Napi horoszkóp augusztus 7.: a Szüzekre érzelmi cunami vár, a Halak fontos döntés előtt állnak

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 7.

KOS (március 21-április 20)

Bár az elején nem hittél a sikerben, ma mégis egy kis részeredmény lesz az, ami lendületet adhat a továbbiakhoz. Magad sem gondoltad, hogy bármi kisülhet a dologból, abszolút szkeptikus voltál, ám ezúttal bizonyosságot nyer az, hogy érdemes hinni olyan dolgokban is, amik nem feltétlenül azonnal mutatnak eredményt. Ez most elegendő bizonyíték arra, hogy érdemes továbbmenned az úton, hogy érdemes küzdened, hisz az most nem csak azért fontos, hogy megbizonyosodj valamiről, de azért is, hogy új élményekkel gazdagodj.

BIKA (április 21-május 20)

Noha roppant segítőkész vagy, mégis kezd kissé frusztrálni az, hogy sorra talál meg mindenki a környezetedben azért, hogy olyan szívességeket kérjen, amely nem biztos, hogy magától értetődő. Mivel azonban senkit nem szeretnél megbántani, mindent elvállalsz, válogatás nélkül igent mondasz mindenkinek. Mostanra azonban érzed, hogy kezd kissé fojtogató lenni számodra a rengeteg kérés és elvárássá fajult szívesség, így eljött az idő, amikor el kell kezdened nemet mondani annak érdekében, hogy ne nyomjanak össze a körülötted élők. Állj a sarkadra és ne hagyd, hogy a lelkiismereted vezéreljen, sokkal inkább bízd magad a józan eszedre. Hidd el, sokkal nyugodtabb életed lesz!

IKREK (május 21-június 21)

Általában mindenkivel nagyon nyílt és szókimondó vagy, abszolút nem félsz hangosan felvállalni a véleményed még akkor sem, ha nem épp pozitív előjelű. Ez a tulajdonság azonban időnként kellemetlen szituációkba sodor, hisz előfordul, hogy olyasmit is kimondasz, amit adott helyzetben nem túl bölcs dolog kimondani. Nemes tulajdonság az őszinteség, ám ha átesel a ló túloldalára és mindenkinek gátlástalanul kimondod, ami zavar, rengeteg konfliktust okozhatsz ezzel. Igyekezz disztingválni, viselkedj a szituációnak megfelelően és gondolkodj, mielőtt esetleg megbántasz másokat!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó munkanapján váratlan helyzetbe kerülsz, mely azonnali beavatkozást igényel. Mivel azonban nem ijedsz meg a saját árnyékodtól, így azonnal tudsz kapcsolni és cselekedni, mielőtt nagyobb baj lehetne a dologból. Ne késlekedj, szedd össze a gondolataidat és bátran állj bele a helyzetbe. Sokkal jobb úgy fejest ugrani a hétvégébe, hogy semmiféle zavaró tényező nincs, ami beárnyékolhatjana pihenésed! Igazi profi vagy!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Akad valaki a környezetedben, aki minden egyes lépésedet korrigálni próbálja, egyszerűen semmi nem jó neki, folyton ott áll a hátad mögött és mindenbe beleszól. Mivel érthető módon rendkívülien frusztrál ezzel, nem is kell csendesen tűrnöd azt, hogy ilyesfajta megfelelési kényszerbe szorítson, épp ezért eljött az idő, amikor ki kell állnod magadért. Állj a sarkadra, legyél határozott és hozd a tudtára, hogy nem értesz egyet vele, hogy neked van egy saját elvrendszered, amelybe nem fér bele minden és te a saját értékrended szerint fogsz a továbbiakban is működni. Ne hagyd, hogy beleavatkozzanak és irányítsák az életed, hisz vagy annyira szuverén személy, hogy önálló döntéseket hozhass és ne mások mondják meg, merre menj az úton!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó munkanapját arra szánod, hogy kicsit félrevonulj a gondolataiddal, és rendezd a benned dúló érzelmi cunamit. Ehelyett azonban valaki váratlanul megjelenik, aki abszolút mértékben felvillanyoz, aki miatt érdemes félretenni a mai programot és engedned a kísértésnek. Ügyelj azonban arra, hogy ne nyílj meg teljesen, a játékban benne lehetsz, de nem kell kiteregetned a kártyáid. Adj egy esélyt a dolognak, de ne éld bele magad, hisz ha nem az általad elvárt eredmény születik, hatalmasat csalódhatsz. Fogd fel úgy az illető személyét, mint egy élet adta lehetőséget, amelyben nem érdemes mindent egy lapra feltenni. Ha összejöttök, oké, ha nem, azt is könnyű szívvel fogadd el, így csalódhatsz a legkisebbet!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Minden szituációban szeretsz biztonsági játékot játszani, illetve a kockázatok elkerülésével elérni bizonyos dolgokat. Ám ma mégis olyan helyzet adódik, amelyben egyszerűen nincs más választásod, mint kockára tenni mindent, hisz pontosan tudod, hogy másképp nem fogsz tudni nyerni sem. Az első pillanatban rendkívüli módon frusztrál a tudat, hogy benne van a pakliban a bukás esélye is, ám ha kihívásként tekintesz a helyzetre és egy kicsit más szemszögből nézel az egész ügyre, még az is lehet, hogy megtalálod benne a motivációt, amely elfeledteti veled azt, hogy mekkora a tét. Attól, mert kockáztatsz, még nincs garantáltan, eleve elrendelve az eredmény. Minden csak rajtad és a hozzáállásodon múlik!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hétvége és a kitűzött határidő közeledtével valaki folyton ott áll a hátad mögött, segíteni próbál, de eközben egyfolytában sürget, megállás nélkül duruzsol a füledbe, amelyet te mostanra elégeltél meg. Eljött az idő tehát, hogy végre leállítsd és kizárd a játékból. Mondd el neki, hogy ezzel egyáltalán nem segít, mitöbb hátráltat abban, hogy a határidő lejárta előtt végezz a feladatoddal. Vagy segítsen diszkrétebben, vagy vonuljon háttérbe és csendesen szurkoljon neked, de ez így semmiképp nem mehet tovább! Meg tudod egyedül is csinálni, nincs szükséged ilyesfajta támogatásra!

