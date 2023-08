Napi horoszkóp augusztus 9.: a Bikák csapatban is megállják a helyüket, a Mérlegek egyoldalú vitát folytatnak

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 9.

KOS (március 21-április 20)

Akad valaki a környezetedben, aki olyasmit tesz, amivel szinte azonnal kivívja a környezete ellenszenvét. Te azonban megsajnálod és eleinte próbálsz egyfajta védőbeszédet mondani érte, mégis rá kell jönnöd, valahol mélyen mégis csak benned is ott motoszkál az az érzés, hogy olyasvalaki mellett teszed le a voksod, aki a te értékrendedbe sem fér bele. Nem kell tehát minden elvedet feladva kiállnod mellette, hisz pontosan tudta, hogy mit követ el, nyilvánvalóan utólag vállalva a tettei következményét. Nem kell látványosan ellene fordulnod, maradj a háttérben, ne menj azonban ilyesmiért szembe azokkal, akiknek tulajdonképp még igazuk is van, illetve a te világoddal is összeegyeztethetetlen!

BIKA (április 21-május 20)

Csapatban kell kiemelkedő teljesítményt nyújtanod a hét közepén, akadnak azonban, akik abszolút megnehezítik a helyzetedet, mindenféle akadályt gördítve eléd. Mivel azonban te látod a kitűzött cél elérését magad előtt, épp ezért ne hagyd, hogy ellehetetlenítsenek, egyúttal arra is hívd fel az érintett személyek figyelmét, hogy a csapatmunka az közös küzdést jelent, nem pedig azt, hogy mindenki a saját gesztenyéjét kapargatja. Amennyiben hathatósan mondod el az álláspontodat, abban az esetben talán lesznek, akik észbe kapnak és felismerik a helyzet súlyát, ne akarj azonban mindenkit megváltoztatni, vannak ugyanis, akik természetüknél fogva egyszerűen alkalmatlanok a csapatjátékra. Te tégy meg minden tőled telhetőt azért, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsd, a többit pedig bízd a természetre!

IKREK (május 21-június 21)

Túl gyorsan és jól haladnak a hét közepén a dolgaid, emiatt kezdesz kicsit gyanút fogni, hogy a nagy vihar egyszer csak úgy fog lecsapni rád, hogy nem is számítasz rá, minden eddig elért eredményedet magával söpörve. Amennyiben nem tudod elhessegetni ezt az érzést, abban az esetben érdemes felkészülnöd rá még akkor is, ha csupán te vizionálsz ilyen dolgokat. Ne ess azonban át a ló túloldalára, hiszen ha hagyod, hogy a félelem és görcsösség eluralkodjon rajtad, akkor bizony soha nem fogsz tudni felszabadultan, lazán viselkedni, így viszont mi értelme az egésznek, nem igaz?

RÁK (június 22-július 22)

A hét közepén igen kényes ügyben segítesz egy hozzád közel álló személynek, pontosan tudod azonban, hogy nem mindenki tenné meg érte, mi több, te sem vagy biztos abban, hogy jól cselekszel-e. Amennyiben fontos szerepet foglal el a szóban forgó személy az életedben és meggyőzöd saját magad arról, hogy okos dolog segíteni neki, abban az esetben ne foglalkozz azzal, hogy mit mondanak, vagy hogyan ítélnek meg mások. Ha mégis magadra és másokra nézve is veszélyesnek tartod a dolgot, akkor finoman próbáld más irányba terelni az illetőt, elmagyarázva neki, hogy miért lesz ez káros és igen sok áldozattal járó folyamat. Lehet, hogy te leszel az, aki meghozza a fényt az éjszakába, mégis ügyelj arra, hogy a nagy segíteni akarásban nehogy áldozattá válj!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valaki a hét közepén a kelletténél jobban felnagyít egy olyan problémát, amely nem igényel nagy feneket magának, az illető azonban mégis világgá kürtöli, amellyel bizony másokat is kellemetlen helyzetbe hozhat. Mivel neked rengeteg ellenérzésed van ez ügyben, épp ezért mielőtt belerángatna bármifélr kalamajkába, érdemes nyíltan és őszintén a tudtára adnod, hogy nem szeretnél ennél nagyobb hírverést, inkáb azon dolgozzatok, hogy mihamarabb elhárítsátok a veszélyt. Amennyiben nem érti a mondanivalódat, abban az esetben inkább egyedül cselekedj, hisz az a cél, hogy elsősorban te ne kerülj bajba!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Miközben fejben már elérted, amit szerettél volna, érzed, hogy nagyon közel vagy a célodhoz, a hét közepén nem várt akadályokba ütközöl, melyek hirtelen kétségbe ejtenek. Szedd össze magad, aggodalomra semmi okod, pontosan tudod, hogy ilyenkor mi a teendőd, B-terved is van, így tehát könnyűszerrel meg fogod tudni ugrani ezt az akadályt is. Csak bíznod kell magadban és a talpraesettségedben, hisz rendelkezel annyi tudással, hogy nem jelenthet gondot az, hogy megoldd a feladatot. Senki nem mondta, hogy egyszerű lesz, de jó irányba tartasz és ha sikerül elérned, annál büszkébb leszel majd magadra!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki a hét közepén véleményt próbálsz cserélni egy bizonyos témában, úgy érzed azonban, hogy kezd az illető kissé messzire menni, folyamatosan provokál és bosszant annak ellenére, hogy te teljesen korrekten állsz hozzá. Saját magadat is megkímélendő, nem érdemes felülni az illető lovára, hisz pontosan az a célja, hogy kiugrassza a nyulat a bokorból, épp ezért ne hagyd magad felidegesíteni, egyszerűen csak engedd el és lépj tovább, a saját ügyeidre koncentrálva. Nem kell neked mindent és mindenkit megérteni, ne pazarold az energiáid arra, hogy minden áron meggyőzz embereket a saját álláspontodról, főleg olyanokat, akik sportot űznek abból, hogy felbosszantsanak. Nem ér annyit az egész!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyan szituáció adódik a hét közepén, amelynek során valaki kéretlenül rád nehezíti a saját terhét, amely ráadásul egy elég fajsúlyos ügy. Neked azonban, bármennyire is sajnálod őt, nem kell mindenki helyett a hegyi teherhordó szerepét játszanod, hisz előbb-utóbb összeroskadsz nehéz csomag alatt. Ne vállald mindenki problémáját, hallgasd meg az illetőt és lépj tovább anélkül, hogy magadra vennéd a gondját. Ne aggódj, ez nem önzőség, csupán csak elfogadás, hogy nem válthatod meg a Világot egy személyben!

