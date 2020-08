Napi horoszkóp augusztus 8.: a Rákok idilli állapotban vannak, az Oroszlánokat nagy boldogság érheti

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 8.

KOS (március 21-április 20)

Valaki a környezetedben rendkívüli módon felbosszant, olyan helyzetbe hoz ugyanis nagyobb társaságban, amit először nem is tudsz mire vélni, majd iszonyúan felháborodsz, nem is érted, mások mire képesek azért, hogy jófejnek tűnjenek. Neked viszont egyetlen percig nem kell eltűrnöd, hogy mások kellemetlen helyzetbe hozzanak és rajtad élcelődjenek, védd meg magad, legyél határozott és ne hagyd, hogy rajtad nevessenek, ahelyett hogy veled nevetnének. Állj ki az elnyomás ellen!

BIKA (április 21-május 20)

Valaki a közvetlen környezetedben relatíve nagy bajba kerül, amit számodra érthetetlen módon mások nem nagyon vesznek észre, neked viszont jó szemed van ahhoz, hogy fel tűnjenek a normálistól eltérő dolgok. Négy szemközt világosítsd fel az illetőt, hogy pontosan tudod, mivel próbál megküzdeni és amiben csak tudsz, igyekszel majd segíteni neki, hogy kikerüljön a kelepcéből. Hidd el, a Mindent jelentheti másnak a nagy Semmi közepén, ha valaki önzetlenül segítő jobbot nyújt, te pedig méltán lehetsz büszke magadra!

IKREK (május 21-június 21)

Ez a hétvége abszolút alkalmas arra, hogy minden olyan folyamatot lezárhass, ami már régóta húzódik és eddig kissé megkeserítette az életed. Ne vesztegess tehát az időt, amennyiben van lehetőséged, igyekezz minél több ügyet lezárni, hogy aztán sokkal felhőtlenebbül élhesd az életed tovább. Hidd el, kevésbé lesznek álmatlanok az éjszakáid, ha nem zavarnak a le nem zárt ügyek, az el nem varrt szálakkal! Élvezd az életet!

RÁK (június 22-július 22)

Ebben a pillanatban minden idillinek tűnik számodra, a folyamatban lévő ügyeid, az emberekkel való kapcsolatod, a szerelmi életed, az anyagi biztonságod abszolút sínen van, nem kell aggódnod semmi miatt. Mások számára már-már kissé irigylésreméltó az az élet, amit most élhetsz, ám azt csak te tudod, hogy mennyi energia, idő, pénz és verejték áll emögött. Most azonban tied a pálya, használd ki minden pillanatát, a legapróbb részletekig élvezd ki, hisz megdolgoztál mindezért. Amíg azonban halmozod az élvezeteket, ne felejtsd el szemed nyitva tartani, nehogy egy nagyobb Fuvallat el fújjon mindent!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Ez a nap más, mint a többi, hisz ma olyan boldogságra számíthatsz, amely nem mindenkinek adatik meg. Az év 365 napján rengeteget dolgozol azért, hogy boldog lehess, litereket izzadsz a sikerért, ma pedig olyasmi történik veled, amely szinte már álomszerű. Minden pillanatát használd ki ennek a napnak, ünnepelj, halmozod az élvezeteket és hagyj hátra minden nyomasztó dolgot, ez a nap csak a boldogságodról szól! Úgy szép az élet, ahogy van!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Ezen a hétvégén végre lehetőséged adódik arra, hogy egy régóta dédelgetett álmodat válthasd valóra, amely mások számára ugyan kissé extrémnek hangzik, neked mégis izgatja fantáziádat. Mivel a dolog rejt némi veszélyt is magában, ezért érdemes a legapróbb részletekig mindennel számolnod, mindenre felkészülnöd, hogy ne zöldfülűként ugorj fejest az extremitásba! Igyekezz megnyugtatni az érted aggódókat, hogy olyat úgysem csinálnál, ami jelentősen veszélyezteti a testi épségedet, végülis nem ment el a józan eszed, csupán csak kalandvágyó vagy!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Ez a hétvége különleges számodra, hiszen azokkal az emberekkel melegítheted fel kihűlőfélben lévő kapcsolataidat, akikre a hétköznapok rohanása miatt nem nagyon volt időd az utóbbi időben. Most azonban lehetőséged van arra, hogy bepótold valamennyire az elveszett időt, érdeklődj, beszélgess, főzzetek finomakat, használjátok ki ezt a hétvégét. Igyekezz a jövőben mindig időt szakítani a barátaidra és a szeretteidre, hisz akármilyen zsúfolt életet élsz, te is kerülhetsz olyan helyzetbe, amikor jól eshet, ha valaki fogja kezed. Ne időpontra írd őket a határidő naplódban, szánj minőségi időt az emberi kapcsolataidra!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Szeretsz a saját fejed után menni, általában nem nagyon engeded, hogy beleszóljanak az ügyeidbe, hogy befolyásolják az életed és a gondolataidat. Emiatt időnként nem úgy sülnek el az általad eltervezett dolgok, hogy azok téged is boldogsággal töltsenek el, ám be kell látnod, hogy nem minden esetben vannak jól ki gondolva úgy a tervek, ahogyan te gondoltad ki őket. Ha van tehát valaki, akinek a szava számodra is hitelt érdemlő, aki tapasztalt és nem csak a levegőbe beszél, érdemes hallgatnod rá, érdemes megfogadnod a tanácsait. Légy nyitottabb, hisz azzal még senki nem járt rosszul!