NYILAS (november 23-december 21)

Kissé szorult helyzetbe kerültél, amivel nem tudsz egyelőre mit kezdeni. Mivel azonban mindenképp megoldást igényel a dolog, beszélj róla valakivel, avasd be az illetőt és kérj tanácsot tőle, mihez is kellene kezdened. Igyekezz megoldáscentrikusan gondolkodni, ne hagyd, hogy a kétségbeesés lehessen úrrá rajtad, fejben teljesen zárd ki, ami zavaró. Nem lehetetlen kikerülnöd belőle, csupán a rátermettségedre lesz szükséged. Ne késlekedj, oldd meg minél hamarabb!

BAK (december 22-január 20)

Az eddigi életed során számos alkalommal csalódtál az emberekben, emiatt egy falat építettél magad köré, amelyet igen nehéz áttörni ahhoz, hogy bárki közelebb kerülhessen hozzád. Így azonban rengeteg olyan lehetőséget pattintasz vissza magadról, amely hosszabb távon, érzelmi szempontból hasznos kapcsolatrendszert jelentene. Érdemes egy kicsit bontani a falmagasságból és azoknak az embereknek mégis bizalmat szavazni, akiket erre érdemesnek találsz. Nem kell mindenki előtt kiteregetned a legféltettebb titkaid, csupán csak legyél barátságosabb és nyitottabb. Hidd el, megéri időnként új kapcsolatokat építeni, hisz sokkal jobb olyan emberekkel körülvenni magad, akik nem rossz szándékkal közelednek, mintsem egyedül lenni, a várad kellős közepén.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Egy igen kellemetlen szituációban valaki elvárja tőled, hogy megoldd a helyzetet és kimondd ki a végszót, amellyel persze minden felelősség rád hárul, az illető pedig felszabadul. Mivel azonban nincs ez így rendben, neked is azonnal megszólal a fejedben a vészcsengő, nem kell ugyanis olyasmit a nyakadba venned, ami nem a te terhed. Vigyék mások ezt a felelősséget, te pedig csak olyasmit vállalj, ami nem sodor bajba. Mindenki a saját sorsát egyengesse!

HALAK (február 20-március 20)

Fontos döntés előtt állsz, sok minden múlhat most azon, hogy melyik oldalon foglalsz állást. Épp ezért ne mondd ki elhamarkodottan, gondolkodás nélkül, a felelősség súlyának figyelembevételével igyekezz mérlegelni és minden szempontot figyelembe venni. Mivel igen fajsúlyos döntésről van szó, érdemes kizárnod minden zavaró tényezőt, hogy végül olyan döntést hozhass, amely jól átgondolt és nem csupán két perc alatt eldöntött dolog volt. Ne félj a felelősség súlyától, nem lehet minden pehely könnyű, időnként akadnak olyan szituációk, amikor érett, felnőtt módon kell tudni viselkedni. Majd utána ráérsz szórakozni és kikapcsolni!