NYILAS (november 23-december 21)

Noha a hét közepére nem terveztél különösebben nagyobb kihívást, mégis olyasmivel kell ma megküzdened, amihez szinte minden energiádra szükséged lehet. Nem igazán szeretsz a nyílt vizen bizonytalanul sodródni, hiszen akaratodon kívül is roppant fárasztó annak felszínén maradni, ám ahhoz, hogy végül biztonságban partot érhess, érdemes mégis minden tartalékodat elővenned. Lehet ugyan, hogy ma teljesen lemerülsz, mégis amennyiben a nap végén visszatekintesz a művedre és az eredményre, abban az esetben nagy büszkeséggel tölt majd el az, amit látni fogsz. Ezután kifejezetten jól fog esni egy pohár bor, a finomabb fajtából, nem igaz?

BAK (december 22-január 20)

Kezd eleged lenni abból, hogy valaki mindig meg akarja mondani, hogy mit és hogyan kellene csinálnod, mintha te, magad abszolút kívülálló lennél a saját életedben. Nem is kell tűrnöd, hogy mások kényszerítsenek rá egy bizonyos útra, amely csupán számukra járható, állj ki magadért és hallasd a hangod annak érdekében, hogy rájöhessenek, neked is vannak céljaid, olyan álmaid, amelyekért harcolsz és mindenáron szeretnéd elérni őket. Hidd el, sokan nem is gondolják rólad, hogy a jámbor külső milyen kemény egyéniséget takar, attól, mert nem vagy arrogáns mindenkivel, még benned is ott van a szunnyadó oroszlán, aki nem fogja olyan könnyen hagyni magát!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Apró botlás miatt bosszankodsz a hét közepén, nem is tudod, hogy kerülhetett porszem a szerinted jól olajozott gépezetbe, amikor olyan precízen dolgozol. Nem érdemes azonban sokáig a bosszankodásban ragadnod, jobban jársz, ha megoldás centrikusan tekintesz a helyzetre és olyan útvonalat keresel, amely elvezet végül a célvonalig. Amennyiben arra koncentrálsz, hogy a kialakult helyzeten mérgelődj és megmakacsolod magad, ez esetben viszont számolnod kell azzal, hogy nem fogsz tudni soha más feladatokat elkezdeni és annál lassabbá válik a tempód. Engedd el az egészet és lazíts, hisz te sem vagy tévedhetetlen!

HALAK (február 20-március 20)

Egy bizonyos folyamat a végefelé közeledik, - legnagyobb bosszúságodra azonban úgy tűnik, hiábavaló volt a sok munka és befektetett energia, mégsem olyannak látszik az eredmény, mint ami téged boldoggá tenne. Amennyiben van még rá lehetőséged, finomíts a dolgon, ha viszont már elúszott a hajó, akkor nem érdemes bosszankodnod emiatt, egyszerűen csak próbáld elfogadni az egészet úgy, ahogy van. Időnként előfordul ugyanis, hogy olyan erők befolyásolják az eredményt, amelyeket te sem tudsz semmiféle módon irányítani, így tehát arra kell törekedned, hogy a lehető legjobb tudásod szerint hozd ki a lehető legtöbbet a dologból. Ne akarj az árral szemben úszni, hisz a hullámok úgyis visszavetnek a partra!