kicsit közelebb engeded az embereket magadhoz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Akaratodon kívül idézhetsz elő konfliktushelyzeted a hét utolsó munkanapján, olyan megjegyzést teszel ugyanis, amely kétértelmű és tulajdonképp bárhogy értelmezhető. Mivel mindenki másképp értelmezi, így viszonylag rövid idő alatt kerülhetsz kellemetlen helyzetbe. Mielőtt tehát a társaság peremére kerülnél, előtte igyekezz tisztázni magad és megértetni mindenkivel, hogy is gondoltad a megjegyzésedet, egyúttal biztosítsd őket arról, hogy semmiféle rossz szándék nem vezérelt. Nem a világ vége, mégis legközelebb igyekezz végiggondolni, mit is mondasz nagyobb plénum előtt!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az esetek döntő többségében igyekszel az egyenes úton maradni, vannak azonban bizonyos helyzetek, amikor nincs más választásod, mint letérni róla. A hét utolsó munkanapján sem alakul másként, a siker érdekében muszáj leszel dönteni, hogy mindenképp ragaszkodsz-e a megkezdett utadhoz vagy változtatsz és némi trükköt bevetve keresel egy olyan megoldást, ami nem lesz ugyan mindenkinek ínyére, de a siker mindenképp könnyebben elérhetővé válik. Vigyázz azonban, ne téveszd össze a trükköket a tisztességtelen játékkal, igyekezz a fair-play szellemében törni az utat magad előtt!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Egy fontos kérdésben lesz szükséged a szerencsédre a hét utolsó munkanapján, annak ellenére ugyanis, hogy mindent megteszel, mégsem rajtad múlik az eredmény. Innentől semmi mást nem tehetsz tehát, mint azt, hogy a Sorsra bízod magad még akkor is, ha nincs épp nagyon ínyedre a dolog. Bármit teszel ugyanis ellene, egyszerűen sodródnod kell az árral. A körülmények ellenére nyugodj meg, abszolút kétesélyes a dolog, legalább annyi esélyed van a pozitív végkimenetelre, mint a negatívra. Csak ne aggódd túl a helyzetet, fogadd el, bárhogy alakul, hisz te mindent megtettél, ha tehát valamiért így kell lennie, akkor legyen így!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó napján elérkezik végre a pillanat, ami világossá tehet számodra olyan részleteket, amelyek eddig olyannyira homályosak voltak, hogy akadályozták az előrehaladást. Rendkívül nagy örömmel tölt el, hogy nem kell tovább a sötétben tapogatóznod, hisz mostantól abszolút egyenes az utad. Illessz tehát minden puzzle-darabot a megfelelő helyre és zsebeld be a sikerért járó elismeréseket. Márcsak azért is megérte kitartanod, mert kiváló bizonyosságot szereztél azzal kapcsolatban, hogy sosem szabad feladni, hisz örök igazság, hogy a kitartás bizony kiemelkedő eredményt hoz számodra is! Ünnepeld büszkén a sikert!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy érzed, kissé bizonytalanná váltál a párkapcsolatodat illetően, nem igazán tudod eldönteni, hogy átmeneti probléma-e az, ami fennáll közöttetek vagy ez a hajó zátonyra futott és érdemes lenne inkább kiszállni, mielőtt elsüllyed. Mivel nem nagyon jutsz dűlőre az ügyben, épp ezért érdemes nyílt kártyákkal játszva leülnöd a pároddal és megbeszélni vele, vajon mi történik veletek. Nem érdemes fűhöz-fához szaladgálnod annak érdekében, hogy valaki kimondja helyetted, mit is kellene csinálnod. Ne mástól várd a választ, csakis önmagadtól és a szerelmedtől!

BAK (december 22-január 20)

Nehezen lépsz ki egy számodra roppant fontos kapcsolatból, érzed azonban, hogy mára elfáradt a dolog, nincs már meg az az egymáshoz ragaszkodás, a jóban-rosszban történő kitartás érzése, ugyanakkor lelkiismeretfurdalás gyötör, ha arra gondolsz, hogy hangosan ki kell mondanod a végét. Ennek a vesztegelésnek azonban semmi más következménye nem lesz, mint az, hogy a boldogságod lehetősége az orrod előtt fog elúszni, te pedig csak nézheted, ahogy viszi az ár. Tedd tehát fel magadnak a kérdést, vajon mi a fontosabb: az, hogy megspórold a kellemetlen perceket vagy az, hogy egy kissé önző legyél és önmagad boldogsága legyen a prioritás? Nézőpont kérdése az egész!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Hét eleje óta dolgozol egy bizonyos probléma megoldásán, csalódottan konstatálod azonban, hogy egyszerűen minden lépésed balul sül el, emiatt pedig érthető módon rendkívül dühös vagy már. Mielőtt azonban feladnál mindent és sutba dobnád az eddigi energiákat, előtte igyekezz olyasfajta segítséget kérni, amely kiránthat a kátyúból, azt viszont jól gondold meg, hogy kihez fordulsz. Olyan személyt keress, aki nem csak szeretne, de tud is segíteni, hisz a te esetedben a jó szándék igen-igen csekély hozzávaló. Amennyiben megtaláltad az illetőt, avasd be az első mozzanatoktól az utolsóig és teljes egészében bízd rá magad. Mást most úgysem tehetsz!

HALAK (február 20-március 20)

Számodra rendkívül fontos úton menetelsz céltudatosan, melynek a végén olyasfajta eredményt vársz, ami minden eddigi tapasztalatot felülírva sikeressé és emlékezetessé teheti a megtett kilométereket. Annak ellenére is hiszel a dologban, hogy mások egy lukas garast nem adnának a dologért, nálad azonban valahogy mégis leszállt a köd és mész előre, nem hallgatva a környezeted intelmeire. Mielőtt azonban borzasztó nagyot csalódnál, előtte érdemes egy pillanatra visszaszállnod a Föld nevű bolygóra és átértékelni a helyzetet. Tedd mérlegre, hogy vajon te misztifikálod-e túl az egészet, avagy a körülötted élők azok, akik óriásit tévednek. Amennyiben előbbi eredményre jutsz, abban az esetben nem késő visszafordulnod és más irányt venned!