NYILAS (november 23-december 21)

Viszonylag hosszú ideje igyekszel meggyőzni valakit az igazadról, az illető azonban semmiképp nem akar kötélnek állni. Mivel így egy meddő vitát folytattok, nem érdemes a továbbiakban időt és energiát belefektetned abba, hogy meggyőzd, engedd el tehát az egészet és foglalkozz a saját dolgaiddal. Nem kell mindig óceánokat átúsznod, időnként elég az is, ha három kar csapást teszel, ahelyett tehát hogy ilyesmikre fecséreld el az energiáidat, fektesd sokkal hasznosabb dolgokba!

BAK (december 22-január 20)

Noha nagy elánnal dolgoztál egy számodra fontos projekten, minden energiád és verejtéked benne van, ennek ellenére mindig csúszik valami porszem a gépezetbe, emiatt nem haladnak úgy a dolgok, ahogyan elvárnád. Emiatt kissé bosszús vagy, nem tervezted ugyanis, hogy a hétvégédet is ezzel töltöd, most azonban már nincs más választásod, hisz ha félbe hagyod az egészet, talán veszendőbe megy minden. Bármilyen nehéz is, igyekezz tehát megrázni magad és minden idegszáladdal odakoncentrálni, hisz csak így lehet esélyed arra, hogy valaha felszabadulj a nyomás alól. Amennyiben sikerül időben pontot tenni a dolog végére, használd a hétvége hátralevő részét a pihenésre!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyasfajta pozitív visszaigazolást kapsz a mai napon, amely hatalmas lendületet ad ahhoz, hogy továbbmenj az úton, egyúttal egy fajta jel is lehet számodra, hogy érdemes időnként áldozatokat hozni a sikerért. A mai nap már semmi sem szedheti a kedved, hívd meg a barátaidat egy jó kis grill partyra vagy keressetek egy olyan vízpartot, ahol kikapcsolódhattok, töltsetek minőségi időt együtt, ünnepeljetek méltóképpen.

HALAK (február 20-március 20)

Fontos számodra, hogy mindig elismerjék munkádat, szereted, hanem hiába dolgozol. Ezúttal is lehetőséget kapsz arra, hogy bizonyítsd a környezetednek, mennyire profin tudsz működni, ha arról van szó, hogy minőségi eredményt produkálj. Az elismerés most sem fog elmaradni, olyan pozitív véleményeket kaphatsz, amelyekre méltán lehetsz majd büszke. Arra azonban ügyelj, hogy át ne ess a ló túloldalára, ne a megfelelni akarás határozza meg a tetteidet, hanem az, hogy elsősorban te legyél elégedett!